Corona: Drosten warnt deutlich - RKI-Zahlen steigen stark

Die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien und Tirol werden verlängert

Der Verfassungschutz in Bayern beobachtet Teile der Querdenker-Bewegung

Intensivmediziner fordern erneut die sofortige Rückkehr in den Lockdown

Das RKI hat einen starken Anstieg der Fallzahlen vermeldet

Der digitale Impfausweis der EU soll ab 1. Juni Reisen ermöglichen

In der neuen Folge des Coronavirus-Podcasts hat Virologe Christian Drosten deutlich vor einer Eskalation der Pandemie-Lage zu Ostern gewarnt

Berlin. Eigentlich hätte am Mittwochabend der Impfgipfel von Bund und Ländern stattfinden sollen. Doch das Chaos um Astrazeneca machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Experten wie Karl Lauterbach betonen, dass der Nutzen des Impfstoffs sein mögliches Thrombose-Risiko bei weitem überwiegen würde. Doch die Impfung mit Astrazeneca dürfte für viele Menschen erneut eine Vertrauensfrage werden. Ärztevertreter haben daher eine rasche Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne gefordert. Das verloren gegangene Vertrauen könne schließlich besser in Hausarztpraxen als in „anonymen Impfzentren“ aufgefangen werden.

Lesen Sie dazu: Corona-Impfung mit Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt

Gleichzeitig kommt der Impfstopp zur Unzeit. Virologe Christian Drosten warnt aufgrund der steigenden Fallzahlen vor einer Eskalation der Corona-Lage zu Ostern. Ohne die Impfungen werde es dann vor allem für die Jahrgänge ab 50 “brenzlig“ Lesen Sie dazu: Drosten-Podcast zu Astrazeneca: "Wir brauchen diese Impfung"

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona-Zahlen: RKI meldet wieder Anstieg der Fallzahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 13.435 neue Fälle von Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist ein starker Anstieg von mehr als 4200 Neuinfektionen im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche. Zudem wurden 249 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 86,2.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 17. März: Bildungsministerin sieht Schulöffnungen als "Gratwanderung"

12.49 Uhr: Trotz stark ansteigender Corona-Zahlen sollen Schulen in Deutschland wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Das stößt in vielen Landkreisen auf Gegenwehr. Beispielsweise hatte der Oberbürgermeister von Dortmund, Thomas Westphal, die Öffnungen bereits seit Montag als zu riskant kritisiert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach am Mittwoch in Berlin von einer „Gratwanderung“, bei der es darum gehe, die Interessen der Kinder mit Blick auf Bildung und einen „ordentlichen Gesundheitsschutz“ gut abzuwägen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, in der dritten Welle der Corona-Pandemie nach Möglichkeit nicht gleich wieder alle Schulen und Kitas zu schließen. „Ich hoffe sehr, dass unsere Bildungseinrichtungen mit der tatkräftigen Hilfe von Bund und Ländern flexible Lösungen finden, die verhindern, dass Betreuung, Bildung und Begegnung jetzt schmerzhaft und flächendeckend abgebrochen wird“, sagte Steinmeier am Mittwoch in einer Diskussionsrunde mit Jugendlichen.

Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien werden verlängert

12.02 Uhr: Laut dem Bundesinneministerium werden die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol um zwei Wochen verlängert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem „Münchner Merkur“: „Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrollen zu Österreich etwas früher beenden können, vielleicht sogar noch im Laufe des März.“ Dazu werde man die Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Virus in Tirol genau beobachten. Am Donnerstag trifft Seehofer den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in Berlin.

