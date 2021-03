Impfkampagne fortgesetzt - Ab 5. April sollen Hausärzte mitimpfen

Deutschland ist eines von mehr als einem Dutzend Ländern, die nach Berichten über schwere Blutgerinnsel nach einer Astrazeneca-Impfung den Einsatz des Corona-Vakzins ausgesetzt haben. Das Vertrauen in den Impfstoff dürfte weiter darunter leiden.

Astrazeneca-Impfstopp: "Der Impfstoff hat so etwas wie einen Fluch"

Am heutigen Freitag tagt der Impfgipfel von Bund und Ländern. Hier wird entschieden, wie die Impfstrategie der Bundesrepublik in Anbetracht der erneuerten Astrazeneca-Empfehlung der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)angepasst wird.

Laut Beschlussentwurf, der unserer Redaktion vorliegt, wird an der Entscheidung festgehalten, allen Bürgerinnen und Bürgern bis Sommer ein Impfangebot zu machen.

Beschlussentwurf des Impfgipfels: So geht Impfkampagne weiter

Laut Beschlussentwurf sollen die verfügbaren Impfstoffmengen in den kommenden Wochen kontinuierlich steigen - von Biontech-Pfizer wird eine zusätzliche Lieferung von 580.000 Dosen für Deutschland erwartet. Diese sollen vor allem in Corona-Hotspots verabreicht und zur Abwehr von Virusmutanten eingesetzt werden.

Für den April werden allerdings noch Impfstoff-Engpässe vorausgesagt - demnach soll die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Impfreihenfolge nach wie vor eingehalten werden.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Außerdem soll die geplante Impfstoff-Verabreichung in Hausarztpraxen durchgesetzt werden. Nach den Plänen des Bundeskanzleramts sollen ab der Woche nach Ostern immer mehr Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen möglich sein. Für die Woche ab dem 5. April sind zunächst nur rund eine Million Impfdosen für die Praxen vorgesehen, für die Woche ab dem 12. April sollen 1,2 Millionen Dosen an die Praxen gehen. Für die letzte Aprilwoche werden mehr als 3,1 Millionen angestrebt.

"Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht", heißt es weiter im Papier. Daher erscheine es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte die besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten hierzu gezielt einladen.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Auch Impfzentren sollen ihre Kapazität steigern. Die Anlieferungsstandorte der Länder sollen im April wöchentlich mit 2,25 Mio. Dosen beliefert werden. Im April stünden damit in Summe rund 15,4 Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung, davon gingen den Plänen zufolge circa 6,4 Millionen an die Arztpraxen.

EMA sprach am Donnerstag weitere Astrazeneca-Empfehlung aus

Am Donnerstag erklärte die EMA in einer Pressekonferenz in Amsterdam, dass das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca sicher sei und die Vorteile die Risiken überwiegen.

Nach dieser Risikobewertung berieten sich die Ständige Impfkommission (Stiko) beim RKI und das Paul-Ehrlich-Institut laut Spahn noch am Donnerstagabend weiter. Da sich die Bundesregierung an der Empfehlung der EMA orientiert, wurden am 19. März die Impfungen mit dem Vakzin bereits wieder aufgenommen.

Lesen Sie dazu: Politiker wollen Astrazeneca-Impfstoff für alle freigeben

Das Urteil begrüßte nicht nur Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußerte sich noch am Donnerstagabend dazu: "Die Europäische Arzneimittelbehörde gilt als eine sehr strenge Kontrollbehörde. Sie hat die Verdachtsfälle geprüft. Die Entscheidung von heute ist klar." Die Wiederaufnahme der Impfkampagne beschrieb sie als "enorm wichtig, um diejenigen zu schützen, die am stärksten gefährdet sind schwer zu erkranken".

(day/fmg/dpa)