Corona: Merkel lehnt Impfprivilegien ab - RKI legt Plan für Lockerungen vor

Laut Bundesregierung könnte die Impfreihenfolge noch einmal angepasst werden

Das Robert-Koch-Institut hat ein Konzept für einheitliche Stufenpläne zu Lockerungen vorgelegt

Doch mehrere Bundesländer sind vorgeprescht und haben vor dem nächsten Corona-Gipfel eigene Öffnungsschritte verkündet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn musste heute dem Bundestag Rede und Antwort stehen

Zuvor waren drei Corona-Selbsttests für Laien in Deutschland zugelassen worden

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gegen Privilegien für Geimpfte positioniert. Solange ein Großteil der Bevölkerung noch nicht gegen Corona geimpft sei, seien derartige Überlegungen verfrüht. Wenn privatwirtschaftliche Verträge derartige Privilegien vorsehen würden, könne man sich von "staatlicher Seite wenig einmischen", wird Merkel zitiert.

Das Wettrennen der Bundesländer für Lockerungen der Corona-Maßnahmen nimmt derweil weiter Fahrt auf. Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen haben für den kommenden Montag bereits Öffnungen von Baumärkten und Gartencentern bekannt gegeben. Am Mittwoch kündigte auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier Lockerungen an - inklusive "Termin-Shopping". Der Einkauf per Terminvergabe ist auch in Rheinland-Pfalz geplant.

Besonders bemerkenswert: Bouffier gab zudem bekannt, man wolle sich in Zukunft bei den Corona-Maßnahmen nicht mehr an den Inzidenzen orientieren. Droht also noch vor dem nächsten Corona-Gipfel mit Merkel der nächste Flickenteppich bei den Lockdown-Regeln?

Wie ein einheitlicher Stufenplan für Öffnungen aussehen könnte, hat das Robert Koch-Institut (RKI) in einer "Handreichung zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021" vorgeschlagen. Neben der Zahl der Corona-Intensivpatienten sieht das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin als wichtigen Leitindikator für Lockerungen – allerdings auf Landkreisebene. Lesen Sie dazu: RKI-Papier zu Corona: In vier Stufen zurück zur Normalität

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News des Tages: RKI meldet 8007 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 8007 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche sind das rund 450 Fälle mehr. Zudem vermeldete das RKI am Mittwochmorgen 422 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion innerhalb von 24 Stunden.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona News vom 24. Februar: Merkel erteilt Impfprivilegien vorerst eine Abfuhr

15.57 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegenüber der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ) gegen Privilegien für Geimpfte ausgesprochen. „Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln“, wird Merkel in dem Bericht zitiert. Derartige Überlegungen seien erst angebracht, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei und sich dann noch immer wenige Menschen einer Impfung verweigern würden.

Merkel selbst wolle sich Impfen lassen, wenn sie nach der empfohlenen Impfpriorisierung an der Reihe sei und nicht früher. „Ich halte es für richtig, neben den besonders vulnerablen und den älteren Menschen erst einmal Bevölkerungsgruppen zum Impfen einzuladen, die in ihrem Beruf keinen Abstand halten können”, so Merkel.

Impfkommission empfiehlt flexiblere Reihenfolge bei Corona-Impfungen Impfkommission empfiehlt flexiblere Reihenfolge bei Corona-Impfungen

Bundesregierung wirbt für mehr Flexibilität bei der Impfreihenfolge

15.25 Uhr: Die Bundesregierung hält es für wahrscheinlich, dass die Reihenfolge der Impfungen gegen Covid-19 in den kommenden Monaten noch einmal angepasst wird. „Wir können nicht von heute bis August in Stein meißeln, wer wann geimpft wird“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Dass Kita-Beschäftigte und Lehrkräfte an Grundschulen nun in der Priorität nach oben gerückt seien, „zeigt ja, dass es da wo notwendig, eine Flexibilität gibt“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig warb er für Vertrauen in den Astrazeneca-Impfstoff, den Impfberechtigte oft nicht haben wollen. „Er ist wirksam, er ist sicher“, sagte Seibert. Es sei in der Tat so, dass bis Dienstag nur 15 Prozent der bisher vom Hersteller Astrazeneca gelieferten Impfdosen verabreicht worden seien, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz. Gleichzeitig betonte er: „Es muss nichts liegenbleiben.“ Schließlich gebe es die Möglichkeit, in einem solchen Fall zwischen den verschiedenen Prioritätsgruppen zu wechseln. Einige Bundesländer machten davon bereits Gebrauch. Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine etwas geringere Wirksamkeit als die Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit 70 bis 80 Prozent Wirksamkeit nach Expertenmeinung immer noch eine gute.

WHO: Astrazeneca-Impfstoff nicht abschreiben WHO: Astrazeneca-Impfstoff nicht abschreiben

RKI legt Roadmap zur Normalität vor

15.15 Uhr: Alle reden über Lockerungen. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI). In einer "Handreichung zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021" schlagen die Virologen des Instituts vor wie Öffnungsschritte aussehen könnte. Der Titel des Strategiepapiers lautet "ControlCovid". Demnach sollen sich Verschärfungen auch weiterhin an der Inzidenz orientieren – Öffnungen jedoch nicht.

Interaktiv: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

Spahn zu Corona-Selbsttests: "Kostenlos ist nichts – einer zahlt immer"

14.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stand am Mittwoch im Bundestag den Fragen der Oppostionsparteien Rede und Antwort. Zuvor gab Spahn eine Regierungserklärung ab, in der er sich vor allem zu den Corona-Schnell- und -selbsttests äußerte. Die Schnelltests würden in rund zwei Wochen kostenlos unter anderem in Apotheken zur Verfügung stehen können, wo sie von geschultem Personal durchgeführt würden. Die Selbsttests seien hingegen nach der am Mittwoch erfolgten Zulassung ab sofort im Einzelhandel verfügbar. Weitere Zulassungen sollen demnächst folgen.

Der Minister betonte dabei, dass Tests ein Stück Freiheit zurückbringen könnten. Bei der Frage nach einer Bezuschussung der Anschaffung von Selbsttest antwortete Spahn, diese hinge „sehr von den Preisen ab“. Es mache einen Unterschied, ob ein Test zwei oder zehn Euro koste. „Kostenlos ist nichts – einer zahlt immer“, so der Minister.

In der Befragung durch die Opposition äußerte sich Spahn zudem zu Fragen nach weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. „Wir müssen feststellen, dass mit den Mutationen ganz besondere Vorsicht angezeigt ist“, schob er schnellen Öffnungen einen Riegel vor. Auf die Nachfrage aus der FDP-Fraktion, warum die Frisöre nun öffnen dürften, aber der Einzelhandel nicht, antwortete Spahn: „Die äußere Erscheinung ist etwas, das für viele Menschen mit Gesundheit und psychischen Fragen zu tun hat.“ Nicht jeder könne sich zuhause die Haare selbst schneiden. Zudem liege die Entscheidungshoheit nicht beim Bund, sondern bei den Ländern.

Jens Spahn in der Befragung der Bundesregierung Foto: Abdulhamid Hoba / Anadolu Agency via Getty Images

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Alle bisherigen Corona-News

14.45 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(jas/fmg/dpa/afp)