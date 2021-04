Corona: Ärzte schlagen Alarm ++ RKI mit neuen Zahlen

Die Bundes-Notbremse soll heute im Bundestag verabschiedet werden – die FDP droht mit einer Verfassungsklage

Wegen der Abstimmung im Bundestag werden Tausende Gegner der Corona-Politik in Berlin erwartet – großes Polizeiaufgebot

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen den Corona-Fonds der EU abgelehnt

In New York verteilen Aktivisten Joints als Impfprämie

Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat von der EMA die Freigabe bekommen

Das RKI meldet hohe neue Zahlen – darunter sind wohl auch Nachmeldungen aus NRW

Berlin. Der Bundestag berät heute über die Bundes-Notbremse. Ob er sich auf die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz einigen kann, bleibt abzuwarten. Am Montag hatten sich SPD und Union auf eine überarbeitete Version des Gesetzesentwurfes geeinigt. Die neue Fassung sieht unter anderem vor, dass Ausgangsperren später beginnen. Doch die Kritik an der Gesetzesreform aus der Opposition wurde zuletzt immer lauter. Es droht Widerstand – auch von außen. Denn die Beratungen im Bundestag werden von mehreren Protesten begleitet. Die Polizei in Berlin ist im Großeinsatz. Lesen Sie hier: Bundes-Notbremse: Diese neuen Änderungen sind geplant

Derweil hat die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) das Vakzin des US-Pharmaunternehmens Johnson & Johnson freigegeben. Vergangene Woche waren die Impfungen mit dem Vakzin in den USA nach vereinzelten Fällen schwerer Blutgerinnsel vorläufig gestoppt worden. Auch die Auslieferung des Impfstoffs nach Europa wurde verschoben.

Nach den Querelen um den Impfstoff von Astrazeneca braucht die europäische Impfkampagne nicht noch einen weiteren Dämpfer. Nachrichten über eine neue besorgniserregende Corona-Variante aus Indien kommen da zur Unzeit. Die Mutation breitet sich rasant aus und könnte womöglich auch bald für Europa zum Problem werden, wie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter warnte.

Interaktiv: Wo steigen die Zahlen besonders? Alle Corona-Zahlen in Deutschland, Europa und der Welt auf einer interaktiven Karte

Corona-Zahlen: RKI meldet mehr als 24.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.884 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 331 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von Montagmorgen hervor. In den Zahlen dürften Nachträge aus NRW von Dienstag enthalten sein. Dort hatte es am Vortag technische Probleme bei der Übermittlung gegeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen der heutigen Zahlen des RKI sind ebenfalls möglich.

Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 21.693 Neuinfektionen und 342 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 160,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 162,4 angegeben. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Mittwoch, 21. April: Maskenpflicht für Grundschüler in Bremen vorläufig aufgehoben.

11.10 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat die Maskenpflicht für Grundschüler vorerst gekippt. Die Ausführungen zu den Voraussetzungen, unter denen die Maskenpflicht gelte, seien "zu unbestimmt" gehalten, entschied das Gericht am Mittwoch in von Eltern von Grundschülern angestrengten Eilverfahren. Die Pflicht als solche sei aber angemessen.

Das Gericht bemängelte die Formulierung in der Verordnung, wonach eine Maskenpflicht an Grundschulen ab einem Inzidenzwert von 100 immer dann gilt, wenn "sich dies nicht auf ein oder mehrere Ausbruchsgeschehen außerhalb von Schulen zurückführen lässt". Die Passage sei viel zu unbestimmt und verstoße daher gegen die Grundsätze des Verwaltungsrechts. Schüler und Eltern könnten nicht nachvollziehen, wann die Bedingungen erfüllt seien.

New Yorker verteilten Joints als Belohnung für Corona-Impfung

10.41 Uhr: In New York haben Aktivisten Joints als Prämie für eine Corona-Impfung verteilt. Jeder, der den Nachweis über mindestens eine Corona-Impfspritze vorlegen konnte, durfte sich am Dienstag einen Gratis-Joint abholen. Dabei handelte es sich allerdings nicht um eine staatliche Prämie, sondern um eine Initiative von Aktivisten, die damit die kürzlich beschlossene Legalisierung von Cannabis als Genussmittel im Bundesstaat New York feiern wollten. Eine ähnliche Verteilaktion fand in der US-Hauptstadt Washington statt.

"Das ist das erste Mal, dass wir rumsitzen und legal Joints an Menschen verteilen können", sagte Michael O'Malley, einer der Organisatoren der Aktion "Joints for Jabs" (Joints für Impgungen) auf dem New Yorker Union Square, der Nachrichtenagentur AFP. Für die Aktion in New York hatten Freiwillige etwa 1500 Joints gebaut.

'Joints for jabs': Free marijuana for vaccinated New Yorkers https://t.co/G0hRVsEq2Y pic.twitter.com/C9RdIUk1uc — CTV News (@CTVNews) April 21, 2021

Bundesverfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Corona-Fonds ab

10.15 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag gegen den Corona-Wiederaufbaufonds der EU abgelehnt. Dieser hat ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Mit dem Hilfsfonds sollen die Folgen der Pandemie abgefedert werden. Eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verstoß gegen das Grundgesetz lasse sich nicht feststellen, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Das „Bündnis Bürgerwille“ zog gegen das deutsche Zustimmungsgesetz nach Karlsruhe. Mit einem sogenannten Hängebeschluss entschied das Bundesverfassungsgericht Ende März, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz bis zur Entscheidung über eine einstweilige Anordnung nicht unterschreiben dürfe. Diese Entscheidung ist nun gefallen.

Corona-Warn-App hat jetzt eine Check-in-Funktion

9.51 Uhr: Die neue Version der Corona-Warn-App ist seit heute im App-Store von Apple und dem Play-Store von Google verfügbar. Dank des 2.0-Updates ist die Corona-App nun um eine Check-in-Funktion erweitert worden. Für die Erkennung von „Clustern“ in Räumen können die Anwender der App durch das Einscannen eines QR-Codes einchecken, ähnlich wie bei der privaten Luca-App.

Bislang erfasst die Corona-Warn-App nur Personen, die sich für längere Zeit in einem Abstand von zwei Metern oder weniger befunden haben, als Risikokontakte. Bei der Analyse von Infektionsketten stellte sich aber heraus, dass dies nicht ausreicht. Denn: In geschlossenen Räumen wie Restaurants, Kaufhäusern oder Kirchen verbreiten sich die gefährlichen Luftpartikel auch über größere Entfernungen hinweg. Außerdem sind Aerosole, die von Infizierten ausgeatmet werden, auch dann noch eine Zeit lang in einer gefährlichen Konzentration vorhanden, wenn die Person den Raum bereits verlassen hat. Diese Erkenntnisse werden nun in der neuen App-Version berücksichtigt.