Die stationären Kontrollen an der deutschen Grenze zu Tschechien und Tirol werden um zwei Wochen verlängert. Foto: Ondøej Hájek / dpa

Island weitet Einreise für Geimpfte aus

11.48 Uhr: Die isländische Regierung erlaubt nun auch Corona-Geimpften außerhalb der Schengenzone die Einreise ohne Test oder Quarantäne. Gleiches gilt für Personen, die eine Covid-19-Erkrankung bereits überstanden haben. Die Ausnahmen, die bislang nur für Deutschland und die anderen Staaten der EU und des weiteren Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) galten, werden zum Donnerstag ausgeweitet. Die Reisenden müssen aber mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff immunisiert worden sein.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

EU-Komission kündigt Impfpass für den 1. Juni an

11.18 Uhr: Die EU-Komission will den digitalen europäischen Impfausweis ab dem 1. Juni nutzbar machen. Dann soll er Reisen im Sommer ermöglichen. Dies sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vor der offiziellen Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Brüssel.

Die Kommission nennt das Projekt „Digitaler Grüner Nachweis“ – angelehnt an den „Grünen Pass“ für Geimpfte in Israel. Dokumentiert werden sollen aber nicht nur Impfungen, sondern auch Ergebnisse von zugelassenen PCR- und Schnelltests sowie überstandene Corona-Infektionen. „Wir holen uns unsere europäische Lebensweise zurück“, sagte Schinas. Dies solle aber auf sichere Weise geschehen.

In Israel können Geimpfte mit ihren "Grünen Pass" wieder einen Großteil der Pandemie-Beschränkungen hinter sich lassen.

Verfassungsschutz in Bayern beobachtet Querdenker

10.22 Uhr: Der Verfassungsschutz in Bayern beobachtet Teile der Querdenker-Bewegung. „Das Sammel-Beobachtungsobjekt erfasst Einzelpersonen und Personenzusammenschlüsse, die zu gewaltsamen Aktionen gegen staatliche Einrichtungen, gegen die staatliche Infrastruktur oder gegen staatliche Repräsentanten aufrufen oder sich an solchen Aktionen beteiligen, mit denen die Funktionsfähigkeit des Staates erheblich beeinträchtigt werden soll“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags in München.

In den vergangenen Monaten hatten Anhänger von “Querdenken“ und Ableger der Bewegung in mehreren deutschen Städten gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. An den Demonstrationen nahmen oft auch an Fahnen und Symbolen erkennbare Neonazis und sogenannte Reichsbürger teil.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Kretschmer will Lockerungen aufheben

10.01 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die aktuellen Lockerungen als Fehler bezeichnet. Laut Ansicht des CDU-Politikers sei der Lockerungsversuch, der auf dem Corona-Gipfel vor zwei Wochen beschlossen wurde, gescheitert. Das sagte Kretschmer am Dienstagabend auf einer Onlineveranstaltung zur psychischen Gesundheit in der Pandemie.

Woidke sieht "keinen Sonderweg" in Brandenburg

9.27 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Vorgehen seines Landes bei den vereinbarten Grenzwerten für die Corona-Notbremse verteidigt. „Brandenburg geht keinen Sonderweg“, sagte Woidke am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Stattdessen würden in dem Bundesland zwei Regelungen gleichzeitig gelten: Auf Landesebene greife die Notbremse weiterhin ab einem Inzidenzwert von 100, auf kommunaler Ebene bei 200. Das unterscheide Brandenburg nicht von anderen Ländern. Bei einer Inzidenz von 100 in ihrem Landkreis „sollen“ Landräte handeln,wohingegen sie bei einer Inzidenz von 200 handeln „müssen“, erklärte Woidke.

Flixbus will zu Ostern wieder Fahrten anbieten

8.54 Uhr: Der Fernbusanbieter Flixbus will zu Ostern den Betrieb auf ausgewählten Strecken wieder aufnehmen. Wie der Fernbusanbieter am Mittwoch in München mitteilte, sollen die grünen Busse des Unternehmens ab dem 25. März rund 40 deutsche Ziele ansteuern, darunter Berlin, München und Hamburg. Damit seien pünktlich zu den anstehenden Osterfeiertagen erstmals seit Anfang November wieder innerdeutsche Fahrten buchbar.

