Corona: RKI meldet aktuelle Fallzahlen - Spahn besorgt wegen Mutationen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am zweiten Tag in Folge eine steigende Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen

Die hohe Wirksamkeit des Biontech-Pfizer-Impfstoffs ist bei Untersuchungen in Israel bestätigt worden

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, den Astrazeneca Impfstoff sofort für mehr Menschen freizugeben

Die Bundesschülerkonferenz fordert ein Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Schulen

Immer mehr Politiker setzen sich für eine frühere Impfung Lehrern und Erziehern ein

Deutschland ist nach Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) momentan in einer „echt schwierigen Phase“ der Corona-Pandemie

Berlin. In zehn Bundesländern soll in der kommenden Woche der Schulbetrieb wieder starten. Während niemand anzweifelt, wie wichtig er für Kinder und Jugendliche ist, äußern viele Sorge wegen womöglich steigender Corona-Infektionen.

Die Bundesschülerkonferenz fordert eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Schulen. Gleichzeitig wird weiter darüber debattiert, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieher beim Impfen zu priorisieren.

Deutschland ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer "echt schwierigen Phase" der Corona-Pandemie. Er könne die Erwartung verstehen, dass mit gesunkenen Infektionszahlen auch wieder Lockerungen kommen müssten, sagte der Politiker bei einer Online-Diskussion.

Doch ob im März Lockerungen möglich sind, hängt laut Spahn und Robert-Koch Institut (RKI) vor allem davon ab, ob sich die Virus-Mutationen schneller verbreiten als geimpft werden kann.

Corona-News des Tages: RKI meldet 7676 Neuinfektionen

In Deutschland sind binnen eines Tages 7676 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 145 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gezählt.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag den Angaben zufolge am Sonntag bei 60,2. Sie stieg damit zum zweiten Mal in Folge über den Wert vom Vortag, der am Samstag 57,8 betragen hatte. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 21. Februar: Israelisches Gesundheitsministerium: Biontech/Pfizer-Impfstoff hochwirksam

9.12 Uhr: Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer verhindert laut Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums nach der zweiten Impfung zu rund 99 Prozent schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle. Das geht aus Daten hervor, die das Ministerium am Sonntag veröffentlichte. Israel hatte am 19. Dezember begonnen, den Impfstoff zu verabreichen. Die Daten reichen bis zum 13. Februar.

Demnach wurde eine Corona-Erkrankung zu 95,8 Prozent verhindert, zu 98 Prozent das Auftreten von Symptomen wie Fieber und Atembeschwerden und zu rund 99 Prozent Krankenhausaufenthalte, schwere Erkrankungen und Tod. Gemessen wurde der Grad der Wirksamkeit des Impfstoffs 14 Tage nach der zweiten Impfung. Das Ministerium verglich die Erkrankungs- und Sterberaten zwischen denen, die geimpft worden waren und jenen, die nicht geimpft wurden.

Israels Corona-Beauftragter Nachman Asch sagte dem Armeesender am Sonntag, die Daten seien mit Vorsicht zu genießen: „Wir wissen noch nicht genug über Infektionen, das ist der große Unbekannte.“ Es sei klar, dass die Impfung schwere Krankheitsverläufe verhindere. „Ich weiß aber nicht, in wieweit sie verhindert, dass Geimpfte das Virus in sich tragen und weitergeben.“ Er hoffe, dass man in den kommenden Wochen mehr darüber herausfinden werde.

Lauterbach: Astrazeneca-Impfstoff für alle drei Prioritätsgruppen

8.43 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat gefordert, den Astrazeneca-Impfstoff sofort für alle Impfberechtigten unter 65 Jahren aus den ersten drei vorrangig zu impfenden Gruppen freizugeben. „Es bleibt Impfstoff liegen, weil sich nicht genug Personen aus der ersten Prioritätsgruppe anmelden oder nicht zum Termin erscheinen. Das ist eine absurde und unerträgliche Situation“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“. „Wir sollten beim Astrazeneca-Impfstoff jetzt unbürokratisch die Impfzentren für alle unter 65 Jahren aus den ersten drei Prioritätsgruppen öffnen. Dann könnten wir die Impfzentren endlich voll auslasten.“

Bei der Impfreihenfolge in Deutschland sind drei große Gruppen festgelegt: Gruppe eins mit „Höchster Priorität“, Gruppe zwei: „Hohe Priorität“, und Gruppe drei: „Erhöhte Priorität“. Der Impfstoff von Astrazeneca wird in Deutschland zurzeit nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verabreicht - es fehlen Daten zur Wirkung bei Älteren. Deshalb bekommen die Beschäftigten in Pflegeheimen oder Intensivstationen in dieser Altersgruppe nun vorrangig dieses Vakzin geimpft. Die Vorbehalte gegen das Präparat sind aus Sicht von Wissenschaftlern unbegründet.

Fast 16 000 Personen an Grenzen zu Tschechien und Tirol abgewiesen

8.17 Uhr: Bei Grenzkontrollen an den Übergängen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol sind in dieser Woche fast 16.000 Menschen zurückgewiesen worden, davon allein 4522 Personen ohne negativen Corona-Test.

Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Angaben der Bundespolizei wurden im Zeitraum vom 14. Februar bis Samstag insgesamt 104.178 Personen vor der Einreise nach Deutschland kontrolliert, dabei wurden insgesamt 15 877 Menschen abgewiesen. Neben fehlender Corona-Tests hatten die Abgewiesenen entweder keine digitalen Reiseanmeldung oder gehörten nicht zu den Ausnahmen für eine Einreise nach Deutschland - etwa Ärzte und Pflegepersonal.

Die Bundesregierung hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols in Österreich zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt. Seit vergangenem Sonntag dürfen von dort nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie müssen einen negativen Corona-Test mitführen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Corona-Kabinett berät über höhere Warnstufe für französische Region

7.45 Uhr: Das Corona-Kabinett der Bundesregierung wird nach Informationen unserer Redaktion am Montag über eine höhere Warnstufe für das französische Department Moselle beraten. Bisher gilt Frankreich als „Risikogebiet“. Nun könnte die an das Saarland grenzende Region als „Hochinzidenzgebiet“ oder sogar als „Virusvariantengebiet“ eingestuft werden. Außerdem will Innenminister Horst Seehofer (CSU) eine Verlängerung der Kontrollen an den Grenzen nach Tschechien und Tirol bis zum 3. März erreichen. Sie laufen in den Nacht zu Mittwoch aus.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans machte deutlich, dass er neue Grenzkontrollen nach Möglichkeit vermeiden will. „Wenn Inzidenzen krass auseinanderlaufen und es keine gemeinsamen Bekämpfungsstrategien gibt, dann kommen auch Grenzkontrollen als Ultima Ratio in Betracht“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Unsere Antwort setzt aber auf Zusammenhalt statt auf Abgrenzung. Gemeinsam mit unseren Nachbarn in Frankreich und Luxemburg werden wir konsequente Maßnahmen ergreifen, die den Infektionsschutz in der Grenzregion verbessern und gleichzeitig das alltägliche Leben nicht durch Kontrollen an den Grenzen belasten.“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will Grenzkontrollen nach Möglichkeit vermeiden. Foto: imago images/Becker&Bredel

Das Saarland entwickele eine ambitionierte Teststrategie, die der Verbreitung auch von Virusvarianten „besser, mindestens aber ebenso Einhalt gebietet wie belastende Grenzkontrollen", kündigte Hans an. Dazu zählten regelmäßige freiwillige Tests von Grenzpendlern, um Infektionen am Arbeitsplatz möglichst zu verhindern.

Bundesschülerkonferenz fordert Pflicht verschärfte Maskenpflicht an Schulen

7.10 Uhr: Um den Schulbesuch für Schüler und Schülerinnen sicherer zu machen, fordert die Bundesschülerkonferenz auch an Schulen eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. „Wir erleben das überall sonst im Alltag, warum nicht an den Schulen?“, sagte Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz unserer Redaktion. Ebenfalls wichtig seien jetzt Investitionen für eine funktionierende Teststruktur. „Wir brauchen an den Schulen tägliche zertifizierte Selbsttests und Schnelltests für alle, die ein Schulgebäude betreten“, sagte Schramm.

Die Öffnung der Schulen wird generell von der Bundeschülerkonferenz, die die Landesschülervertretungen der Länder bundesweit vertritt, begrüßt. Allerdings müssen Öffnungen unter Einhaltung strenger Hygienepläne stattfinden, so Schramm.

Auch sei noch die Frage zu klären, wie man die Schüler auf dem Weg zur Schule vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützt. „Schulträger müssen jetzt schon in die Kommunikation mit den Schulen gehen, um gerade die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu klären.“ Schramm empfiehlt gestaffelte Anfangszeiten an den Schulen, um den Andrang im öffentlichen Nahverkehr abzufedern.

Fitzenberger warnt vor „Generation Corona auf dem Arbeitsmarkt“

6.45 Uhr: Der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, hat vor massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt gewarnt. „Ein besonderes Augenmerk muss auf der Unterstützung von ausbildungsberechtigten Unternehmen liegen, Ausbildungsplätze aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen“, sagte der Leiter des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA) unserer Redaktion. „Es darf keine Generation Corona auf dem Arbeitsmarkt entstehen.“

Arbeitslosigkeit zu Beginn einer Erwerbsbiografie führe noch Jahre später zu einem geringeren Lohn und häufigerer Arbeitslosigkeit, mahnte Fitzenberger. „Bei einer Verlängerung der Corona-Maßnahmen sollten die Unterstützungsmaßnahmen für die Betriebe oder das Programm ‚Ausbildungsplätze sichern‘ ebenfalls verlängert werden.“ Der Ausbildungsmarkt sei in der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogen, beklagte der Institutsleiter. Betriebe reduzieren die Anzahl der für 2021 angebotenen Ausbildungsstellen, und die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle ist nochmals um etwa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zu diesem Zeitpunkt zurückgegangen.“ Lesen Sie hier: Arbeitsagentur: Warum eine "Generation Corona" droht

Lehrerverband warnt vor Gesundheitsgefährdungen für Lehrkräfte

6.15 Uhr: Kurz vor dem Start des Schulbetriebs in zehn Bundesländern hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) vor einem Öffnungswettbewerb zwischen den Ländern und Gesundheitsgefährdungen für Lehrer gewarnt. „Die Öffnungen sind kein Wettbewerb, bei dem das Bundesland gewinnt, das die weitgehendsten Lockerungen umsetzt und die Gesundheit aller Beteiligten maximal riskiert“, sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Sonntag). „Der föderale Vergleichsmaßstab muss sein, welches Land am besten Neuinfektionen verhindert.“

Beckmann kritisierte: „Lehrkräfte müssen sich bei der von Montag an breitflächigen Öffnung der Schulen zum Teil ungeschützt ausgeliefert in Situationen begeben, denen sich kaum jemand anders stellen muss: nämlich dass viele Haushalte über mehrere Stunden zusammen in einem Raum sind - im Klassenraum.“ Er fügte hinzu: „Die Lehrkräfte sind nicht geimpft, es ist unklar, wer sich wann wo testen lassen kann, und teilweise bekommen sie keine oder nicht ausreichend Masken gestellt.“

Wer öffnen wolle, müsse Impfangebote machen. Dass eine Priorisierung von Lehrkräften beim Impfen geprüft werde, sei gut. „Die Frage ist nur, wann eine Entscheidung getroffen wird - und warum die Schulöffnungen davor stattfinden sollen“, sagte Beckmann.