Große Koalition verteidigt Ausgangsbeschränkungen

9.28 Uhr: Politiker der großen Koalition haben die geplanten bundesweiten Ausgangsbeschränkungen ab einer Inzidenz von 100 als verhältnismäßig verteidigt. "Sie finden kein europäisches Land, dass es geschafft hat, die Welle zu brechen, ohne auch auf Ausgangsbeschränkungen zu setzen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Es ist verhältnismäßig, angemessen und erforderlich."

"Das Gesetz ist bis zum 30. Juni befristet und auch daraus ergibt sich die Verhältnismäßigkeit", erklärte der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich am Mittwoch im Inforadio des RBB. "Neben dem Impfen, neben dem Testen ist insbesondere das Abstandhalten noch einige Wochen notwendig. (...) Und wir sehen in Deutschland, dass Ausgangsbeschränkungen durchaus eine Wirkung haben."

Das sonst bei Nachtschwärmern beliebte Schulterblatt im Schanzenviertel ist menschenleer. Foto: dpa

Proteste gegen Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Berlin

9.10 Uhr: Zur Abstimmung über das geänderte Infektionsschutzgesetz im Bundestag werden am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel Tausende Gegner der Corona-Politik erwartet. Insgesamt 2200 Polizisten seien im Einsatz, teilte die Berliner Polizei am Morgen mit. Das Reichstagsgebäude wurde weiträumig abgesperrt. Geplant sind mehrere Demonstrationen und Kundgebungen. Vier Versammlungen seien von den Behörden verboten worden.

Es gebe bundesweite Aufrufe im Internet, in die Hauptstadt zu reisen und mit zu demonstrieren, hatte eine Polizeisprecherin gesagt. Einsatzkräfte aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Sachsen und von der Bundespolizei sollen die Berliner Polizei unterstützen.

Japan verschiebt Entscheidung über Zuschauer bei Olympia

8.51 Uhr: Wird es bei den Olympischen Sommerspielen in Japan Zuschauer aus dem eigenen Land geben? Japans Olympia-Macher wollen angesichts wieder steigender Corona-Infektionen mit einer Entscheidung darüber noch bis Juni warten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch unter Berufung auf eine informierte Quelle.

Eigentlich sollte im April über die Frage entschieden werden. Ausländische Fans und die Familien internationaler Athleten haben Japans Olympia-Macher wegen der weiter besorgniserregenden Corona-Lage in vielen Ländern und der Verbreitung neuer Virus-Varianten bereits zuvor ausgeschlossen. Die Olympischen Spiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.

FDP droht mit Verfassungsklage gegen Bundes-Notbremse

8.21 Uhr: Noch vor den Beratungen im Bundestag zur Verabschiedung der Bundes-Notbremse droht die FDP in Person von Generalsekretär Volker Wissing mit einer Verfassungsklage. "Das Gesetz ist unverhältnismäßig und aus meiner Einschätzung deshalb verfassungswidrig und wird sicherlich vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen werden", sagte Wissing im Deutschlandfunk. Besonders die geplante Ausgangsperre ist aus Sicht von Wissing ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Die FDP werde daher eine Verfassungsklage mit großer Wahrscheinlichkeit unterstützten.

Die FDP droht noch vor einer Verabschiedung der Bundes-Notbremse mit einer Verfassungsklage. In der Kritik stehen vor allem die nächtlichen Ausgangsperren. Foto: IMAGO / Future Image

Schwesig kritisiert Laschet und Söder

7.55 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) für ihren langwierigen Kampf um die Kanzlerkandidatur heftig kritisiert. Die Pandemie-Bekämpfung sei unter dem "Schaulaufen zwischen Laschet und Söder" in den Hintergrund getreten, sagte Schwesig in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Mit Blick auf die Corona-Gipfel mit Bund und Ländern wollte Schwesig ein wiederkehrendes Muster erkannt haben. Auch dort hätte die Corona-Politik gelitten, weil sich Laschet und Söder im Rennen um die Kanzlerkandidatur laut Schwesig politisch profilieren wollten. Lesen Sie dazu: „Markus Lanz“: Baerbock als Kanzlerin - kann das gutgehen?

Corona-Lage in Indien eskaliert weiterhin

7.25 Uhr: Mehr als 2000 Todesfälle an nur einem Tag. Das ist die traurige Corona-Bilanz der vergangenen 24 Stunden in Indien. Zudem meldeten die indischen Behörden mit rund 295.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand. Mehrere Staaten haben Reisewarnungen für Indien ausgegeben – die USA selbst für gegen das Virus geimpfte Menschen – oder Flüge gestrichen.

Indien befinde sich "erneut in einem großen Kampf", sagte Regierungschef Narendra Modi am Dienstagabend in einer Ansprache an die rund 1,3 Milliarden Bürger seines Landes. Vor wenigen Wochen sei die Situation noch "unter Kontrolle" gewesen, die neue Welle sei aber "wie ein Sturm" gekommen.

Bahn will Impfzentren für Mitarbeiter errichten

6.57 Uhr: Die Deutsche Bahn plant ihre Mitarbeiter in eigenen Impfzentren gegen Corona zu impfen. An zehn Standorten in Deutschland sollen demnächst Betriebsärzte mit Vakzinen bereit stehen. "Die ersten entstehen jetzt in München und Nürnberg", teilte eine Sprecherin mit. Weitere Orte wurden zunächst nicht bekannt. Welcher Impfstoff zum Einsatz komme, stehe noch nicht fest. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, sollten so viele "systemrelevante Mitarbeitende wie möglich ein Impfangebot von ihrem Arbeitgeber erhalten". Der Konzern geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland als systemrelevant eingestuft sind. Viele von ihnen gehören demnach zur Gruppe 3 in der Corona-Impfverordnung des Bundes.

Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn können sich demnächst in eigenen Impfzentren des Unternehmens impfen lassen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Intensivmediziner schlägt Alarm: “Nur noch Krisenmedizin möglich”

3.11 Uhr: Führende Intensivmediziner zeigen sich angesichts ansteigender Bettenbelegung besorgt: Bereits jetzt seien in vielen Kliniken nur noch zehn Prozent der Intensivbetten frei, oft also nur ein einziges Bett. "Wenn wir deutlich über 6000 Covid-Intensivpatienten kommen, ist im gesamten Krankenhaus nur noch Krisenmedizin möglich", sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), dieser Redaktion. Darunter litten vor allem Patienten mit großen, aber planbaren Herzoperationen oder onkologische Patienten, deren Tumor-Operationen ebenfalls bis auf Weiteres verschoben werden müssen, wenn sie nicht lebensbedrohlich erkrankt seien.