Um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten ein Hygienekonzpet vorgelegt. Dazu gehören demnach neben Desinfektionsmaßnahmen und der Möglichkeit, die erwartete Auslastung der Fahrt bereits während der Buchung einzusehen, auch ein kontaktloser Check-In und ein neues Filtersystem an Bord. Für alle Fahrgäste gilt eine Maskenpflicht.

Intensivmediziner fordern Ende der Lockerungen

8.07 Uhr: Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, hat erneut Forderungen der Intensivmediziner nach einem Ende der Lockerungen bekräftigt. Schon vor Wochen hätten diese dafür plädiert den bestehenden Lockdown bis Ende März zu verlängern, sagte Janssens, im Deutschlandfunk. Das nun wieder zurückgerudert werden müsse, verursache nur Verunsicherung in der Bevölkerung. Janssens befürchtet wie Virologe Christian Drosten mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen eine Zuspitzung der Pandemie-Lage nach Ostern.

Janssens verteidigte außerdem Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca vorläufig zu stoppen. „Herr Spahn kann doch gar nicht anders entscheiden, wenn die Expertinnen und Experten vom Paul-Ehrlich-Institut ihm so eine Botschaft auf den Tisch legen“, sagte Janssens.

Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland. Foto: Funke Foto Service

Union verliert in Umfragewerten drastisch

7.32 Uhr: CDU und CSU verlieren auf Bundesebene nach der Masken-Affäre und verlorenen Landtagswahlen deutlich an Zustimmung. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer sinkt die Union um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent. Es ist der niedrigste Umfrage-Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Winter 2020.

Von der Schwäche der Union profitieren der Umfrage zufolge die Grünen, die sich um drei Prozentpunkte auf 21 Prozent verbessern können. Der SPD nützen die Unions-Verluste eben so wenig wie FDP, Linke und AfD: Deren Werte bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert. Lediglich die sonstigen kleineren Parteien können um einen Prozentpunkt zulegen

Trump empfiehlt seinen Anhängern die Impfung

6.23 Uhr: Ex-Präsident Donald Trump hat seinen Anhängern die Impfung gegen das Coronavirus empfohlen. „Ich würde sie vielen Leuten empfehlen, die sie nicht wollen, und viele dieser Leute haben offen gesagt für mich gestimmt“, sagte Trump im Fernsehsender Fox News. Der Impfstoff sei „großartig“ und „sicher“, betonte Trump.

JU-Chef Kuban nimmt Spahn in Schutz

4.39 Uhr: JU-Chef Tilman Kuban hat der SPD mangelnde Kollegialität bei der Bewältigung der Corona-Krise vorgeworfen. „Was die Sozialdemokraten da gerade machen, ist eine Frechheit“, sagte er unserer Redaktion. Gesundheitsminister Jens Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) würden „für Sachen verantwortlich gemacht, für die sie gar nicht verantwortlich sind“.

Altmaier sei bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen „in die Bresche gesprungen, weil Finanzminister Scholz und die Länder sich weggeduckt haben“, so Kuban. „Auch das Kaufen und Organisieren der Tests ist Aufgabe der Länder.“ Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Management werde „durch Streit und unkollegialen Umgang in der Bundesregierung“ befeuert, kritisierte der JU-Vorsitzende. Lesen Sie hier: JU-Chef Kuban sieht „Vetorecht“ Söders bei der K-Frage

Tilman Kuban (CDU) Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU) nimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Schutz und attackiert gleichzeitig Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Göring-Eckardt: Spahn untergräbt Vertrauen in die Impfpolitik

2.13 Uhr: Nach dem Astrazeneca-Stopp hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) frontal angegriffen. „Mit dem unkoordinierten und schlecht vermittelten Aussetzen der Impfungen mit Astrazeneca hat Gesundheitsminister Spahn das Vertrauen in die Impfpolitik weiter untergraben“, sagte Göring-Eckardt unserer Redaktion. „Der Impfstoff ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen ein Virus. Im Umgang damit braucht es eine gute und ausgewogene Informationspolitik und Augenmaß anstatt der Holzhammermethode.“

