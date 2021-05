Corona: Zahlen & Inzidenz des RKI sinken ++ Hausärzte wegen Impfung überfordert

Das RKI meldet wieder mehr Neuinfektionen

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sieht die Hausärzte durch die angekündigte Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung überfordert

Wegen der Feier- und Brückentage wird in Deutschland deutlich weniger getestet als in den Wochen zuvor

Der Handelsverband Deutschland befürchtet als Folge der Corona-Krise bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben

Merkel mahnt trotz steigender Impfzahlen zur Vorsicht

Die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle in den USA ist auf dem niedrigsten Stand seit März 2020

Berlin. Es scheint, als sei die dritte Corona-Welle mittlerweile gebrochen, zumindest deuten die aktuellen Fallzahlen darauf hin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei unter 75. Allerdings weist das RKI auf eine verminderte Aussagekraft der aktuellen Zahlen hin: Aufgrund der Brücken- und Feiertage wurden weniger Tests durchgeführt.

Das bestätigt auch der Labor-Verband ALM. Demnach ging die Zahl der Labortests im Vergleich zu den Vorwochen deutlich zurück: Vom 10. bis 16. Mai seien etwa 933.000 PCR-Tests erfasst worden, rund 160.000 weniger als in der Woche zuvor, hieß es am Dienstag vom Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM).





Trotz sinkender Zahlen mahnt auch die Bundesregierung weiter Vorsicht an. Für eine Entwarnung für den Sommer sei es noch zu früh. Auch Merkel soll in Beratungen der Unionsfraktionen im Bundestag gesagt haben, man habe "noch nicht das rettende Ufer erreicht".

RKI meldet wieder mehr Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.040 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 14.909 Ansteckungen gelegen, in dem Datensatz waren allerdings Nachmeldungen aus Brandenburg enthalten. Zudem wurden 284 neue Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet.

Aufgrund von Feier- und Brückentagen wie in der vergangenen Woche suchen dem RKI zufolge weniger Personen einen Arzt auf, wodurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Der deutliche Rückgang der durchgeführten Tests führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden.

Es ist denkbar, dass die stark gesunkene Zahl an Tests zum Rückgang der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz beigetragen hat, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Diese lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 72,8 (Vortag: 79,5). Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Mittwoch, 19. Mai: Montgomery - Hausärzte sind überfordert

8.40 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sieht die Hausärzte durch die angekündigte Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung überfordert. Nun seien auch die Bürger gefragt, nicht alle auf einmal und sofort in den Praxen anzurufen, sagte er im Deutschlandfunk.

Grundsätzlich sehe er aber die Aufhebung der Priorisierung positiv: Teilweise wollten Personen auch nicht geimpft werden. Deshalb müsse der Rest der Gesellschaft nicht darauf warten, dass alle geimpft seien, die nach der Reihenfolge eigentlich vor ihnen dran wären. Das zentrale Problem sei indes nicht die Impfpriorisierung, sondern der Mangel an Impfstoff.

Drei Bundesländer mit Inzidenz unter 50

8.24 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat erneut sinkende Corona-Zahlen gemeldet. Mit Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen weisen nun drei Bundesländer eine Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb der Schwelle von 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern auf. Nur noch Thüringen liegt mit 115,3 über der Schwelle von 100.

Seit Samstag ist trotz Corona-Pandemie auch am Timmendorfer Strand wieder Urlaub möglich. Foto: Christian Charisius/dpa

4529 Corona-Todesfälle in Indien - Neuer Höchstwert

7.53 Uhr: Indien hat mit 4529 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen neuen Höchstwert verzeichnet. Zudem meldete das Gesundheitsministerium 267.334 Neuinfektionen. Mit insgesamt 25,5 Millionen bestätigten Ansteckungen weist Indien nach den USA weltweit die meisten Infektionen auf. Zudem wurden bislang mehr als 283.000 Todesfälle registriert. Einige Experten befürchten aber, dass die tatsächlichen Zahlen fünf- bis zehnmal höher liegen könnten.

Corona hat das Leben der Jüngeren negativ beeinflusst

7.26 Uhr: 64 Prozent der unter 30-Jährigen finden ihr Leben nach einer Umfrage derzeit schlechter als noch vor 12 bis 14 Monaten. Frauen und Mädchen leiden demnach besonders stark unter der Corona-Pandemie - für 71 Prozent hat sich das Leben negativ verändert. Bei den jungen Männern sind das 58 Prozent.

Unterschiede bestehen auch in den Altersgruppen: Unter den 16- bis 19-Jährigen sind 81 Prozent überzeugt, dass sich ihr Leben stark verschlechtert hat. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie „Generation Corona“ der pronova BKK, für die 1000 junge Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren befragt wurden.

Mehr als die Hälfte der unter 30-Jährigen fühlt sich demnach häufiger traurig oder depressiv als noch vor einem Jahr. 52 Prozent klagen über innere Unruhe. Vor allem junge Frauen sind demnach derzeit öfter traurig - 63 Prozent klagen darüber. Ihnen fehlt der persönliche Kontakt, die herzliche Umarmung. 60 Prozent der unter 30-Jährigen geben an, dass ihre körperliche Fitness während der Corona-Krise gelitten hat. 58 Prozent fehlen sportliche Aktivitäten in der Gruppe.

Gastronomie in Frankreich und Österreich öffnet wieder

6.53 Uhr: Nach einem deutlichen Absinken der Corona-Infektionszahlen in Frankreich lockert das Land seine Auflagen am Dienstag weiter: Erstmals seit sechseinhalb Monaten dürfen Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Zudem öffnen auch "nicht essenzielle" Geschäfte und Kaufhäuser, ebenso wie Museen, Kinos und Theater.

In Frankreich bereiten Gastronomen, wie hier in Bordeaux, ihre Außenbereiche für den Betrieb vor. Foto: MEHDI FEDOUACH / AFP

Die nächtliche Ausgangssperre gilt ab Mittwoch in ganz Frankreich erst ab 21 Uhr und damit zwei Stunden später als bisher. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich ist stark rückläufig, zuletzt lag sie bei 140. Vor drei Wochen war sie noch mehr als doppelt so hoch. In Frankreich haben inzwischen gut 20 Millionen Bürger mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten, das entspricht knapp einem Drittel der Bevölkerung.

