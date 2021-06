Corona: Inzidenz sinkt laut RKI ++ Lockerungen in Urlaubsländern

Die Inzidenz in Deutschland sinkt laut RKI erneut. In mehreren Urlaubsländern Europas werden die Corona-Regeln gelockert. Mehr im Blog.

Die Corona-Zahlen in Europa sinken, der Sommer kommt. Doch wer in den Urlaub fahren will, muss in Pandemie-Zeiten immer noch einiges beachten.

Intensivmediziner rechnen damit, dass sich die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Mutante auch in Deutschland durchsetzt

Einige Bundesländer wollen in den Impfzentren auch künftig an der Impfpriorisierung für Risikogruppen festhalten

Die Inzidenz in Deutschland sinkt weiter

Die Deutsche Bahn leidet durch die Pandemie wirtschaftlich schwerer als prognostiziert

Die Linke fordert auch nach Corona deutlich kleinere Grundschulklassen mit 15 Schülern

Belgien kündigt Lockerungen ab Mittwoch an

Berlin. Stück um Stück zieht in Deutschland wieder so etwas wie Normalität in den Pandemie-Alltag ein. Sinkende Inzidenzen und Fallzahlen führen zu immer mehr Lockerungen in vielen Bundesländern in Deutschland - vor allem bei Freizeit- und Urlaubsaktivitäten: In Berlin entfällt die Testpflicht in der Außengastronomie. Kinos und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. In mehreren Bundesländern nehmen Freizeitparks den Betrieb auf. Es sieht alles nach einem entspannten Start in den Sommer aus.

Auch in anderen europäischen Ländern sind weitere Lockerungen der Corona-Regeln möglich. Für die kommende Woche kündigten etwa die Niederlande und Belgien weitere Öffnungsschritte an. Ab Montag können Urlauber auch wieder ohne negativen PCR-Test nach Spanien einreisen.

Auch die Impfkampagne in Deutschland schreitet voran: Am Montag fällt die Priorisierung. Dann können sich nicht nur alle Erwachsenen unabhängig von Risikomerkmalen wie Alter, Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen um einen Impftermin bemühen. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren dürfen geimpft werden, auch wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) keine generelle Empfehlung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen aussprechen will.

Allerdings haben schon mehrere Bundesländer angekündigt, in den Impfzentren trotzdem am Vorrang für Risikogruppen festzuhalten oder bei der Vergabe der Termine die Risikogruppen vorrangig zu berücksichtigen. Angekündigt hatten dieses Vorgehen folgende Länder:

Schleswig-Holstein

Hamburg

Bayern

Bremen

Saarland





RKI meldet aktuelle Zahlen: Inzidenz wieder gesunken

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2294 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 5426 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 26,3 an (Vortag: 29,7; Vorwoche: 37,5).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 122 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 163 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Samstag, 5. Juni: Schauspielerin Becker: Tränen beim ersten Kino-Besuch nach Lockdown

10.50 Uhr: Bei Schauspielerin Meret Becker ("Tatort") hat der erste Kinobesuch nach dem Corona-Lockdown zu einem Gefühlsausbruch geführt. "Kürzlich hatte ich meinen ersten Kinobesuch. Da kamen mir die Tränen. Ich bin so dicht am Wasser gebaut", sagte die 52-Jährige der "Augsburger Allgemeinen". "Es war etwas peinlich, es sind ja nicht alle Cineasten oder Filmschaffende, die da um einen rumsitzen."

Schauspielerin Meret Becker. Foto: Soeren Stache/dp

Nach Einschätzung Beckers wird es dauern, bis sich das Kino von der Krise wieder erholen kann. "Das ist wie bei einem Dominospiel. Sie stupsen nur einen Stein um und es fällt eine ganze Reihe." Es gebe zum Glück viele kluge Menschen, die sich dessen annehmen. "Aber leider sind viele draufgegangen. Natürlich immer die Kleinen, die Feinen."

Viele Menschen sagten, sie wollten nach der Corona-Krise ihr altes Leben zurück. "Das möchte ich nicht. Ich würde gern besser aus dieser Krise rausgehen", sagte Becker.

Virologin Brinkmann hält Fußballspiele mit Zuschauern noch für verzichtbar

10.19 Uhr: Die Virologin Melanie Brinkmann hält Fußballspiele mit Zuschauern in der aktuellen Corona-Lage für verzichtbar. "Ach ja, die Fußballspiele. Haben wir keine anderen Sorgen?", sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Deutlich wichtiger sei es, dass Kinder wieder in die Schule und zum Sport gehen könnten und Menschen ihre Arbeitsplätze nicht verlören.

"Ich bleibe im Team Vernunft und Vorsicht – je niedriger die Inzidenzen, am besten unter zehn, desto unbeschwerter können wir den Sommer genießen", sagte die Regierungsberaterin der Zeitung. Auch wenn Fußballspiele im Freien stattfänden, wo das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus geringer ist, gebe es derzeit andere Prioritäten: "Sinnvoller wäre es gewesen, erst beim Impfen weiter Tempo zu machen", sagte die Virologin vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum.

Intensivmediziner: Delta-Virusvariante wird sich durchsetzen

9.37 Uhr: Die deutschen Intensivmediziner rechnen damit, dass sich die zuerst in Indien entdeckte Delta-Virusvariante in Deutschland durchsetzen wird. "Der große Unsicherheitsfaktor ist gerade die neue Mutation B.1.617.2, die noch ansteckender als die derzeit dominierende Variante B.1.1.7 sein soll", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Eine Verschärfung der Lage auf den Intensivstationen sei nicht ausgeschlossen.

Eine Intensivpflegerin versorgt auf der Intensivstation einen an Covid-19 erkrankten Patienten. Foto: Ole Spata/dpa

Schrittweise werde sich in den kommenden Wochen die erstmals in Indien nachgewiesene Mutante durchsetzen. "Wenn wir also bei dieser noch ansteckenderen Variante unvorsichtig werden, können die Inzidenzen auch sehr schnell wieder hochschnellen", warnte Marx.

Wenn viele Menschen unvorsichtig würden, könne es im Herbst wieder einen Anstieg der Infektionen geben. "Dann ist eine vierte Welle möglich. Das Risiko dafür, dass es erneut viele Schwerkranke und Todesfälle geben könnte, besteht also weiterhin."

Einige Länder halten in Impfzentren an Priorisierung fest

8.59 Uhr: Trotz der generellen Öffnung der Corona-Impfungen für alle an diesem Montag halten einige Bundesländer in ihren Impfzentren am Vorrang für Risikogruppen fest. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern soll die Priorisierung dort vorerst bestehen bleiben.