Deutsche Krebsgesellschaft mahnt zu schnellem und entschlossenem Handeln

2.00 Uhr: Die Deutsche Krebsgesellschaft warnt vor einer Verschlechterung der Lage für non-Covid-Patienten: "Wenn sich die Infektionslage weiter verschärft, werden die Wartezeiten auf planbare Operationen in den kommenden Wochen noch deutlich zunehmen", sagte Präsident Thomas Seufferlein dieser Redaktion. "Ich möchte nicht von Triage sprechen, aber viele Kliniken müssen jetzt priorisieren." Krebspatienten, deren Zustand medizinisch stabil sei, müssten bereits jetzt häufig zwei oder drei Wochen länger auf ihren Eingriff warten. Bei einigen Tumorerkrankungen könne das zu Verschlechterungen führen. In jedem Fall sei eine solche Verzögerung für Patienten, die gerade eine Krebsdiagnose bekommen haben, psychisch schwer belastend.

Immobilienwirtschaft kritisiert Ungleichbehandlung bei Bundes-Notbremse

1.11 Uhr: Vor der finalen Verabschiedung des geänderten Infektionsschutzgesetzes im Bundestag kritisieren die Vermieter von Gewerbeimmobilien das geplante Gesetz scharf. "Es gibt eine vollkommen irrationale Ungleichbehandlung von Branchen", sagte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), dieser Redaktion. So dürften Lebensmittelhändler beispielsweise weiter Schuhe, Bekleidung oder Spielwaren Verkaufen, während Fachhändler schließen müssen. "Schuhe im Supermarkt sind nicht Corona-sicherer als beim Fachhändler", sagte der ZIA-Chef.

Das als Bundes-Notbremse bezeichnete Gesetz belaste den Handel immens und ignoriere die Studienlage, kritisierte Mattner. Dass weiterhin das Einkaufen auf Termin (Click und Meet) oder per Bestellung und Abholung (Click und Collect) möglich sein wird, sei nur ein schwacher Trost. "Damit wird die Verödung der Innenstädte nicht aufgehalten werden", warnte Mattner. "Es droht eine Entlassungswelle durch diese verfehlte Corona-Politik und durch falsches Management, von fehlenden Öffnungsstrategien über Kriechimpfungen bis zum Testmangel."

Corona-News vom Dienstag, 20. April: Trotz Pandemie – Netflix enttäuscht mit schwachen Nutzerzahlen

23.00 Uhr: Der Streaming-Marktführer Netflix hat angesichts mangelnder neuer Film- und Serienhits zu Jahresbeginn deutlich weniger Nutzer hinzugewonnen als erwartet. Im ersten Quartal legte die Anzahl der Abonnenten um vier Millionen auf knapp 208 Millionen zu, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Damit verfehlte der Online-Videodienst sowohl sein eigenes Ziel von rund sechs Millionen neuen Kunden als auch die Markterwartungen klar. Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als zehn Prozent fallen.

Dabei steigerte Netflix Erlöse und Gewinn in den drei Monaten bis Ende März kräftig. Unterm Strich verdiente das Unternehmen 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) und damit rund 140 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz wuchs um 24 Prozent 7,2 Milliarden Dollar.

Ciesek hält Asthma-Spray nicht für "Game Changer" gegen Covid-19

22.20 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek ist skeptisch, dass das Asthma-Spray Budesonid beim Kampf gegen Covid-19 entscheidend sein wird. "Ich würde es nicht als "Game Changer" bezeichnen", sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstagabend im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update".

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte die in "The Lancet" veröffentlichte Studie der Universität Oxford einen möglichen "Game Changer" genannt. "Die Ergebnisse machen klinisch Sinn, weil die antientzündliche Wirkung in der Lunge den Verfall der Lungenfunktion verhindern kann", schrieb der Mediziner auf Twitter. Es gebe zudem kaum Nebenwirkungen.

Die Studie habe aber "einige Schwächen", konterte Ciesek: Wenige Patienten, keine Kontrollgruppe - vor allem aber habe sich der Sauerstoffbedarf der Patienten nach Gabe des Sprays nicht verändert. "Dennoch macht es natürlich Hoffnung", sagte Ciesek. Es sei möglich, "dass es vielleicht Subgruppen gibt, die davon profitieren". Lesen Sie hier: Virologin Ciesek – So gefährlich sind Impfnebenwirkungen

Argentinien startet Produktion von Corona-Impfstoff Sputnik V

21.20 Uhr: Als erstes Land in Lateinamerika hat Argentinien mit der Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen. Der Pharmahersteller Laboratorios Richmond produziert nun zunächst eine erste Tranche, die dann zur Qualitätskontrolle zum Gamaleja-Institut in Moskau geschickt wird, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Juni wird die Produktion im großen Stil anlaufen. Der in Argentinien hergestellte Impfstoff soll später in andere lateinamerikanische Länder exportiert werden.

In Argentinien wird auch das Vakzin des Herstellers Astrazeneca produziert, das zur Abfüllung nach Mexiko geschickt wird. In der Impfkampagne in Argentinien kommt aber vor allem Sputnik V zum Einsatz. Bislang haben 12,3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten, 1,8 Prozent sind bereits vollständig geimpft.

Tschechen trinken in der Krise weniger Bier

20.23 Uhr: Die Corona-Krise hat das traditionsreiche Bierland Tschechien spürbar getroffen. Der Pro-Kopf-Verbrauch sei im vorigen Jahr um sieben Liter auf 135 Liter zurückgegangen, teilte der Brauereiverband CSPS am Dienstag in Prag mit. Das sei der niedrigste Wert seit den 1960-er Jahren.

Hintergrund ist die coronabedingte monatelange Schließung der Gastronomie. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es den Kneipen und Restaurants jemals so schlecht gegangen wäre", sagte der Verbandsvorsitzende Frantisek Samal. Während in Tschechien 2019 noch jedes dritte Bier - meist frisch gezapft - in einer Gaststätte getrunken wurde, war es ein Jahr später noch jedes vierte.

Die Gesamtproduktion des Gerstensaftes sank im Jahresvergleich um 1,5 Millionen auf 20,1 Millionen Hektoliter. Davon entfielen rund fünf Millionen Hektoliter auf den Export, der damit erstmals seit neun Jahren zurückging. Am stärksten war der Einbruch beim Fassbier, während Dosenbier seinen Marktanteil ausbauen konnte.

Trotz Inzidenz von rund 280: Niederlande lockern Corona-Auflagen

19.46 Uhr: Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind noch immer hoch, da lockert die Regierung dennoch die strengen Corona-Regeln im Land. Vier Monate nach ihrem Beginn wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, Terrassen von Cafés dürfen öffnen, Geschäfte unter Auflagen wieder Kundinnen und Kunden empfangen.