Nach monatelangem Lockdown dürfen auch in Österreich ab Mittwoch Cafés, Bars und Restaurants, aber auch Hotels und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Besucht werden dürfen nicht nur die Außenbereiche, sondern auch die Innenräume der Lokale - dort ist allerdings nur eine geringere Auslastung erlaubt. Voraussetzung für den Besuch von Lokalen, Hotels und Kulturveranstaltungen ist ein negativer Corona-Test, ein vollständiger Corona-Impfschutz oder eine überstandene Infektion. In Museen ist dieser Nachweis nicht erforderlich.

In Österreich haben mittlerweile etwa 40 Prozent der 8,9 Millionen Einwohner mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten.

Fast 1,7 Milliarden Überstunden im Pandemiejahr 2020

6.48 Uhr: Trotz Pandemie haben die Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr 1,67 Milliarden Überstunden geleistet. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Zwar ist die Zahl der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wie aus den vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stammenden Daten hervorgeht. Damals hatte sie sich auf 1,86 Milliarden summiert. Doch beim Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen hat sich wenig getan. Es betrug 3,2 Prozent. Das waren nur 0,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor.

Mehr als die Hälfte der Überstunden - 892 Millionen - waren unbezahlt. Während die bezahlten Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent abnahmen, waren es bei den unbezahlten Überstunden nur 5,8 Prozent. Den Zahlen zufolge ist der Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen bei Teilzeitbeschäftigten mit 3,6 Prozent höher als bei Vollzeitbeschäftigten mit 3,1 Prozent.

DLRG befürchtet mehr Nichtschwimmer

6.06 Uhr: Schwimmkurse für Kinder? Fehlanzeige in der Corona-Pandemie. Trainingsmöglichkeiten für Rettungsschwimmer? In der Pandemie sind die Schwimmbäder geschlossen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt davor, dass der Anteil der Nichtschwimmer im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen sein dürfte. Heute um 11.00 Uhr stellt die nach eigenen Angaben größte Wasserrettungsorganisation der Welt ihre Leistungsbilanz für das vergangene Jahr vor. Außerdem geht es um die in der Corona-Pandemie besonderen Umstände an den deutschen Seen und Küsten.

DLRG-Präsident Achim Haag will dann auch auf die Auswirkungen und Folgen der Pandemie auf die Schwimmausbildung näher eingehen.

Schwimmkurse und Schwimmunterricht musste im vergangenen Jahr pandemiebedingt meist ausfallen (Symbolbild). Foto: iStock

Handelsverband befürchtet bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben wegen Corona-Krise

5.30 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet als Folge der Corona-Krise bis zu 120.000 Geschäftsaufgaben. "Durch die Krise könnten bis zu 120.000 Geschäfte wegfallen, es droht vielerorts ein Anstieg der Leerstände. Dem muss massiv entgegengesteuert werden", sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth unserer Redaktion. Aktuell betreiben hierzulande rund 300.000 Einzelhändler etwa 450.000 Läden.

70 Prozent der Deutschen wollen unterdessen auch im nächsten Jahr den Großteil ihrer Einkäufe online erledigen. Mit diesem Bekenntnis zum Online-Shopping liegen die Bundesbürger derzeit weltweit vorne, wie eine Umfrage des Zahlungsdienstleisters Klarna unter 9000 Befragten ergeben hat, die dieser Redaktion vorliegt. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schweden (65 Prozent), Briten (62 %), Österreicher (54 %) und Norweger (53 %). In den USA sagen dies 49 Prozent.

Giffey: Müssen auch über Schul-Regelbetrieb reden

3.23 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Gespräche über eine Rückkehr zum Schul-Regelbetrieb. "Wir müssen jetzt gucken, dass die Kinder Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren können. Und wenn wir über Außengastronomie reden, dann müssen wir genauso darüber reden, wie kommen wir jetzt wieder zu einem vollen Regelbetrieb zurück", sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend in der RBB-Sendung "Wir müssen reden!".

Giffey führte weiter aus, die Rückkehr zum Regelbetrieb müsse durch "Schützen, Testen, Impfen und ganz klar auch durch eine Kokon-Strategie" begleitet werden. Das bedeute, dass Eltern und Fachkräfte, die mit Kindern in Kontakt seien, eine Möglichkeit haben sollten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Denn sie schützten die Kinder "wie ein Kokon".

Bundesschülerkonferenz: Jugendliche vorrangig mit Biontech impfen

0.02 Uhr: Wenn der Biontech-Impfstoff in der EU auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen wird, dann sollten nach Ansicht der Bundesschülerkonferenz Schüler bevorzugt damit immunisiert werden. "Für ab Zwölfjährige gibt es mit Biontech nur einen einzigen Impfstoff, der rasch zugelassen wird", sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müssten mit diesem Impfstoff dann auch bevorzugt Schüler versorgt werden. "Dafür müssen Impfmobile an die Schulen kommen", fügte er hinzu. "Das ist der einfachste, praktikabelste und wirkungsvollste Weg, Schüler zu impfen."

USA beginnt mit Impfungen von Teenagern USA beginnt mit Impfungen von Teenagern

In der EU darf das Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Menschen ab 16 Jahren gespritzt werden. Die Impfung von Minderjährigen gilt als sehr wichtig für die Annäherung an die sogenannte Herdenimmunität, mit der die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden soll. In den USA wurde der Impfstoff bereits in der vergangenen Woche auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen.

Dienstag, 18. Mai: Exportstopp könnte laut indischem Impfstoffproduzenten bis Ende 2021 dauern

23.03 Uhr: Ein wichtiger indischer Produzent von Corona-Impfstoff hat angedeutet, dass die geplante Belieferung ärmerer Länder noch monatelang ausgesetzt bleibt. Das Serum Institute of India (SII) gab am Dienstag bekannt, dass Exporte angesichts der massiven Corona-Welle im eigenen Land hoffentlich „bis Ende dieses Jahres“ wieder anlaufen können. Der Ausfall betrifft die Covax-Initiative, die ursprünglich alleine bis Mai 110 Millionen SII-Dosen erwartet hatte, um damit ärmere Länder zu versorgen.

