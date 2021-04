Corona: RKI-Zahlen steigen stark ++ Montgomery warnt vor Triage

In Deutschland werden Schwangere derzeit nur in Ausnahmefällen gegen das Coronavirus geimpft. Währenddessen gibt es solche Einschränkungen in anderen Ländern, etwa den USA weniger. Warum ist das so?

Der Bund will mit einem "Notbremsengesetz" durchgreifen

Weltärztechef Montgomery ist sicher, dass die Triage bald im Raum steht

Die EU-Arzneimittelbehörde überprüft den Impfstoff von Johnson & Johnson wegen Blutgerinnseln

Auch beim Astrazeneca-Vakzin wird eine neue mögliche Nebenwirkung geprüft

Das RKI meldet Samstag erneut steigende Corona-Fallzahlen

Der für Montag geplante Corona-Gipfel ist geplatzt

Berlin. Die Fallzahlen steigen und die Intensivbetten werden knapper. Viele Experten fordern einen kurzen, harten Lockdown. Doch mitten in der dritten Corona-Welle sind sich Bund und Länder über die weitere Strategie im Kampf gegen die Pandemie so uneinig, dass der für Montag geplante Gipfel ersatzlos gestrichen ist.

Stattdessen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schnellstmöglich eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen. So soll der Bund künftig deutschlandweit einheitliche Regelungen festlegen können. Vor allem soll es dabei um die bereits beim letzten Gipfel beschlossene Notbremse gehen, die bisher von den Bundesländern unterschiedlich verwendet wird.

Unterdessen hat die Europäische Arzneimittelagentur bekannt gegeben, dass sie neuen Hinweisen auf Nebenwirkungen bei Corona-Impfstoffen nachgeht. Erstmals steht der Johnson & Johnson-Impfstoff im Verdacht, Blutgerinnsel auszulösen. Auch beim Vakzin von Astrazeneca gibt es Hinweise auf eine neue mögliche Nebenwirkung. In fünf Fällen kam es nach einer Impfung zu einer sehr seltenen Erkrankung.

Corona-Zahlen: RKI meldet mehr als 24.097 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag 24.097 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zudem wurden binnen eines Tages 246 neue Todesfälle verzeichnet. Nach dem Verzug bei Tests und Meldungen rund um Ostern rechnet das RKI allerdings erst ab Mitte nächster Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie.

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 18.129 Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 120,6. Am Tag zuvor hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch 110,4 betragen. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Corona-News vom Samstag, 10. April: Curevac hofft auf EMA-Zulassung für Corona-Impfstoff bereits im Mai

8.11 Uhr: Das Corona-Vakzin des Tübinger Impfstoffherstellers Curevac könnte nach Einschätzung des Unternehmens früher von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen werden als bisher erwartet. "Wir sind bereits sehr fortgeschritten in der dritten klinischen Testphase und erwarten die Daten für das finale Zulassungspaket", sagte Unternehmenssprecher Thorsten Schüller der "Augsburger Allgemeinen". Curevac hoffe daher auf eine Zulassung "im Mai oder Juni". Zuletzt war Curevac von einer EMA-Zulassung bis Ende Juni ausgegangen.

Curevac plane weiter mit der Produktion von bis zu 300 Millionen Impfdosen in diesem Jahr, sagte Schüller. Für das kommende Jahr sei dann die Produktion von einer Milliarde Impfstoffdosen vorgesehen. Das Unternehmen und seine Produktionspartner könnten deutlich mehr als andere Hersteller in vergleichbar dimensionierten Anlagen erzeugen, sagte Schüller. "Unsere Impfdosis ist mit zwölf Mikrogramm sehr gering." Andere mRNA-Impfstoffe bräuchten die zweieinhalb- bis achtfache Wirkstoffmenge für einen vergleichbaren Schutz.

Montgomery: "Mit Sicherheit wird die Triage wieder im Raum stehen"

7.35 Uhr: Angesichts steigender Patientenzahlen in der dritten Corona-Welle hat der Vorsitzende des Weltärztebundes vor einer Zuspitzung der Lage in den deutschen Krankenhäusern gewarnt. "Wir werden in den Kliniken jetzt eingeholt von den Infektionen, die vor vier Wochen stattgefunden haben", sagte Frank Ulrich Montgomery der "Passauer Neuen Presse".

