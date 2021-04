Parade der Pharaonen: 22 Mumien ziehen in Kairo um

Parade der Pharaonen: 22 Mumien ziehen in Kairo um

So, 04.04.2021, 11.43 Uhr

22 Mumien von Herrschern aus dem alten Ägypten sind in Kairo in ihr neues Domizil gebracht worden: In einer feierlichen Prozession ziehen sie vom Ägyptischen Museum im Zentrum der Stadt ins neu gebaute Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation im Süden um.