SII produziert in Lizenz Astrazeneca-Impfstoff. Seit März beansprucht Indien die Dosen für sich. Die vertraglich vereinbarten Ausfuhren wurden gestoppt. Covax steht nicht zuletzt deshalb vor einem großen Beschaffungsproblem. Die globale Impfallianz Gavi, die das Covax-Projekt managt, stehe in engem Kontakt mit SII und mit der Regierung in Neu Delhi, sagte ein Gavi-Sprecher am Dienstagabend in Genf. Man hoffe weiterhin, „dass Lieferungen in reduzierter Form im dritten Quartal fortgesetzt werden könnten.“

Mehr als 250.000 Corona-Tote in Indien Mehr als 250.000 Corona-Tote in Indien

Zahl der Corona-Todesfälle in den USA auf niedrigstem Stand seit März 2020

21.58 Uhr: In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit März vergangenen Jahres gesunken. Im Durchschnitt seien in der vergangenen Woche 546 Menschen pro Tag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag mit. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag mit rund 17.700 Fällen so niedrig wie seit Juni nicht mehr.

„Die Impfstoffe haben zu einem dramatischen Rückgang der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle geführt“, sagte Andy Slavitt, Corona-Berater des Weißen Hauses. „Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie sind die Fälle in allen 50 Staaten zurückgegangen.In den USA ist die Impfkampagne weit vorangeschritten. 47,5 Prozent der US-Bevölkerung haben mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten.

Kein Versagen der Impfung bei indischer Variante laut Virologin Ciesek

19.18 Uhr: Die indische Variante des Coronavirus kann nach Einschätzung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten. Die inzwischen schon in Dutzenden Ländern kursierende Mutante B.1.617 hatte in Deutschland zuletzt einen Anteil von weniger als 2 Prozent, mit steigender Tendenz allerdings.

„Die Varianten aus Indien haben einen leichten Immun-Escape, also eine leicht verminderte Wirksamkeit“, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstag im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“. Was man beobachte, sei „eine leichte Einschränkung, aber kein vollständiges Versagen der Impfungen“. Lesen Sie mehr dazu: Indische Mutation: Wie Virologin Ciesek die Gefahr beurteilt

Die Labore in Großbritannien entdecken immer öfter die indische Corona-Mutation in den positiven Test-Ergebnissen. Foto: JOHN CAIRNSUniversity Of Oxford / dpa

Erste Besucher in englischen Museen und Galerien

19.05 Uhr: In London und anderen englischen Städten haben Besucher zum ersten Mal seit Monaten wieder live und in Farbe Kunstwerke bewundern können. Durch die umfangreichen Lockerungen am Montag durften in England Museen und Galerien wieder ihre Türen öffnen - allerdings mit begrenzter Kapazität. Besucher müssen sich oft vorab anmelden, um eine Ausstellung wahrnehmen zu können.

Vor der National Gallery in der britischen Hauptstadt bildeten sich lange Schlangen. „Es wird großartig sein, wieder vor einem Kunstwerk zu stehen, dem echten Werk“, sagte Besucherin Norma der Nachrichtenagentur PA. „Es hat mich sehr gelangweilt, immer auf den Computer-Bildschirm zu starren.“

Hygienemaßnahmen im Fernverkehr laut Auftragsstudie ausreichend

17.47 Uhr: Mit einer selbst in Auftrag gegebenen Studie zum Infektionsgeschehen unter Zugbegleitern wirbt die Deutsche Bahn für einen aus ihrer Sicht sicheren Fernverkehr. In drei Testreihen wurden demnach in diesem und im vergangenen Jahr jeweils mehr als 1000 Beschäftigte im Fernverkehr getestet, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Darunter waren neben Zugbegleitern auch Instandhalter und Lokführer - zwei Berufsgruppen, die deutlich weniger direkten Kundenkontakt haben.

Bei den teilnehmenden Mitarbeitern wurden in den drei Testphasen PCR-Tests, mit denen eine akute Corona-Infektion nachgewiesen werden kann, sowie Antikörpertests gemacht. Diese zeigen, ob ein Mensch in der Vergangenheit mit dem Coronavirus infiziert war und entsprechende Antikörper gebildet hat. Allerdings schwinden die Antikörper nach gewisser Zeit. Forschungspartner war die Charité Research Organisation GmbH (CRO). Die Tochtergesellschaft des Berliner Universitätsklinikums betreibt Auftragsforschung.

Weitere Genehmigung für Biontech-Impfstoffproduktion in Marburg

17.15 Uhr: Das Regierungspräsidium Gießen hat dem Mainzer Unternehmen Biontech eine weitere Genehmigung für die Produktion des Corona-Impfstoffes im mittelhessischen Marburg erteilt. Man habe den geplanten Anpassungen der Produktionskapazität in dem dortigen Werk zugestimmt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Dies sei für das Unternehmen „ein wichtiger Schritt, um die geplante Jahreskapazität von bis zu einer Milliarde Impfstoffdosen am Standort Marburg planmäßig zu produzieren“.

Das Regierungspräsidium hatte bereits Mitte Januar den Umbau einer bestehenden Produktionsanlage für die zusätzliche Herstellung von Covid-19-Impfstoff genehmigt, wie die Behörde erläuterte. Nun habe man auch nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz grünes Licht gegeben.

Brinkhaus zu Corona-Lage: "Sollten uns nicht zu früh freuen"

17.01 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat angesichts der Lockerungs-Debatten in der Corona-Pandemie zu weiterer Vorsicht geraten. Durch einen großen Teil der Bevölkerung, der noch nicht geimpft sei, und durch die indische Mutation bleibe die Situation angespannt, sagte Brinkhaus am Dienstag vor Online-Beratungen der Unionsfraktion im Bundestag. Insgesamt sprach er angesichts der steigenden Impfzahlen aber von einer sehr erfreulichen Entwicklung. Er mahnte jedoch: "Trotzdem sollten wir uns nicht zu früh freuen."