In Bremen arbeiten die Impfzentren die Vorranglisten zunächst weiter ab. Im Saarland sollen Menschen der bisherigen Priorisierungsgruppen dort nach wie vor vorrangig bei Terminen bedacht werden. In den übrigen Ländern endet auch in den Impfzentren die bisherige Impfreihenfolge.

In den Arztpraxen fällt die Priorisierung bundesweit am Montag weg, wie Bund und Länder vereinbart hatten. Den Ländern ist es dem Beschluss zufolge aber "unbenommen, die Priorisierung im Rahmen der ihnen zugewiesenen Impfstoffdosen aufrechtzuerhalten".

Ansturm auf Praxen erwartet - Ärzte mahnen Impfwillige zur Geduld

7.02 Uhr: Die Ärzte rechnen mit Freigabe der Impfreihenfolge ab Montag mit einem großen Andrang in den Praxen und rufen Impfwillige zu Geduld auf. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er rechne mit einem "Ansturm auf die Praxen".

Gassen appellierte an die Menschen: "Bitte haben Sie Geduld und bedrängen Sie nicht die Ärzte und Ärztinnen und deren Teams, die medizinischen Fachangestellten. Alle werden geimpft werden - und das so schnell wie möglich. Aber nicht alle auf einmal!" Bei vielen Menschen sei der falsche Eindruck entstanden, sie könnten sich sofort impfen lassen. Das sei mitnichten möglich. Obwohl die Mengen kontinuierlich zunähmen, seien Impfstoffe immer noch zu knapp.

Betriebsärzte-Verband: Gedämpfte Erwartungen an Einstieg beim Impfen

6.41 Uhr: Vor dem Einstieg der Betriebsärzte in die Corona-Impfungen warnt der zuständige Verband vor zu hohen Erwartungen. Der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panter, verwies zur Begründung auf die geringen Impfstoffmengen. "Für die kommende Woche konnte jeder Betriebsarzt 800 Dosen bestellen und er bekommt am Ende 102. Für die darauffolgende Woche kann jeder Betriebsarzt nur noch 300 Dosen bestellen. Das ist ja ein klares Signal", sagte Panter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Betriebsärzte-Präsident Wolfgang Panter warnt vor zu hohen Erwartungen an den Einstieg der Betriebsärzte in die Corona-Impfungen (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Mehr als 6000 Betriebsärzte haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums Impfstoff geordert. In der ersten Woche sollen sie insgesamt 702.000 Dosen bekommen. Sie starten zunächst mit dem Präparat von Biontech/Pfizer.

Corona-Aufholprogramm: Integrationsministerin fordert stärkeren Blick auf Zuwandererfamilien

6.30 Uhr: Bei der Hilfe für Kinder und Jugendliche hat Integrationsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) einen stärkeren Fokus auf junge Menschen aus Zuwandererfamilien gefordert. Wichtig sei sicherzustellen, "dass mit den Förderangeboten auch Kinder und Jugendliche mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte erreicht werden, die einen Anteil von annähernd 40 Prozent der unter 15-Jährigen ausmachen", sagte Widmann-Mauz unserer Redaktion. In vielen Städten sei dieser Anteil noch deutlich höher.

Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration hob hervor: "Familien mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen." Viele würden in Berufen arbeiten, "in denen Homeoffice nicht möglich ist, etwa in der Pflege oder im Einzelhandel, und die stärker von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind, wie das Gastgewerbe".

Widmann-Mauz sagte: "Gerade die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte müssen bei der Umsetzung der Maßnahmen in den Bundesländern besonders berücksichtigt werden." Als Beispiele nannte die Integrationsstaatsministerin Angebote zur frühkindliche Sprachförderung, aber auch außerschulische Freizeit- und Begegnungsangebote.

Die Bundesregierung hatte ein "Aktionsprogramm" in Höhe von zwei Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre beschlossen. Mit dem Geld soll Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie geholfen werden. So wollen Bund und Länder etwa Lernrückstände abbauen, aber auch frühkindliche Bildung und jungen Menschen im Schulalltag helfen.

In einer Vereinbarung wollen sich Bund und Länder an diesem Wochenende über die genaue Verwendung der Milliarden-Hilfe einigen. Bisher ist in der Vereinbarung nur an einer Stelle erwähnt, dass Geld aus dem Milliarden-Hilfspaket auch an Organisationen und Verbände von Migranten fließen soll. Eine genaue Auflistung der Förderung müssen die Bundesländer nun für den Bund erstellen.

Lutz: Deutsche Bahn durch Corona wirtschaftlich schwer getroffen

3.30 Uhr: In der Corona-Pandemie hatte die Deutsche Bahn ihr Angebot weitgehend aufrecht gehalten, die Züge blieben jedoch zeitweise fast leer. Das hat den Konzern wirtschaftlich schwer getroffen, wie Bahn-Chef Richard Lutz im Interview mit unserer Redaktion bestätigte. Die Bahn leide darunter, dass die Pandemie länger dauert und die Erholung später kommt als erwartet. "Kurzfristig sind unsere Einbußen höher als prognostiziert", sagte Lutz.

Bahn-Chef Richard Lutz macht sich trotz wirtschaftlicher Rückschläge durch die Corona-Pandemie keine Sorgen für die Zukunft. Foto: Oliver Lang/Deutsche Bahn AG / Deutsche Bahn AG

Der Staatskonzern hatte bereits im vergangenen Jahr einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Der Bund unterstützt das Unternehmen mit direkten und indirekten Corona-Hilfen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Langfristig mache sich Lutz keine Sorgen, sagte er: "Auf lange Sicht sprechen alle Megatrends für die klimafreundliche Bahn."

Lehre aus Corona: Linken-Chefin Wissler fordert maximal 15 Kinder pro Grundschulklasse

1.30 Uhr: Als Lehre aus dem Corona-bedingten Wechselunterricht fordert die Linke kleinere Klassen für Grundschüler auch nach der Pandemie. In einem schwierigen Jahr für Kinder und Jugendliche sei zumindest eine Notlösung gut bei den Kindern angekommen: die kleineren Gruppen, in denen zeitweise gelernt werden konnte. "Das Lernen fällt leichter, Inklusion funktioniert besser und das Wohlbefinden ist höher", sagte Linken-Chefin Janine Wissler unserer Redaktion.

Darum will die Partei das auch nach der Pandemie beibehalten, zumindest für die Kleinsten: "Eine Klassengröße von 15 Kindern pro Grundschulklasse" müsse das Ziel sein. Wem es ernst sei mit dem Ziel, den Kindern das Aufholen zu ermöglichen, der müsse hier ansetzen.

"Das ist nicht sofort erreichbar, aber utopisch ist es nicht", erklärte Wissler. An manchen privaten Grundschulen sei es längst gelebte Praxis. Das Haupthindernis für kleinere Klassen sei der Mangel an Lehrkräften. "Daher braucht es ein bundesweites Programm für mehr Lehramtsstudienplätze und die Umwandlung von befristeten in sichere Stellen."