20. Februar: Autokorso mit knapp 500 Fahrzeugen gegen Corona-Maßnahmen in Dresden

21.51 Uhr: Mit einem Autokorso haben am Samstag in Dresden Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Polizeiangaben waren 482 Fahrzeuge am Nachmittag vom Volksfestgelände auf eine 26 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt gestartet. Aufgerufen hatten zu dem Autokorso unter dem Motto „Lautstarke Aufklärung“ die Bürgerinitiativen „Eltern Stehen Auf“ und „Querdenken 351 Dresden“. Nach Angaben des Veranstalters war keine Kundgebung geplant. Der Korso verlief nach Polizeiangaben friedlich. Einsatzkräfte fertigten sechs Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung und je eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Nötigung.

In der Dresdner Neustadt zeigen Anwohner deutlich ihre Meinung bei einem Autokorso von Dresden Querdenken 351. Foto: Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa

Mexikos oberster Corona-Experte López-Gatell hat Covid-19

19.40 Uhr: Der Corona-Experte der mexikanischen Regierung ist an Covid-19 erkrankt. „Ich teile öffentlich mit, dass ich Covid-19 habe. Ich hatte in der Nacht erste Symptome, zum Glück sind sie leicht“, schrieb der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López-Gatell, am Samstag auf Twitter. „Der Antigen-Test war positiv, jetzt warte ich auf den PCR-Test. Ich arbeite von zu Hause aus und kümmere mich um die Impfstrategie.“ Der Epidemiologe ist das öffentliche Gesicht der mexikanischen Corona-Politik. An seiner Strategie wird aber auch immer wieder Kritik laut, beispielsweise wird in Mexiko sehr wenig getestet.

Polizei: Querdenker-Versammlung in Erfurt mit 150 Teilnehmern

18.45 Uhr: Etwa 150 Menschen haben sich laut Polizei am Samstag auf dem Erfurter Domplatz versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Anmelder war laut Stadtverwaltung das Bündnis „Querdenken 361 Erfurt“ - ein lokaler Ableger der umstrittenen „Querdenker“-Bewegung. Der Domplatz war vorsichtshalber weiträumig mit Gittern abgesperrt worden, um bei großer Polizeipräsenz über Schleusen sicherzustellen, dass nicht mehr als die ursprünglich angemeldeten 500 Teilnehmer auf den Platz kommen konnten. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag.

Auch in Gera waren Gegner der Corona-Politik am Samstag auf die Straße gegangen. Etwa 300 Menschen liefen dort bei einem „Schweigemarsch“ durch die Innenstadt, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei sagte. Zwischenzeitlich hätten sich einige Teilnehmer gegenüber den Polizisten vor Ort aggressiv verhalten, die Situation habe sich dann aber wieder entspannt.

Thüringen, Erfurt: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung stehen auf dem Domplatz. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Polizei beendet Kindergeburtstag mit 20 Feiernden

17.55 Uhr: Eine Feier zum zehnten Geburtstag eines Jungen mit 20 Anwesenden hat die Polizei in Heidelberg beendet. Nachbarn hätten die Beamten am späten Freitagabend wegen Ruhestörung verständigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Beamten kamen, seien in der Zwei-Zimmer-Wohnung und im Innenhof des Anwesens trotz Corona-Pandemie insgesamt 20 Menschen gewesen, darunter acht Kinder. Den Wohnungsinhaber - der Vater des Geburtstagskindes - und die Gäste erwarten nun Anzeigen.

„Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen mittlerweile gelockert bzw. aufgehoben wurden, haben die Kontaktbeschränkungen für private Treffen im öffentlichen oder im privaten Raum nach wie vor Gültigkeit“, mahnte die Polizei.

Ministerin zu Impfstrategie: Nicht schlechter gelaufen als anderswo

17.53 Uhr: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat Kritik an der Impfstrategie des Landes deutlich zurückgewiesen. Sie ärgere sich sehr über den gebrauchten Begriff „Impfchaos“, sagte die Ministerin den Zeitungen „Lausitzer Rundschau und „Märkische Oderzeitung“ (Samstagsausgabe). Seit der überlasteten Impfhotline Anfang Januar sei die gesamte Impfkampagne dauerhaft in ein „schlechtes Licht“ gerückt worden. „Es war nicht chaotisch. Das weise ich zurück“, sagte Nonnemacher in dem Interview.

Es sei klar gewesen, dass Impfstoffe anfangs nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen würden. Trotzdem sei eine enorme Erwartungshaltung geschürt worden, sagte die Ministerin weiter. „In diesem langen Lockdown wurde eine Heilserwartung hervorgerufen, die nicht erfüllt werden konnte.“

Corona-Ausbruch in Psychiatrie der Medizinischen Hochschule Hannover

16.58 Uhr: In einer psychiatrischen Station der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Derzeit seien 14 Patientinnen und Patienten sowie 11 Beschäftigte betroffen, sagte ein Sprecher der Klinik am Samstag. Er bestätigte einen Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Der Ursprung der Infektionen sei unklar, sagte der Sprecher. Keiner der Betroffenen sei so schwer erkrankt, dass er oder sie beatmet werden müsste.

Alle in dem Bereich tätigen und behandelten Personen seien getestet worden und würden weiterhin getestet. Die nicht infizierten Patienten seien in Quarantäne. Die Station befinde sich in einem separaten Gebäude und sei isoliert worden. Es würden dort keine neue Patientinnen und Patienten aufgenommen. In der MHH werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie schwerste Erkrankungen mit Covid-19 behandelt. Die Klinik hat es dabei geschafft, weitgehend frei von Infektionen zu bleiben.

Hunderte protestieren gegen Corona-Auflagen

16.52 Uhr: Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in verschiedenen deutschen Städten gegen die Corona-Regeln demonstriert. In Berlin nahmen nach Angaben der Polizei etwa 580 Gegner der Auflagen an einem „Schweigemarsch“ teil. In Hamburg und Dresden fuhren selbst ernannte „Querdenker“ in Autokorsos umher. Überall waren auch Gegendemonstranten auf den Straßen. Nach Angaben von Polizeisprechern blieb es bis zum Nachmittag weitgehend friedlich.

Zu der Kundgebung in der Hauptstadt waren ursprünglich etwa 1000 Teilnehmer angemeldet. Am Rande der Strecke traten Anwohner auf die Balkone und protestierten gegen den Aufzug mit Trillerpfeifen. Einige Gegendemonstranten riefen „Nazis raus“. In Hamburg beteiligten sich nach Angaben der Polizei Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen mit bis zu 220 Autos an einem Korso um die Außenalster. Der Korso wurde mehrfach von Radfahrern blockiert. Mindestens ein Gegendemonstrant wurde festgenommen. In Dresden starteten nach Polizeiangaben insgesamt 482 Fahrzeuge.

Auch in Hamburg demonstrierten selbst ernannte "Querdenker". Foto: Michael Arning

Frühere Impfung für Kita- und Grundschulpersonal zeichnet sich ab

16.32 Uhr: Die Anzeichen, dass Kita- und Grundschulbeschäftigte in der Impfreihenfolge nach vorne rücken könnten, verdichten sich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Samstag bei einer Online-Diskussion zum Thema Corona-Impfung in Berlin, es sei gesellschaftlich sehr wichtig, dass Kitas und Grundschulen wieder öffnen könnten. Weil dort aber Abstand nicht möglich sei, wolle man die Beschäftigten zügig in die Gruppe zwei nehmen und früher ein Impfangebot möglich machen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten das Gesundheitsministerium bei ihrer jüngsten Beratung gebeten, zu prüfen, ob Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher früher dran kommen könnten. Dafür müsste die geltende Impfverordnung geändert werden.

Vertreter mehrerer Bundesländer haben sich inzwischen dafür ausgesprochen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) teilte am Samstag mit, eine entsprechende Änderung der Bundesimpfverordnung sei in Arbeit. Eine Grundsatzentscheidung solle am Montag aller Voraussicht nach auch in der Gesundheitsministerkonferenz fallen. Auch Spahn hatte bereits am Freitag gesagt, es zeichne sich ein „relativ großer Konsens“ in dieser Frage ab.

Eine Erzieherin und ein Kind spielen in einem städtischen Kindergarten. Kita-Angestellte sollen wohl früher geimpft werden. Foto: dpa

Ein Jahr Corona – Italien gedenkt Ärzten und Pflegekräften

16.28 Uhr: Ein Jahr nach dem Bekanntwerden erster Corona-Fälle in der norditalienischen Lombardei haben Politiker und Verbände dem Gesundheitspersonal einen Tag gewidmet. Seit sich das Coronavirus ausgebreitet habe, hätten sie sich der weitreichenden Bedrohung als gewachsen erwiesen, teilte Italiens Staatschef Sergio Mattarella am Samstag in Rom mit. Sehr viele Mitarbeiter hätten sich mit dem Virus infiziert und unter den Ärzten und dem Pflegepersonal seien ihm zu viele zum Opfer gefallen. „Dieser Tag ist vor allem ihnen gewidmet“, sagte der 76-Jährige.

In das nationale Gesundheitssystem zu investieren, sei der beste Weg, um allen zu danken, die sich jeden Tag um uns kümmern, schrieb Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Post auf Facebook. Papst Franziskus gedachte der Ärzte und Krankenpfleger in einem Brief an den Leiter der Päpstlichen Akademie für das Leben. „Das Beispiel so vieler Brüder und Schwestern, die im Einsatz gegen Corona ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, ruft uns zu tiefer Dankbarkeit auf“, schrieb er darin, wie das Medienportal „Vatican News“ berichtete.

Astrazeneca-Impfstoff bei größerem Dosen-Abstand wirksamer

15.42 Uhr: Mindestens zwölf Wochen Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis haben beim Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford den Entwicklern zufolge positive Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit. „Da die Verfügbarkeit [der Impfstoffe] begrenzt ist, kann die Strategie, zunächst mehr Menschen mit einer Dosis zu impfen, womöglich zu einer größeren Immunität der Bevölkerung führen, als nur die Hälfte der Menschen mit zwei Dosen zu impfen“, schrieb der Chef-Entwickler des Impfstoffs, Andrew Pollard, von der Universität Oxford in der Fachzeitschrift „The Lancet“.

Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse jüngster klinischer Studien mit mehr als 17.000 Probanden in Großbritannien, Südafrika und Brasilien, aus denen Auszüge zuvor bereits online veröffentlicht worden waren, untermauern die Strategie der britischen Regierung, ein größeres Intervall zwischen erster und zweiter Impfdosis einzuplanen - zumindest für das Astrazeneca-Vakzin.

Bei einem Abstand von mindestens zwölf Wochen zwischen erster und zweiter Dosis wies der Impfstoff demnach eine Wirksamkeit von 81 Prozent auf. Diese lag lediglich bei 55 Prozent, wenn zwischen beiden Dosen nur bis zu sechs Wochen lagen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission bislang, bei Astrazeneca die zweite Dosis 9 bis 12 Wochen nach der ersten zu verabreichen.