"Wir merken auch, dass das ganz wichtig für die psychische Situation von uns allen ist, dass Licht am Ende des Tunnels ist", sagte Brinkhaus. Er erwarte einen weiteren Fortschritt des Impfprozesses im Juni. "Die Inzidenzzahlen sind erfreulicherweise nach unten gegangen parallel zum Bundeslockdown und parallel natürlich zu den steigenden Impfzahlen." Beim Thema Impfpass geht Brinkhaus davon aus, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seine Zusagen einhalten werde. Spahn hatte angekündigt, dass Geimpfte und Genesene mit einem digitalen Impfpass leichter Urlaub machen können sollten.

Merkel: Auf gutem Weg, aber rettendes Ufer noch nicht erreicht

16.30 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts steigender Impfzahlen in der Corona-Pandemie optimistisch gezeigt, aber zugleich zur Vorsicht gemahnt. Man sei auf einem guten und hoffnungsfrohen Weg, habe aber "noch nicht das rettende Ufer erreicht", sagte Merkel am Dienstag nach Informationen von Teilnehmern in den Online-Beratungen der Unionsfraktion im Bundestag. Öffnungsschritte sollten gut durchdacht werden. Zwar funktionierten die Impfstoffe, sagte die Kanzlerin demnach. Je aggressiver aber eine neue Virus-Variante sei, desto mehr Menschen müssten geimpft sein, um eine Herdenimmunität zu bekommen. Ein Unruheherd sei die indische Virus-Variante, die sich schneller ausbreite als die britische.

Merkel bestätigte nach diesen Informationen, dass es am 27. Mai weitere Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über das Vorgehen bei den Impfungen geben solle. Dabei solle es um Impfungen von Kindern, Berufsschülern und Studenten gehen. Man dürfe diese Altersgruppen nicht aus den Augen verlieren. Nach weiteren Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es bei dem Treffen auch um den geplanten digitalen Impfnachweis sowie die Impflogistik im Sommer gehen. Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich zuletzt am 26. April zu einem Impfgipfel getroffen.

Johnsons Corona-Krankenschwester kündigt wegen mangelnden Respekts

16.07 Uhr: Sie kümmerte sich als eine der Krankenschwestern im Frühling 2020 um den an Corona erkrankten britischen Premierminister Boris Johnson, nun hat Jenny McGee gekündigt - wegen mangelnder Anerkennung seitens der Regierung. „Wir erhalten nicht den Respekt und den Lohn, den wir verdienen“, sagte McGee dem Sender Channel 4. „Deshalb habe ich meine Kündigung eingereicht.“ Mehrere britische Medien zitierten am Dienstag vorab aus dem Gespräch, das Teil einer für den 24. Mai geplanten Dokumentation über die Corona-Pandemie ist. Viele Pflegekräfte hätten den Eindruck, dass die Regierung in der Pandemie sehr ineffektiv und unentschlossen gehandelt habe.

Gewerkschaften und Opposition sind empört, dass das Pflegepersonal nur 1 Prozent mehr Lohn erhalten soll, deutlich unter dem erwarteten Inflationsniveau. Die Regierung betont, dass die Pflegekräfte im Gegensatz zu anderen Beschäftigten des Öffentlichen Diensts eine Lohnerhöhung erhalten. Dies zeige die Wertschätzung. In einer Mitteilung ihres Arbeitgebers wird McGee zurückhaltender zitiert. „Nach dem härtesten Jahr meiner Karriere als Krankenpflegerin mache ich eine Pause vom (Nationalen Gesundheitsdienst) NHS, hoffe aber, dass ich in Zukunft zurückkehren kann“, sagte sie demnach.

Johnsons Corona-Krankenschwester kündigt wegen mangelnden Respekts. Foto: Dan Kitwood / dpa

Mecklenburg-Vorpommern beschließt Corona-Lockerungen

15.53 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern lockert die Corona-Beschränkungen weiter. Von Donnerstag an dürfen sich zwei Haushalte treffen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts mitteilte. Bisher waren die Kontakte auf einen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Von Donnerstag (20. Mai) an dürfen dann den Angaben zufolge Dauercamper aus dem eigenen Land wieder auf den Campingplätzen übernachten. Dauernutzern von Booten kann ein Liegeplatz vermietet werden und vom 7. Juni an dürfen Autokinos öffnen.

Außerdem wurden Beschlüsse gefasst, für die bereits in der vergangenen Woche eine grundsätzliche Verständigung erzielt worden war: Am Sonntag kann die Gastronomie öffnen. Ab dem 25. Mai öffnen landesweit der Einzelhandel sowie körpernahe Dienstleistungsbetriebe wieder. Vom 7. Juni an dürfen Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns Urlaub im eigenen Bundesland machen und vom 14. Juni an dürfen auch auswärtige Urlauber kommen. Zweitwohnungsbesitzer, Dauercamper und Kleingartenbesitzer von außerhalb des Bundeslandes dürfen schon ab dem 7. Juni wieder in den Nordosten kommen.

Indische Coronavirus-Variante in Velbert - 189 Personen isoliert

15.41 Uhr: Im Fall der rund 200 Menschen unter Quarantäne in Velbert ist bislang bei einem Bewohner die indische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Bereits seit Sonntag sind 189 Personen aus zwei Hochhäusern unter Quarantäne gestellt, wie der Gesundheitsdezernent des Kreises Mettmann, Marcus Kowalczyk, am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Alle Bewohner der beiden Häuser im Stadtteil Birth seien nun getestet worden.

Bislang lagen bereits 19 positive Corona-Tests aus vier Familien in den beiden Häusern vor. Die als besonders ansteckend geltende indische Variante wurde aber nur in einem Fall nachgewiesen. Am Dienstagnachmittag erhielt der Kreis 97 Ergebnisse von allen 189 Personen, die sich der Reihentestung am Sonntag und Montag unterziehen mussten. Bei sechs Personen, die bereits unter den 19 positiv Getesteten waren, bestätigte sich der Befund. Die übrigen 91 Proben fielen negativ aus. 92 Ergebnisse standen noch aus. Bis zum Sonntag sollen sich alle Bewohner der Häuser zwei weiteren Tests unterziehen.