Ministerpräsident Mark Rutte kündigte die Lockerung am Dienstag an in Den Haag an. Sie sollen ab dem 28. April gelten."Wir wagen das Risiko, am 28. April den ersten vorsichtigen Schritt zu machen", sagte der Premier.

Rutte räumte ein, dass der Schritt angesichts der steigenden Zahlen riskant sei. Die Prognosen seien jedoch vorsichtig optimistisch. In den vergangenen sieben Tagen waren knapp 54.000 Neuinfektionen registriert worden, rund 5,3 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Mit rund 280 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sind die Niederlande nach wie vor ein Hochinzidenzland: Krankenhäuser,Hausärztinnen und Hausärzte, Gesundheitsämter und andere Dienste stehen nach wie vor unter großem Druck.

Premier Johnson warnt Briten vor dritter Corona-Welle

19.21 Uhr: Trotz niedriger Fallzahlen befürchtet der britische Premierminister Boris Johnson in diesem Jahr eine dritte Welle an Coronavirus-Infektionen in seinem Land. Das sei die feste Ansicht der meisten Wissenschaftler, sagte der konservative Politiker bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Derzeit weise aber nichts darauf hin, dass der bislang vorgesehene Fahrplan zur Lockerung von Maßnahmen nicht wie geplant fortgesetzt werden könne, so Johnson. Bis zum 21. Juni sollen in England schrittweise alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden.

Um künftige Ausbrüche besser einzudämmen, soll zudem der Einsatz verschiedener Medikamente bei positiv Getesteten geprüft werden, fuhr Johnson fort. "Das bedeutet zum Beispiel, wenn sie positiv getestet werden mit dem Virus, könnte es eine Tablette geben, die sie zuhause einnehmen und die das Virus im Keim erstickt (...)", so der Premier. Unter anderem nannte er Mittel wie Dexamethason und Remdesivir, die teilweise bereits bei Covid-19-Patienten zum Einsatz kamen.

Corona-Ausbruch in Altenheim – auch Vollgeimpfte angesteckt

18.40 Uhr: Ein noch nicht durchgeimpftes Düsseldorfer Altenzentrum der Caritas hat mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Die Landeshauptstadt berichtete am Dienstag von fünf positiv getesteten Beschäftigten und zehn infizierten Bewohnern – wovon einer gestorben sei.

Der Verstorbene zählte demnach zu den drei Bewohnern der infizierten Gruppe, bei denen die zweite Impfung gegen Covid-19 noch ausstand. Sieben der zehn seien dagegen schon vollständig geimpft gewesen und hätten sich dennoch infiziert.

Das Todesopfer war der Mitteilung zufolge positiv auf die britische Virus-Variante getestet worden. Ob weitere Personen Virus-Varianten aufwiesen, sei noch ungeklärt. Für 13 Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet und für den betroffenen Wohnbereich ein Besuchsverbot ausgesprochen.

Ein Schüler einer hessischen Abschlussklasse beim Corona-Test. Schülerinnen und Schüler können sich in Hessen vor ihren Klausuren freiwillig testen. Am 21. April beginnen die Abiturprüfungen.

Immunologe findet EMA-Entscheidung zu Johnson & Johnson "nachvollziehbar"

17.54 Uhr: Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie hält die Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) zugunsten des Corona-Impfstoffs des Herstellers Johnson & Johnson für nachvollziehbar.

"Vor dem Hintergrund, wie die EMA die ähnlichen Nebenwirkungen bei dem Impfstoff von Astrazeneca beurteilt hat, bin ich nicht überrascht", sagte der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Weil es so wenige Geimpfte betrifft, ist der Nutzen größer als das Risiko." Selbst eine 20-jährige Frau habe ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf als für die Nebenwirkung einer Hirnvenenthrombose, betonte er.

Regierungskreise: NRW will Bundes-Notbremse nicht aufhalten

17.45 Uhr: Nordrhein-Westfalen wird das Infektionsschutzgesetz mit der umstrittenen Bundes-Notbremse in dieser Woche voraussichtlich im Bundesrat passieren lassen. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr, will NRW keinen Antrag auf ein Vermittlungsverfahren stellen, falls die Novelle doch nicht als Einspruchs-, sondern als Zustimmungsgesetz beraten werden sollte. Offiziell äußert sich die NRW-Regierung grundsätzlich nicht zu ihrem Abstimmungsverhalten im Bundesrat.

Von der Leyen begrüßt Freigabe von Johnson & Johnson-Impfstoff

17.32 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen begrüßt die Freigabe des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. "Das ist eine gute Nachricht für die Impfkampagnen in der ganzen EU", schrieb von der Leyen am Dienstag auf Twitter.

Zuvor hatte die EMA nach einer erneuten Überprüfung des bereits zugelassenen Vakzins grünes Licht gegeben. Zwar könnte der Wirkstoff in Verbindung mit seltenen Fällen von Blutgerinnseln stehen - deshalb solle ein Warnhinweis in den Beipackzettel aufgenommen werden. Doch sei der Vorzug, Covid-19 zu verhindern, höher zu bewerten als die Risiken von Nebenwirkungen.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson gilt als wichtig für die europäische Impfkampagne, da er im Gegensatz zu anderen Vakzinen nur einmal gespritzt werden muss. Die EU-Staaten erwarten allein bis Ende Juni 55 Millionen Impfdosen des Herstellers. Dieser hatte die Auslieferung während der Überprüfung von Fällen sogenannter Hirnvenenthrombosen aus den USA zunächst ausgesetzt.

Ampullen mit Dosen des Corona-Impfstoffes des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson. (Archivbild). Foto: dpa

Berlins Bildungssenatorin findet Schwellenwert von 165 "willkürlich"

17.21 Uhr: Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hält mögliche Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche für "willkürlich". "Die Inzidenz von 165 ist eine willkürlich gegriffene Zahl, die für Schülerinnen und Schüler auch problematische Auswirkungen haben wird", sagte die SPD-Politikerin der "tageszeitung" (taz/Mittwoch).

"Ich verstehe nicht, dass man Schulen früher schließt als Bereiche in der Wirtschaft, obwohl wir für die Schulen eine viel umfangreichere Teststrategie entwickelt haben." Sie sehe es so, "dass man noch andere Dinge mit in den Blick nehmen sollte als nur die Inzidenz - etwa das lokale Ausbruchsgeschehen am Ort der Schule selbst."

Lauterbach warnt – "Nicht gleich bei Inzidenz von 100 öffnen"

16.45 Uhr: Wie gefährlich sind die Virus-Varianten aus Südafrika und Indien? SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zufolge sollten B.1.351 aus Südafrika und B.1.617 aus Indien nicht unterschätzt werden. Eine "beunruhigende Studie aus Südafrika bestätigt, dass der Astrazeneaca-Impfstoff vor milder und moderater Covid Erkrankung nicht schützt", schrieb Lauterbach am Dienstag bei Twitter. Der Schutz gegen schwere Erkrankungen sei unklar.