Spahn sieht Deutschland „in echt schwieriger Phase der Pandemie“

14.54 Uhr: Deutschland ist nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) momentan in einer „echt schwierigen Phase“ der Corona-Pandemie. Bei einer Online-Diskussion zum Thema Impfen sagte der CDU-Politiker am Samstag weiter, alle seien nach zwölf Monaten müde. „Ein Kind, das zehn Jahre alt ist, hat jetzt ein Zehntel seines Lebens in der Pandemie verbracht.“ Es sei die Erwartung da, dass es mit gesunkenen Zahlen auch wieder ein Stück rausgehe aus den Beschränkungen. Spahn erwähnte zugleich die Mutationen. Zuversicht gebe aber das Impfen.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bei der Veranstaltung erklärte Spahn auch, dass nach einer Immunisierung mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Nachimpfung mit einem anderen Wirkstoff denkbar wäre. Das sei „problemlos möglich“, falls etwa am Ende des Jahres alle Impfwilligen geimpft seien und noch Impfstoff verfügbar sei, sagte der CDU-Politiker am Samstag bei einer Fragerunde mit Bürgern. Vor einigen Tagen hatte bereits Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, eine spätere Nachimpfung vorgeschlagen. „Man kann die Immunität, die man mit dem Astrazeneca-Impfstoff ausgelöst hat, ohne Probleme mit einem mRNA-Impfstoff später noch einmal verstärken.“

Brasilianische Corona-Variante erstmals in Schweden nachgewiesen

14.46 Uhr: In Schweden ist erstmals die in Brasilien entdeckte Variante des Coronavirus nachgewiesen geworden. Vier Menschen seien positiv auf die als ansteckender geltende Mutation getestet worden, teilte der Regionalrat von Gävleborg am Samstag mit. Den Betroffenen gehe es gut, sie benötigten keine medizinische Versorgung. Keiner von ihnen hatte sich demnach zuvor in Brasilien aufgehalten. Die Behörden versuchten nun, ihre Kontakte zu ermitteln. Zuvor waren bereits die Varianten aus Großbritannien und Südafrika im Land nachgewiesen worden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Dienstag hat sich die zunächst in Brasilien entdeckte Variante bereits auf 21 Länder ausgebreitet. Schweden verlangt seit Kurzem von ausländischen Einreisenden einen negativen Coronavirus-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. In dem nordeuropäischen Land mit rund zehn Millionen Einwohnern sind bislang mehr als 631.000 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Rund 12.600 Menschen sind bisher in Verbindung mit einer Infektion gestorben.

Giffey: Lehrkräfte in den Schulen gegen Corona impfen

14.30 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich für Corona-Schutzimpfungen für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an deren Arbeitsplatz ausgesprochen. „Ich halte es für absolut sinnvoll, wenn Impfteams in Kitas und Schulen kommen“, sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur. „Viele Menschen in Ostdeutschland kennen das noch von früher. Es gab ein Arztzimmer in jeder Schule. Es kam regelmäßig der Zahnarzt zum Nachschauen, und es wurde auch geimpft“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl im September.

Giffey sprach sich dafür aus, für die Impfungen in Schulen und Kitas die mobilen Impfteams einzusetzen, die in Berlin zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime geimpft haben. „Die Impfteams haben die Erfahrung und sind auch schon aufgestellt“, sagte Giffey. „Aus meiner Sicht würde das die Geschwindigkeit und die Effizienz enorm erhöhen“, sagte die SPD-Politikerin. „Es ist natürlich wichtig, das Personal vorab gut zu informieren, damit sich auch viele impfen lassen, wenn das Impfteam in die Kita oder Schule kommt.“

Franziska Giffey (SPD) mit Mundschutz. Foto: dpa

Lockdown-Party: Frau öffnet Polizei im Bademantel – und mit Fake-Wimpern

14.10 Uhr: Die entlarvte Gastgeberin einer illegalen Lockdown-Party in Birmingham hat versucht, die Polizei mit einem Bademantel in die Irre zu führen. Die Frau hatte den Mantel wohl schnell übergeworfen und das Licht ausgemacht, als die Polizei in der Nacht zum Samstag kam, um eine Party in ihrer Wohnung aufzulösen – allerdings trug sie noch ihre Ohrringe und Fake-Wimpern. Auf einem von der Polizei veröffentlichten Video ist zu hören, wie die Polizisten die Frau befragen und schließlich die mehr als ein Dutzend Partygäste zum Gehen auffordern. Drei davon nahm die Polizei wegen Beleidigungen fest. In einem anderen Haus in Birmingham wurde sogar eine Party mit mehr als 50 Gästen aufgelöst.

Die West Midlands Police berichtet von einer Zunahme der illegalen Feiern während des aktuellen und bereits seit Anfang Januar andauernden harten Corona-Lockdowns - teilweise sogar aufwendig organisiert mit DJs und VIP-Bereichen. Außerdem würden die Veranstalter raffinierter darin, die Partys geheim zu halten. Kriminalkommissar David Jamieson berichtete dem „Guardian“ von einem „Anstieg der Aggressivität der involvierten Personen“. Bei vielen habe sich während des Lockdowns viel Frustration angesammelt.

Spahn und Wieler beantworten Bürgerfragen zur Corona-Impfung

14.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beantwortet heute in einer Live-Townhall Bürgerfragen zur Corona-Impfung. Neben Spahn werden an der Fragerunde auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, sowie der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, teilnehmen. Außerdem wird eine Vertreterin des Impfzentrums Messe Berlin mit von der Partie sein.

Verfolgen Sie die Veranstaltung hier: Live: Spahn und Wieler beantworten Fragen zur Corona-Impfung

Drei-Stufen-Plan soll Großveranstaltungen wieder ermöglichen

13.40 Uhr: Mit einem Drei-Stufen-Plan sollen nach einem Vorschlag aus Wissenschaft, Sport und Kultur trotz Corona-Pandemie wieder Zuschauer bei Großveranstaltungen möglich werden. Das Papier, das am Montag vorgestellt werden soll, liegt der Deutschen Presse-Agentur bereits vor. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Das Papier wird von 20 Wissenschaftlern sowie zahlreichen Verbänden und Veranstaltern getragen, darunter Deutscher Fußball-Bund (DFB) und Deutscher Bühnenverein.

Der Leitfaden sieht zunächst ein „Basiskonzept“ vor. Bei geschlossenen Räumen soll demnach für jeden Veranstaltungsort ein Hygiene-, Lüftungs- und Infektionsschutzkonzept erforderlich sein. Das Papier geht von einer Besetzung zwischen 25 und 30 Prozent aus. Zudem sollen personalisierte Tickets, die zusammen mit dem Ausweis kontrolliert werden, und medizinische Masken Pflicht sein. Auf den Verkauf von Speisen oder Getränken wird verzichtet, es gelten Mindestabstände mit entsprechend leeren Sitzreihen.

Im Außenbereich ist danach eine Auslastung von bis zu 40 Prozent möglich. Maskenpflicht soll bis zu den Plätzen gelten, bei mehr als 1000 Besuchern soll es keinen Alkohol geben. Das Basismodell für drinnen und draußen unterscheidet nicht, ob Besucher geimpft sind oder nicht. Eine Steigerung darüber hinaus erfordere ein „individuelles Spezialkonzept“, heißt es weiter in dem 21-seitigen Papier.

Wie geht es 2021 für Festivalveranstalter weiter? Auf diesem Archivbild drängen sich Rockfans während des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet vor der Hauptbühne des Open-Air-Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa

200 Millionen Impfdosen weltweit laut Agentur verabreicht

13.20 Uhr: Weltweit sind laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP inzwischen mehr als 200 Millionen Impfstoffdosen verabreicht worden. 45 Prozent davon wurden in den sieben führenden Industriestaaten (G7) verimpft, so die AFP unter Berufung auf Behördenangaben. Weltweit erhielten Menschen in 107 Ländern oder Gebieten mindestens eine Impfstoffdosis.

Die Statistik belege auch die Ungleichheit bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe. 92 Prozent der verabreichten Impfungen entfielen demnach auf wohlhabende Länder oder Staaten mit einem mittleren Pro-Kopf-Einkommen im oberen Bereich. Unter den weltweit ärmsten Staaten haben bislang nur Guinea und Ruanda mit den Impfungen begonnen.

Merkel sieht Schub für Digitalisierung

12.04 Uhr: Die Corona-Pandemie wird nach Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel einen nachhaltigen Schub für die Digitalisierung bringen. "Unser Leben ist digitaler geworden", sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast am Samstag. Kinder und Jugendliche würden digital unterrichtet, Studierende lernten in virtuellen Hörsälen und Berufstätige hätten Video-Konferenzen.

"Das alles ist aus der Krise dieser Pandemie geboren, aber wir können es auch als Rückenwind sehen." Die Bundesregierung wolle das Lernen mit digitalen Angeboten verbessern, betonte die Kanzlerin. Es gebe zwar schon gute digitale Bildungsangebote, aber mit einer nationalen Bildungsplattform wolle man den Zugang dazu erleichtern.

US-Autor Boyle: Niemand mit klarem Verstand steigt noch in Flugzeuge

11.04 Uhr: Der US-Schriftsteller T. C. Boyle (72) ist der Überzeugung, dass die Gewöhnung an Videokonferenzen die Mobilität der Menschen dauerhaft verändern wird. Er hätte nie gedacht, jemals Interviews virtuell führen zu müssen. "Aber da wir das nun alle gelernt haben, wird niemand mit klarem Verstand jemals wieder ein Flugzeug besteigen – egal zu welchem Zweck", sagte Boyle dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Er selbst sei seit vorigem März nicht mehr gereist und habe niemanden getroffen. "Dabei bin ich sehr gesellig und war in dem Dorf, in dem ich lebe, immer Teil des Dorflebens. Das fehlt mir sehr", betonte der Autor. Dennoch habe er sich seit Beginn der Corona-Pandemie stets sehr vorsichtig verhalten: "Ich wusste von Anfang an – weil ich so oft darüber geschrieben habe –, dass dieses Virus sich über unsere Spezies verteilt, dass es mutiert, mit nur einem Ziel in seinem viralen Kopf: mich zu töten!"

Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle hält sich an Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Russland lässt dritten Corona-Impfstoff zu

10.02 Uhr: Russland lässt einen dritten heimischen Impfstoff gegen das Coronavirus zu. Die ersten 120.000 Dosen des Vakzins mit dem Namen CoviVac sollen im März bereitgestellt werden, wie Ministerpräsident Michail Mischustin im Fernsehen sagt. Groß angelegte klinische Studien gibt es allerdings bisher nicht. Ähnlich war Russland mit seinem ersten Corona-Impfstoff Sputnik V im vergangenen Jahr vorgegangen und damit international auf Kritik gestoßen.

Einen zweiten Impfstoff hat das Land unter der Bezeichnung EpiVacCorona zugelassen. Im ersten Halbjahr will Russland nach Regierungsangaben 88 Millionen Dosen Corona-Vakzine produzieren, davon 30,5 Millionen Dosen bis Ende März.