"Bis die positiven Corona-Befunde auf die indische Variante untersucht sind, dauert es aber ungefähr sieben Tage", stellte Kowalczyk klar. Wie lange die Isolation der Bewohner aufrecht erhalten werden muss, konnte er noch nicht sagen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Corona-Ausbruch in Velbert berichtet. Vor Ort kümmert sich den Angaben zufolge das Deutsche Rote Kreuz (DRK) um die Versorgung der Bewohner.

Biontech und Moderna wirken wohl auch gegen indische Virus-Varianten Biontech und Moderna wirken wohl auch gegen indische Virus-Varianten

Touristen von überall dürfen ab sofort in Niedersachsen übernachten

15.35 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen hat das Beherbergungsverbot für Touristen, die nicht aus dem eigenen Bundesland kommen, gekippt. Das Verbot trage nur wenig zur Eindämmung der Corona-Infektionslage bei, da Tagestouristen aus anderen Ländern auch bisher schon nach Niedersachsen kommen könnten, hieß es in einem Eilbeschluss des Gerichts vom Dienstag.

Finanzhilfe für Afrika in Corona-Krise - Internationaler Gipfel startet in Paris

15.28 Uhr: In Paris hat ein großes Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Staaten in der Corona-Krise begonnen. Auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kamen am Dienstag zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Führungspersönlichkeiten internationaler Organisationen im Grand Palais Ephémère, einer temporären Ausstellungshalle in der Nähe des Eiffelturms, zusammen. Einige nahmen per Videoschalte teil. Auf europäischer Ebene zählen etwa EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen oder EU-Ratspräsident Charles Michel zu den Teilnehmern.

"Wir müssen zu der starken Entwicklung zurückkehren, die Afrika vor Covid hatte", sagte die Chefin es Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgiewa. Für den IWF bedeute das, auch zu außergewöhnlichen Maßnahmen zu greifen. Afrika sei "sehr hart" von der Pandemie getroffen worden - vor allem auch mit Blick auf die Wirtschaft, sagte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi. Es gehe jetzt darum, die Wirtschaft wiederzubeleben - dafür seien beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur notwendig.

"Covid-Arm": Das steckt hinter dieser Nebenwirkung

15.07 Uhr: Man kann den Arm kaum heben, selbst das Tippen auf der Tastatur bereitet unangenehme Schmerzen. So beschreiben die Geimpften ihren "Covid-Arm" – eine der möglichen Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Besonders nach Moderna oder Biontech klagen Geimpfte über starke Schmerzen im Arm. Was hat es damit auf sich? Lesen Sie hier: "Covid-Arm" nach Moderna oder Biontech: Das steckt dahinter

Chef von Moskaus Auslandsspionage wirft EU Impfstoff-Blockade vor

15.01 Uhr: Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, hat der EU eine Blockade gegen die in Moskau entwickelten Impfstoffe gegen das Coronavirus vorgeworfen. „Dahinter steckt eine unfreundliche Konkurrenz, banale Korruption und eine unmenschliche Politik, bei der Krankheiten, das Leiden und der Tod von Menschen zweitrangig sind“, sagte Naryschkin einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Auslandsspionage SWR zufolge. An erster Stelle stünden für die EU politische Motive, die Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V in Europa zu verhindern.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft seit einigen Wochen eine mögliche Zulassung von Sputnik V, eine Entscheidung wird im Sommer erwartet. "Der Widerstand der Beamten der EU ist eine echte Bremse für die Ausweitung des Maßstabs der Impfungen in den europäischen Staaten", kritisierte Naryschkin. Russland wirft dem Westen immer wieder politische Stimmungsmache gegen seinen inzwischen in fast 70 Staaten zugelassenen Impfstoff vor.

So wenig Corona-Patienten in englischen Kliniken wie zuletzt im September

14.05 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten in England ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem halben Jahr gefallen. Am Montagmorgen seien im größten britischen Landesteil noch insgesamt 798 Menschen in Kliniken behandelt worden, teilte der Nationale Gesundheitsdienst (NHS) am Dienstag mit. Experten verweisen auf die Folgen des monatelangen Lockdowns mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie den Erfolg des Impfprogramms. Mittlerweile sind mehr als 20 Millionen Menschen vollständig geimpft, das ist knapp ein Drittel der britischen Bevölkerung.

Allerdings bereitet den Behörden die rasche Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten und vermutlich hoch ansteckenden Corona-Variante Sorgen. In einigen Gegenden der schottischen Großstadt Glasgow dürfen deshalb nun alle über 18-Jährigen geimpft werden. Auch in den mittelenglischen Städten Bolton und Blackburn, in denen ein starker Anstieg der "indischen" Variante beobachtet wurde, erhalten alle Erwachsenen, die wollen, eine Spritze. An mobilen Impfstationen bildeten sich lange Schlangen.

Die Labore in Großbritannien entdecken immer öfter die indische Corona-Mutation in den positiven Test-Ergebnissen. Foto: JOHN CAIRNSUniversity Of Oxford / dpa

Ungarn verlängert Corona-Notstand

13.55 Uhr: Ungarn verlängert den Corona-Notstand offiziell bis zur neuen Sitzungsperiode des Parlaments im Herbst. Das beschloss die Volksvertretung in Budapest am Dienstag auf Antrag der rechtsnationalen Regierung von Viktor Orban. Das Notstandsgesetz schafft den Rahmen dafür, dass die Regierung Verordnungen erlassen darf, die unter normalen Umständen vom Parlament gebilligt werden müssten.

Die Regierung begründete die Maßnahme damit, dass sichergestellt werde, dass bereits geltende Verordnungen mit Ablauf des aktuellen Notstands am 22. Mai nicht ungültig werden. Die Opposition wiederum beanstandete, dass die Regierung den mit der Pandemie begründeten Notstand für Verordnungen missbrauche, die nichts mit der Seuchenbekämpfung zu tun hätten.

Bayern beschließt Lockerungen für Schulen, Kitas, Fitnessstudios

13.52 Uhr: In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München mit. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit Werten zwischen 50 und 165 gibt es auch nach dem 7. Juni demnach lediglich Wechselunterricht. Auch die Regeln für Kitas, Kindergärten und anderen Kinderbetreuungseinrichtungen werden gelockert. Ab dem 7.Juni ist dort bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 eingeschränkter Regelbetrieb in festen Gruppen möglich.