Die Linke fordert auch nach der Pandemie kleine Grundschulklassen mit 15 Schülern. (Symbolbild) Foto: iStock

Freitag, 4. Juni: 14 Prozent voll geimpft: Noch mehr Corona-Lockerungen in Mexiko-Stadt

22.44 Uhr: Die Megacity Mexiko-Stadt kehrt in der Corona-Pandemie immer mehr zur Normalität zurück. Die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, kündigte am Freitag an, ab der kommenden Woche auf grün in Mexikos System der "epidemiologischen Ampel" überzugehen. Damit wird etwa Restaurants, Kinos und Theatern eine Auslastung von 50 Prozent ihrer Kapazität erlaubt. Auch beginnt der Präsenzunterricht nach rund 15 Monaten am Montag wieder - einen Monat vor Ende des Schuljahres. Knapp 14 Prozent der Bewohner von Mexiko-Stadt sind bisher vollständig gegen das Coronavirus geimpft - im ganzen Land sind es gut zehn Prozent. Auch der an den Stadtstaat grenzende Bundesstaat Mexiko - der bevölkerungsreichste des Landes - soll ab kommender Woche auf grün stehen. Damit gelten die Lockerungen für den gesamten Großraum Mexiko-Stadt - mit einer Bevölkerung von rund 22 Millionen Menschen laut UN der fünftgrößte der Welt.

Neuer Termin für Turn-Weltcup in Doha

22.23 Uhr: Der wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal verschobene Einzelgeräte-Weltcup der Turner und Turnerinnen in Doha findet nun doch noch vor den Olympischen Spielen statt. Wie der Weltverband FIG auf seiner Internetseite mitteilte, soll die Veranstaltung nun vom 23. bis 26. Juni in Katars Hauptstadt stattfinden. Ursprünglich war der Weltcup zunächst im März 2020 geplant und dann wegen der Corona-Krise auf den 10. bis 13. März 2021 verlegt worden. Wegen der Reiseeinschränkungen war auch dieser Termin gestrichen worden.

Weitere Corona-Lockerungen ab Mittwoch in Belgien

21.33 Uhr: Die belgische Regierung hat für kommende Woche weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Einen Monat nach der Öffnung ihrer Außenbereiche dürfen Cafés und Restaurants ihre Kunden ab kommenden Mittwoch auch wieder in geschlossenen Räumen bedienen, gleichzeitig dürfen sie wieder bis 23.30 Uhr öffnen, wie Regierungschef Alexander De Croo am Freitag nach Regierungsberatungen bekanntgab. Ab dem 9. Juni dürfen Kinos, Sporthallen und Saunas wieder öffnen, wenn sie sich an bestimmte Belüftungsregeln halten, gleichzeitig wird die Besucherzahl bei Shows oder Sportveranstaltungen - ebenfalls unter Corona-Auflagen - deutlich erhöht. Die Menschen dürfen wieder zu Hause bis zu vier Gäste empfangen. Ab kommenden Mittwoch ist zudem wieder ein Bürotag pro Woche erlaubt.

Reiserückkehrer aus roten Zonen müssen laut De Croo künftig nicht mehr in Quarantäne, wenn sie vollständig geimpft sind, einen weniger als 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen können oder ein Attest, dass sie von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Allerdings gilt bei der Rückkehr aus Ländern mit starker Verbreitung neuer Corona-Varianten weiterhin eine zehntägige Quarantäne.

Trotz Corona: Bis zu 600 Zuschauer bei Tennis-Turnier in Bad Homburg

21.09 Uhr: Die Tennis-Damen um Angelique Kerber dürfen bei der Premiere des WTA-Turniers in Bad Homburg vor Fans spielen. Täglich seien für die Veranstaltung vom 20. bis 26. Juni maximal 600 Zuschauer zugelassen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass die Besucher einen negativen Schnelltest oder einen Impfschutz nachweisen müssen oder als genesen gelten. Die erste Auflage des Rasenturniers war usrpünglich bereits für das vergangene Jahr geplant, war aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen.

Spanien hebt PCR-Testpflicht bei Einreise auf

20.52 Uhr: Ab Montag können Reisende auch ohne den bisher obligatorischen PCR-Test nach Spanien einreisen. Ein Antigentest, ein Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung von einer Corona-Erkrankung reiche dann aus, teilte das spanische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das erleichtert auch Reisen zu der bei Deutschen beliebten Urlauberinsel Mallorca, da jetzt bei Hin- und Rückflug ein negativer Antigentest ausreicht. Dieser ist schneller und deutlich günstiger. "Spanien ist ein sicheres Reiseziel und wir haben alle Voraussetzungen, um unsere führende Stellung im internationalen Tourismus bald wiederzuerlangen", betonte Gesundheitsministerin Carolina Darias in einer Pressemitteilung. Die Ministerin begründete die Lockerung mit der "erfolgreichen" Impfkampagne. "Jeden Tag machen wir einen Schritt Richtung Normalität", betonte sie. Von den 47 Millionen Spaniern sind bisher 10 Millionen vollständig geimpft, wie Regierungschef Pedro Sánchez auf Twitter schrieb.

Passanten warten vor einem Corona-Testzentrum. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Mexiko will Impfungen in US-Grenzgebiet vorantreiben

20.11 Uhr: Mexiko will gespendeten Impfstoff aus den USA an der gemeinsamen Grenze einsetzen, um diese möglichst bald wieder öffnen zu können. Die USA haben angekündigt, 25 Millionen Impfdosen an andere Länder zu spenden - der südliche Nachbar soll davon gut eine Million Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson bekommen. Damit will Mexiko zunächst ein Drittel der Menschen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren impfen, die in den Gemeinden an der US-Grenze leben, wie Außenminister Marcelo Ebrard am Freitag mitteilte. Insgesamt leben im Grenzgebiet auf mexikanischer Seite rund 7,75 Millionen Menschen. Bis Ende Juni will Mexiko dort nach Ebrards Angaben in etwa auf denselben Anteil an Geimpften kommen wie in den USA, damit der Grenzverkehr wieder aufgenommen werden könne.

Corona-Verdacht bei toter Löwin - weitere Zoo-Löwen positiv getestet

19.54 Uhr: Eine Löwin ist in einem indischen Zoo gestorben, nachdem sie zuvor positiv auf Corona getestet worden war. Auch weitere Löwen im Arignar Anna Zoological Park in der Stadt Chennai seien positiv getestet worden, teilten die indische Nachrichtenagentur IANS und andere indische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Zoos am Freitag mit. Demnach sei die verstorbene Löwin Neela asymptomatisch gewesen und habe lediglich kurz vor ihrem Tod am Donnerstag Nasensekret gezeigt. Andere Löwen in dem Zoo hätten teils gehustet und den Appetit verloren. Weitere Proben seien an Labore geschickt worden, die kranken Tiere würden behandelt. Ihre Tierpflegerinnen und Tierpfleger seien gegen Corona geimpft und trügen zudem Schutzanzüge, hieß es.

