Staatsanwältin wirft Mutter von totem Säugling Eigensucht vor

Zum Prozessauftakt wegen mutmaßlichen Mordes einer Frau an ihrem neugeborenen Kind hat die Anklage der 22-Jährigen „Eigensucht wegen ihrer Freizeitgestaltung“ vorgeworfen. Die junge Mutter aus Bardowick habe keine elterliche Verantwortung für den Jungen übernehmen wollen, sagte Staatsanwältin Meike Wulff am Donnerstag vor dem Landgericht Lüneburg.

Über ihren Anwalt räumte die Angeklagte ein, die Mutter des Babys zu sein. Gleichzeitig ließ sie erklären, dass sie die Schwangerschaft nicht bemerkt habe. Im September 2019 bekam die junge Frau angeblich starke Schmerzen und ging zur Toilette in dem Haus, in dem sie mit ihren Eltern lebte. Das Kind sei aus ihr herausgekommen, überall sei viel Blut gewesen. Das Baby soll regungslos gewirkt haben, las der Verteidiger weiter vor. „Fragen kann die Mandantin nicht beantworten.“

Anklage wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen

Anschließend sei der Säugling in Handtücher und Müllsäcke gewickelt im Garten versteckt worden. Ob das stimmt, oder ob das Kind, wie die Staatsanwältin vermutet, bis kurz vor dem Auffinden an einem unbekannten Ort kühl gelagert wurde, ist eine der Fragen im Prozess. Fünf Sachverständige sollen vor dem Schwurgericht aussagen, um die Tat aufzuklären.

Die Angeklagte muss sich wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verantworten. Nach den Ermittlungen kam der Säugling am 17. oder 18. September 2019 „lebensfähig“ zur Welt und starb wenig später durch Ersticken oder Erwürgen. Nach Auffassung einer DNA-Gutachterin der Universität Hamburg ist die Angeklagte zu 99,99 Prozent die Mutter des toten Babys.

Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung soll die Angeklagte die Tat anhand eines Teddybären nachgezeichnet haben. Mit zwei Daumen habe sie den Kehlkopf zugedrückt und ein Handtuch über die Nase gelegt, erinnerte sich eine Polizeibeamtin.

Freundin will von Schwangerschaft nichts bemerkt haben

Zum Zeitpunkt der Festnahme im August 2020 war die Frau, die vor drei Jahren Abitur und dann eine Ausbildung zur Speditionskauffrau in Hamburg gemacht hatte, erneut schwanger. Ihren Sohn brachte sie kurz vor dem Jahreswechsel im niedersächsischen Frauengefängnis in Vechta zur Welt. Den Vater des zweiten Kindes lernte die Beschuldigte bei der Arbeit kennen. Er besuche sie regelmäßig im Gefängnis, sie kümmere sich „liebevoll um den kleinen Sohn“.

Auch eine Freundin beschrieb die Angeklagte als „sehr hilfsbereit und kontaktfreudig“. Beide Frauen nahmen am 1. September 2019 am Bierkastenlauf in Mechtersen bei Lüneburg teil - von einer Schwangerschaft will die Freundin nichts bemerkt haben.

Am nächsten Montag (15. Februar) geht der Prozess weiter.

dpa