Auch für Freilufttheater, Fitnessstudios und Stadien sind vorsichtige Lockerungen vorgesehen. Das Kabinett machte am Dienstag den Weg frei für Theater- und Kinovorführungen im Freien von diesem Freitag an, die unter Einhaltung von Hygienevorschriften und einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 in der jeweiligen Region vor bis zu 250 Zuschauern gespielt werden dürfen. Die gleiche Zuschauerregelung gilt für Sportveranstaltungen in Freiluftstadien. Fitnessstudios dürfen bei einer Inzidenz von unter 100 ebenso wieder öffnen. Die Besucher müssen aber - mit Ausnahme der Sporttreibenden selbst - FFP-2-Masken tragen und einen negativen Test vorlegen. Auch Freibäder sollen wieder öffnen.

Verband: Deutlich weniger Corona-Labortests als in Vorwochen

13.45 Uhr: Die Zahl der Labortests auf das Coronavirus in Deutschland ist laut einem Verband im Vergleich zu den Vorwochen deutlich zurückgegangen. Vom 10. bis 16. Mai seien etwa 933.000 PCR-Tests erfasst worden, rund 160.000 weniger als in der Woche zuvor, sagte Michael Müller, Vorstandschef der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), am Dienstag in einer Videoschalte. Er berief sich auf Daten von 178 Laboren bundesweit. Seit Anfang April hatten die wöchentlichen ALM-Testzahlen zwischen rund 1,0 und 1,2 Millionen gelegen. Es ist denkbar, dass die stark gesunkene Zahl an Tests auch zum Rückgang der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz beigetragen hat.

Als Gründe für die Entwicklung vermutet der Verband eine gestiegene Inanspruchnahme von Schnelltests sowie Effekte durch den Feiertag (Christi Himmelfahrt) am 13. Mai und den Brückentag, an denen viele Arztpraxen geschlossen hatten. Die Zahl der durchgeführten Schnelltests wird nicht erfasst. Positive Schnelltests sollen zwar im Labor überprüft werden, aber genaue Daten fehlen laut ALM. Müller sprach von einem Anteil falsch-positiver Schnelltests von 30 bis 50 Prozent. Das bedeutet, dass sich viele Menschen trotz positiven Schnelltests erst beim genaueren PCR-Test als nicht infiziert herausstellen.

Österreich bietet kostenlose Corona-Tests für Urlauber an

13.20 Uhr: Österreich bietet ab nächster Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an, um so den Tourismus anzukurbeln. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Test-Straßen, Apotheken oder auch direkt im Hotel oder im Gasthaus bestehen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag in Wien. Jeder Wirt, jedes Hotel, jeder Betrieb könne Selbsttests für Gäste anbieten. Das solle auch spontane Restaurantbesuche ermöglichen. Der Vor-Ort-Test gelte in diesem Fall aber auch nur für die Dauer des Aufenthalts im Lokal. "Es liegt in der Entscheidung des Lokalbetreibers, ob er diese Tests anbietet", sagte Köstinger.

Corona-Hotspot Gefängnis: Thailand erwägt vorzeitige Massenentlassung

13.15 Uhr: Angesichts der massiven Ausbreitung des Coronavirus in thailändischen Gefängnissen denken die Behörden über eine frühzeitige Entlassung von etwa 50 000 Häftlingen nach. Das wären 16 Prozent der insgesamt 311.000 Inhaftierten. "Wenn wir nicht genug Impfstoffe bekommen oder wenn wir die Ausbreitung nicht schnell eindämmen können, müssen wir überlegen, die Anzahl der Gefangenen durch vorzeitige Freilassung zu verringern", sagte Justizminister Somsak Thepsuthin am Dienstag. "Sie sind bereits inhaftiert. Sie sollten nicht noch mehr leiden müssen." Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Linke fordert Schulgipfel im Kanzleramt

13.09 Uhr: Angesichts der gestiegenen Zahl von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemie hat Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch eine schnelle Rückkehr zum Regelunterricht und einen Schulgipfel im Kanzleramt gefordert. "Kinder sind die Verlierer dieser Pandemie in Deutschland. Bis zu 800 Stunden Unterrichtsausfall in den Schulen, soziale Isolation von Freunden und geschlossene Freizeit- und Sporteinrichtungen, richten bei Kinderseelen vielfach unverzeihliche Schäden an", sagte Bartsch unserer Redaktion: "Boomende Praxen für Kinderpsychiatrie sind ein Debakel für unser Land."

Während täglich Impfquoten und Urlaube diskutiert würden, fehle Eltern und Kindern die Perspektive auf einen geregelten Präsenzunterricht. Notwendig sei jetzt ein "ein Signal für Kinder und Schule". "Die Bundeskanzlerin ist aufgefordert, die Scheuklappen für Kinder abzulegen und zu einem Schulgipfel in das Kanzleramt zu laden. Es braucht das bundesweite abgestimmte Signal, wann bei stabil niedriger Inzidenz Präsenzunterricht als Regel zurückkehrt", sagte Bartsch. Dies dürfe nicht auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben werden.

Bundesregierung will schärfer gegen gefälschte Impfpässe vorgehen

12.57 Uhr: Die Bundesregierung will schärfer gegen gefälschte Impfpässe vorgehen. Das geht aus einer Formulierungshilfe des Bundesgesundheitsministeriums für einen Änderungsantrag zum Infektionsschutzgesetz hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Darin ist vorgesehen, dass wer unwahre Angaben in Impfpässen, Genesenen- oder Testdokumente einträgt oder wer Dokumente mit falschen Angaben nutzt, sich strafbar macht. Die Nutzung solcher Dokumente soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Wer Dokumente mit falschen Angaben ausstellt, dem soll eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren drohen.