Die Bundesregierung müsse transparent machen, warum sie den Weiterimpf-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Arzneimittel-Agentur nicht folge, forderte Göring-Eckardt. „Und sie muss offenlegen, wie sie inmitten einer Pandemie, die bei uns täglich Hunderte Tote fordert, die möglichen Risiken einer Impfung gegenüber denen einer Nicht-Impfung und Corona-Erkrankung abgewogen hat.“

Bayern dringt auf Lockerungen für Osterurlaub

1.44 Uhr: Bayern dringt auf eine Lockerung des Lockdowns für das Gastgewerbe und die Reisebranche. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte unserer Redaktion, von der Sitzung der Ministerpräsidenten am 22. März müsse „ein klares Signal für Osterurlaub in Deutschland kommen“. Das Ostergeschäft sei für viele „der letzte rettende Strohhalm“. Tausende Betriebe stünden inzwischen finanziell und emotional mit dem Rücken zur Wand. Hier gehe es um wirtschaftliche Existenzen, „um das Bekenntnis zur Heimat und um den Erhalt einer bayerischen Leitökonomie.“

Die Kritik an der Tourismuspolitik der Bundesregierung reißt nicht ab, seit insbesondere die Balearen nicht mehr als Risikogebiet gelten und viele Auflagen für Urlaubsrückkehrer aufgegeben wurden. „Es ist für keinen Hotelier nachvollziehbar, warum man auf Mallorca Urlaub machen darf, aber nicht an der Ostsee oder Nordsee. Das kann niemand verstehen - und ich kann es auch niemandem erklären“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, unserer Redaktion. Auch an der deutschen Küste gebe es zum Teil niedrige Inzidenzwerte. Als Beispiel nannte sie die ostfriesischen Inseln Langeoog und Spiekeroog mit einer Inzidenz von 21,1. Aktuell dürften aber nur Geschäftsreisende in Hotels übernachten.

Hausärzte warnen nach Astrazeneca-Impfstopp vor Vertrauensverlust bei Corona-Schutz

1.56 Uhr: Die Hausärzte in Deutschland warnen wegen des Stopps der Astrazeneca-Impfungen vor einem Vertrauensverlust der Bevölkerung beim Corona-Schutz. „Die Aussetzung des Impfstoffs von Astrazeneca maximiert den Imageschaden, unter dem die deutsche Impfstrategie von Beginn an leidet“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion. Zudem trügen die gestoppten Immunisierungen nicht dazu bei, „das schwindende Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wieder zu stärken“, kritisierte Weigeldt.

Der Verbandschef betonte, wer das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen wolle, der müsse dafür sorgen, dass Geimpfte den Sinn der Impfung für sich und die Gesellschaft erkennen. „Impfen ist und bleibt eine Vertrauensfrage“, sagte Weigeldt. Individuelle Risiken gebe es bei jeder Impfung. Entscheidend sei, dass „der Nutzen die Risiken deutlich überwiegt“. Hausärzte könnten dies ihren langjährigen Patienten besser erklären als „anonyme Impfzentren“. Daher müsse der flächendeckende Impfstart in den Hausarztpraxen so schnell wie möglich erfolgen, forderte Weigeldt.

Lehrervertretung will mehr Förderung für Schüler und Entlastung für Lehrer

1.02 Uhr: Der Deutsche Philologen-Verband fordert vor der Kultusministerkonferenz am Donnerstag einen „Zukunftspakt Bildung“. Der Verband erwarte von den Kultusministern, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder jetzt die Weichen in der Bildungspolitik für die Zeit nach Corona zu stellen, hieß es in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. „Corona zeigt uns gnadenlos auf, wo wir in der Zeit vor der Pandemie nicht genügend in unser Bildungssystem investiert haben“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing unserer Redaktion.