Biontech-Chef weist Berichte über Preisforderungen zurück

9.45 Uhr: Der Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, Ugur Sahin, hat Berichte über überzogene Preisforderungen für den gemeinsam mit dem US-Hersteller Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff zurückgewiesen. Im Juli sei für alle Industriestaaten mit entsprechend großen Bestellmengen ein Preismodell berechnet worden, sagte Sahin der "Bild"-Zeitung. "Die Preise lagen je nach Bestellmenge zwischen 30 und 15 Euro", fügte er hinzu. "Am 22. Juli haben wir den USA-Vertrag auf Basis der neuen Parameter unterschrieben, aus dem die 19,50 Dollar ersichtlich waren. Dieses Preismodell haben dann alle Industriestaaten erhalten."

Lahm glaubt weiter an Fußball-EM in zwölf Ländern

9.42 Uhr: Ex-Nationalspieler Philipp Lahm glaubt weiter an die Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern. "Es war und bleibt eine gute Idee", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn die Planungen wegen der Corona-Pandemie angepasst werden müssen, liegen diese Entscheidungen nicht mehr bei der UEFA, sondern eine Ebene darüber: bei der Politik. Aber aktuell ist es immer noch so, dass die EM in zwölf Städten stattfinden wird." Lahm ist bei der DFB Euro GmbH als Geschäftsführer tätig.

Saar-Ministerpräsident setzt auf regelmäßige freiwillige Test von Grenzpendlern

8.24 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung mutierter Coronaviren will Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans neue Grenzkontrollen nach Möglichkeit vermeiden. „Wenn Inzidenzen krass auseinanderlaufen und es keine gemeinsamen Bekämpfungsstrategien gibt, dann kommen auch Grenzkontrollen als Ultima Ratio in Betracht“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Unsere Antwort setzt aber auf Zusammenhalt statt auf Abgrenzung. Gemeinsam mit unseren Nachbarn in Frankreich und Luxemburg werden wir konsequente Maßnahmen ergreifen, die den Infektionsschutz in der Grenzregion verbessern und gleichzeitig das alltägliche Leben nicht durch Kontrollen an den Grenzen belasten.“

Das Saarland entwickele eine ambitionierte Teststrategie, die der Verbreitung auch von Virusvarianten „besser, mindestens aber ebenso Einhalt gebietet wie belastende Grenzkontrollen", kündigte Hans an. Dazu zählten regelmäßige freiwillige Tests von Grenzpendlern, um Infektionen am Arbeitsplatz möglichst zu verhindern. Für eine zügige Umsetzung stelle die Landesregierung den Unternehmen 100.000 Schnelltests zur Verfügung.

Philologenverband fordert Impfungen für alle Lehrer vor kompletter Schulöffnung

8.16 Uhr: Der Deutsche Philologenverband fordert Corona-Impfungen für alle Lehrer, bevor die Schulen wieder ganz öffnen. „Wenn die Politik wieder vollen Präsenzunterricht will, muss sie allen Lehrkräften vorab ein Impfangebot gemacht haben“, sagte Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing unserer Redaktion. Schulen seien Teil der Gesellschaft und deshalb sollten für sie in Pandemiezeiten grundsätzlich keine anderen Regeln gelten als in der gesamten Gesellschaft auch.

Lin-Klitzing fordert von der Politik eine bessere Planung. „Wichtig ist außerdem, dass für eine bessere Verlässlichkeit und Planbarkeit von Unterricht „Fahrpläne“ entwickelt werden“, sagte Lin-Klitzing dieser Redaktion. Dabei müsse geklärt sein, wie lang der Wechselunterricht durchgeführt werden soll. Denn die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung inklusive der Leistungserhebungen von Distanz-, Wechsel- und vollem Präsenzunterricht sei unterschiedlich.

Zwei Hamburger Katzen nach positivem Test in Quarantäne

7.34 Uhr: Zwei Katzen einer an Corona verstorbenen Hamburgerin sind ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Infektion der Katzen bestätigt, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Bislang seien in Deutschland insgesamt fünf Corona-Fälle bei Katzen und zwei bei Hunden gemeldet worden. Es lägen aber keine Hinweise vor, dass sich Menschen bei Hunden und Katzen mit Sars-CoV-2 infiziert hätten. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Nutztiere wie Schweine und Hühner seien nicht infizierbar.

Coronavirus - kann sich mein Haustier anstecken? Coronavirus - kann sich mein Haustier anstecken?

FDP-Chef Lindner verlangt umgehende Öffnungserlaubnis

7.00 Uhr: FDP-Parteichef Christian Lindner verlangt eine umgehende Öffnungserlaubnis für Geschäfte, Restaurants und Fitnessstudios in Regionen mit niedriger Sieben-Tage-Inzidenz: „Kreise und kreisfreie Städte, die die 35-Inzidenz unterschreiten, müssen damit ab sofort beginnen können“, sagte Lindner unserer Redaktion. Es gebe viele Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz schon unter 35 liege. Dort seien Öffnungsschritte über Schulen, Kitas und Friseure hinaus möglich.

Frei von Risiken werde eine Öffnung nie sein, räumte Lindner ein. Das sei jedoch kein Grund dafür, das Land dauerhaft im Lockdown zu halten. Die Frage sei, ob Risiken verantwortbar seien, etwa mit Blick auf erwartbare Wanderungsbewegungen zwischen Regionen mit Lockerungen und Regionen mit strengen Regeln. „Bei Schulen besteht die Gefahr von Menschenströmen nicht, bei Fitnessstudios gibt es feste Mitgliedschaften und in Handel und Gastronomie kann man die Besucherzahl begrenzen.“ Wenn Friseure mit Hygienekonzept öffnen dürften, dann sollte das für andere Betriebe, Handel, Kultur und Gastronomie auch gelten, forderte Lindner. Mehr zum Thema: FDP-Chef Lindner: „Viele sind mit den Kräften am Ende“

Christian Lindner (FDP) würde den Lockdown gern schnell beenden. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Insolvenzverwalter warnen vor Verschleppung von Insolvenzanträgen

5.30 Uhr: Die Insolvenzverwalter in Deutschland warnen Unternehmer davor, ihren Antrag für eine mögliche Insolvenz zu verschleppen. „Manche Eigentümer und Manager werden in eine Haftungsfalle hineinlaufen. Wer zu spät einen Antrag stellt, haftet dann mit seinem Privatvermögen“, sagte der Vorsitzende des Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID), Christoph Niering, unserer Redaktion. „Ich fürchte, dass sich manche durch Nichtstun unwissentlich strafbar machen.“ Insolvenzverschleppung sei strafbar.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Pflicht zur Anmeldung von Insolvenzen noch bis Ende April ausgesetzt. Dies gelte jedoch „nur für den geringsten Teil der Unternehmen“, sagte Niering: „Nur Firmen, die bisher noch vergeblich auf staatliche Hilfen warten und sicher sind, mit diesem Geld eine Insolvenz verhindern zu können, dürfen die Anmeldung aussetzen.“ Wer dagegen zahlungsunfähig sei und dies auch nicht durch mögliche Staatshilfen mehr ändern kann, müsste schon seit Oktober wieder den Gang zum Gericht antreten. Lesen Sie dazu: Corona-Ausnahmen: Unternehmen droht die Insolvenzfalle

GEW kritisiert Länder für Schulöffnungen

4.30 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Bundesländer, die ungeachtet der Ausbreitung mutierter Coronaviren ihre Schulen öffnen. „Die Länder, die jetzt ihre Schulen öffnen, gehen ein hohes Risiko – für die Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern“, sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW, unserer Redaktion. Die stagnierenden Inzidenzzahlen deuten auf eine dritte Welle der Corona-Pandemie hin, verursacht durch die Corona-Mutationen.

„Vor diesem Hintergrund hätten wir uns von den Ländern mehr Verantwortungsbewusstsein gewünscht“, sagte Tepe. Niemandem sei damit geholfen, wenn die Schulen bei steigenden Infektionszahlen wieder schließen müssten. Ein Wechselspiel aus Öffnung und Schließung der Schulen sichere nicht das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung.

19. Februar: Biden: Können die Pandemie nur mit Impfungen besiegen

23.08 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner bei einem Besuch eines Werks des Pharmakonzerns Pfizer aufgerufen, sich impfen zu lassen. „Die Impfstoffe sind sicher“, sagte Biden am Freitag in Kalamazoo im nördlichen US-Staat Michigan, wo der von Pfizer und dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelte Corona-Impfstoff produziert wird. „Lassen Sie sich impfen, wenn Sie an der Reihe sind und der Impfstoff verfügbar ist. So besiegen wir diese Pandemie.“

Slowakei kauft russischen Impfstoff Sputnik V nun doch

23.07 Uhr: Die Slowakei will nun doch den russischen Impfstoff Sputnik V gegen Corona-Infektionen einsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Igor Matovic am Freitag an und widersprach damit einem formell gültigen Beschluss seiner eigenen Regierung. Er habe mit Russland die etappenweise Lieferung von zwei Millionen Impfdosen für die Slowakei bis Juni vereinbaren können. Das sei angesichts der internationalen Impfstoff-Knappheit „ein kleines Wunder“, erklärte der populistisch-konservative Politiker in einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz in Bratislava.

US-Bilanz nach Millionen Impfungen: Kaum gefährliche Nebenwirkungen

21.44 Uhr: Die Auswertung von Berichten zu Nebenwirkungen nach der Vergabe von Millionen Corona-Impfungen in den USA hat der Gesundheitsbehörde CDC zufolge das Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe weiter gestärkt. Die meisten beschriebenen Nebenwirkungen wie leichte Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit und Kopfweh seien bei Impfungen normal, sagte CDC-Direktorin Rochelle Walensky am Freitag. Diese verschwinden nach ein oder zwei Tagen zudem wieder, wie sie sagte.

Etwas stärker seien die berichteten Nebenwirkungen nach der zweiten Impfdosis ausgefallen. Ungefähr die Hälfte der Befragten habe sich danach nicht so gut gefühlt, sagte Walensky. „Das sollte Sie nicht davon abhalten, ihre zweite Dosis zu bekommen.“ Aber man müsse sich nach der Impfung einen Tag etwas zurücknehmen, sagte Walensky. Die Nebenwirkungen entsprächen den Erkenntnissen aus den Studien vor der Notfallzulassung der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Weil der Corona-Impfstoff knapp ist, gibt es eine strikte Reihenfolge für die Immunisierungen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Coronavirus-Verbreitung: R-Wert wieder über 1

21.07 Uhr: Die sogenannte Reproduktionszahl des Coronavirus liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland erstmals seit längerem wieder über der Schwelle von 1. Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert in seinem täglichen Lagebericht am Freitagabend mit 1,01 an.

Serbischer Chansonnier Djordje Balasevic an Corona gestorben

21.06 Uhr: Der serbische Liedermacher und Balladensänger Djordje Balasevic ist am Freitag Medien zufolge einer Corona-Infektion erlegen. Er starb im Alter von 67 Jahren im Klinikum seiner Geburtsstadt Novi Sad, berichtete das staatliche Fernsehen RTS.