Damit soll verhindert werden, dass Ärzte aus "Gefälligkeit" falsche Angaben in Impfpässe eintragen oder entsprechende Dokumente ausstellen. Prinzipiell sollen neben Ärzten auch Apotheker nachträglich Impfzertifikate ausstellen dürfen. Allerdings müssen sie dafür die Vorlage eines Personalausweises und des Impfpasses verlangen. Auch darf eine nachträgliche Ausstellung im Regelfall nur in räumlicher Nähe zum Impf-Ort erfolgen und prüfen. Gibt es Zweifel an der Echtheit eines Impfpasses oder an den Angaben darin, darf kein Zertifikat ausgestellt werden. "Entsteht der Verdacht, dass eine unrichtige oder gefälschte Impfdokumentation vorgelegt wird, ist die Ausstellung zwingend zu unterlassen", heißt es in der Formulierungshilfe.

"Auch wer falsche Angaben in einen Impfpass einträgt, macht sich strafbar", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unserer Redaktion: "Und wer so einen Pass nutzt, genauso. Das werden wir klarstellen. Fälschungen sind kein Kavaliersdelikt." Aber auch Falschangaben aus Gefälligkeit sollen geahndet werden. Das sorgt für mehr Gerechtigkeit. Und das sorgt auch dafür, dass wir uns besser schützen. Nur wer wirklich geimpft, genesen oder negativ getestet ist, kann andere kaum noch infizieren."

Mehr als 40 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland Mehr als 40 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland

Auch Ärzteverband in Tokio fordert Absage der Olympischen Spiele

12.30 Uhr: Der Ärzteverband in Tokio hat sich rund zwei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen für eine Absage des Sport-Spektakels ausgesprochen. In einem unter anderem an Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga gerichteten Brief fordern die rund 6000 Mediziner die Verantwortlichen auf, das Internationale Olympische Komitee (IOC) davon zu überzeugen, dass die Ausrichtung der Spiele schwierig sei und sie abgesagt werden sollten. Trotz des inzwischen dritten Notstands für die Olympia-Stadt seien die Krankenhäuser nahezu ausgelastet und hätten keine Kapazitäten mehr.

"Wir halten es für die richtige Wahl, ein Ereignis abzusagen, das die Anzahl der Infektionen und Todesfälle erhöhen könnte", heißt es in dem Brief an Suga, Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Organisationschefin Seiko Hashimoto.

Bund und Länder planen weiteren Impfgipfel am 27. Mai

12.10 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 27. Mai über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen beraten. Dabei soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Dienstag unter anderem um das Impfen von Schülern und Studenten, den geplanten digitalen Impfnachweis sowie die Impflogistik im Sommer gehen. Eine offizielle Einladung zu den Beratungen gab es demnach noch nicht. Zuerst hatte der Sender RTL/n-tv über den Termin berichtet. Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich zuletzt am 26. April zu einem Impfgipfel getroffen.

Vorläufige Labordaten: Impfstoffe dürften auch vor B.1.617 schützen

12.08 Uhr: Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna dürften vorläufigen US-Daten zufolge auch vor den indischen Corona-Varianten B.1.617 und B.1.618 gut schützen. Es gebe gute Gründe, das anzunehmen, schreiben Forscher mit Verweis auf Laborexperimente in einer Preprint-Studie, die bislang nicht von Experten begutachtet und nicht in einem Fachjournal veröffentlicht wurde.

Die Wissenschaftler um Nathaniel Landau von der New York University überprüften im Labor, inwieweit Antikörper von Genesenen und Geimpften an mutierte Virusproteine binden. Dabei stellten sie fest, dass die Wirksamkeit der Antikörper bei B.1.617 und B.1.618 zwar etwas geringer ausfiel als beim ursprünglichen Erregertyp, gegen den die Impfstoffe entwickelt wurden. Die Forscher gehen aber von einem weitgehenden Schutzeffekt aus. Zu beachten ist, dass es sich um Laborexperimente handelt. Inwieweit die Impfung tatsächlich vor den indischen Varianten schützt, lässt sich daraus nicht mit Sicherheit ableiten.

Indien verlängert Exportstopp für Impfstoffe

10.55 Uhr: Indien wird Regierungskreisen zufolge frühestens ab Oktober wieder Impfstoffe exportieren. Die Dosen sollten zunächst in Indien selbst verabreicht werden, sagen drei mit den Überlegungen vertraute Regierungsvertreter. Der Exportstopp gilt somit länger als zunächst gedacht und trifft insbesondere die weltweite Covax-Initiative, mit der ärmere Länder wie Bangladesch, Nepal oder afrikanische Staaten mit Impfstoff versorgt werden sollen.

Das besonders heftig von einer zweiten Welle getroffene Indien hatte die Ausfuhr im April ausgesetzt. Das Serum Institute of India, der weltweit größte Hersteller von Vakzinen, hatte mit einer Wiederaufnahme im Juni gerechnet.

Laut Studie kein höheres Infektionsrisiko für Zugbegleiter

10.06 Uhr: Arbeiten und Reisen in Fernzügen ist in Corona-Zeiten laut einer neuen Studie offenbar weniger gefährlich als teilweise befürchtet. Das ist das Ergebnis einer Langzeituntersuchung der Deutschen Bahn Fernverkehr und der Charité Research Organisation (CRO), die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Demnach sind DB-Mitarbeiter mit intensivem Kundenkontakt in den Zügen keinem signifikant höheren Corona-Risiko ausgesetzt als DB-Beschäftigte ohne diesen Kundenkontakt. Verglichen wurden nicht nur die Infektionswerte vom Bordservice-Personal, Lokführern sowie Instandhaltern, sondern auch deren Zahlen mit dem allgemeinen Infektionsgeschehen in Deutschland.

Untersucht wurden zwischen dem 24. Februar und 02. März 2021 insgesamt 1037 Beschäftigte. Zuvor hatte es bereits zwei vorangehende Testreihen im Juni und Juli 2020 und im Oktober 2020 gegeben.

Arbeiten und Reisen in Fernzügen ist in Corona-Zeiten laut einer neuen Studie offenbar weniger gefährlich als teilweise befürchtet. Foto: dpa Picture-Alliance / Frank Hoermann/ Sven Simon

Corona-Krise - Weniger Erwerbstätige vor allem bei Dienstleistern

9.39 Uhr: Wegen der schwachen Konjunktur infolge der Corona-Pandemie sind im ersten Quartal 2021 vor allem bei Dienstleistern zahlreiche Stellen abgebaut worden. Von Januar bis März waren rund 44,4 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 48.000 oder 0,1 Prozent. Insgesamt waren 711.000 Personen weniger erwerbstätig als Ende 2019.

