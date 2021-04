Urlaub auf Sylt bald möglich - trotz Corona

Berlin Vorsichtig und wissenschaftlich begleitet soll der Tourismus auf Sylt im Mai anlaufen. Was über das Modellprojekt bislang bekannt ist.

Sylt-Urlaub: Was das Modellprojekt bedeutet

Im immer noch andauernden Lockdown sehnen sich viele Menschen in Deutschland nach Urlaub

Für Sylt gibt es jetzt gute Nachrichten: Im Rahmen eines Modelprojekts darf sich die Insel vorsichtig für Touristen öffnen

Hier erfahren Sie, was die Bedingungen für einen Urlaub auf Sylt sind

Endlos lange Sandstrände, malerische Dünen und traditionelle Reetdachhäuser: Sylt zählt zu den beliebtesten innerdeutschen Urlaubszielen. Im Zuge der Corona-Pandemie brach auch auf der nordfriesischen Insel der Tourismus ein. Nun gibt es jedoch Hoffnung für Sylt-Fans: Die Insel darf im Rahmen eines Modellprojekts in die Sommersaison starten - und vorsichtig öffnen.

Schleswig-Holstein hat neben dem Kreis Nordfriesland mit Sylt noch drei weitere Regionen bestimmt, die trotz Corona den Tourismus wieder anlaufen lassen dürfen: Dazu zählen die Schleiregion mit Eckernförde, Büsum und die innere Lübecker Bucht.

Corona-Urlaub auf Sylt ab Mai möglich: Das sind die Bedingungen

Auf das Tourismus-Modellprojekt beworben hatten sich insgesamt zwölf Regionen. "Die von uns einmütig ausgewählten Bewerber haben allesamt gute und ambitionierte Konzepte vorgelegt, mit denen sich nach unserer Überzeugung beweisen lässt, dass ein sicherer Tourismus trotz Pandemie möglich ist", teilte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag mit. Anlaufen sollen die Projekte am 19. April. Auf Sylt geht es erst am 1. Mai los.

Für den Startschuss des Tourismus im Kreis Nordfriesland Sylt und den anderen drei Regionen gibt es allerdings konkrete Voraussetzungen: Die Sieben-Tage-Inzidenz muss stabil unter 100 liegen. Zudem sind die Öffnungen an wissenschaftliche Begleitung und die Zustimmung der zuständigen Gesundheitsämter gekoppelt. Weitere Auflagen sind nicht ausgeschlossen.

Sollte es zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommen, ist ein Abbruch der Projekte jederzeit durch das Veto des örtlichen Gesundheitsamts möglich, erklärte Buchholz. Die Modelle laufen zunächst für vier Wochen. Die Möglichkeit auf eine Verlängerung ist aber gegeben.

Wie die Öffnungsschritte in Restaurants, Geschäften und Hotels konkret umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Eine erhöhte Test-Kapazität sei Bestandteil der Konzepte, heißt es auf der Webseite des Landes. Nach Angaben von Buchholz dürfen nicht automatisch alle touristischen Betriebe in den ausgewählten Regionen öffnen. Wer mitmachen möchte, müsse sich innerhalb des Projekts akkreditieren.

Sylter Konzept für Tourismus "anspruchsvoll und umfassend"

Eine Task Force Tourismus war für die Bewertung der Bewerbungen zuständig. Dazu gehörten neben dem dem Tourismusministerium und dem Tourismusverband unter anderem auch die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, der Städteverband und der Landkreistag.

Das von Sylt eingereichte Konzept wurde von der Task Force besonders gelobt: Es sei anspruchsvoll und umfassend. Keinen Erfolg konnten hingegen Kiel, Grömitz, Wangels (Weißenhäuser Strand), der Kreis Herzogtum Lauenburg und die Insel Helgoland sowie ein Einzelunternehmen verzeichnen: Sie dürfen nicht am Modellprojekt teilnehmen.

Sylter wehren sich gegen Modellprojekt

Dass Sylt bald als Modellregion wieder Urlauberinnen und Urlauber begrüßt, gefällt nicht allen: Ein Inselbewohner hat eine Unterschriftenaktion für einen Einwohnerantrag gestartet, um den Versuch doch noch abzuwenden - und so zu verhindern, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf der Insel mit der wachsenden Mobilität wieder steigt.

Auch interessant: "Superspreader"-Party auf Sylt? Nur ein Testergebnis positiv

In dem Antrag wird die Problematik hervorgehoben, dass die Inzidenz am Heimatort der Gäste für das Projekt unerheblich ist: Dies sei kontraproduktiv für das Brechen der dritten Corona-Welle. "Auch kann wohl nicht ausgeschlossen werden, dass Sylt Ausgangspunkt zur Verbreitung von noch nicht dominanten Mutationen wird", heißt es weiter. "Es fehlen Mechanismen zum Schutz der Bevölkerung."