Corona-Impfung: Spahn und Wieler antworten Bürgern live

20.36 Uhr: Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler beantworten Fragen zur Corona-Impfung. Die Fragerunde wird im Livestream übertragen. Lesen Sie hier: Fragen zur Corona-Impfung – Spahn und Wieler antworten live

RKI-Chef Lothar Wieler (l.) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind am Samstag von 14 Uhr an in einem virtuellen „Town Hall Meeting“. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Trierer Ordnungsdezernent tritt wegen Corona-Impfung zurück

20.19 Uhr: Der Trierer Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) tritt wegen seiner Erstimpfung gegen Corona zurück, zu der er nicht berechtigt war. Auf der Homepage der Stadt räumte Schmitt am Freitag seinen Fehler ein. „Die Verantwortung für diese Fehlentscheidung liegt allein bei mir“, schrieb er. Es habe kein „systemisches Verschulden des Impfzentrums oder der Stadtverwaltung“ gegeben. Die zweite Impfung habe er von sich aus schon vor drei Wochen abgesagt. „Jeder hätte die Impfung bekommen dürfen, aber nicht ich“, betonte der Kommunalpolitiker. „Auch ein Verfallenlassen der Dosis wäre verantwortbarer gewesen, denn den Schaden, den ich verursacht habe, sehe ich in der Glaubwürdigkeit.“

Macron fordert Spende von 13 Millionen Corona-Impfdosen für Afrika

19.28 Uhr: Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat eine Spende von 13 Millionen Dosen Corona-Impfstoff nach Afrika ins Spiel gebracht. „Wenn wir, Europäer, Amerikaner, diese 13 Millionen Dosen so schnell wie möglich liefern können, wäre das enorm viel wert“, sagte er am Freitag in einer Videoschalte der Münchner Sicherheitskonferenz. Insgesamt seien das nur 0,43 Prozent der georderten Dosen. Damit, so Macron, sollten die sechseinhalb Millionen Pflegekräfte auf dem afrikanischen Kontinent geimpft werden.

Die sieben großen Wirtschaftsmächte (G7), zu denen auch Frankreich gehört, hatten am Freitag zusätzliche Milliarden für die globale Impfkampagne angekündigt. Macron mahnte: „Wenn wir heute Milliarden ankündigen, um Dosen in sechs Monaten, in acht Monaten, in einem Jahr zu liefern, werden unsere afrikanischen Freunde (...) Dosen bei den Chinesen, bei den Russen oder direkt von anderen Laboren kaufen“.

Macron: Europa muss beim Impfen effizienter werden

90-jährige US-Bürgerin stapft für Corona-Impfung fast zehn Kilometer durch Schnee

19.01 Uhr: Ein „bisschen Schnee“ hat eine 90-jährige US-Amerikanerin nicht davon abgehalten, ihre Corona-Impfung zu bekommen: Um ihren Impftermin trotz widrigster Wetterbedingungen wahrzunehmen, stapfte Fran Goldman aus der US-Westküstenmetropole Seattle zu Fuß knapp zehn Kilometer durch 30 Zentimeter tiefen Schnee. „Es war nicht einfach, es war eine Herausforderung“, sagte Goldman der Zeitung „Seattle Times“ über die ungewöhnliche Winterwanderung.

Goldman hatte zuvor verzweifelt versucht, einen Termin für ihre erste Impfung zu bekommen. Jeden Tag rief sie vergeblich die Telefon-Hotline an. Als die alte Dame schließlich einen Termin für vergangenen Sonntag bekam, war sie fest entschlossen, ihn wahrzunehmen - mehreren Zentimetern Schnee und einer Hüft-OP vor nur einem Jahr zum Trotz. Von einer Fahrt zum rund fünf Kilometer entfernten Krankenhaus sah die 90-Jährige wegen des Wetters ab.

Goldmans Tochter sagte, ihre Mutter sei eine zähe Frau. „Meine Mutter lässt sich von ein bisschen Schnee nicht abhalten, sich impfen zu lassen“, sagte sie. „Sie ist ein wirklich bemerkenswerter Mensch mit der Einstellung: Man lässt sich durch ein bisschen Widrigkeit nicht aufhalten.“

Walking six miles through nearly a foot of snow to get her first COVID-19 vaccine appointment was nothing, compared to what 90-year-old Fran Goldman went through to secure it. @nicolebrodeur: https://t.co/yXTK3Z6Ptp — The Seattle Times (@seattletimes) February 15, 2021

Lauterbach: Schulen nur mit Corona-Tests öffnen

18.36 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine dritte Corona-Welle für quasi unausweichlich und fordert daher, die Strategie bei Tests und Impfungen zu ändern. „Schulöffnung nur, wenn jedes Kind regelmäßig mit Antigentests getestet wird, nicht vorher“, schrieb er am Freitag auf Twitter. Am Montag wollen weitere zehn Bundesländer zumindest ihre Grundschulen und Kitas teilweise öffnen.

Auch in Betrieben seien regelmäßige Antigentests nötig, schrieb Lauterbach. Zudem plädierte er dafür, den Impfstoff von Astrazeneca, gegen den es teils Vorbehalte zu geben scheint, allen drei vorrangig zu impfenden Gruppen anzubieten, nicht nur denen mit hoher Priorität. „Die Impfzentren haben dafür die Kapazität. Dann könnten wir VIEL schneller impfen“, erklärte er. Studien bescheinigen den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna eine höhere Wirksamkeit als dem von Astrazeneca. Wissenschaftler halten Skepsis gegen diesen Impfstoff aber für unangebracht.

Corona-Lage in Flensburg: Dänemark schließt mehrere Grenzübergänge

18.18 Uhr: Dänemark schließt aufgrund der Corona-Situation in Flensburg mehrere kleinere Grenzübergänge nach Deutschland. Wegen der sich verschlechternden Infektionslage in der norddeutschen Fördestadt habe sich die dänische Regierung entschlossen, den Einsatz an der deutsch-dänischen Grenze zu verschärfen, teilte das Justizministerium am Freitag in Kopenhagen mit. Konkret bedeutet das, dass die dänische Polizei ab Mitternacht in der Nacht zum Samstag insgesamt 13 Grenzübergängen schließt.

Wichtige Übergänge wie Frøslev, Kruså und Padborg bleiben dagegen offen. Dort werde aber „wesentlich intensiver“ kontrolliert, erklärte das Ministerium. Die Maßnahmen gelten demnach vorübergehend mit Hinblick darauf, die Situation südlich der Grenze zu klären. „Grenzkontrollen sind ein wichtiges und notwendiges Werkzeug, um neue Infektionsketten außer Landes zu halten“, erklärte Justizminister Nick Hækkerup.

Dänemark verschärft die Grenzkontrollen, um eine Ausbreitung der Corona-Mutationen zu verhindern. Foto: dpa

In Flensburg werden nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) inzwischen fast nur noch Corona-Infektionen mit der zunächst in England aufgetretenen Variante B.1.1.7 festgestellt. In den vergangenen Tagen seien in 80 Fällen Mutanten nachgewiesen worden, sagte Lange am Freitag. Für die Einwohner gelten wegen der hohen Zahl an Ansteckungen in der Stadt von Samstag an zunächst für eine Woche nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Zudem sind private Treffen vorerst untersagt.

Biontech-Impfstoff wohl auch bei höheren Temperaturen stabil

17.49 Uhr: Der Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer kann neuen Herstellerinformationen zufolge doch auch bei höheren Temperaturen gelagert werden. Der Impfstoff bleibe neuen Untersuchungen zufolge auch zwei Wochen lang bei minus 25 bis minus 15 Grad Celsius stabil, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Die neuen Daten seien bereits bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht worden, um die Notfallzulassung entsprechend anzupassen. Bislang musste der Impfstoff den Vorgaben der Hersteller zufolge bei minus 80 bis minus 60 Grad gelagert werden, was die Logistik für das Impfen erschwert hatte.

Merkel zeigt Bereitschaft zur Abgabe von Impfstoff an ärmere Länder

17.14 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich grundsätzlich bereit gezeigt, im Kampf gegen die Corona-Pandemie ärmeren Ländern etwas vom deutschen Impfstoffkontingent abzugeben. „Wichtig ist, dass Impfstoff ankommt und nicht nur Geldzusagen da sind“, sagte sie am Freitag nach einer Videokonferenz der G7-Staaten. „Und da kann die Frage, was können wir von unseren Dosen abgeben, eine Rolle spielen.“ Über Umfang und Zeitpunkt sei aber noch nicht gesprochen worden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt sich dafür ein, dass reiche Länder vier bis fünf Prozent ihrer Impfdosen möglichst schnell an ärmere Länder abgeben. Er habe dies mit Merkel besprochen, und sie unterstütze dies, sagte Emmanuel Macron der „Financial Times“.

Corona-Testpflicht bei Ausreise aus Tirol wird um zehn Tage verlängert

17.14 Uhr: Die Corona-Testpflicht bei der Ausreise aus dem österreichischen Bundesland Tirol wird um zehn Tage bis 3. März verlängert. Das habe das Gesundheitsministerium entschieden, teilte das Land am Freitag mit. Seit 12. Februar müssen alle Ausreisenden wegen der in Tirol vermehrt aufgetretenen Südafrika-Variante des Coronavirus einen negativen Coronatest vorweisen, wenn sie in die angrenzenden Bundesländer Salzburg und Vorarlberg oder nach Deutschland wollen.

An den 44 Kontrollstellen wurden in der ersten Woche laut Polizei knapp 100.000 Reisende kontrolliert. Fast 2000 Personen wurde die Weiterfahrt untersagt, weil sie keinen gültigen Coronatest

bei sich hatten. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es drohen Strafen von bis zu 1450 Euro. Ausgenommen von der Testpflicht ist die Durchreise ohne Zwischenstopp. Auch Kinder bis zu zehn Jahren brauchen keinen Test.

Weit und breit kein Mensch zu sehen - eine Straße in Mayrhofen in Tirol. Foto: dpa

Nach Corona: Gates fordert Investitionen zur Vorbereitung für nächste Pandemie

17.08 Uhr: Die Welt muss nach Ansicht von Bill Gates schon bald Milliarden in die Vorbereitung für die nächste Pandemie investieren, um eine erneute „Tragödie“ wie mit dem Coronavirus zu vermeiden. Es gehe darum sicherzustellen, „dass das nie wieder passiert“, sagte der Microsoft-Gründer und Co-Vorsitzende der Gates-Stiftung am Freitag in einer Videoschalte der Münchner Sicherheitskonferenz. Es müssten sowohl Kapazitäten für die Produktion von Impfstoffen als auch ein permanentes Team von rund 3000 Experten und Forschern aufgebaut werden, die sofort für den Kampf zur Eindämmung der nächsten Pandemie eingesetzt werden könnten.