Seit Beginn der Pandemie gab es immer wieder Meldungen über Sars-CoV-2-Infektionen bei Wild- und Haustieren. In Russland ließ die Aufsichtsbehörde kürzlich einen Corona-Impfstoff für Tiere zu, der unter anderem an Hunden, Katzen und Nerzen getestet wurde. In vielen Ländern hat es laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Corona-Infektionen bei Nerzen gegeben, die sich als hochempfänglich für Sars-CoV-2 erwiesen hätten. Dänemark hatte vorsorglich alle Nerze auf Farmen - mehrere Millionen Tiere - töten lassen, um die Ausbreitung mutierter Erreger zu verhindern.

Serbien startet Produktion von Sputnik-Vakzin in russischer Lizenz

19.25 Uhr: Serbien beginnt mit der Produktion des russischen Impfstoffs Sputnik V gegen das Coronavirus. Der in Serbien für Innovation und Technologie zuständige Minister Nenad Popovic und Russlands Vizepremier Juri Borissow feierten am Freitagabend in Belgrad den Produktionsstart im Torlak-Institut für Virologie, berichtete das serbische Nachrichtenportal "danas.rs". Binnen sechs Monaten sollen dort in russischer Lizenz vier Millionen Impfdosen hergestellt werden. Nach dem Willen der serbischen Regierung solle damit auch anderen Ländern in der Region geholfen werden. Serbien ist damit nach Belarus das zweite europäische Land außerhalb Russlands, das Sputnik-Impfstoff herstellt. Sputnik sowie der chinesische Impfstoff Sinopharm werden in Serbien bereits seit Monaten geimpft, ebenso wie die in der EU zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Astrazeneca.

Deutschland verhandelt mit Russland über Kauf von Sputnik V.

Giro-Sieger Bernal positiv auf Coronavirus getestet

19 Uhr: Wenige Tage nach seinem Sieg beim Giro d'Italia ist der kolumbianische Radprofi Egan Bernal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe leichte Symptome, sei sonst aber bei guter Gesundheit, teilte sein Team Ineos Grenadiers am Freitag mit. Der Tour-de-France-Sieger von 2019 hatte am vergangenen Sonntag die 104. Auflage der Italien-Rundfahrt gewonnen. Der Kletterspezialist wollte am Samstag eigentlich in sein Heimatland Kolumbien reisen, um dort seinen Sieg zu feiern. Bei dem obligatorischen Test vor dem Flug sei seine Infektion entdeckt worden, teilte der kolumbianische Radsportverband mit. Auch Bernals Freundin María Fernanda Gutiérrez wurde positiv getestet. Beide begaben sich daraufhin in ihrem Haus in Monaco in Quarantäne.

Bernal wolle nun nach Kolumbien reisen, sobald die Quarantänezeit beendet ist, um dort seinen Triumph bei der Giro d'Italia gemeinsam mit seinen Fans zu feiern, hieß es in der Mitteilung seines Teams Ineos Grenadiers weiter.

USA schicken eine Million Impfdosen für Militär nach Südkorea

18.57 Uhr: Die USA haben eine große Corona-Impfstoff-Spende für das südkoreanische Militär auf den Weg gebracht. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, schrieb am Freitag auf Twitter, eine Million Dosen des Präparats von Johnson & Johnson seien unterwegs nach Südkorea. Damit werde die Sicherheit und Einsatzbereitschaft von südkoreanischen und amerikanischen Truppen sichergestellt. Der Impfstoff von Johnson & Johnson entfaltet seine volle Wirkung bereits nach einer Dosis. US-Präsident Joe Biden hatte Ende Mai bei einem Besuch seines südkoreanischen Kollegen Moon Jae In in Washington in Aussicht gestellt, der Regierung in Seoul Impfstoff für das dortige Militär zur Verfügung zu stellen. Dabei gehe es um rund 550.000 Soldaten. Biden sagte, dies sei auch im Interesse der Tausenden US-Soldaten, die in Südkorea stationiert seien.

Formel-1-Rennen in Singapur abgesagt

18.48 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist das ursprünglich für den 3. Oktober geplante Formel-1-Rennen in Singapur abgesagt worden. Das teilte der lokale Veranstalter Singapore GP Pte Ltd am Freitag mit. Zuvor hatten der britische Fernsehsender BBC und das Fachportal "Autosport" über entsprechende Pläne berichtet. "Die Veranstaltung ein zweites Jahr abzusagen, ist eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber angesichts der vorherrschenden Einschränkungen für Live-Events in Singapur eine notwendige", sagte Colin Syn, stellvertretender Vorsitzender der Singapore GP Pte Ltd.

Eine Durchführung des Grand Prix ist aufgrund der Reisebeschränkungen und Einreisebestimmungen nicht möglich, auch wenn die Veranstaltung erst in vier Monaten geplant ist. Es soll bereits verschiedene Möglichkeiten geben, wo das Rennen stattdessen stattfinden soll. Dazu zählen China, die Türkei oder ein zweites Rennen in den USA. Die Formel 1 ist demnach weiterhin gewillt, den Rekordkalender mit 23 Stationen trotz der anhaltenden Corona-Probleme durchzuziehen.

Koalition einig über Verlängerung der "epidemischen Lage"

18.47 Uhr: Die Koalitionsfraktionen wollen trotz sinkender Corona-Zahlen die Sonderbefugnisse des Bundes nach Juni um drei Monate verlängern. "Wir sind uns innerhalb der Koalition einig, noch einmal für drei Monate eine epidemische Lage nationaler Tragweite festzustellen", sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag): "Dies wird nächste Woche im Bundestag geschehen." Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, sagte den Zeitungen: "Wir als SPD können uns eine Verlängerung der epidemischen Lage bis September vorstellen, aber nicht etwa bis Jahresende."

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzender Thorsten Frei möchte eine Beschwerde gegen das Kölner AfD-Urteil prüfen. Foto: Reiner Zensen / imago/Reiner Zensen

Laut Infektionsschutzgesetz kann der Bundestag eine solche "epidemische Lage" feststellen und wieder aufheben. Die festgestellte Lage gibt dem Bund das Recht, direkt ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise. Üblicherweise brauchen Verordnungen der Regierung das Ok der Länderkammer, anders als Gesetze aber keine Zustimmung des Bundestags. Eine "epidemische Lage" liegt vor, "wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht", heißt es im Infektionsschutzgesetz. Sie endet automatisch, wenn der Bundestag sie nicht nach Ablauf von drei Monaten erneut verlängert. Das wäre Ende Juni der Fall. Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD haben sich nach dpa-Informationen bereits auf eine Verlängerung verständigt.