Auch die Triage werde "mit Sicherheit" wieder im Raum stehen. Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. "Wir waren sehr dankbar, dass sie in den ersten beiden Wellen nicht gebraucht wurde. Es ist vorstellbar, dass es zu Situationen kommt, in denen sie angewendet wird." Es sei deshalb richtig, dass sich die Kliniken auf einen Ansturm einstellen, sagte Montgomery.

Europas größte Uniklinik, die Berliner Charité, hatte angekündigt, in der kommenden Woche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder vermehrt in Covid-19-Bereichen einzusetzen und planbare Eingriffe zurückzufahren.

Auf einer Berliner Intensivstation wird ein Covid-19-Patient behandelt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Corona: Brinkhaus fordert harten Lockdown

6.30 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf einen harten Lockdown. Zwar seien die bisherigen Einschränkungen für die Menschen schon eine große Belastung, sagte er unserer Redaktion. "Aber wenn die Zahlen sagen, dass wir in einer kritischen Situation sind, müssen auch die Schulen geschlossen werden - und zwar nach bundeseinheitlichen Vorgaben. Und weil der wesentliche Teil der Infektionen im privaten Umfeld entsteht, sollten wir über nächtliche Ausgangsbeschränkungen nachdenken."

Außerdem drohte Brinkhaus den Unternehmen mit verpflichtenden Corona-Tests. "Wenn die Wirtschaft keine gesetzliche Test-Pflicht haben möchte, ist sie in der Bringschuld, selbst zu liefern", sagte er. "Viele Unternehmen machen das sehr vorbildlich. Aber diejenigen, die es nicht so gut machen, müssen jetzt mehr tun. Das gilt natürlich auch für die öffentliche Verwaltung, die eine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft hat."

Auf die Frage, wie lange der harte Lockdown dauern solle, antwortete Brinkhaus: "Ich will das nicht an Wochen festmachen, sondern am Infektionsgeschehen." Bei einer Inzidenz von 100 werde man "nicht alle Maßnahmen aufheben können". Das Infektionsschutzgesetz schreibe vor, "dass schon bei einer Inzidenz von 35 schnell gehandelt werden muss".

Städtetag für bundeseinheitliche Corona-Notbremse

3.17 Uhr: Der Deutsche Städtetag befürwortet eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse. "Bisher gab es zu viel Durcheinander in den Ländern, mit welchen Bedingungen die Notbremse ab einer Inzidenz von 100 greift", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung unserer Redaktion. "Deshalb begrüßen die Städte, dass nun das Infektionsschutzgesetz des Bundes geändert und ein gemeinsamer bundeseinheitlicher Rahmen geschaffen werden soll."

Um Vertrauen zurückzugewinnen, brauche es eine gute Kommunikation von Bund und Ländern. "Alle Beteiligten müssen jetzt zeigen, dass sie aus den Fehlern bei der Umsetzung und der Kommunikation von Beschlüssen gelernt haben", forderte Jung. "Die widersprüchliche Kommunikation von nicht ausgereiften Ideen in den vergangenen Wochen war sehr unglücklich. Der Leizpiger Oberbürgermeister warnte, die Pandemie könne außer Kontrolle geraten.

"Die Notbremse muss deshalb konsequent angewandt werden, wo die Infektionszahlen zu hoch sind", forderte Jung. "Und zusätzliche Maßnahmen sollten gegebenenfalls vorgesehen werden, wenn die Zahl der freien Intensivbetten zu gering wird oder die Zahl der mit Corona-Patienten belegten Betten auf Normalstationen zu hoch."

Kampf gegen Corona - Brinkhaus warnt vor "Front zwischen Bund und Ländern"

1.01 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat vor einem Zerwürfnis zwischen Bund und Ländern über die Corona-Politik gewarnt. "Was wir nicht brauchen können, ist weiterer Streit. Es darf keine Front zwischen Bund und Ländern geben", sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. "Wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Pandemie gemeinsam bekämpfen."

Brinkhaus sprach sich dafür aus, dass der Bundestag im Infektionsschutzgesetz genauer festlegt, "was gemacht werden muss, wenn die Corona-Zahlen bestimmte Grenzen überschreiten". Ein Modell könne "eine verpflichtende Notbremse" sein. Dabei müsse man allerdings aufpassen, "dass wir das gemeinsam und nicht gegen die Bundesländer auf den Weg bringen", so der Fraktionsvorsitzende. Bei allen Gesetzen sei der Bundesrat mit zu berücksichtigen. "Denn die Umsetzung der Maßnahmen liegt in der Zuständigkeit der Länder."