Gates hatte schon vor Jahren öffentlich vor einer großen Pandemie gewarnt. „Es ist eine Tragödie, dass die begrenzten Schritte, die im Vorhinein nötig gewesen wären, um diese Epidemie einzudämmen, nicht unternommen wurden“, sagte Gates. Nun habe die Weltwirtschaft Billionen US-Dollar verloren, Regierung müssten Rekordschulden aufnehmen, sagte Gates. „Wir sollten die Investition tätigen, die geringe Milliardensumme, die wir brauchen werden, um uns zu versichern, dass das nie wieder passiert.“

US-Milliardär Bill Gates. Foto: dpa

Thüringen stoppt Schulöffnung in Landkreis mit hoher Inzidenz

16.50 Uhr: Landkreise mit einem besonders hohen Sieben-Tage-Inzidenzwert dürfen ihre Grundschulen und Kindergärten nicht wie alle anderen am Montag öffnen. Eine entsprechende Weisung hat das Thüringer Gesundheitsministerium nach dpa-Informationen am Freitag erlassen. Demnach sollen Landkreise, die mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen haben, ihre Einrichtungen geschlossen halten. Bei einer Inzidenz zwischen 150 und 200 soll eine Schließung erfolgen, wird aber nicht angeordnet.

Am Freitag lag nur der Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit einem Wert von 212,9 über der 200er-Markierung. Der Unstrut-Hainich-Kreis lag mit einem Wert von 197,6 nahe dran. Seit Freitag ist in Thüringen eine neue Corona-Verordnung in Kraft, nach der ab Montag Grundschulen und Kindergärten wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen können. Mit der nun erlassenen Weisung wird dies abhängig von der Inzidenz im jeweiligen Landkreis eingeschränkt.

Urlaub in Alltours-Hotels künftig nur mit Corona-Impfung

16.44 Uhr: Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will vom Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland. „Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können“, sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven laut Mitteilung. Bei steigenden Impfquoten und sinkenden Inzidenzen in den Urlaubsgebieten stehe einem Urlaub nichts im Wege.

Schleswig-Holstein will Covid-19-Erkrankung leichter als Dienstunfall anerkennen

16.21 Uhr: Landesbeamte in Schleswig-Holstein sollen eine Covid-19-Erkrankung künftig leichter als Dienstunfall anerkannt bekommen. Das Finanzministerium bringt dazu einen Erlass für ein einfacheres Verfahren auf den Weg, wie das Ressort am Freitag ankündigte. Darin würden Kriterien benannt, nach denen ein Zusammenhang zwischen Erkrankung und Dienstausübung leichter nachgewiesen werden könne. Eine vergleichbare Regelung sei im Leitfaden des Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) für alle gesetzlich Versicherten enthalten.

Johnson fordert G7 zu gemeinsamem Vorgehen gegen Pandemie auf

16.24 Uhr: Zum Auftakt des G7-Treffens hat der britische Premierminister Boris Johnson mit Nachdruck die Staats- und Regierungschefs zu einem gemeinsamen Vorgehen in der Corona-Pandemie aufgefordert. „Es hat keinen Sinn, dass wir nur unsere eigene Bevölkerung impfen“, sagte Johnson bei einer Video-Konferenz mit seinen Kollegen am Freitag der Nachrichtenagentur PA zufolge. „Wir müssen sicherstellen, dass die ganze Welt geimpft ist, weil dies eine globale Pandemie ist und es keinen Sinn macht, wenn ein Land dem anderen weit voraus ist“, sagte Johnson. „Wir müssen an einem Strang ziehen.“ Die Gruppe sieben führender Wirtschaftsmächte müsse dafür sorgen, dass Impfstoffe weltweit gleichmäßig verteilt würden.

er britische Premier Boris Johnson. Foto: WPA Pool / Getty Images

Verträge nicht veröffentlicht – Urteil gegen britisches Ministerium

16.21 Uhr: Das britische Gesundheitsministerium hat in der Corona-Pandemie milliardenschwere Verträge für die Lieferung von Schutzausrüstung nicht öffentlich gemacht. Die Behörde habe damit das Gesetz gebrochen, urteilte ein Gericht am Freitag in London. Es handele sich um ein „historisches Versagen“. Die Regierung ist gesetzlich verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach der Vergabe von Aufträgen im Wert von mehr als 120.000 Pfund die Details zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, sie habe hohe Aufträge unbegründet an Unternehmen von Freunden und Unterstützern der konservativen Partei von Premier Boris Johnson vergeben.

Woidke dringt auf Corona-Impfung für Lehrer und Erzieher

16.19 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wirbt dafür, dass Lehrer und Erzieher schon vorzeitig eine Corona-Schutzimpfung erhalten. In einem Schreiben bat er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) um eine Prüfung, inwieweit diejenigen aus der dritten Gruppe der Impfreihenfolge bereits jetzt mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft werden könnten. „Dies würde auch eine schnellere Impfung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern ermöglichen“, heißt es in Woidkes Schreiben vom Donnerstag, das am Freitag vorlag. Außerdem halte er eine zeitnahe Zulassung von Impfungen durch Hausärzte für erforderlich. Dafür müsse die Impfverordnung geändert werden.

Niedersachsen prüft Rückkehr in Klassen mit regionalen Ausnahmen

16.17 Uhr: Das Kultusministerium möchte in der kommenden Woche über die Rückkehr aller Klassen in die Schulen im Wechselmodell entscheiden und schließt dabei regionale Ausnahmen nicht aus. „Unser Ziel ist, dass wir so schnell wie möglich in den Wechselbetrieb zurückkehren“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag der dpa in Hannover. „Wir müssen uns die Rahmenbedingungen angucken und feststellen, dass die Infektionszahlen nicht so sind, wie wir uns das wünschen für einen Betrieb mit allen Schülern zur gleichen Zeit.“ Kinder müssten in die Schulen, aber das müsse verantwortungsbewusst geschehen. „Ab Anfang März ist das Ziel, aber wir entscheiden das in der nächsten Woche.“

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Gesundheitsverwaltung: 12 Prozent britische Corona-Variante in Berlin

16.16 Uhr: Beim Wachstum des Anteils der in Großbritannien entdeckten Corona-Variante liegt Berlin derzeit offenbar noch hinter der bundesweiten Entwicklung. In zwölf Prozent der positiven Proben der vergangenen Woche (7. bis 14. Februar) handle es sich um die Mutante B.1.1.7, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Freitag auf Anfrage. Es werde auch in Berlin eine Zunahme erwartet. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte den Anteil kürzlich unter Verweis auf Daten vom Freitag der Vorwoche auf zehn Prozent beziffert. Sie hatte gewarnt, die Variante könne bald dominieren.

Großbritannien reduziert Personal zur Verfolgung von Corona-Kontakten

16.06 Uhr: Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen reduziert Großbritannien bereits das Personal, das mit der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten beauftragt ist. „Wir arbeiten daran sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, und beobachten dabei auch die Fallzahlen, die Einfluss auf unsere Tätigkeiten haben“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte der Sender „Sky News“ über die bevorstehenden Stellenstreichungen berichtet, die den Recherchen zufolge bereits in Anfang März anstehen könnten.

Verstoß gegen Impfreihenfolge – Disziplinarverfahren gegen Halles Oberbürgermeister eingeleitet

15.25 Uhr: Wegen der öffentlich gewordenen Unregelmäßigkeiten in der Impfreihenfolge hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Disziplinarverfahren gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) sowie zwei Landräte eingeleitet. Neben Wiegand seien der Landrat des Saalekreises, Hartmut Handschak (parteilos), und der Landrat des Landkreises Wittenberg, Jürgen Dannenberg (Linke), betroffen, teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag in Halle mit. Alle drei Politiker hatten eingeräumt, schon gegen Corona geimpft zu sein, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren.

„Die Einleitung dieser Disziplinarverfahren stellt keine Vorverurteilung dar, sondern hat zum Ziel, das dienstrechtlich relevante Verhalten der Hauptverwaltungsbeamten in einem geordneten Verfahren zu prüfen“, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über das Vorgehen der Behörde berichtet.

Lockdown: Versicherung muss Barbetreiber nach Schließung entschädigen

15.20 Uhr: Das Landgericht Düsseldorf hat eine Versicherung zur Zahlung von knapp 765.000 Euro an zwei Gastronomen verurteilt, die im ersten Corona-Lockdown drei Bars schließen mussten. Die Entschädigung stehe den Barbetreibern aufgrund ihrer 2017 und 2018 abgeschlossenen Versicherungen gegen Betriebsschließungen zu, befand die Handelskammer am Freitag laut einer Gerichtssprecherin. Gegen das Urteil ist Berufung beim Oberlandesgericht möglich.

Die Bars in der Düsseldorfer Altstadt mussten aufgrund einer städtischen Corona-Allgemeinverfügung vom 18. März 2020 vorübergehend geschlossen werden. Die Kläger verlangen daraufhin von der Versicherung 75 Prozent des Tagesumsatzes aus dem Vorjahr für den vereinbarten Versicherungszeitraum von 30 Tagen. Zu Recht, wie die Kammer nun urteilte: Der Versicherungsfall sei aufgrund der Schließung eingetreten - obwohl der Sars-CoV-2-Erreger damals naturgemäß noch nicht in der Liste der im Infektionsschutzgesetz aufgeführten Krankheiten aufgenommen war.

Durch den Lockdown leer gefegt - die Düsseldorfer Altstadt. Foto: dpa

Corona-Infektionen in Flensburg fast nur noch mit mutierten Viren

15.14 Uhr: In Flensburg werden nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) Corona-Infektionen fast nur noch mit mutierten Viren festgestellt. In den vergangenen Tagen seien in 80 Fällen Mutationen nachgewiesen worden, sagte Lange am Freitag. Für die Einwohner gelten wegen der hohen Zahlen an Ansteckungen in der Stadt von Sonnabend an zunächst für eine Woche nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Sie betreffen die Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Zudem sind dort vorerst private Treffen untersagt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt.

Die Steigerung des Anteils der Mutationen und die zu erwartende Zunahme der Inzidenz „geben uns Recht, diese doch sehr schwerwiegenden aber notwendigen Maßnahmen einzuleiten“, sagte die Oberbürgermeisterin. Lange kündigte strenge Kontrollen an. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen hohe Bußgelder. In Flensburg sollen den Menschen zunächst 70.000 kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Lesen Sie dazu auch: Corona-Hotspot Flensburg: Lauterbach für strikten Lockdown

Ein Hinweisschild zur Maskenpflicht in der Fußgängerzone in der Flensburger Innenstadt. Foto: dpa

Merkel-Berater warnt Länder bei Schulöffnungen wegen Mutationen

14.40 Uhr: Der Merkel-Berater und Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel hat die Länder angesichts der sich rasch ausbreitenden britischen Virus-Mutation gewarnt, die bevorstehenden Schulöffnungen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es sieht in unseren Modellen dramatischer aus als vor drei Wochen“, sagte der Leiter des Fachgebiets Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik an der TU Berlin dieser Redaktion. Simuliere man die neuesten bekannten Daten zur Virusmutation B 1.1.7, zeige sich, dass die Variante wahrscheinlich doppelt so ansteckend sei wie das herkömmliche Corona-Virus.

Nagel betonte, er könne jedem nur eindringlich empfehlen, bei Aktivitäten in Innenräumen wie Unterricht oder Meetings Mund-Nase-Masken zu tragen und andere Schutzmaßnahmen einzuhalten. Firmen könnten an Präsenzarbeitsplätzen noch mehr tun, etwa Luftreiniger anschaffen. „Situationen in Innenräumen ohne Maske werden gefährlicher, wenn wir da nicht ordentlich durchpusten.“

Mit Blick auf die von diesem Montag an in mehreren Bundesländern geplanten Schulöffnungen sagte Nagel, er hätte sich grundsätzlich kleinere Öffnungsschritte gewünscht. Vernünftig sei, dass die Länder auf Wechselunterricht setzten, damit weniger Schüler gleichzeitig unterwegs seien.

