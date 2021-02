Di, 23.02.2021, 18.17 Uhr

Mitten in einer tiefen Vertrauenskrise durch andauernde Missbrauchsskandale hat die Deutsche Bischofskonferenz mit der Wahl einer ersten Generalsekretärin in ihrer Geschichte ein Zeichen gesetzt. Die Limburger Theologin Beate Gilles wird künftig die Arbeit der Konferenz organisieren. of Beate Gilles