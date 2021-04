Corona-Krise in Indien: So dramatisch ist die Lage in dem Land

In Indien drohen einige Krankenhäuser wegen der vielen Corona-Patienten an ihre Belastungsgrenze zu kommen. Vielerorts fehlt Sauerstoff für die künstliche Beatmung.

Corona-Albtraum: So schlimm ist die Lage in Indien

In langen Reihen liegen die Menschen auf Tragen und Betten vor den Krankenhäusern, dahinter stauen sich die Krankenwagen. „Helfen Sie meinen Mann, er erstickt“, schreit eine Frau. Verzweifelt versucht sie, ihn wiederzubeleben. Wenig später ist er tot. Viele sterben schon auf dem Weg in die Kliniken.

Nichts reicht mehr aus in Indien: Die Betten in den Intensivstationen, Medikamente, Sauerstoff, Beatmungsgeräte und Platz in den Leichenhallen. Überall steigt Rauch auf. Die Krematorien sind überlastet. Trauernde Angehörige verbrennen daneben selbst ihre Toten. Unter ihnen sind Kinder, frisch Verheiratete, klagt ein Mann im amerikanischen Sender CNN.

Indien verzeichnet seit Tagen traurige Corona-Rekorde

Erst vor sechs Wochen hatte der Gesundheitsminister noch angekündigt, das „Endspiel“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie habe begonnen. Am Freitag meldete Indien 332.730 Neuinfektionen – so viele wie zuvor in keinem anderen Land der Welt an einem Tag seit Beginn der Pandemie, nachdem es schon am Donnerstag 314.835 Neuansteckungen waren. Das bedeutet, dass sich nur vier Tagen mehr als eine Million Menschen infiziert haben.

Zudem starben am Freitag 2263 Menschen an oder mit Covid-19, wie das Gesundheitsministerium in Delhi mitteilte. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 186.000 Menschen in Indien im Zusammenhang mit dem Coronavirus ums Leben, tatsächlich sind es wohl viel mehr.

Corona-Krise in Indien: „Es ist ein Albtraum“

„Es ist ein Albtraum“, sagt Ravi Gupta im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Corona-Zahlen spiegeln nur die Lage in den Großstädten wider. Auf dem Land und in den Kleinstädten, wo die meisten Inder leben, sterben die Menschen einfach an dem Virus, ohne dass sie in einer Statistik auftauchen. „Das wirkliche Drama ist viel schlimmer.“

Im westindischen Poona versucht er, ein bisschen zu helfen, hat eine private Corona-Quarantäne-Station aufgebaut, wir erreichen ihn auf dem Weg nach Hause per Telefon. Er schimpft auf die Regierung: Der eklatante Sauerstoff- und Medikamentenmangel in den Krankenhäusern sei abzusehen gewesen, „die Regierung hätte das verhindern können“. Noch mehr Sorge aber bereitet Gupta das Virus, „von dem wir alle Mutationen im Land haben“ – auch die britische und südafrikanische.

Krankenwagen mit Covid-19-Patienten warten in Ahmedabad, bis sie an der Reihe sind, um in einem speziellen Regierungskrankenhaus behandelt zu werden. Foto: dpa

Indien ist aktuell globaler Hotspot der Pandemie

In Indien hatten viele geglaubt, das Schlimmste hinter sich zu haben. Im März wurden zeitweise weniger als 20.000 Neuinfektionen pro Tag registriert. Stolz verkündete die Regierung, Indien gehöre mit seiner Mega-Kampagne bei den Impfungen zur Weltspitze und warb für die Vakzine „Made in India“. Wegen der heimischen Großproduktion lobte man sich als „Apotheke der Welt“. Bis Ende Juni sollten 300 Millionen der 1,3 Milliarden Inder geschützt sein. Doch schon im April war das Land ein globaler Hotspot. Statt von einer zweiten Welle redet man von einem „Tsunami“: Die Gesamtzahl der Infektionen stieg in Indien auf rund 16 Millionen.

Menschen stehen in Neu-Delhi Schlange, um Sauerstoffflaschen aufzufüllen. Foto: dpa

Die Sorge ist groß, dass die neue indische Doppel-Mutante B.1.167 ein Grund für das rasante Tempo ist, mit dem sich das Virus verbreitet. Kanada und Großbritannien stellen den Flugverkehr nach und von Indien ein. Auch die Bundesregierung will zeitnah die Reisebeschränkungen für Einreisende aus Indien verschärfen.

„Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Daher werde das Land kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklärt. Ab Sonntagnacht dürften dann nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Diese müssten entsprechend der Regelungen zudem vor Abflug getestet werden und sich unverzüglich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Management-Fehler? Indien verzichtete bei zweiter Welle auf Lockdown

Die Mutante B.1.617 ist bisher vor allem in Indien nachgewiesen. Sie tauchte aber auch schon in Singapur, Neuseeland, Australien auf. In Europa wurde sie in Großbritannien sowie in einigen wenigen Einzelfällen in Irland, Belgien, Italien, Spanien und der Schweiz gefunden – und in Deutschland. Lesen Sie auch: Indische Mutation in Belgien entdeckt - Lauterbach warnt

Spahn spricht von aktuell 21 Fällen. „Wir haben das im Blick. Fachlich und politisch“, sagte der Gesundheitsminister. Die Mutante ist in Indien sehr ungleich verteilt, sie taucht in einigen Landesteilen deutlich stärker auf als in anderen. Das kann viele Ursachen haben. Indien verzichtete in der zweiten Welle auf einen Lockdown, feierte stattdessen das hinduistische Pilgerfest. Zu „Kumbh Mela“ strömten wochenlang Hunderttausende Inder zum heiligen Fluss Ganges. Von bis zu 25 Millionen Pilgern ist die Rede. Auch große Sport und Wahlkampfveranstaltungen waren erlaubt. In Kalkutta kamen fast eine Million Anhänger zu einem Auftritt von Regierungschef Naredra Modi.

Entdeckung der Doppel-Mutante stellt Forscher vor Probleme

Deutsche Fachleute zeigen sich noch vorsichtig bei der Einschätzung von B.1.617, weil sie noch nicht genug wisse. Wissenschaftler beklagen, dass zu wenige Gensequenzierungen durchgeführt werden. Nicht mal ein Dutzend Labore stehen in dem riesigen Land dafür zur Verfügung.

Es sei aber denkbar, „dass uns die Variante vor neue Herausforderungen stellt“, sagte der stellvertretende Chef des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, am Freitag. „Wir haben sie unter Beobachtung.“ Als besorgniserregende Variante werde sie mangels Belegen noch nicht eingestuft, während die Tageszeitung „Indian Express“ schon von der Entdeckung einer „Triple-Mutation“ berichtete.

Die Doppel-Mutante B.1.617 zeichnet sich durch zwei eng zusammenliegende Veränderungen auf dem Spike-Protein aus. Es könnte sein, dass sich dadurch der Impfschutz abschwächt, dass man sich trotz Impfung oder ausgestandener Infektion erneut anstecken kann. Ravi Gupta schließt das im Telefongespräch aus Poona nicht aus. „Wir sehen gerade, dass sich immer mehr Ärzte und Pfleger infizieren, obwohl sie geimpft sind“, sagt er: „Es ist eine Katastrophe“.