(1) Beunruhigende Studie aus Südafrika bestätigt, dass AstraZeneca Impfstoff vor milder & moderater Covid Infektion mit B1351 Südafrika Variante nicht schützt, Schutz gegen schwere Erkrankung unklar. Gleiches wird für indische Variante B1.617 gelten, weil: https://t.co/JNj6mu8eXN — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 20, 2021

Seiner Einschätzung nach werde dies auch für die indische Variante gelten, denn auch diese entkomme den nach einer Impfung gebildeten Antikörpern. Die Folge: Beide Varianten könnten sich in einer teilgeimpften Bevölkerung schnell ausbreiten. Jeder Ausbruch einer Mutation müsse daher kontrolliert werden.

Am wichtigsten sei: "Nicht gleich bei einer Inzidenz von 100 öffen", warnte Lauterbach. Ein Pendeln um die 100 lade Mutationen nach Deutschland ein. In Großbritannien sei die Mutation aus Indien angekommen, breite sich aber wegen einer geringen Inzidenz langsam aus. In Deutschland hingegen "könnte sich das B117 Fiasko der dritten Welle wiederholen", fürchtet der SPD-Politiker.

Doppelmutante in Indien: Was über B.1.617 bekannt ist

Johnson-Impfstoff bekommt grünes Licht von der EMA

16.20 Uhr: Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden. Der Wirkstoff könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit.

Homeoffice-Potenzial laut Studie größtenteils ausgeschöpft

16.10 Uhr: Das Homeoffice-Potenzial ist einer Studie zufolge zum großen Teil ausgeschöpft. 38 Prozent der Beschäftigten haben im Februar regelmäßig im Homeoffice gearbeitet. Das waren fast genau so viele wie zu Beginn der Corona-Pandemie, wie aus der am Dienstag veröffentlichten "Homeoffice-Studie" der Krankenkasse "Dak-Gesundheit" hervorgeht.

Etwa 45 Prozent der Befragten könnten demnach potenziell für einen Teil der Arbeitszeit zuhause arbeiten. Dafür befragten sie eine repräsentative Stichprobe von etwa 7000 Personen. Lesen Sie mehr dazu hier: Homeoffice: Woran es auch nach einem Jahr Pandemie noch hakt

Erkennbar ist, dass die Befragten im Verlauf der Pandemie eine positivere Haltung zur Arbeit zu Hause entwickelt haben. Die meisten Befragten bewerteten die Arbeit im Homeoffice als positiv. Fast zwei Drittel sagten etwa, dass sie zu Hause produktiver seien und dass die Arbeit sogar angenehmer sei oder dass Beruf und Familie im Homeoffice besser vereinbar seien.

Weimar: Mehrere Körperverletzungen bei Corona-Demo

15.04 Uhr: Bei zwei Versammlungen in Weimar ist es zu Auseinandersetzungen und Körperverletzungen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich etwa 150 Kritiker der Corona-Maßnahmen am Montagabend zu einem sogenannten "Hygiene-Spaziergang" in der Innenstadt versammelt.

Unter den Teilnehmenden soll es laut Polizei mehrere Verstöße gegen die Versammlungsauflagen wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gekommen sein. Eine Gegendemonstration mit etwa 400 Teilnehmenden stellte sich der Versammlung entgegen. Laut Polizei gab es bei Auseinandersetzungen mehrere Körperverletzungsdelikte, insgesamt wurden vier Anzeigen gestellt.

Corona-Demos: Zunahme der Übergriffe auf Journalisten

14.49 Uhr: Der Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG), Christian Mihr, hat die Zunahme der Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland als "verheerend" bezeichnet. "Unseren Recherchen zufolge werden Medienvertreter vor allem am Rand der sogenannten Corona-Proteste und ‚Querdenken‘-Demonstrationen attackiert, beschimpft, getreten, bespuckt. Diese Zunahme der Übergriffe auf Journalisten ist verheerend", sagte Mihr unserer Redaktion.

Neu sei diese Entwicklung nicht, hob Mihr hervor. Der Verein Reporter ohne Grenzen fordere "seit Jahren, dass die Polizei Reporterinnen und Reporter bei Berichten über Demonstrationen besser schützt". Zu wenig sei jedoch passiert, so Mihr. "Die Polizei wirkt bei Demonstrationsgeschehen oft mit dem Schutz der Medienvertreter überfordert, teilweise greifen Einsatzkräfte gar nicht oder viel zu spät ein." Mihr fordert, dass Polizeibeamte in der Aus- und Weiterbildung besser darauf geschult werden müssten, "welche Rechte Journalisten auf Demonstrationen haben – und welche Pflicht die Polizei zum Schutz der Pressefreiheit".

In einem aktuellen Ranking hat die Organisation Reporter ohne Grenzen Deutschland bei der Pressefreiheit von "gut" auf "zufriedenstellend" herabgestuft. Der Grund: Die zahlreichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten durch sogenannte Corona-Leugner. In der Länderliste liegt Deutschland nun auf Platz 13, zwei Plätze schlechter als zuvor.

Polizisten sichern eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: dpa

Thüringen gegen Vermittlungsverfahren bei Bundes-Notbremse

14.18 Uhr: Thüringen will das Infektionsschutzgesetz mit der umstrittenen Bundes-Notbremse in dieser Woche im Bundesrat passieren lassen. Die Landesregierung werde keinen Antrag auf ein Vermittlungsverfahren stellen oder unterstützen. Darauf habe sich das Kabinett am Dienstag verständigt, sagte der für Bundesangelegenheiten zuständige Staatssekretär Malte Krückels. "Wir gehen davon aus, dass das Gesetz im Bundesrat durchgeht."

Sachsen hebt Impfpriorisierung für Astrazeneca in Praxen auf

14.11 Uhr: In Sachsen können sich ab sofort alle Bürger in Arztpraxen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden mitteilte, ist damit die Impfpriorisierung für diesen Impfstoff komplett aufgehoben.

Es gibt allerdings Bedingungen: Die Impfung darf in den am Impfprogramm beteiligten Praxen nur nach einer ausführlichen Beratung erfolgen. Sowohl der Arzt als auch der impfwillige Bürger müssen zustimmen. Bisher wurde der Impfstoff nur Menschen im Alter ab 60 Jahren verabreicht.

