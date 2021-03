Suez-Kanal: Containerschiff "Ever Given" bewegt sich wieder

Mo, 29.03.2021, 08.15 Uhr

Das seit sechs Tagen im Suez-Kanal feststeckende Container-Schiff "Ever Given" ist wieder in Bewegung gesetzt worden. Das zeigen zwei Schiffsradar-Seiten an. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.