UEFA und britische Regierung beraten über Quarantäne-Lockerung zur EM

18.26 Uhr: Die europäische Fußball-Union UEFA führt mit der britischen Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur PA Gespräche über eine Lockerung der zur Zeit sehr strengen Quarantäne-Regeln während der Europameisterschaft. Derzeit müssen sich Ankommende aus den meisten europäischen Ländern nach der Ankunft in eine mindestens fünftägige Quarantäne begeben, bei Hochrisikogebieten sogar für zehn Tage im Hotel isolieren. In der britischen Hauptstadt London finden zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli mehrere EM-Gruppenspiele, zwei Achtelfinals sowie die beiden Halbfinal-Partien und das Endspiel statt. Die UEFA will laut Turnierdirektor Martin Kallen bewirken, dass bei diesen Spielen im Wembley-Stadion Fans dabei sein können, ohne dass sie sich vorher einer langen Quarantäne unterziehen müssen. Die britische Regierung hatte eigentlich geplant, am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Wegen der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante ist aber derzeit noch unklar, ob es wirklich dazu kommt.

DFB lädt 150 Mitarbeiter von Impfzentren zum Länderspiel ein

18.06 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lädt bei der EM-Generalprobe am Dienstag gegen Lettland 150 Beschäftigte von Impfzentren in die Düsseldorfer Arena ein. "Die Möglichkeit zu schaffen, Beschäftigten, die seit fast 100 Tagen mit der Bekämpfung des Coronavirus beauftragt sind und pro Öffnungstag bis zu 4500 Impfungen absolvieren, mit einem Besuch des Länderspiels eine kleine Geste des Dankes zu überreichen, finde ich großartig", sagte der Düsseldorfer Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche. Ein rund 8000 Quadratmeter großer Teil der Arena wird derzeit auf zwei Ebenen als Impfzentrum genutzt. Aus diesem Grund hatte es dieser Tage einen Termin zwischen dem Impfzentrum und dem DFB gegeben, um sich abzustimmen. Der Betrieb des Impfzentrums soll am Spieltag wie geplant weiterlaufen.

Italienische Regionen vor weiteren Corona-Lockerungen

17.59 Uhr: Wegen der sich bessernden Corona-Lage in Italien stehen für weitere Regionen deutliche Lockerungen bevor. Gesundheitsminister Roberto Speranza wollte am Freitag eine Anordnung unterzeichnen, wonach die Regionen Abruzzen und Umbrien in Mittelitalien sowie Ligurien und Venetien im Norden sogenannte Weiße Zonen würden, wie sein Ministerium in Rom mitteilte. Damit gelten ab Montag in 7 der rund 20 Regionen die lockersten Corona-Regeln. Dann entfällt etwa die nächtliche Ausgangssperre, die derzeit im Rest des Landes um 23 Uhr beginnt, und ab Montag erst um Mitternacht. Zudem dürfen in Restaurants innen und außen mehr Gäste an einem Tisch sitzen. Überall gilt weiter die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. In ihrem wöchentlichen Corona-Lagebericht rechneten die Gesundheitsexperten vor, dass ganz Italien bis Mitte Juni zur Weißen Zone werden könnte, wenn sich die Situation wie derzeit weiter verbessere.

Dänemark hebt Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland auf

17.45 Uhr: Reisende aus Deutschland müssen in Dänemark von Samstagnachmittag an nicht mehr in Quarantäne. Dies gilt auch für Dänen, die von einer Deutschlandreise zurückkehren. "Deutschland öffnet sich wieder für uns", sagte Außenminister Jeppe Kofod am Freitag. Ein negativer Corona-Test wird aber weiter verlangt. Die neue Regel tritt am Samstag um 16 Uhr in Kraft. Zuletzt mussten deutsche Dänemark-Urlauber entweder geimpft sein oder nach der Einreise in Quarantäne gehen. Auch von Reisen nach Italien, Österreich, Ruanda und der Slowakei sowie einigen Regionen in Griechenland, Kroatien und der Schweiz rät das dänische Außenministerium nicht mehr ab. Wie in Deutschland sind die Infektionszahlen auch hier zuletzt gesunken.

Betrugsvorwurf: Medican-Betreiber verhaftet

17.20 Uhr: Am Freitag kam es im Verfahren der Staatsanwaltschaft Bochum gegen den Teststellenbetreiber Medican zu einer Festnahme. Nach Informationen der WAZ wurde ein Betreiber festgenommen: Der Bochumer Staatsanwalt Timo Dörffer bestätigte auf WAZ-Anfrage, dass das Amtsgericht gegen Mittag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges erlassen hat. Demzufolge sitzt der Chef jetzt in Untersuchungshaft. Zudem hat sich ein zweiter Beschuldigter gestellt, der sich nun in Gewahrsam befindet. Laut Dörffer wird geprüft, ob auch gegen ihn ein Haftbefehl erlassen werden soll.

Maduro greift USA wegen Impfstoffverteilung an: "Ihr seid erbärmlich"

17.16 Uhr: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die USA dafür attackiert, dass sie keinen Impfstoff an Venezuela spenden. "Sie haben einen Hass auf uns, niedere, miserable Gefühle", sagte der autoritär regierende Maduro in einem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. An den US-Botschafter für Caracas gerichtet fügte er hinzu: "James Story, ihr seid erbärmlich, ihr hasst und verachtet Venezuela, weil wir Rebellen sind." Die USA wollen etwa sechs Millionen Dosen über das Programm Covax an Lateinamerika und die Karibik geben, an Venezuela aber nicht. Story schrieb, es sei das Ziel, den Menschen in Venezuela zu helfen. "Aber es muss ein transparentes System für die Impfung geben."

In Venezuela bildeten sich zuletzt lange Warteschlangen für Impfungen etwa in der Hauptstadt Caracas. Am vergangenen Samstag hatte eine neue Phase der Impfkampagne begonnen ohne dass Details öffentlich gemacht wurden. Opposition und Gesundheitsorganisationen kritisieren, dass die autoritäre Regierung die Impfungen nutze, um die Bevölkerung bei der Stange zu halten.

Doppelt hält besser: Spahn trägt in Oxford FFP2- und Stoffmaske

16.44 Uhr: In Deutschland trägt man FFP2, Großbritannien ist weiterhin Land der Stoffmasken: Bei seinem Besuch in Oxford hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) daher am Freitag beide Konventionen vereint und kurzerhand beide Modelle übereinander getragen. Auf der schwarzen Stoffmaske, die auch Spahns Amtskollegen trugen, war das G7-Logo aufgedruckt, wie auf Twitter-Fotos der Deutschen Botschaft in London zu sehen ist. Darunter zeichneten sich bei Spahn die typisch kantige Form und die weißen Ränder der FFP2-Maske ab. Die Bundesregierung hat Großbritannien wegen der starken Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante als Virusvariantengebiet eingestuft.

