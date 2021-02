Mehr als eine halbe Million Corona-Tote in den USA

Di, 23.02.2021, 10.29 Uhr

Die USA verzeichnen inzwischen mehr als eine halbe Million Corona-Tote. US-Präsident Joe Biden ordnete an, in Erinnerung an die Toten landesweit bis Freitagabend die Flaggen auf Halbmast zu setzen.