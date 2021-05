Barcelona: Mann klettert in Dinosaurier-Statue – und stirbt

Unglück Barcelona: Vermisster tot in Dinosaurier-Statue entdeckt

Die Stegosaurus-Statue in Santa Coloma de Gramenet: Mittlerweile wurde sie von dem Ort entfernt.

Barcelona/Berlin In Barcelona ist ein toter Mann wird in einer Dino-Statue gefunden worden. Ermittlungen zufolge war sein Handy in die Statue gefallen.