Impressions from today's #G7UK meeting of Health Ministers in Oxford.

German Health Minister @jensspahn said: "The world must be better prepared for the next pandemic - we need to detect early, to react quickly and build back better." pic.twitter.com/Sp8L8SzlGt — German Embassy London (@GermanEmbassy) June 3, 2021

Sicherheitslücke bei Schnelltestanbieter in München und Berlin

16.42 Uhr: Durch eine Sicherheitslücke in der Software eines Corona-Schnelltestanbieters mit Stationen in München und Berlin konnten Unbefugte auf Testergebnisse und andere sensible Daten zugreifen. Entdeckt wurde die Schwachstelle durch das Hackerkollektiv "Zerforschung". Der betroffene Anbieter, die MyDerma GmbH mit Sitz in Berlin, teilte am Freitag mit, die "mögliche Schwachstelle" habe einige Tage lang bestanden, sei aber, "wie wir sehen können, von niemandem genutzt" worden.

Nach Angaben des Hackerkollektivs waren rund 17.500 Testergebnisse des Berliner Anbieters von der Sicherheitslücke betroffen. Wie viele davon aus der Münchner Station kamen, wisse man nicht, hieß es von der Gruppe auf Nachfrage. Unter anderem seien aber Namen, Adressen und Telefonnummern "mit vertretbarem Aufwand" zugänglich gewesen. Eine solche Sicherheitslücke habe man auch bei drei weiteren Anbietern in Berlin und im Großraum Ravensburg gefunden. Der Umgang der Firmen mit Gesundheitsdaten sei "extrem verantwortungslos".

Die MyDerma GmbH betonte dagegen, bis auf die Hackergruppe habe niemand Zugang zu den Daten gehabt: "Entsprechend sind auch keine Daten in die Hände unbefugter Dritter gelangt." Das verwendete System weise nun aber "eine nochmals deutlich höhere Sicherheitsstufe" auf, teilte die Firma mit. Details nannte sie dazu nicht.

Putin gibt Sputnik V für Impftourismus in Russland frei

16.30 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat den in seinem Land entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V für Impftouristen aus dem Ausland gegen Bezahlung freigegeben. Schon bisher hätten sich Ausländer impfen lassen, er habe die Regierung aber angewiesen, das Verfahren offiziell zu machen und Besuchern in Russland eine Impfung zu ermöglichen, sagte Putin am Freitag auf dem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Im Juli soll der Impftourismus in Russland offiziell starten. Die Nachfrage aus dem Ausland sei hoch, sagte Putin. "Wir sichern nicht nur in vollem Umfang die eigenen Erfordernisse, sondern können auch Ausländern anbieten, nach Russland zu kommen und sich impfen zu lassen", sagte Putin. Für russische Staatsbürger ist die Impfung kostenlos. Die Regierung solle nun die Preise für Ausländer festlegen. Zugleich beklagte Putin einmal mehr eine politische Stimmungsmache im Ausland oder Verbote gegen den russischen Corona-Impfstoff.

Gleich wieder Party am Ballermann nach Aufhebung der Ausgangssperre

16.22 Uhr: Urlauber und Einheimische auf Mallorca haben in der Nacht zum Freitag das von der Justiz angeordnete vorzeitige Ende der nächtlichen Ausgangssperre feuchtfröhlich gefeiert. Wie auf Aufnahmen des TV-Senders IB3 zu sehen ist, kam es an der Playa de Palma zu Trinkgelagen und größeren Menschenansammlungen. Eigentlich sollte die nächtliche Ausgangssperre auf der bei deutschen Urlaubern beliebten Baleareninsel erst in der Nacht zu Sonntag enden. Doch Spaniens Oberster Gerichtshof hatte die Sperrstunde sowie die Beschränkung der Personenzahl bei privaten Treffen am Donnerstag für gesetzwidrig erklärt. Beide Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren sofort außer Kraft gesetzt.

G7-Gesundheitsminister wollen künftige Pandemien gemeinsam abwehren

15.49 Uhr: Die G7 wollen zur Abwehr künftiger Pandemien enger zusammenarbeiten. „Wir müssen sicherstellen, dass wir im Inland besser auf zukünftige Bedrohungen der Gesundheitssicherheit vorbereitet sind und dass wir die diesbezüglichen Bemühungen anderer Länder unterstützen und daraus lernen“, betonten die G7-Gesundheitsminister am Freitag zum Abschluss ihrer zweitägigen Beratungen in Oxford. Der deutsche Ressortchef Jens Spahn sagte: „Die Pandemie bewältigen wir nur gemeinsam, nicht im nationalen Alleingang. Das ist das Signal unseres G7-Gesundheitsministertreffens.“

Spahn kündigte an, es sollten Strukturen aufgebaut werden, mit denen eine schnellere und effektivere Reaktion möglich ist. „Durch gemeinsame Anstrengungen von Staaten, Wissenschaft und Industrie soll es im Falle einer nächsten Pandemie gelingen, dass bereits nach 100 Tagen erstens bezahlbare Tests breit verfügbar sind“, sagte der CDU-Politiker. In diesem Zeitraum solle zudem eine Impfstoffproduktion starten sowie Studien für Medikamente beginnen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: dpa

Tablets aus Schule gestohlen – Prozess gegen Reinigungskraft geplatzt

15.22 Uhr: Der Prozess um den Diebstahl von 242 neuen Tablets aus einer Berliner Oberschule im Wert von fast 100.000 Euro ist im ersten Anlauf gescheitert. Das Amtsgericht Tiergarten setzte die Verhandlung gegen einen 26-Jährigen am Freitag nach der Befragung der ersten Zeugin aus. Er habe festgestellt, dass für die Beweisaufnahme mehr als nur ein Tag benötigt werde, erklärte der Vorsitzende Richter. Weil er in Kürze zu einem anderen Gericht abgeordnet werde, könne er den Prozess nicht fortführen. Einen Neustart mit einem anderen Vorsitzenden Richter werde es voraussichtlich am 20. Juli geben.

In dem Verfahren geht es um den Diebstahl von Geräten im Gesamtwert von fast 100.000 Euro. Schüler aus sozial benachteiligten Familien sollten in der Corona-Pandemie die Tablets für den Unterricht zu Hause bekommen, heißt es in der Anklage. Der 26-Jährige, der als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma im Schulgebäude tätig gewesen sei, soll die Geräte in der Nacht zum 28. Januar 2021 aus einem gesicherten Raum entwendet haben. Er habe einen Generalschlüssel und einen Transponder eingesetzt.