Ärzte erwarten mehr Corona-Impfstoff

8.51 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, geht davon aus, dass die Bundesregierung für einen deutlichen Schub bei den Lieferungen der Vakzine gegen Corona sorgt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe wohl den 7. Juni als Termin für das Ende der Priorisierung genannt, da dann mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen sein dürfte, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hausärzte erhalten ab 25. Mai auch Impfstoff von Johnson & Johnson.

RKI meldet Fallzahlen mit Verzögerung

8.25 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist erneut leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 79 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen.

Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 4209 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die aktuellen Coronazahlen wurden mit Verzögerung gemeldet. Wie eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts dem "Spiegel" sagte, hatte der Betreiber des Dashboards, ESRI, ein technisches Problem.

Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Offenbar gibt es technische Probleme am Dashboard. Foto: FUNKE

Indien: Zahl der Neuinfektionen sinkt

7.26 Uhr: In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Das Gesundheitsministerium meldet 263.533 neue Ansteckungen. Das sind etwa 18.000 weniger als am Vortag. Am Montag war die Zahl erstmals seit dem 21. April wieder unter die Schwelle von 300.000 gefallen. Allerdings registrierten die Behörden binnen eines Tages mit 4329 weiteren Todesfällen in Verbindung mit dem Virus so viele wie noch nie. Damit stieg die Zahl der Toten auf mehr als 278.000. Mit insgesamt mehr als 25,2 Millionen bestätigten Ansteckungen weist Indien nach den USA weltweit die meisten Infektionen auf.

In Indien stecken sich derzeit täglich Hunderttausende mit Sars-CoV-2 an. Foto: dpa

"Hart aber fair": So könnte der Corona-Sommer werden

7.18 Uhr: "Der Sommer wird gut", heißt es dieser Tage oft mit Blick auf die Pandemie. Das ist ein schönes Versprechen, doch was bedeutet es konkret? An einer Antwort auf diese Frage versuchte sich am Montagabend die Runde bei „Hart aber fair“.

Kinderärzte für schnelle Schulöffnungen

6.50 Uhr: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt vor den Folgen der Pandemie auf die mentale Gesundheit junger Menschen. "Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske der "Rheinischen Post." "Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und ›nur‹ eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen."

Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie von der Politik "von Anfang an massiv vernachlässigt" worden. "In der ersten Phase waren die pauschalen Einschränkungen wie Schul- und Kitaschließungen noch nachvollziehbar", sagte Maske. "Aber inzwischen haben wir gelernt, dass Kinder die Infektion deutlich weniger weitertragen und selbst deutlich seltener erkranken als Erwachsene."

Kinder- und Jugendmediziner fordern zudem schnelle Schul- und Kitaöffnungen. "Jetzt ist es an der Zeit, das Ruder herumzureißen", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch. Schulen und Kitas müssten mit "angemessenen" Tests geöffnet werden. Dies gelte auch für Jahrgänge, die noch nicht geimpft werden könnten: Es sei "absolut notwendig", Kindern im Grundschulalter und den mittleren Jahrgängen wieder ein "normales soziales Leben zu ermöglichen."

Kinder- und Jugendmediziner fordern, die Schulen zu öffnen, damit sich die Kinder normal entwickeln können. Foto: dpa

Indische Variante gefährdet Öffnungen in Großbritannien

6.37 Uhr: Die Ausbreitung der indische Virusvariante B.1.617.2 könnte einem Zeitungsbericht zufolge den Fahrplan für Öffnungsschritte in Großbritannien gefährden.

Die Regierung ziehe eine Verlängerung des Lockdowns über den 21. Juni hinaus in Betracht, sollte die Variante nicht unter Kontrolle gebracht werden, berichtet die Zeitung "Times" unter Verweis auf britische Regierungsbeamte. Auch lokale Beschränkungen seien denkbar.

RKI meldet Zahlen verzögert

5.41 Uhr: Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor.

Die Fallzahlen des RKI verzögern sich. In den vergangenen Tagen bewegten sich die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau. Foto: Screenshot/FMG/Interaktiv

Montgomery: Warnung vor Überlastung der Krankenhäuser "total berechtigt"

5.30 Uhr: Die Warnungen vor einer Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern durch Corona-Patienten haben nach Ansicht von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zur besseren Eindämmung der Pandemie beigetragen. "Die Warnungen haben dazu geführt, dass Politik und Bevölkerung sich vorsichtig verhalten haben. Die Prognosen sollten ja gerade nicht in Erfüllung gehen", sagte Montgomery unserer Redaktion.

Montgomery stellte zugleich klar, dass die Warnungen "total berechtigt" gewesen seien. "Wir hatten eine Überlastung. Es war kein Alarmismus in meinen Augen", sagte er. Montgomery wies darauf hin, dass die Belastung nicht überall gleich sei, weil Covid-Patienten „auf dafür besonders geeignete Kliniken konzentriert wurden“. Montgomery: "Man darf nicht allein die Betten zählen, sondern muss auch das dahinter stehende Personal sehen."

Ständige Impfkommission: Schwangere wie deren Kontaktpersonen priorisieren

5.00 Uhr: Vor dem Hintergrund eines erhöhten Risikos für schwere Verläufe von Covid-19 bei Schwangeren hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung erweitert. "Es ist ein Signal an die Politik, aber auch an die betreuenden Frauenärzte, dass man Schwangeren eine Impfung nach individueller Prüfung großzügig empfehlen kann," sagte Dr. Marianne Röbl-Mathieu unserer Redaktion. Röbl-Mathieu ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und vertritt in der Stiko die Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG).

Schwangere könnten ein entsprechendes Schreiben beim Hausarzt oder im Impfzentrum vorzeigen, wenn der Frauenarzt die Impfung nicht selbst vornimmt.

Corona-News von Montag, 17. Mai: Studie: Spahn bittet Bürger beim Impfen um Geduld