Fast 5000 Patienten bundesweit auf Intensivstationen

13.56 Uhr: Die Zahl der Schwerkranken mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen nähert sich der Marke von 5000. In den Kliniken bundesweit werden nun 4966 solche Fälle behandelt, das sind 34 mehr als am Vortag, wie aus dem Tagesreport des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Daten des Divi-Intensivregisters vom Dienstag hervorgeht. So hoch war die Auslastung zuletzt Mitte Januar.

Immer mehr deutsche Intensivstationen kommen an ihre Belastungsgrenze. (Symbolbild)

Einer der wissenschaftlichen Leiter des Intensivregisters, Christian Karagiannidis (Klinikum Köln-Merheim), zeigte sich in einer Video-Schalte des Science Media Centers (SMC) sehr beunruhigt durch die "enorme Belastung" für Ärzte und Pflegekräfte. Nur ein Drittel der Intensivstationen könne noch "einfach so" Patienten aufnehmen. Hunderten Kliniken mangele es an Personal, viele führten nur noch eingeschränkt planbare Operationen durch.

Auswertungen zur Situation von deutschen Covid-19-Genesenen nach sechs Monaten zeigten ein "substanzielles Problem" auch bei Überlebenden, betonte Karagiannidis. In den Monaten nach der Entlassung müsse ein Teil von ihnen doch wieder ins Krankenhaus aufgenommen werden, einige stürben auch erst einige Zeit nach der Entlassung. Gesellschaftlich solle man deshalb auf das Vermeiden von Infektionen achten, um die Langzeitfolgen zu verhindern.

Hochschulen kritisieren Bundes-Notbremse

13.05 Uhr: Aus den Hochschulen kommt Kritik an der geplanten Bundes-Notbremse. "Eine pauschale und ausnahmslose Untersagung jeglicher Präsenzformate ab einem Inzidenz-Schwellenwert von 165 würde eine erhebliche Zahl an Studierenden unmittelbar schädigen", sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Interessenvertretung der Hochschulen in Deutschland, Peter-André Alt am Dienstag laut einer Mitteilung.

Die HRK fordere den Erhalt der bisherigen, ohnehin minimalen Praxismöglichkeiten in Lehre und Studium. "Labortätigkeiten, praktische Ausbildungsabschnitte, künstlerische Übungen und Prüfungen sowie der Zugang zum Bestand der Hochschulbibliotheken müssen und können auch bei höheren Inzidenzen aufrechterhalten werden."

Alt kritisierte "eine völlig sachfremde Übertragung des schulischen Modells auf den akademischen Betrieb". Hochschullehre vollziehe sich nicht in Klassenverbänden. Veranstaltungen seien teilweise völlig, teilweise überhaupt nicht digital organisierbar. "Ich erwarte und fordere, dass Bund und Länder sachgerechte Regelungen finden."

Ein leerer Hörsaal ist zu sehen. Foto: dpa

Sterbefälle in zweiter Aprilwoche etwa im Schnitt der Vorjahre

12.55 Uhr: Die Sterbefallzahlen in Deutschland haben in der zweiten Aprilwoche etwa im Schnitt der Vorjahre gelegen. In der 14. Kalenderwoche vom 5. bis zum 11. April starben 19.018 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das waren 82 Sterbefälle weniger als im Schnitt der Jahre 2017 bis 2020. Für den gesamten März war diese Differenz noch deutlich größer gewesen.

Erstmals stieg in diesem Jahr auch die Zahl der wöchentlich erfassten Covid-19-Todesfälle. In der letzten Märzwoche wurden dem Robert-Koch-Institut 1033 Corona-Tote gemeldet, das waren 34 mehr als in der Vorwoche. Mitte März lagen die Sterbefallzahlen in allen Bundesländern unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Daten liegen bislang nur bis einschließlich zur elften Kalenderwoche vom 15. bis zum 21. März vor.

Am deutlichsten unter dem Durchschnitt lagen in dieser dritten Märzwoche die Sterbefallzahlen in Hamburg (minus 80 Fälle), im Saarland (minus 63 Fälle) und in Bremen (minus 36 Fälle). In Berlin kamen die Sterbefallzahlen dem Durchschnitt der Vorjahre am nächsten.

Unicef: Massive Corona-Auswirkungen für Kinder

12.44 Uhr: Laut Unicef-Angaben werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder immer deutlicher. Nicht nur die Bildungserfolge seien mit zunehmender Dauer zunehmend gefährdet. Auch für das Wohlbefinden und die allgemeine Entwicklung gebe es nach Einschätzung des Kinderhilfswerks weitreichende Folgen.

Der Unicef-Bericht zeige, dass Deutschland bei der Zufriedenheit der Kinder schon vor der Pandemie im internationalen Vergleich zur Mittelmaß gewesen sei, sagte der Unicef-Vorstandsvorsitzende Georg Graf Waldersee. Mängel, die auch vorher schon da gewesen seien, würden jetzt "schonungslos offengelegt". Dazu gehörten zum Beispiel Defizite bei der digitalen Ausstattung der Schulen.

Die Kinder machen Hausaufgaben und die Eltern sitzen am PC im Homeoffice. (Symbolbild) Foto: Guido Kirchner / dpa

Corona-Daten aus NRW wegen "erheblicher Störung" unvollständig

12.03 Uhr: Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben ihre Corona-Fallzahlen am Dienstag nur unvollständig an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. "Seit gestern Abend bestehen erhebliche Störungen im Landesverwaltungsnetz", berichtete eine Sprecherin des Landeszentrums Gesundheit (LZG.NRW) in Bochum. Eine größere Zahl von Meldungen der Gesundheitsämter habe das LZG noch nicht erreicht. "Die angegebenen Werte sind daher leider unvollständig, wir bitten um Verständnis." Derzeit würden Techniker des LZG fieberhaft versuchen, die Störungen zu beheben. Über den Grund der Störungen wurde zunächst nichts bekannt.

Neue Übersicht für Inzidenz bei Kindern

11.43 Uhr: Vor der Verabschiedung der Bundes-Notbremse am Mittwoch wird weiter scharf über die Inzidenzgrenze für Schulschließungen debattiert. Während sich Union und SPD in Vorberatungen auf eine Absenkung der Grenze von 200 auf 165 geeinigt haben, sehen Lehrerverbände diese Grenze immer noch als zu niedrig an. Die Frage ist jedoch, ob die Sieben-Tage-Inzidenz überhaupt der richtige Maßstab für Schulschließungen ist. Denn wie eine neue interaktive Übersicht unserer Redaktion zeigt, liegt der Inzidenzwert bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren im Vergleich zur allgemeinen Inzidenz häufig viel höher. So weisen aktuell mehr als 100 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 auf. Betrachtet man jedoch nur die Kinder-Inzidenz so überschreiten mehr als 170 Landkreise und kreisefreie Städte den Wert von 200.

