Ocasio-Cortez hilft Opfern von Wintersturm in Texas

So, 21.02.2021, 14.20 Uhr

Nach der Kältewelle in Texas müssen etwa 30 Millionen Menschen in dem US-Bundesstaat weiterhin mit Trinkwasser versorgt werden, viele haben außerdem keinen Strom. In Houston unterstützt die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez Freiwillige dabei, Hilfspakete zu packen.