In der Debatte um weitere Lockerungen ab einem stabilen Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 35 warb Nagel dafür, den R-Wert nicht aus dem Blick zu verlieren. „Es wäre gut, wenn sich alle darauf verständigen, dass der R-Wert dauerhaft unter 1 gehalten werden muss.“ Zuletzt lag der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert nach RKI-Angaben am Donnerstagabend bei 0,94 (Vortag: 0,85). Das heißt, 100 Infizierte stecken rechnerisch 94 weitere Menschen an. Der Wert zeigt das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen an.

NRW lockert Corona-Vorgaben unter anderem für Freizeitsportler

14.36 Uhr: Trotz der zuletzt stagnierenden Werte bei den Corona-Neuansteckungen gibt es in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Lockerungen etwa bei den Einschränkungen im Freizeitsport. Von Montag an sind Aktivitäten auf Sportanlagen im Freien wieder erlaubt, wenn höchstens zwei Personen oder nur Personen aus einem Hausstand zusammen trainieren - wie etwa beim Tennis. In Musikschulen werde wieder Einzelunterricht erlaubt, allerdings nur für Kinder bis zum Grundschulalter, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Auch Hundeschulen dürfen ab Montag wieder Veranstaltungen im Freien anbieten. Für Hobbygärtner gilt: Bau- und Gartenmärkten dürfen dann wieder Gemüsepflanzen und Saatgut verkaufen.

Söder erwartet bis Mitte März Entscheidung über Osterurlaub

14.30 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet bis spätestens Mitte März eine Entscheidung, ob in diesem Jahr Reisen zur Osterzeit möglich sind. „Der Osterurlaub entscheidet sich in den nächsten drei Wochen“, sagte Söder am Freitag in München im Anschluss an ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern.

Söder brachte an Stelle eines Stufenplans für Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine „intelligente Öffnungsmatrix“ ins Gespräch. Diese solle ein breites Instrumentarium bieten, um auf die Entwicklung der Infektionslage zu reagieren. Er gehe davon aus, dass sich die Politik bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März die Entwicklung anschaue und dann die Konzepte umsetze, sagte Söder. Dann könne es auch schnell gehen mit Öffnungen. Was in den kommenden Wochen entschieden werde, solle dann auch für Monate gelten.

Bayern Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Foto: dpa

RKI ermittelt im Kreis Bergstraße wegen britischer Virusvariante

13.45 Uhr: Daten aus dem Kreis Bergstraße sollen helfen, mehr Erkenntnisse über Corona-Varianten zu sammeln. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, waren zwei Mitarbeiterinnen des Robert Koch-Instituts (RKI) eine knappe Woche lang in Südhessen im Einsatz, um sich das dortige Infektionsgeschehen genauer anzusehen. An der Bergstraße wurden nach Angaben des Kreises bislang 90 Fälle der britischen Virusvariante festgestellt.

Entdeckt wurden sie, weil das Gesundheitsamt frühzeitig auffällige Infektionsfälle im Labor sequenzieren ließ - bei bestätigten Fällen auch Proben aus dem Umfeld. Dadurch habe man die Infektionsketten gut nachverfolgen und unterbrechen können, teilte der Kreis mit. „Durch genauere Untersuchung der Bergsträßer Daten möchten die Experten des RKI neue Erkenntnisse erlangen, wie sich das mutierte Virus verbreitet“, berichtet der Kreis.

Bundesregierung will „Jojo-Effekt“ bei Corona-Öffnungen vermeiden

13.00 Uhr: Die Bundesregierung hat erneut ein vorsichtiges Vorgehen bei weiteren Rücknahmen von Corona-Beschränkungen angemahnt. Alle wünschten sich Lockerungen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Es gehe aber um eine sichere Strategie, über die auch eine dazu eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe weiter berate. Öffnungen dürften nicht unmittelbar dazu führen, dass die Neuinfektionen wieder hochschnellten und es einen „Jojo-Effekt“ gebe - und dann Öffnungsschritte wieder rückgängig gemacht werden müssten.

Seibert machte deutlich, dass bis zu anstehenden Entscheidungen zunächst das weitere Infektionsgeschehens zu beobachten sei - auch mit Blick auf die Ausbreitung ansteckenderer Virusvarianten. Es sei heute nicht genau zu kalkulieren, wo man bei den für 3. März geplanten nächsten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder stehen werde.

Die Fußgängerzonen in Deutschland, wie hier in der Weimarer Innenstadt, sind wegen des Lockdowns derzeit fast menschenleer. Foto: dpa

Merkel verteidigt vor Kommunalpolitikern ihren vorsichtigen Corona-Kurs

12.48 Uhr: Trotz der vielerorts sinkenden Infektionszahlen setzt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter auf einen vorsichtigen Kurs bei weiteren Lockerungen von Corona-Auflagen. Nur bei niedrigen Inzidenzen seien mehr Öffnungen zu vertreten, sagte sie am Freitag nach dpa-Informationen in einer nicht öffentlichen Videoschalte mit rund 100 bayerischen Kommunalpolitikern. Bei Lockerungen hätten für sie weiterhin die Schulen Priorität, sagte Merkel den Angaben aus Teilnehmerkreisen zufolge. Danach könnten dann weitere Öffnungen in den Bereichen Einzelhandel, Veranstaltungen, Kultur und Sport klug kombiniert werden.

Seitens der Landräte und Oberbürgermeister waren bereits vor der Schalte Hoffnungen und auch konkrete Erwartungen für weitere Lockerungen geäußert worden. Dem Vernehmen nach hielten sich die Kommunalpolitiker aber mit allzu großer Kritik – etwa über die nur langsam fließenden Finanzhilfen des Bundes – an Merkel zurück. Auch konkrete Öffnungsschritte oder gar Termine forderte zunächst niemand.

Lesen Sie auch: Schul- und Kitaöffnung: Schärfere Corona-Maßnahmen gefordert

Studie: 30 Milliarden Euro Verlust für Kultur- und Kreativwirtschaft

12.30 Uhr: Die anhaltende Corona-Pandemie könnte für Kultur- und Kreativwirtschaft einer Studie zufolge in diesem Jahr über 30 Milliarden Euro an Umsatzverlust bedeuten. In einigen Bereichen werden bis zu 69 Prozent Minus erwartet. Die Szene werde „länger als andere Branchen brauchen, um aus der Krise herauszukommen“, heißt es in der am Freitag in Berlin veröffentlichten Analyse des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes.

Je nach Szenario werden die Umsatzverluste für 2021 mit zwischen 11,5 und 31,8 Milliarden Euro beziffert. Damit könnten sich die Rückgänge auf einem ähnlichen Niveau wie 2020 bewegen, hieß es. Im vergangenen Jahr lag das Minus den Angaben zufolge bei 22,4 Milliarden Euro. Der Berechnung liegen drei Szenarien zugrunde. In der ersten Variante wurde ein harter Lockdown bis Anfang März kalkuliert. Im zweiten Fall würde der harte Lockdown bis Ende März dauern, das dritte Szenario umfasst einen zweifachen harten Lockdown mit verfrühter Öffnung im März und erneuten Schließungen im April.

Um während der Kontakteinschränkungen trotzdem Aufführungen durchführen zu können, waren in einigen Theatern, wie hier beim Berliner Ensemble, Sitze entfernt worden. Seit November sind die Kultureinrichtungen geschlossen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Lauterbach sagt Dienst in Impfzentrum wegen „Gefährdung“ ab

12.28 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat seinen geplanten Dienst in einem Leverkusener Impfzentrum abgesagt. „Leider hat es schon im Vorfeld so viele angekündigte Proteste gegen das Leverkusener Impfzentrum gegeben, dass ich den Start erst einmal absagen muss. Polizei und Sicherheitsbehörden sahen Gefährdung“, twitterte Lauterbach am Freitag. Der Politiker hatte vorher angekündigt, sich „wie alle Mitglieder des Impfzentrums“ auch selbst mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen zu lassen.

„Da ich weder die großartigen KollegInnen noch den Betrieb des Zentrums gefährden will, nehme ich mich zurück. Es ist allerdings schade, wie stark der Einfluss radikaler Minderheiten auf unser Handeln jetzt wächst“, schrieb Lauterbach am Freitag bei Twitter.

Schnellere Corona-Impfung für Kita-Mitarbeiter und Grundschullehrer geplant

11.46 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will zügig die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Grundschullehrer und Kita-Betreuer schneller geimpft werden als bislang geplant. Er wolle das zeitnah mit den Ländern besprechen, es zeichne sich ein Konsens ab, sagte Spahn am Freitag in Berlin. „Dann werden wir die Verordnung zügig ändern können.“

Bei ihren Beratungen vom 10. Februar hatten sich die Länder ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür ausgesprochen, die Grundschullehrer und Kita-Mitarbeiter in der Impfverordnung von der Gruppe mit der Priorität drei in die zweite Gruppe hochzustufen. Spahn ließ dies prüfen und sagte am Freitag nun, in dieser Gruppe seien Infektionsrisiken durch Abstand-Halten oder Hygienemaßnahmen nicht so leicht zu minimieren wie bei anderen.

Spahn: Wir liegen bei den Impfungen "weit vorne" Spahn: Wir liegen bei den Impfungen "weit vorne"

Laut Studie hohe Wirksamkeit von Biontech-Vakzin nach erster Impfung

11.32 Uhr: Eine Studie in Israel bescheinigt dem Biontech/Pfizer-Impfstoff gegen Corona eine hohe Wirksamkeit bereits nach der ersten Impfung. Wie das Scheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv mitteilte, gab es unter 7214 Klinikmitarbeitern 15 bis 28 Tage nach der ersten Dosis 85 Prozent weniger symptomatische Infektionen. Die Zahl aller Infektionen, also auch der asymptomatischen, ging um 75 zurück.

Die Ergebnisse wurden heute im medizinischen Fachblatt "The Lancet" publiziert. "Dies stützt die Entscheidung der britischen Regierung, damit zu beginnen, ihre Bürger mit einer einzigen Dosis zu impfen", sagte der stellvertretende Generaldirektor des Krankenhauses, Arnon Afek, laut Mitteilung.

Corona-Neuinfektionen in Europa gehen laut WHO weiter zurück

11.02 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Europa geht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter zurück. Sie sei in der fünften Woche in Serie rückläufig gewesen, teilte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Hans Kluge, mit. Erstmals seit September 2020 habe die Zahl der gemeldeten Fälle in einer Woche unter einer Million gelegen. Auch wenn die Todeszahlen in Verbindung mit Corona-Infektionen weiterhin hoch seien, sei dieser Wert ebenfalls zurückgegangen, und zwar in drei Wochen nacheinander.

