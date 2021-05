SpaceX-Mission: Raumkapsel dockt an der ISS an

Die dritte bemannte Mission des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist mit vier Raumfahrern an der Internationalen Raumstation ISS eingetroffen. Die Crew Dragon-Raumkapsel mit dem Franzosen Thomas Pesquet an Bord dockte an der ISS an.