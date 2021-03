Corona: Gipfel mit Merkel - Lockdown bis Ostern?

Bund und Länder entscheiden am Mittwoch, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Die Beschlussvorlage einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt schon mal Hinweise auf den weiteren Kurs.

Heute beraten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel

Der Lockdown soll nochmals verlängert werden, Öffnungsschritte sollen aber bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 möglich sein

Die Kontaktbeschränkungen sollen ab Montag gelockert werden

In den USA sind 1819 Todesfälle binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit einer baldigen Astrazeneca-Empfehlung auch für Ältere

Das RKI meldet 9019 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Berlin. Kurz vor dem heutigen Corona-Gipfel zu den nächsten Schritten der Politik haben Bund und Länder ihre Vorstellungen präzisiert: Der aktualisierte Beschlussentwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, der dieser Redaktion am Mittwoch vorlag, sieht nun exakte Vorgaben für einen Notbremsen-Mechanismus vor, um bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurückzukehren.

Die Notbremse soll gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über hundert steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen „ab dem zweiten darauffolgenden Werktag“ die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten.

Corona-Gipfel: Merkel und Länder wollen Kontakbeschränkungen lockern

Damit würde die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Generell planen Bund und Länder dem Entwurf zufolge, schon ab Montag die privaten Kontaktbeschränkungen zu lockern: Dann dürfen sich bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen.

Corona-Zahlen: RKI meldet 9019 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit gute 1000 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 418 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8007 Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle verzeichnet. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 3. März: Mehr als 1800 Corona-Tote binnen eines Tages in den USA

11.03 Uhr: In den USA sind 1819 Todesfälle binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Diese Zahl für Dienstag meldete die Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Mittwochmorgen (MEZ) auf ihrer Internetseite. Der bisherige Höchstwert an Corona-Toten wurde am 12. Januar mit 4398 verzeichnet.

Spahn rechnet in „wenigen Tagen“ mit Astrazeneca-Empfehlung auch für Ältere

10.45 Uhr: Um die Geschwindigkeit bei den Corona-Impfungen zu beschleunigen, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möglichst bald auch über 65-Jährige mit dem Vakzine von Astrazeneca impfen lassen. „Aus England und Schottland liegen jetzt Daten vor, dass Astrazeneca bei den über 65-Jährigen sehr gut wirkt“, sagte Spahn am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Er habe deshalb die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, die Empfehlung für das Vakzine auszuweiten, und gehe von einer Entscheidung „in wenigen Tagen“ aus.

Bisher wird der AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland – anders als in anderen Ländern – aufgrund der Stiko-Empfehlung nur für Menschen unter 65 verwendet. Die Stiko hatte dies mit mangelnden Daten für die Wirkung des Impfstoffs bei Älteren begründet.

Wo welcher Impfstoff liegen bleibt

Einzelhandel pocht auf Wiedereröffnung zum 8. März

10.05 Uhr: Der Einzelhandel fordert vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine rasche Wiedereröffnung der Geschäfte. „Wir möchten Sie eindringlich auffordern, die Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels auf der Basis der funktionierenden Hygienekonzepte zum 8. März zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben des Branchenverbands HDE an das Kanzleramt.

Die von Bund und Ländern angepeilte Zulassung von Einkaufen mit Terminvereinbarung („Click & Meet“) könne die meisten Händler wirtschaftlich nicht retten. Sie sei auch „kein deutlicher Schritt hin zu der lange überfälligen Öffnungsstrategie für den gesamten Einzelhandel“. Blieben die Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels weiter geschlossen, werde dies für die Unternehmen und ihre Beschäftigten „verheerende Folgen“ haben.

Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: Mit einem rot-weißen-Flatterband abgesperrt sind Stehtische auf der Promenade des Ostseebades. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