Testpflicht für Arbeitgeber in Kraft getreten

11.00 Uhr: Deutsche Unternehmen müssen ab sofort ihren Angestellen kostenlose Corona-Tests ermöglichen. Am Dienstag trat eine Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Kraft, die für alle, die nicht im Homeoffice arbeiten, einmal wöchentlich ein Testangebot vorsieht, Beschäftigte mit häufigem Kundenkontakt oder in körpernahen Dienstleistungen haben das Recht auf zwei Tests pro Woche. Letzteres gilt auch für Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.

Heil hatte die Verordnung am Dienstag vergangener Woche vom Kabinett absegnen lassen, sie trat nun fünf Tage nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Verordnung gilt zunächst bis Ende Juni. Kontrollieren sollen die neue Testpflicht die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder – etwa auf Beschwerde von Arbeitnehmern hin.

Arbeitgeber sind seit heute verpflichtet, ihren Mitarbeitern wöchentlich ein Coronatest-Angebot zu machen. Foto: Robert Michael / dpa

Lauterbach von Ausgangssperren überzeugt

10.31 Uhr: Karl Lauterbach geht davon aus, dass die geplanten Ausgangssperren den R-Wert um zehn bis 20 Prozent senken können. Das sagte der SPD-Gesundheitsexperte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Ausgangsbeschränkungen sind teil der geplanten Bundesnotbremse. Diese soll am Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden. Zuletzt hatten sich SPD und Union bei Beratungen im Vorfeld auf eine Aufweichung der Ausgangsbeschränkungen geeinigt. Demnach soll sie nun von 22 bis 5 Uhr gelten. Das wäre eine Stunde später als ursprünglich geplant.

Mehr als ein Fünftel der Deutschen geimpft

10.27 Uhr: In Deutschland sind 20,2 Prozent mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 20. April hervor (Stand: 8.00 Uhr). Demnach haben hierzulande rund 5,6 Millionen Menschen bereits die vollständige Impfung erhalten. Gut 16,8 Millionen Menschen wurden bisher ein Mal geimpft. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Ländern: Zehn der 16 Bundesländer haben bereits die 20-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen erreicht. Schlusslicht ist derzeit Hessen mit 18,3 Prozent.





Österreich will im Mai öffnen

10.03 Uhr: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat im Fernsehsender ORF erneut eine einheitliche Öffnung für Mitte Mai angekündigt. "Wir alle brauchen einen Schritt in Richtung Normalität", sagte Kurz dem Sender. Der konkrete Öffnungsplan werde derzeit erarbeitet und soll "mit sehr strengen Auflagen" verbunden sein. So soll für den Besuch von Gastronomie oder für den Tourismus ein negativer Corona-Test nötig sein. Für das Einkaufen im Handel sei dies hingegen nicht geplant, so Kurz.

Oscars 2021: Kamera aus – Maske auf

9.34 Uhr: Die Veranstalter der diesjährigen Oscar-Verleihung haben bekannt gegeben, dass die teilnehmen Filmstars keine Maske tragen müssen – solange die Kamera läuft. Während den Drehpausen, etwa während der Werbeunterbrechungen, oder wenn eine Person gerade nicht gefilmt wird, gilt wiederum die Maskenpflicht. Das berichtet das Branchenblatt "Variety". Die Zeremonie im Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station werde wie ein Filmdreh organisiert, hieß es.

Die Hollywoodlegende Glenn Close könnte bei der 93. Oscar-Verleihung im achten Anlauf mit ihrer Nebenrolle in "Hillbilly Elegy" ihren ersten Oscar holen. Foto: dpa

Ministerium: Knapp 1,6 Milliarden Euro für Corona-Forschung

9.21 Uhr: Das Bundesforschungsministerium investiert in den Jahren 2020 und 2021 nach eigenen Angaben fast 1,6 Milliarden Euro in die Forschung zu Covid-19. Davon gehen rund 627 Millionen Euro an die Impfstoff-Hersteller Biontech in Mainz und Curevac in Tübingen. Im Jahr 2020 gab der Bund fast 2,9 Milliarden Euro für die Bereiche Gesundheitsforschung und -wirtschaft aus, davon 2,6 Milliarden Euro über das Forschungsministerium. Das Geld für die Corona-Forschung stellt der Bund einem Ministeriumssprecher zufolge zusätzlich zu diesen laufenden Ausgaben zur Verfügung.

Worms: Polizeichef vertreibt Corona-Demonstranten mit Bibelzitaten

8.22 Uhr: Der Leiter der Wormser Polizeiinspektion, Thomas Lebkücher, wird im Internet für seinen Umgang mit Corona-Demonstranten gefeiert. In einem kurzen Video ist Lebkücher bei einem Einsatz auf einer "Querdenker"-Demonstration in Worms am Wochenende zu sehen. Die Veranstaltung war nicht genehmigt und wurde daher von der Polizei aufgelöst. Lebkücher kam diesem Auftrag nicht nur mit größter Ruhe, sondern auch mit Bibelfestigkeit nach.

Während die Demonstranten nämlich auf die Ausübung ihrer Religionsfreiheit pochen, konfrontieren sie Lebkücher mit der Frage: "Was würde Jesus dazu sagen?". Lebküchers passende Antwort: "Er würde sagen: Betet so, dass ihr keinem anderen schadet." Der Polizist lässt seiner Antwort sogar noch ein Zitat aus dem Evangelium des Johannes folgen. Daraufhin muss sogar der Corona-Demonstrant in Richtung Lebkücher zugeben: "Da haben sie recht."

Tag für Tag sind unsere Kolleg:innen für euch im Einsatz. Thomas Lebkücher (Leiter der Wormser Polizeiinspektion) bringt in weniger als 2 Minuten auf den Punkt, wie die Gesellschaft zur Pandemiebewältigung funktionieren muss. Zuspruch und Chapeau! 🙌🏼@PolizeiMainz @innen_rlp https://t.co/a1Mt3r8L0T — GdP Rheinland-Pfalz (@GdP_RLP) April 18, 2021

Pressefreiheit in Deutschland zurückgestuft

8.07 Uhr: Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) stuft die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von "gut" auf "zufriedenstellend" zurück. Grund dafür seien die "vielen Übergriffe" auf Journalisten während Corona-Demonstrationen, erklärte RSF-Vorstandssprecher Michael Rediske in der am Dienstag veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit. Reschke wertet die Herabstufung als "deutliches Alarmsignal". Gut ein Jahr nach Pandemie-Beginn stehen Medienschaffende demnach in vielen Teilen der Welt so stark unter Druck wie selten zuvor. Repressive Staaten hätten die Pandemie missbraucht, um freie Berichterstattung weiter einzuschränken. Aber auch gefestigte Demokratien hätten sich in der Krise schwer getan, die Arbeit von Journalisten sicherzustellen.