Corona-News vom Freitag, 9. April: Italien lockert Corona-Maßnahmen in mehreren Regionen

22.17 Uhr: Die italienische Regierung lockert die Corona-Maßnahmen im einstigen Hotspot Lombardei und mehreren anderen Regionen. Wie die Regierung in Rom am Freitag mitteilte, werden die Lombardei, das Piemont, Friaul-Julisch Venetien, die Emilia-Romagna, die Toskana und Kalabrien ab Montag von der höchsten Alarmstufe "rot" auf "orange" herabgestuft. Damit gelten dort weniger strenge Reise-Beschränkungen, auch die Geschäfte können wieder öffnen. Bars und Restaurants müssen aber geschlossen bleiben und dürfen nur einen Lieferservice anbieten.

Über Ostern hatte die Regierung das gesamte Land zur "roten Zone" erklärt, in der besonders strenge Maßnahmen gelten. Bis Ende April gelten alle Regionen entweder als "rot" oder als "orange". Ab kommender Woche gelten die besonders strenge Maßnahmen nur noch im Aostatal im Nordwesten Italiens, in Kampanien und Apulien im Süden und auf der Insel Sardinien, die am Freitag zur roten Zone erklärt wurden.

USA: Fast jeder Fünfte voll gegen Corona geimpft

21.13 Uhr: In den USA ist inzwischen etwa jeder Fünfte vollständig gegen Corona geimpft. Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschließend geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag zeigten. In Bezug auf die Zahl der bislang impfberechtigten Erwachsenen - rund 260 Millionen Menschen - ergebe sich eine Impfquote von 25 Prozent. Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, sprach am Freitag von bedeutsamen Fortschritten bei der Impfkampagne. Zuletzt seien pro Tag im Schnitt drei Millionen Impfdosen verabreicht worden.

Gut 112 Millionen Menschen erhielten dem CDC zufolge seit dem Start der Impfkampagne Mitte Dezember zumindest eine Impfung. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Insgesamt wurden für Erst- und Zweitimpfungen seither rund 175 Millionen Dosen verabreicht.

Die Impfkampagne in den USA ist äußerst erfolgreich. Fast jeder Fünfte ist komplett gegen Corona geimpft.

Bundesweite Corona-Maßnahmen sollen kommen

20.43 Uhr: Kein neuer Corona-Gipfel – dafür eine Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes: Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben.

Der entsprechende Gesetzentwurf soll möglichst schnell vor Bundestag und Bundesrat. "Es besteht deutschlandweit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation mit starker Zunahme der Fallzahlen innerhalb weniger Tage", heißt es im Entwurf, der unserer Redaktion vorliegt.

So plant der Bund ein "Notbremsengesetz", das bundesweit verbindliche Maßnahmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 einführt. Konkret sollen Maßnahmen greifen, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von 100 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner hat. Dann werden private Zusammenkünfte werden auf die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person beschränkt – pro Tag. Von 21 Uhr bis 5 Uhr soll außerdem eine Ausgangssperre gelten.

Laut PEI bisher 42 Thrombose-Fälle nach Astrazeneca-Impfung

19.43 Uhr: In Deutschland sind bislang 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend. Die 42 Fälle der speziellen Form sehr seltener Hirnvenenthrombosen seien bis zum 2. April gemeldet worden, in 23 Fällen sei zusätzlich eine Thrombozytopenie (Mangel an Blutplättchen) gemeldet worden.

Mit Ausnahme von sieben Fällen seien Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren betroffen gewesen. Allerdings seien Frauen nach den Angaben des Robert Koch-Instituts auch häufiger als Männer mit dem Produkt geimpft worden. Die Männer seien 24 bis 58 Jahre alt gewesen.

Die EMA prüft neue schwere Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffes Foto: Gabriel Bouys / AFP

Schwesig beklagt "Hin und Her" bei Corona-Strategie

19.24 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich kritisch zur Absage der für Montag geplanten Bund-Länder-Runde und der vorausgegangenen Debatte zur Corona-Strategie geäußert. "Der eine schlägt einen Lockdown vor, der andere einen Brücken-Lockdown. Dieses Hin und Her im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz, ich kann gut verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht in Ordnung finden", sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Sie habe sich von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Vorschläge gewünscht, über die dann mit der Bevölkerung hätte geredet werden können.