„Die Kultusministerkonferenz muss den Ministerpräsidenten einen ,Zukunftspakt Bildung‘ abverlangen, damit wir nach der Pandemie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben.“ Die Kommunen müssten von Bund und Ländern dabei unterstützt werden, die Schulgebäude zu modernisieren, heißt es vom Verband. Zu einer „zeitgemäßen“ Ausstattung gehören demnach Lüftungs- und Luftfiltersysteme, funktionierende und saubere Toiletten, angemessene Schulräumlichkeiten und der Ausbau von Breitband-Internet. Außerdem müssten Schülerinnen und Schüler parallel zum Unterricht in Klein- und Einzelgruppen gefördert werden.

Corona-News vom 16. März: Kretschmann stellt weitere Lockerung infrage

22.18 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat wegen steigender Infektionszahlen die für kommenden Montag geplante weitere Lockerung des Lockdowns infrage gestellt. "Natürlich jetzt bei der Situation werde ich mir gut überlegen, ob ich am Montag weitere Öffnungen mache", sagte der grüne Regierungschef in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Er erwäge, die Öffnung erstmal auszusetzen und am Montag zunächst zu besprechen, "was wir riskieren können".

Winfried Kretschmann (Grüne) stellt Lockerungen infrage. Foto: dpa

Hausärzte fordern Debatte über Vorteile für Geimpfte

20.24 Uhr: Der Chef des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, fordert nach dem vorläufigen Aussetzen des Impfens mit dem Astrazeneca-Vakzin eine Debatte über Vorteile für Geimpfte. Der Impfstopp für Astrazeneca sei "ein Schlag ins Kontor für die Impfkampagne", sagte Weigeldt am Dienstag im Interview mit ZDFheute. "Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren: Welche Vorteile habe ich, wenn ich geimpft bin? Habe ich dann Freiheiten zurück?", betonte Weigeldt. Man müsse irgendeinen Vorteil haben, sich impfen zu lassen.

Der Verbandschef berichtete, viele Hausärztinnen und Hausärzte seien am Montag geschockt gewesen über das Aussetzen der Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs. Sie hätten am Morgen noch in Impfzentren und Praxen Menschen vom Impfstoff überzeugt und seien quasi in der Mittagspause davon überrollt worden, "dass das alles jetzt nicht mehr wertvoll ist". "Sie haben dann natürlich Sorge, dass das Vertrauensverhältnis gestört ist." Das könne über die Hausarztpraxen aber aufgefangen werden, weil sie die Patientinnen und Patienten am besten kennen würden, "besser als jedes Impfzentrum und jedes Call-Center".

USA führen laut Biden Gespräche zu überschüssigem Impfstoff

20.24 Uhr: Die USA führen Präsident Joe Biden zufolge Gespräche über die Verteilung ihres überschüssigen Impfstoffes. "Wir sprechen bereits mit mehreren Staaten", sagt Biden. Er werde sehr bald mehr dazu bekanntgeben. Die US-Regierung will erst dann anderen Staaten Dosen liefern, wenn jeder Amerikaner die Gelegenheit zu einer Impfung hatte. Die US-Seuchenbehörde CDC gab kurz vor Bidens Erklärung bekannt, inzwischen mehr als 110 Millionen Impfungen verabreicht zu haben. In den USA leben gut 328 Millionen Menschen.

Eltern von infizierter Tochter müssen trotz Impfung in Quarantäne

19.08 Uhr: Auch wer gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in Quarantäne, wenn ein Familienmitglied oder ein anderer Mitbewohner im Haushalt infiziert wurde. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße entschieden. Bisher lägen keine ausreichenden Belege dafür vor, dass Menschen mit vollständigem Impfschutz nicht infektiös erkrankten, argumentierten die Richter. Deshalb seien bisher keine Sonderregelungen für Geimpfte vorgesehen.

