Vor 60 Jahren flog Juri Gagarin ins All

Fr, 09.04.2021, 09.01 Uhr

Überall in Russland erinnern Statuen und Wandbilder an Juri Gagarin, der als erster Mensch vor 60 Jahren die Erde im Weltraum umrundete. Doch in der Zwischenzeit ist Russland bei der Raumfahrt hinter die USA zurückgefallen.