Die beabsichtigte Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes begrüßte Schwesig. "Wir brauchen anhand der Infektionslage, der Inzidenzen klare Regeln, was kann auf sein, was muss geschlossen sein", sagte sie. Dafür müsse es bundesweit einheitliche Richtlinien geben. Eine Konkretisierung dieser Regeln werde die Unterstützung Mecklenburg-Vorpommerns finden. Dazu gehörten auch Vorgaben für die Verhängung von Ausgangsbeschränkungen.

Verdächtige wegen "Corona-Diners" in Paris vernommen

19.10 Uhr: In einer Affäre um angebliche "Corona-Diners" in Paris hat die französische Polizei zwei Verdächtige vernommen. Der bekannte Prominenten-Koch Christophe Leroy und der Unternehmer Pierre-Jean Chalençon mussten den Ermittlern am Freitag Rede und Antwort stehen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Chalençon hatte behauptet, in mehreren Geheim-Restaurants Regierungsmitglieder getroffen zu haben. Inzwischen spricht er von einem "Aprilscherz".

Die Justiz hatte nach einem Bericht des privaten Fernsehsenders M6 über die mutmaßlichen Luxus-Essen Ermittlungen eingeleitet. Bilder zeigten unter anderem ein "Untergrund-Restaurant", in dem weder die Bedienung noch die unkenntlich gemachten Gäste Masken trugen. Eine Teilnahme von Ministern an illegalen Diners ließ sich bisher nicht nachweisen.

Habeck warnt Grüne: Kampf gegen Corona keine Blaupause

19.00 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei vor "moralischer Arroganz" und Rechthaberei gegenüber Andersdenkenden gewarnt. Voraussetzung für einen Erfolg der Grünen bei der Bundestagswahl am 26. September sei eine "selbstkritische Haltung gegenüber Macht und Machtausübung", sagte Habeck am Freitag zum Auftakt des Landesparteitags der nordrhein-westfälischen Grünen in einem Video-Grußwort.

Habeck warnte die Partei auch vor Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte. So sei etwa der Kampf gegen die Corona-Pandemie "keine Blaupause" für den Kampf gegen den Klimawandel. "Es darf nicht zu solchen Eingriffen in die Freiheitsrechte kommen, nur weil die Politik ihre Hausaufgaben nicht macht", sagte der 51-jährige Grünen-Politiker.

In der Corona-Pandemie seien "radikale politische Fehler" gemacht worden", so Habeck. Schon im Herbst habe man gewusst, dass die nächste Corona-Welle komme. Das Zögern und Zaudern habe Deutschland und Europa in eine schwere Krise gerissen. Der derzeitige Vertrauensverlust in die CDU/CSU und die Bundespolitik insgesamt sei gefährlich für die Gesellschaft. Jede Häme und Schadenfreude aber verbiete sich an dieser Stelle, "weil Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit die Essenz ist, dass Demokratie funktioniert".

Düsseldorf: Robert Habeck, Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei einer digitalen Landesdelegiertenkonferenz in einer Videobotschaft Foto: Marcel Kusch / dpa

Günther sieht auch ohne Gipfel klare Vorgaben zum Handeln

18.30 Uhr: Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther sieht auch nach der Absage der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) ein hinreichendes Regelwerk für das Vorgehen in der Corona-Pandemie. "Auch ohne ein Treffen zwischen Bund und Ländern in der kommenden Woche haben wir für die nächsten Wochen klare Grundsätze für unser Handeln", sagte der CDU-Politiker am Freitag.

Die mit der Notbremse ergriffenen Maßnahmen hätten immer Wirkung gezeigt, betonte Günther. "Wir empfehlen aus unseren Erfahrungen dieses konsequente Handeln sehr." Deshalb verschließe sich das Land auch nicht der Debatte darüber, diese Maßnahmen bundesweit einheitlicher über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes umzusetzen.

EMA prüft neue mögliche Nebenwirkung von Astrazeneca-Impfstoff

18.00 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca nach. Bei dem Vakzin wird ein möglicher Zusammenhang zum Kapillarlecksyndrom, einer seltenen Gefäßerkrankung, untersucht, wie die EMA am Freitag mitteilte.