Im konkreten Fall ging es um ein Ehepaar, das eine Arztpraxis in der Vorderpfalz betreibt und gegen eine bis 18. März verordnete Quarantäne geklagt hatte. Anfang März hatte sich die Tochter des Paares mit dem Virus angesteckt, weshalb sich auch die Eltern isolieren sollten. Diese wehrten sich und argumentierten vor Gericht, sie hätten nicht nur Impfungen im Januar und im Februar erhalten; auch habe sich die Tochter in Isolation begeben. Doch die Richter lehnten den Eilantrag des Ehepaares ab.

EU will in Impfpass auch überstandene Infektionen angeben

19.01 Uhr: Die EU-Kommission will einer Zeitung zufolge in EU-weiten Immunitätsausweisen neben einer Impfung auch eine überstandene Infektion festhalten. Die Kommission wolle einen entsprechenden Vorschlag am Mittwoch vorstellen, berichtet das "Handelsblatt" vorab unter Berufung auf einen der Zeitung vorliegenden Text. Eine überstandene Infektion solle mit einem positiven PCR-Test nachgewiesen werden, der mindestens 20 Tage alt ist. Auch frische negative Corona-Tests sollten gespeichert werden können.

In EU-weiten Impfpässen sollen auch überstandene Corona-Infektionen festgehalten werden.

Virologe Kekulé: Weitere Astrazeneca-Impfungen derzeit nicht vertretbar

17.51 Uhr: Der Virologe Alexander Kekulé befürwortet den Astrazeneca-Impfstopp. Möglicherweise könnte es bei vielen Menschen "eine leichte Gerinnungsstörung" geben, bei der winzig kleine Blutgefäße verstopften, sagt er dem MDR. "Das wäre dann ein häufiges Ereignis, was man aber überhaupt nicht auf dem Radar hätte." Allein wegen der theoretischen Gefahr sei es derzeit "nicht vertretbar, dass man Leute weiter impft".

Lesen Sie hier: Diese Länder haben die Impfung mit Astrazeneca gestoppt

Drosten befürwortet Astrazeneca-Überprüfung

17.16 Uhr: In der neuen Folge des NDR-Podcasts "Coronavirus-Update" befürwortet der Virologe Christian Drosten die Untersuchung der Thrombose-Fälle nach Astrazeneca-Impfungen. Statistisch gesehen neigen Frauen, vor allem jüngeren oder mittleren Alters, auch unabhängig von Impfungen eher zu Thrombosen - teils auch bedingt dadurch, dass sie eine Antibabypille nehmen, die das Risiko erhöht.

Blutgerinnungsstörungen sind eine bekannte Komplikation auch bei einer Covid-19-Erkrankung. Der Virologe spricht sich darum dafür aus, in der Pandemie-Situation ein mögliches Risiko in Zusammenhang mit der Impfung auch immer im Verhältnis zum Risiko im Erkrankungsfall zu betrachten: "Wir brauchen diese Impfung."

Lesen Sie auch: Astrazeneca-Impfstoff: Was es mit der Thrombose auf sich hat

Virus-Mutante in der Bretagne offenbar schwerer nachweisbar

17.09 Uhr: In der französischen Bretagne wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes eine weitere Corona-Mutation nachgewiesen. Die Behörden in der Bretagne gaben nun bekannt, dass sich die Mutante wohl nicht zuverlässig mithilfe von PCR-Tests nachweisen lasse.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, waren in einem Krankenhaus im westfranzösischen Lannion acht ältere Patienten mit "typischen Symptomen" einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sieben von ihnen waren aber per Nasenabstrich negativ getestet worden. Erst Antikörper-Tests ergaben einen positiven Befund. Eine Hypothese der Mediziner sei, dass sich das Virus schneller durch die Atemwege bewegt und nur in tieferen Bereichen festgestellt werden kann.

Die Gesundheitsbehörde entschied, die Variante "unter Beobachtung" zu stellen. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die Mutante ansteckender sei als bereits bekannte Mutationen.

Alle bisherigen Corona-News

17.07 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)