Italien und Tschechien ab Sonntag keine Corona-Risikogebiete mehr

15.07 Uhr: Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag Italien und Tschechien sowie Teile Österreichs, der Schweiz, Kroatiens und Frankreichs von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

Merkel für Verlängerung der "epidemischen Lage"

14.55 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist trotz sinkender Corona-Zahlen dafür, dass der Bund auch über Ende Juni hinaus bestimmte Sonderbefugnisse zur Regelung von Corona-Maßnahmen behält. Die Bundeskanzlerin halte es für sinnvoll, dass die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" verlängert werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag auf Nachfrage in Berlin. Er verwies zugleich darauf, dass die Entscheidung darüber Sache des Bundestages ist.

Laut Infektionsschutzgesetz kann der Bundestag eine solche "epidemische Lage" feststellen und wieder aufheben. Die festgestellte Lage gibt dem Bund das Recht direkt ohne Zustimmung des Bundesrates, Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise. Üblicherweise brauchen Verordnungen der Regierung das Ok der Länderkammer, anders als Gesetze aber keine Zustimmung des Bundestags.

Das regelt das Infektionsschutzgesetz im Pandemie-Fall Das regelt das Infektionsschutzgesetz im Pandemie-Fall

Stiko-Chef: Beschlussentwurf zu Kinder-Impfung verschickt

14.46 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihren Beschlussentwurf zu Corona-Kinderimpfungen an Länder und Fachgesellschaften geschickt. Das sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, ohne sich zu Details zu äußern. Zuvor hatten aber Mertens und andere Stiko-Mitglieder deutlich gemacht, dass keine allgemeine Empfehlung zum Impfen von Kindern zu erwarten ist.

In einem sogenannten Stellungnahmeverfahren können die Adressaten nun noch Anmerkungen und Einsprüche einbringen. Ein Beschluss der Stiko und eine offizielle Bekanntgabe der Empfehlung mit wissenschaftlicher Begründung ist Mertens zufolge kommende Woche zu erwarten. Der Virologe betonte die Vorläufigkeit des Papiers, das nun im Umlauf sei.

Seehofer nach vier Wochen Corona-Quarantäne wieder im Ministerium

13.55 Uhr: Nach einer überstandenen Corona-Infektion kehrt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an diesem Montag zurück nach Berlin. "Der Bundesinnenminister ist gesund, er wurde negativ getestet und kann jetzt die Quarantäne verlassen", sagte ein Sprecher am Freitag. Ab Montag werde er seine Amtsgeschäfte wieder von Berlin aus führen und nicht mehr aus dem Homeoffice.

Der CSU-Politiker war am 10. Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Ins Krankenhaus musste der 71-Jährige dem Vernehmen nach nicht. Seehofer war am 14. April erstmalig gegen Covid-19 geimpft worden. Ihm wurde das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seine Quarantäne beendet. Foto: dpa

Auch britische Behörde lässt Biontech-Impfstoff für Teenager zu

13.24 Uhr: Auch die britische Zulassungsbehörde hat den Biontech/Pfizer-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Man habe die klinischen Studiendaten für diese Altersgruppe geprüft und komme zu dem Schluss, dass der Nutzen der Impfung die Risiken übersteige, teilte die Chefin der Behörde am Freitag in London mit. Nun muss die britische Impfkommission ihr Urteil darüber fällen, ob und wie die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der nationalen Impfkampagne geimpft werden sollen.

Zuvor hatte bereits die europäische Zulassungsbehörde EMA grünes Licht für das Mittel in der Altersgruppe gegeben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hatte sich aufgrund der noch lückenhaften Studienlage allerdings bislang zurückgehalten, eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche auszusprechen.

In Deutschland ist noch offen, welche Empfehlung es für die Impfung von Jugendlichen und Kindern geben wird. Foto: Sven Simon / imago-images.de

Münchner EM-Spiele vor jeweils rund 14.000 Zuschauern

12.55 Uhr: Jeweils rund 14.000 Zuschauer sollen die Spiele trotz Corona-Pandemie bei der Fußball-EM in München besuchen dürfen. Dies kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts am Freitag an und sprach von einer Stadionauslastung von "bis zu 20 Prozent". Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Ein Fünftel der Deutschen vollständig gegen Corona geimpft

12.32 Uhr: In Deutschland hat inzwischen ein Fünftel der Menschen den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand: 11.10 Uhr) sind 45 Prozent der Deutschen (37,4 Millionen Menschen) mindestens einmal geimpft worden, 20,1 Prozent (16,7 Millionen Menschen) sind vollständig geimpft. Demnach sind bislang insgesamt 53,4 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Am Donnerstag wurden laut RKI 614 111 Dosen gespritzt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb am Freitag auf Twitter: "Dank dieses Fortschritts können wir ab Montag die Prio. aufheben – auch wenn wir noch einige Wochen Geduld miteinander brauchen, bis alle, die wollen, geimpft sein werden."

45% der Deutschen (37,4 Mio) sind mind. einmal geimpft, jeder Fünfte (16,7 Mio) hat den vollen Impfschutz. Dank dieses Fortschritts können wir ab Montag die Prio. aufheben - auch wenn wir noch einige Wochen Geduld miteinander brauchen, bis alle, die wollen, geimpft sein werden. — Jens Spahn (@jensspahn) June 4, 2021

Streit zwischen Ministerium und Ärzten um zurückgehaltene Dosen für Zweitimpfung

12.01 Uhr: Zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und Ärztevertretern ist ein Streit entbrannt über das Zurückhalten von zahlreichen Corona-Impfdosen für geplante Zweitimpfungen. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, gab das Ressort von Jens Spahn (CDU) in dieser Woche rund 1,2 Millionen gelieferte Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer nicht an Ärzte und Impfzentren weiter. Der Hausärzteverband äußerte Unverständnis über den Vorgang.

Dem Bericht zufolge lieferte Biontech für die laufende Woche rund 5,13 Millionen Dosen an den Staat. Eigentlich hätten demnach die niedergelassenen Ärzte in dieser Woche Impfstoff für mehr als 3,3 Millionen Spritzen bekommen sollen. Tatsächlich seien aber nur etwa 2,2 Millionen Portionen angekommen. Bei den Impfzentren seien rund 75.000 Dosen gekürzt worden.

Die Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums sei es, "die Mengen in die Arztpraxen so zu steuern, dass der Bedarf für Zweitimpfungen zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann", teilte eine Ministeriumssprecherin dem "Spiegel" mit. In den kommenden drei Wochen müssten überproportional viele Zweitimpfungen vorgenommen werden.