In fünf Fällen war demnach die auch als Clarkson-Syndrom bekannte Krankheit aufgetreten. Bei der nur sehr selten auftretenden Erkrankung ist die Durchlässigkeit der Kapillargefäße zu hoch, so dass Plasma austritt und es zu Ödemen und einem Abfall des Blutdrucks kommt.

Kretschmer und Hans fordern Spielräume für Länder bei Infektionsschutz

17.18 Uhr: Das Infektionsschutzgesetz muss nach Ansicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und seines saarländischen Kollegen Tobias Hans (beide CDU) auch bei einer Verschärfung Entscheidungsspielräume lassen. "Wir sind im Saarland und auch im Freistaat Sachsen immer konsequent vorangegangen, wenn es notwendig war. Wir sehen aber auch schon alleine an unseren beiden Ländern, wie unterschiedlich die Situation ist", teilten die Regierungschefs am Freitag nach einem Telefonat mit.

"Man braucht Entscheidungsspielräume, um auch auf die jeweilige besondere Situation in den Ländern reagieren zu können", so Hans und Kretschmer. Bund und Länder hatten sich am Freitag darauf verständigt, das Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen. Das Ziel besteht darin, bundesweit einheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen.

Bundestag macht Abgeordneten über 60 Jahren ein Impfangebot

16.45 Uhr: Bundestagsabgeordnete über 60 Jahren können sich in der kommenden Sitzungswoche mit dem Impfstoff von Astrazeneca gegen das Coronavirus schützen lassen. Dazu hätten diese Abgeordneten bereits eine Einladung erhalten, bestätigte die Bundestagsverwaltung am Freitag. Insgesamt könnten demnach knapp 200 Parlamentarier dieses Angebot nutzen, nachdem in Berlin – wie auch in anderen Bundesländern – die nach der Impfverordnung vorgesehene Impfberechtigung für den Astrazeneca-Impfstoff aufgehoben worden ist.

"Über 60jährige - und damit auch Sie - können danach grundsätzlich ohne Einschränkungen mit diesem Impfstoff geimpft werden", heißt es in dem Schreiben, dessen Wortlaut der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Bei der Entscheidung ist allerdings zu bedenken, dass die zweite Impfung mit diesem Impfstoff erst zwölf Wochen nach der Erstimpfung verabreicht werden sollte und damit in jedem Fall in die Sommerpause fiele."

Bundestagsabgeordnete im Plenum des Parlaments. (Archivbild) Foto: Sonja Wurtscheid/dpa

Schleswig-Holstein hält an Öffnung von Außengastronomie unter Auflagen fest

16.12 Uhr: Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest. Das beschloss das Kabinett laut Landesregierung am Freitag in Kiel. Die Regel gilt ab Montag. Gastronomen und Gäste müssen allerdings strikte Auflagen einhalten.

Zunächst sind Öffnungen laut Regierung lediglich in Landkreisen und Städten erlaubt, in denen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz "stabil" unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Die Kontaktbeschränkungen gelten auch in den Lokalen, sodass maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten an einem Tisch Platz nehmen dürfen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. In allen Bereichen müssen Sicherheitsabstände eingehalten und - außer am Tisch selbst - medizinische Masken getragen werden. Dazu müssen die Kontaktdaten erhoben werden, ab Außenbereichen mit mehr als 50 Gästen ist dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorzulegen.

Köln schlägt Alarm wegen steigender Zahlen auf Intensivstationen

16.00 Uhr: Nordrhein-Westfalens größte Stadt Köln schlägt wegen steigender Zahlen auf den Intensivstationen Alarm. Die Kölner Krankenhäuser und Kliniken sähen sich auf den Intensivstationen einer bedrohlichen Situation gegenüber, erklärte die Stadt am Freitag. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steige dynamisch an, allein in den vergangenen drei Tagen von 91 auf 106. Im Vergleich dazu habe der Höchstwert in der zweiten Corona-Welle bei 112 gelegen.

Angesichts dieser Entwicklung habe der Krisenstab der Stadt am Freitag beschlossen, Lockerungen zurückzunehmen. Ab Montag müssten alle Kölner Museen und der Zoo wieder geschlossen bleiben. Außerdem gelte schon ab Samstag überall dort, wo Maskenpflicht im öffentlichen Raum bestehe, ein Verzehr- und Alkoholkonsumverbot. Schon ab Samstag bestehe außerdem rund um das Historische Rathaus und den Spanischen Bau montags bis samstags von 8.30 bis 18.00 Uhr ein Verweilverbot.

