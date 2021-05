Willi Herren: Wie die Beerdigung ablaufen soll

Köln. Willi Herren war ein kölsches Original - und das will seine Familie bei der Beerdigung zeigen. Die Beisetzung erfolgt in rot-weiß.

Der Entertainer, Schlagersänger und Schauspieler ist am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Das Video zeigt die wichtigsten Momente in seinem Leben.

Willi Herren: So soll die Beerdigung in Köln ablaufen

Schauspieler Willi Herren war zu Lebzeiten ein "echter Jeck" - ein Fan und Protagonist des Kölner Karnevals. Die Liebe zu seiner Heimatstadt soll sich nun auch während seiner Beerdigung am 5. Mai zeigen - denn Willi Herren wird in den Kölner Stadtfarben beerdigt.

"Ganz im Sinne des Kölner Originals hat die Familie entschieden, die Zeremonie am 5. Mai in Rot-Weiß zu halten", teilte das für die Beerdigung verantwortliche Bestattungsinstitut am Freitag mit. Geplant sei eine klassische Erdbestattung in einem Sarg.

Rot und Weiß haben für Kölner eine besondere Bedeutung

Für Kölner sind rot und weiß - oder "rut un wiess", wie die Farbkombination auf Kölsch heißt - mehr als nur Stadtfarben. Sie sind ein feststehendes Symbol für die Stadt Köln und wurden von verschiedenen Bands vielfach besungen.

Der aus der "Lindenstraße" bekannte Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren war am 20. April tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung gibt es nicht.

Willi Herren wird auf dem Melatenfriedhof beigesetzt

Am 5. Mai wird Herren nun auf dem Kölner Melatenfriedhof bestattet. Dort ruhen unter anderem der Comedian Dirk Bach, die Sexberaterin Erika Berger und der Volksschauspieler und Herrens Namensvetter Willy Millowitsch.

Wegen der Corona-Pandemie seien nur 30 Personen zur Beerdigung zugelassen, teilte das Bestattungshaus mit. Willi Herrens Familie bitte Fans und die Presse, die Privatsphäre zu beachten und nicht zum Friedhof zu kommen.

"Es tut uns sehr leid, dass die Fans nicht teilnehmen können", sagte Willi Herrens Tochter Alissia Herren der dpa. Wer seine Trauer bekunden wolle, könne auf einer digitalen Kondolenzseite einen letzten Gruß hinterlassen. (te/dpa)