"Ich bin ehrlich gesagt schockiert über die Gewalt gegenüber dem @heuteshow-Team. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben". Er verurteile das auch als Angriff auf die #Pressefreiheit, sagt Norbert Himmler, @ZDF-Programmdirektor, im heute journal. #Berlin #heuteshow pic.twitter.com/uRx2gJPNgb — ZDF heute journal (@heutejournal) May 1, 2020

Bericht: Hausärzte erhalten kurzfristig zusätzlichen Impfstoff

7.28 Uhr: Die Hausärzte in Deutschland sollen bereits in der nächsten Woche 500.000 Dosen Impfstoff zusätzlich erhalten. Das berichte die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Der Bund werde "für die Woche vom 26. April bis 2. Mai ausschließlich den Impfstoff von Biontech-Pfizer bereitstellen, mit zwei Millionen Dosen aber deutlich mehr, als bisher avisiert waren", zitiert der Bericht die KBV. Ursprünglich sollte die Lieferung in der letzten Aprilwoche nur 1,5 Millionen Impfdosen umfassen – ein Viertel davon Astrazeneca.

EU unterstützt Balkan-Staaten mit Impfstoff

7.20 Uhr: Die Europäische Union unterstützt sechs nicht zur EU gehörende Balkan-Staaten mit einer Lieferung von 651.000 Impfdosen. Dies sei ein erster Schritt, dem noch weitere folgen würden, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Österreich koordiniere die von Mai bis August laufende Aktion im Auftrag der EU. "Als Europäische Union signalisieren wir ganz klar, wir betreiben nicht nur Nabelschau, wir schauen über den Tellerrand und uns ist ganz klar, dass wir selber erst dann in Sicherheit sind, wenn unsere engsten Nachbarn es auch sind." Die Dosen von Biontech/Pfizer seien von vorneherein für diese Art von Nachbarschaftshilfe reserviert worden. Die Hilfsaktion habe keinen Einfluss auf das Impftempo in der EU.

Verfassungsschutz: Corona-Leugner zunehmend gewaltbereit

7.01 Uhr: Der niedersächsische Verfassungsschutz warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung von Corona-Leugnern im Internet. Dabei sei auch ein wachsende Gewaltbereitschaft zu beobachten, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Rechtsextreme Parteien profitierten von dieser Entwicklung nicht. Es bildeten sich "kurzlebige und ständig wechselnde Gruppierungen". Ein Beispiel sei die sogenannte "Gruppe S.", die aktuell in Stuttgart wegen Rechtsterrorismus vor Gericht steht.

Bei jüngsten Protesten traten sogenannte Querdenker, angestachelt durch Verschwörungsmythen, zudem immer gewaltbereiter auf, wie es weiter hieß. Ein Grund dafür sei, dass Veranstalter von Anti-Corona-Demos die Maskenpflicht zunehmend vorsätzlich ignorierten. Dies erhöhe das Konfliktpotenzial und führe zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Bei einer Corona-Demo der "Querdenker"-Bewegung in Kassel vor einem Monat kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Homeoffice: Jeder Fünfte fühlt sich nicht vollständig arbeitsfähig

2.00 Uhr: Mehr als jeder fünfte Beschäftigte fühlt sich im Homeoffice nicht vollständig arbeitsfähig. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Universität Bielefeld zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, das unserer Redaktion vorliegt.

Lehrerverband: Inzidenz von 165 als Grenzwert für Schulschließungen viel zu hoch

1.30 Uhr: Der deutsche Lehrerverband hält Schulschließungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Fällen für zu spät: Eine Inzidenz von 200 als Maßstab für Schulschließungen, wie sie ursprünglich im Bundes-Notbremse-Gesetz vorgesehen war, sei viel zu hoch gewesen. "Es ist deswegen ein Fortschritt, wenn die Grenze jetzt auf 165 gesenkt werden soll", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger unserer Redaktion. "Doch auch eine Inzidenz von 165 ist noch deutlich zu hoch."

Man dürfe nicht vergessen, dass die bundesweite Inzidenz in der Altersgruppe zwischen 10 und 19 Jahren bereits jetzt schon deutlich höher liege. "Um eine Ausbreitung der Virus in den Schulen wirksam zu stoppen, muss der Präsenzunterricht bereits ab einer Inzidenz von 100 beendet werden", forderte Meidinger. Er habe kein Verständnis dafür, warum man bei Schulen einen anderen, gröberen Maßstab anlege als in anderen Bereichen der Gesellschaft.

Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD hatten sich am Montag darauf geeinigt, im Rahmen des neuen Notbremse-Gesetzes den Präsenzunterricht auszusetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet.

Der Lehrerverband fordert, Schüler früher in den Distanzunterricht zu schicken als bisher vorgesehen. Foto: dpa

Verdi-Chef Werneke nennt einheitliche Corona-Notbremse "mehr als überfällig"

1.00 Uhr: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dringt angesichts steigender Infektionszahlen auf eine rasche Umsetzung der geplanten deutschlandweit einheitlichen Corona-Notbremse. "Ver.di betrachtet die Pandemie mit zunehmender Sorge, insbesondere die Lage im Gesundheitswesen ist mittlerweile absolut kritisch", sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Franke Werneke, unserer Redaktion. Werneke betonte, die Beschäftigten in den Krankenhäusern arbeiteten längst jenseits der Belastungsgrenze. "Deswegen ist es mehr als überfällig, dass die Bundesregierung jetzt die Notbremse zieht, nachdem die Länder zuvor nicht dazu fähig waren", sagte Werneke.

Der Bundestag will an diesem Mittwoch das neue Infektionsschutzgesetz und die darin enthaltene bundeseinheitliche Corona-Notbremse beschließen.

Montag, 19. April: Lauterbach warnt vor Corona-Mutante aus Indien

Im "Georgia Aquarium" in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sind sieben Zwergotter positiv auf das Virus getestet worden.

positiv auf das Virus getestet worden. Die Türkei hat die höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie gemeldet.

seit Beginn der Pandemie gemeldet. Ein Hausarzt hat am Sonntag nach WDR-Informationen in Hamminkeln am Niederrhein etliche Mitarbeiter verschiedener Unternehmen gegen Corona geimpft - und dafür 80 Euro pro Patient verlangt.

verlangt. In Bulgarien soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden.

nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden. Der Präsenzunterricht in deutschen Schulen soll künftig schon bei niedrigeren Corona-Inzidenzwerten ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht.

ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Twitter vor der indischen Corona-Mutation B1.617 gewarnt. Laut dem Tweet setzt sich diese Variante aktuell massiv in Indien durch. Impfungen wirken gegen sie offenbar nicht oder nicht zuverlässig beziehungsweise langfristig.

Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)