Hier soll es jetzt wieder leerer werden: Die Kölner Innenstadt. Foto: Oliver Berg/dpa

EU-Kommission will Impfstoff für Kinder und Auffrischungen bestellen

15.52 Uhr: Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen. Entsprechende Pläne stellte die Brüsseler Behörde am Freitag im zuständigen Ausschuss der Mitgliedsstaaten vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kommissionskreisen erfuhr. Zunächst werde man mit dem Hersteller Biontech/Pfizer verhandeln. Zuvor hatte die "Welt" über die Pläne berichtet.

Konkret soll es um eine Bestellung von 900 Millionen Dosen sowie eine Option auf weitere 900 Millionen gehen, wie es hieß. Damit sollen zum einen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU geimpft werden. Bislang ist in der Staatengemeinschaft kein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen. Außerdem soll der Schutz bereits geimpfter Menschen mit diesen Impfstoffen aufgefrischt werden. Die ersten Dosen sollen bereits in diesem Jahr geliefert werden.

Dreyer fordert schnellen Vorschlag vom Kanzleramt – begrüßt Gipfel-Absage

15.38 Uhr: Die Absage der für Montag geplanten Runde der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ist nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "folgerichtig". "Denn ich halte nichts davon, erneut in eine schlecht oder gar nicht vorbereitete Sitzung zu gehen", sagte Dreyer am Freitag dieser Redaktion. "Ich erwarte jetzt, dass das Kanzleramt einen Vorschlag vorlegt, damit wir schnellstmöglich darüber beraten können", betonte die Ministerpräsidentin.

"Unser Ziel ist es, die dritte Welle zu brechen, um Menschenleben zu retten, um schwere Krankheitsverläufe und kritische Lagen in den Krankenhäusern zu verhindern und unsere Wirtschaft weiter zu stabilisieren." Dazu müssten alle zusammenarbeiten. "In Rheinland-Pfalz haben wir deshalb in der Vergangenheit die getroffenen Vereinbarungen und Beschlüsse immer konsequent umgesetzt und wir werden uns auch jetzt konstruktiv beteiligen."

Altmaier strebt Verlängerung der Überbrückungshilfen an

15.33 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an. Er halte es für richtig, diese Hilfe bis zum Jahresende zu verlängern, sagte er am Freitag in Berlin. Grund sei, dass es auch bei einem zu Ende gehenden Lockdown noch "einige Monate dauern wird, bis sich das wirtschaftliche Leben normalisiert hat".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Gipfel mit Wirtschaftslenkern. Foto: Andreas Mertens / dpa

Bislang steht die Überbrückungshilfe III Firmen zu, die zwischen November 2020 und Juni 2021 Umsatzrückgänge hatten. Zu einer möglichen Verlängerung ist die Bundesregierung laut Altmaier derzeit "im Gespräch", er strebe an, noch vor der Sommerpause Klarheit darüber zu erzielen.

Ablehnend äußerte sich der Minister zu einem verpflichtenden Corona-Testangebot in Unternehmen, wie es in Teilen der Politik gefordert worden war. Es sei "erstaunlich", wieviel dort bereits erreicht worden sei, sagte Altmaier und erinnerte an das Monitoring durch die Regierung, wonach insgesamt 69 Prozent der Unternehmen jetzt oder in Kürze ein regelmäßiges Testangebot für ihre Beschäftigten hätten.

Nach Astrazeneca - Blutgerinnsel auch bei Johnson & Johnson?

14.53 Uhr: Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang. Wie die EMA am Freitag mitteilte, wurden drei Thrombosefälle in den USA gemeldet und ein weiterer im Rahmen einer klinischen Studie an einem nicht näher genannten Ort. Einer der Fälle verlief demnach tödlich.

Zuletzt hatte der Impfstoff von Astrazeneca wochenlang wegen nach der Impfung aufgetretenen Hirnvenenthrombosen für negative Schlagzeilen gesorgt. Die EMA hatte die Impfung deshalb mit einem Warnhinweis versehen. Deutschland hatte die Impfung für unter 60-Jährige vergangene Woche gestoppt.

