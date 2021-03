Corona-Impfung beim Hausarzt: Wer zuerst dran ist

Nach der vorübergehenden Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Vertrauen in das Corona-Vakzin geworben. "Ja, ich würde mich mit Astrazeneca impfen lassen", sagte Merkel nach dem Impfgipfel.

Die Impfkampagne soll beschleunigt werden – da sind sich Bund und Länder einig. Dabei setzen sie besonders darauf, dass bald flächendeckend in Arztpraxen geimpft werden soll. Nach dem Willen von Bund und Ländern sollen die niedergelassenen Haus- und Fachärzte schon am 5. April, also direkt nach Ostern, mit den Corona-Impfungen in ihren Praxen starten. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beim Impfgipfel beschlossen.

Von den teilweise aufwendig aufgebauten Impfzentren wollen die Länder sich aber noch nicht verabschieden: Sie sollen noch mindestens bis zum 30. September betrieben werden und in den kommenden Wochen auch die wichtigste Stütze der Impfkampagne bleiben. Im April sollen jede Woche 2,25 Millionen Dosen bundesweit an die Zentren ausgeliefert werden. Nur was über diese Menge hinausreicht, geht am Ende an die Arztpraxen.

Hausärzte sollen nach Ostern mit Corona-Impfungen starten

Die Immunisierungen bei den Hausärzten sollen routinemäßig direkt nach Ostern starten – allerdings nur sehr langsam. In den ersten Wochen werden wohl pro Praxis nur etwa 20 Impfdosen zur Verfügung stehen. Erst ab Ende April erwarte man deutlich größere Liefermengen, heißt es im Beschluss des Impfgipfels.

Deswegen wird es in den Praxen zunächst wohl nur eine Impfsprechstunde pro Woche geben. Den Ärzten wird empfohlen, dass sie dazu gezielt jene Patienten einladen, die eine Impfung besonders dringend benötigen.

Dazu zählen – wie bisher auch – Menschen mit Vorerkrankungen, für die eine Corona-Infektion eine besonders schwere Gefahr darstellen würde. Zudem sollen die Ärzte bevorzugt immobile Patienten impfen, die ihre Wohnung nur schwer verlassen können. Allerdings sollen die Ärzte die Vorgaben der Priorisierungsordnung dabei "flexibel" handhaben dürfen, heißt es in dem Beschluss. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, sollen die Ärzte mehr Spielraum bei der Frage bekommen, wen sie impfen.

"Wir wollen, und ab April können wir das auch, schneller und flexibler werden. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Bund-Länder-Beratungen am Freitag.

Die Amtsärzte in Deutschland hatten vor dem Gipfel einen Mangel an Flexibilität bei der Ausweitung der Impfungen kritisiert. "Beim Impfen stehen uns Gründlichkeit und Perfektionismus im Moment im Weg", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert.

Kritik an flexibler Priorisierung in Arztpraxen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisiert nun allerdings, wenn jetzt die Impf-Beschlüsse „auf mehr Flexibilität, weniger Starrheit und vorgezogene Impfungen in Hotspots setzt“, bedeute dies das Ende der „lebensrettende Impfpriorisierung für die Schwächsten“. Deswegen müsse fest geregelt werden, dass die Hausärzte in den nächsten Monaten allein den über 70-Jährigen ein Impfangebot machen dürfen, sagte Brysch unserer Redaktion.

Der Hausärzteverband kritisierte indes, die Praxen würden zu spät in die Impfkampagne einbezogen. „Angesichts steigender Infektionszahlen ist die Einbindung der Hausarztpraxen in die Impfkampagne überfällig“, sagte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands. Es sei unerklärlich, weshalb de Praxen flächendeckend erst im April einsteigen und zudem nur übrig gebliebenen Impfstoff verimpfen sollen, kritisierte Weigeldt.

Impfung in Arztpraxen: Zweifel an frühem Start

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zweifelte zuletzt daran, dass es so früh wie jetzt vereinbart, Impfungen in Arztpraxen geben könne: "Es wird bis Mai dauern, bevor das in vollem Umfang in allen Ländern laufen kann", sagte er unserer Redaktion.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) teilt Lauterbachs Zweifel. Der KBV-Vorstandsvorsitzende, Andreas Gassen, sagte, er rechne nicht vor Mai mit Impfungen durch Hausärzte. Er gehe davon aus, dass "wir auf diese Ressourcen wohl dann erst im Mai zurückgreifen können und es bei dem bisherigen Impftempo bleiben dürfte". Lesen Sie auch: Masken-Affäre beeinflusst Vertrauen der Deutschen

Abstand der Corona-Impfung wird verlängert

Der Dokumentationsaufwand für die Hausärzte soll möglichst geringgehalten werden, heißt es im Gipfel-Beschluss. Daran soll das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit den Ländern arbeiten. Außerdem soll über diese Zusammenarbeit eine gerechte Verteilung und die Versorgung mit Impfzubehör sichergestellt werden.

Zur Beschleunigung der Impfkampagne soll auch beitragen, dass der Abstand zwischen der Verabreichung der Erst- und der Zweitdosis auf das Maximum ausgedehnt wird. Bei Astrazeneca sind dies zwölf Wochen, beim Wirkstoff von Biontech/Pfizer 42 Tage. Damit können mehr Menschen früher eine Erstimpfung erhalten, mit der bereits ein deutlicher Schutz gegen das Virus entsteht. Außerdem hat die Europäische Union mittlerweile den Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen. Lesen Sie auch: So gut ist der neue Wirkstoff von Johnson & Johnson

(ape/mir/tma/fmg/afp/dpa)