Trotz der positiven Trends sei es nicht der richtige Zeitpunkt, um nachlässig zu werden, mahnte Kluge an. Gesundheitsbehörden bekämen durch die niedrigeren Fallzahlen vielmehr die Gelegenheit, sich darauf zu konzentrieren, ihr Vorgehen zu bewerten und Nachbesserungen vorzunehmen. Zugleich sei es auch eine Zeit, um das Gesundheitswesen über den Kampf gegen Covid-19 hinaus wieder auf Kurs zu bringen.

Corona-Pandemie: Spahn und das RKI mahnen zur Vorsicht

9.37 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen erneut zu Vorsicht gemahnt. "Das Virus gibt nicht einfach auf", sagte der CDU-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. Einerseits gebe es sinkende Fallzahlen, andererseits einen ansteigenden Anteil der Virusmutationen. "Das mahnt nach Vorsicht", so Spahn. Deshalb müsse man bei den Lockerungen sehr vorsichtig vorgehen. Jeder fünfte Neuinfizierte habe sich mit der britischen Mutation angesteckt.

Spätestens Anfang März soll es erste Zulassungen für Selbsttests geben, derzeit würden die Anträge geprüft, sagte Spahn. Ab Anfang März gibt es zudem kostenlose Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen.

RKI-Präsident Lothar Wieler warnte vor der Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus gewarnt. "Wir stehen möglicherweise erneut an einem Wendepunkt", sagte Wieler in Berlin. Der Trend der vergangenen Wochen setze sich nicht mehr fort, die Fallzahlen schienen zu stagnieren. Es sehe so aus, als steuerten einige Bundesländer auf ein Plateau zu, "aber das Plateau ist zu hoch".

Grund dafür sei, dass sich die britische Virus-Mutation massiv ausbreite. Ihr Anteil an den Infektionen steige rasant, was die Bekämpfung der Pandemie noch schwieriger mache.

Wieler erwartet mehr Corona-Ausbrüche bei Jüngeren Wieler erwartet mehr Corona-Ausbrüche bei Jüngeren

Bundesregierung beruft Sonderbeauftragten für Corona-Impfstoffe

8.56 Uhr: Die Bundesregierung hat laut einem Bericht des "Spiegel" einen Sonderbeauftragten für Corona-Impfstoffe berufen. Christoph Krupp soll künftig die stockende Versorgung mit Vakzinen voranbringen, Ansprechpartner für die Hersteller sein und unter anderem dafür sorgen, dass sie genügend Rohstoffe bekommen. Krupp war bisher Sprecher des Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Gastgewerbe verliert im Corona-Jahr mehr als ein Drittel Umsatz

8.35 Uhr: Die Corona-Krise hat Hoteliers und Wirte im vergangenen Jahr ein gutes Drittel ihres Umsatzes gekostet. Das Statistische Bundesamt bezifferte den Rückgang im Vergleich zu 2019 am Freitag auf 36,6 Prozent. Preisbereinigt (real) hätte der Rückgang sogar 39 Prozent betragen. Die Statistiker verschärften damit noch einmal ihre erste Schätzung aus dem Januar leicht um einen Prozentpunkt.

Besonders heftig hat der sogenannte harte Lockdown im Dezember die Betriebe getroffen. Im Vergleich zum November fiel der Umsatz noch einmal um mehr als 14 Prozent. Die ganze Dimension wird aber erst im Vergleich mit dem Vorjahresmonat deutlich: Im Dezember 2020 erlösten die Hotels, Gaststätten und Caterer 70,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zu unveränderten Preisen (real) betrug das Minus sogar 72,3 Prozent.

Mehrheit für Impfpriorisierung bei Lehrern und Erziehern

8.16 Uhr: Eine große Mehrheit der Deutschen hat sich dafür ausgesprochen, Lehrer und Erzieher bei den Corona-Impfungen zu bevorzugen. Das geht aus einer Umfrage der Meinungsforscher von YouGov Deutschland hervor.

Demnach fänden es 36 Prozent der Befragten „angemessen“ und 37 Prozent „eher angemessen“, wenn Lehrer und Erzieher einen Vorzug erhielten. Lediglich 15 Prozent sprechen sich gegen eine Priorisierung aus - 6 Prozent halten einen möglichen Vorzug für „unangemessen“, 9 Prozent für „eher unangemessen“. 12 Prozent der Befragten machten keine Angabe. Nach mehrwöchiger Schließung sollen in vielen Bundesländern ab kommender Woche Schulen und Kitas wieder schrittweise öffnen.

Vatikanstaat droht Impfverweigerern mit Kündigug

7.50 Uhr: Der Vatikan droht Corona-Impfverweigerern unter seinen Beschäftigten mit der Kündigung. Nach einem aktuellen Erlass der Vatikanstaatsleitung müssen Angestellte, die sich ohne nachgewiesenen medizinischen Grund nicht einer Impfung gegen Covid-19 unterziehen wollen, mit abgestuften Sanktionen bis hin zur Aufhebung des Arbeitsvertrags rechnen.

Im Vatikan soll es Sanktionen für Impfverweigerer geben. Foto: dpa

Hausärzte wollen ab dem zweiten Quartal mitimpfen

7.14 Uhr: Die deutschen Arztpraxen wollen ab Beginn des zweiten Quartals bundesweit in die Impfungen einsteigen. „Wir stellen uns darauf ein, spätestens Anfang April flächendeckend mit dem Impfen in den Arztpraxen zu beginnen“, sagt der Vize-Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Demnach könne man in Arztpraxen täglich zusätzlich eine Million Menschen impfen, fünf Millionen in der Woche. Andernfalls werde es schon ab Mitte April mindestens eine Million unverimpfte Dosen geben.

Mehr als zehn Millionen Infizierte in Brasilien

6.58 Uhr: Nach den USA und Indien hat Brasilien als drittes Land die Marke von zehn Millionen Corona-Infizierten überschritten. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Demnach wurden seit Mittwoch 51.879 neue Infektionen registriert, womit die Gesamtzahl auf 10.030.626 Fälle stieg. Die Zahl der Todesfälle stieg binnen 24 Stunden um 1367 auf 243.457.

Brasilien verzeichnet mehr als eine Million Corona-Tote. Foto: Marcio James / AFP

Umfrage: Stimmung der Bayern auf Tiefpunkt

5.48 Uhr: Die Corona-Krise drückt die Stimmung der Bayern immer tiefer nach unten. Das „Heimatindex“ genannte Stimmungsbarometer der Volksbanken und Raiffeisenbanken ist im Vergleich zum Sommer um acht auf 56 von 100 möglichen Punkten abgesackt, wie der Genossenschaftsverband Bayern am Freitag mitteilte. „Die massiven Corona-Beschränkungen zermürben die Bayern immer mehr“, sagte Verbandspräsident Jürgen Gros. Bereits im Sommer hatte das halbjährlich erhobene Barometer deutlich nachgegeben.

Besonders stark sackte die Zufriedenheit bei der Vernetzung mit Freunden und Familie ab. Dieser Bereich büßte 24 Punkte ein und steht jetzt bei 58. Der Bereich Freizeit, Kultur und Bildung verliert zwölf Punkte auf 40. Und auch die allgemeine Lebenszufriedenheit ging zurück: Nachdem sie bereits im Sommer niedriger ausgefallen war, sank sie nun um weitere sechs Punkte auf 63.

Entwicklungsminister fordert stärkere Unterstützung der Impfkampagne in Entwicklungsländern

5.30 Uhr: Vor dem G7-Gipfel hat Entwicklungsminister Gerd Müller die führenden Industrienationen dazu aufgerufen, Corona-Impfungen in armen Ländern stärker zu unterstützen. „Das Ziel muss sein, bis Jahresende mindestens 20 Prozent der Bevölkerung in Entwicklungsländern gegen das Coronavirus zu impfen“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Dazu fehlen im Augenblick insgesamt 27 Milliarden Euro. Das ist inakzeptabel. Eine weltweite Impfkampagne darf nicht am Geld scheitern.“

Deutschland gehe bei den Hilfen voran, sagte Müller. Im vergangenen Jahr habe Deutschland bereits drei Milliarden Euro in ein weltweites Corona-Sofortprogramm investiert. Beim G7-Gipfel werde Kanzlerin Angela Merkel (CDU) „eine erhebliche Verstärkung der Mittel“ zusagen, um die globale Impf-Plattform Covax besser auszustatten. „Diesem Zeichen müssen sich die Europäer und die G7 anschließen. Lesen Sie dazu: Trotz Corona: Minister Müller wirbt für Tourismus in Afrika

Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Lehrerverband warnt wegen Mutationen vor vorschnellen Schulöffnungen

4.15 Uhr: Die rasche Ausbreitung von hochansteckenden Corona-Varianten gefährdet aus Sicht des Deutsche Lehrerverbands die geplanten Schulöffnungen in zahlreichen Bundesländern. Die Mutation des Virus sei „derzeit die größte Bedrohung für eine klare, verlässliche und nachhaltige Schulöffnungsperspektive“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dieser Redaktion.

Neben einer zeitlichen Verzögerung gehe es „auch um die Gefahr einer dritten Welle“ und in der Folge um mögliche erneuten Schulschließungen. Meidinger warnte: „Ein dritter Lockdown würde dann die ernsthafte Frage aufwerfen, ob dieses Schuljahr noch zu retten ist.“ Es sei deshalb „unbedingt notwendig, auf Vorsicht und Behutsamkeit zu setzen“.

Corona-News vom 18. Februar: Biontech testet Corona-Impfstoff an Schwangeren

Das US-Pharmaunternehmen Pfizer und sein Mainzer Partner Biontech haben eine klinische Studie gestartet, um ihren Corona-Impfstoff bei Schwangeren zu testen.

Auch in Frankreich breitet sich die britische Coronavirus-Variante schnell aus: 36 Prozent aller positiv Getesteten sind inzwischen damit infiziert, wie Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend in Paris mitteilte.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat angegeben, dass sein Impfstoff zu mehr oder weniger 100 Prozent vor den schweren Verläufen der Covid-19-Erkrankung schützt.

Die Corona-Pandemie hat die Lebenserwartung in den USA um ein Jahr sinken lassen. Im ersten Halbjahr 2020 betrug die Lebenserwartung der US-Bevölkerung im Schnitt 77,8 Jahre, der niedrigste Wert seit 2006.

Im Juni des vergangenen Jahres reichten einem Bericht zufulge die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech bei der EU-Kommission ein vertrauliches Angebot für ihren Corona-Impfstoff ein. Laut Informationen von NDR, WDR und "SZ" soll der geforderte Preise damals bei 54,08 Euro für eine Dosis Corona-Impfstoff der Unternehmen gelegen haben.

Nach einem größeren Corona-Ausbruch in einem Leipziger Pflegeheim ist fast ein Viertel der Bewohner gestorben.

Während in Deutschland Politiker dem Osterurlaub in diesem Jahr bereits eine Absage erteilt haben, machen ihn andere Länder möglich – für Geimpfte. Lesen Sie hier: Corona: In diesen Ländern dürfen Geimpfte Osterurlaub machen

Eine großangelegte Studie an Corona-Toten bestätigen nach Angaben des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf die positive Wirkung von Blutverdünnungsmitteln.

Der Biontech-Impfstoff schützt einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante – allerdings ist die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper wohl geringer.

