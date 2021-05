Italien: Acht Tote bei Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore

Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Laut italienischen Medienberichten stieg die Zahl der Toten am frühen Nachmittag auf neun. Das berichtet etwa die Tageszeitung "La Repubblica".

Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte. Das Unglück ereignete sich demnach im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt.

Bilder vom Unglücksort zeigten am Sonntagmittag eine völlig zerstörte Seilbahnkabine, die an einem Waldrand lag. In der Kabine sollen sich laut Rettungskräften auch Kinder befunden haben. Laut der italienischen Zeitung "La Stampa" sind mindestens zwei Minderjährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. (pcl/AFP/dpa)