Frankreich erleichtert Einreise ab kommendem Mittwoch

11.19 Uhr: Frankreich erleichtert ab dem kommenden Mittwoch die Einreise für EU-Bürger: Vollständig Geimpfte müssen ab dem 9. Juni keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorgeht. Für alle anderen reicht dann ein höchstens 72 Stunden alter Antigen-Schnelltest statt des bisher vorgeschriebenen PCR-Tests.

Als vollständig geimpft gelten alle, die mindestens zwei Wochen vor der Einreise ihre zweite Impfdosis erhalten haben. Bei dem Vakzin von Johnson & Johnson gilt eine Wartezeit von vier Wochen. Die Erleichterungen gelten für alle Bürger aus "grün" eingestuften Ländern. Dazu gehören alle EU-Staaten sowie einige Drittländer wie Australien, Südkorea oder Japan.

Die Einreiseerleichterungen fallen mit neuen Lockerungen zusammen. Ab Mittwoch öffnen in Frankreich auch die Innenräume von Cafés und Restaurants, die nächtliche Ausgangssperre beginnt erst um 23 Uhr statt bisher um 21 Uhr.

Tierschützer befürchten Abgabewelle bei Corona-Haustieren

10.36 Uhr: Tierschützer befürchten in Folge der "extremen Nachfrage nach Haustieren" in Zeiten von Corona eine Abgabewelle in deutschen Tierheimen. "Viele Menschen haben sich womöglich spontan, aus Einsamkeit durch die Kontaktbeschränkungen (...) ein Tier beim Züchter oder schlimmstenfalls über dubiose Internetanzeigen gekauft", sagte Tierschutzbund-Sprecherin Lea Schmitz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Einige der mehr als 550 Tierheime berichteten bereits jetzt schon von "Corona-Abgaben".

Dabei handelt es sich den Informationen zufolge etwa um Hunde oder Katzen, die in Zeiten hoher Infektionszahlen und strenger Kontaktbeschränkungen angeschafft wurden. "Eine größere Abgabewelle gibt es aber zum Glück noch nicht. Dennoch ist die Sorge groß", sagte Schmitz.

Eine Tierliebhaberin schaut sich eine Katze im Tierheim Berlin an. Tierschützer fürchten, dass mit einem Abflauen der Pandemie viele Haustiere abgegeben werden. Foto: Annette Riedl/dpa

Die Pandemie hat nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes zu einem regelrechten "Haustierboom" geführt. Dabei stützen sich die Tierschützer auf Informationen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) und des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH). Demnach nahm im Corona-Jahr 2020 die Zahl der Haustiere in deutschen Haushalten im Vorjahresvergleich um knapp eine Million Tiere zu.

Bericht: Mehrere hundert Millionen Euro für Schnelltests abgerechnet

9.55 Uhr: Von Jahresbeginn bis Mitte Mai sind in Deutschland einem Bericht zufolge mehrere hundert Millionen Euro in Zusammenhang mit Corona-Schnelltests abgerechnet worden. Rund 225 Millionen Euro entfielen auf Antigen-Schnelltests, weitere rund 338 Millionen Euro auf das Nehmen von Nasen- oder Rachenabstrichen, die für Schnell- und PCR-Tests nötig sind, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Freitag berichteten. Sie beriefen sich auf Antworten des Bundesgesundheitsministeriums auf Fragen der SPD-Fraktion.

In dem Schreiben wird demnach betont, dass die Zahlen keine Differenzierung nach sogenannten Bürgertests und anderen Testungen zuließen. So seien in der Zahl der Testkits "auch die Kontingenttestungen in medizinischen Einrichtungen umfasst". Die Zahl der Abstriche umfassten "auch die für PCR-Testungen oder laborbasierte Antigentestungen erforderlichen Abstrichnahmen". Zu beachten sei außerdem, "dass zwischen Leistungserbringung und Abrechnung mehrere Monate liegen können, so dass die Daten nicht das aktuelle Leistungsgeschehen wiedergeben", zitierten die Zeitungen weiter.

Passanten warten vor einem Corona-Testzentrum in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Stiko-Chef: "Keine Empfehlung für alle gesunden Kinder zu erwarten"

9.07 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat in der Debatte um Corona-Kinderimpfungen angedeutet, dass es keine generelle Empfehlung geben wird. "Es ist keine generelle Empfehlung der Stiko für alle gesunden Kinder zu erwarten", sagte Mertens am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Für die Empfehlung einer Impfung bei allen gesunden Kindern reichten die Daten bei weitem nicht aus.

Die Experten haben demnach viele verfügbare Daten aus Studien zusammengetragen. "Es sind alle Ergebnisse so, dass man sicher daraus keine Argumentation für eine generelle Impfung aller gesunden Kinder ableiten kann". In den nächsten Tagen will die Stiko ihre Empfehlung offiziell bekanntgeben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Mertens um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen geworben.

Altmaier erwartet bis zu vier Prozent Wachstum in diesem Jahr

8.02 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet angesichts der abflauenden Corona-Krise in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum hierzulande von bis zu vier Prozent. Deutschland habe die Rezession besser überstanden als von vielen erwartet, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Der Staat habe seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 insgesamt 300 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Abschwung abzumildern. Dank dieses "beispiellosen gemeinsamen Kraftakts" sei es gelungen, schweren Schaden von der heimischen Wirtschaft abzuwenden. So seien Hunderttausende, vermutlich bis zu einer Million Arbeitsplätze gesichert worden.

Kinder können sich ohne Einwilligung der Eltern impfen lassen

3.02 Uhr: Kinder und Jugendliche können sich auch gegen den Willen ihrer Eltern gegen COVID-19 impfen lassen. "Wenn mir ein 14-Jähriger klar erklären kann, warum er geimpft werden will und das Thema auch versteht, dann ist eine Impfung ohne Einwilligung der Eltern möglich", sagte Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, dieser Redaktion. "Theoretisch haben wir ihm gegenüber sogar eine Schweigepflicht. Da dürften wir bei den Eltern nicht mehr nachfragen."

Eine Empfehlung an Ärzte, Kinder und Jugendliche gegen den Willen ihrer Eltern zu impfen, wollte Maske aber nicht aussprechen: "Das ist für uns immer der letzte Weg." Der goldene Weg sei, die Eltern mit ins Boot zu holen.

Kinder können sich in bestimmten Fällen gegen Corona impfen lassen – ohne Erlaubnis der Eltern. Sowohl Kinderärzte als auch Juristen empfehlen dies jedoch nicht. (Symboldbild) Foto: MiS / imago-images.de

Ähnlich äußerte sich der Medizinrechtler Thomas Schlegel: "Ich würde Ärzten davon abraten, das Wagnis einzugehen, Kinder gegen den Wunsch der Eltern gegen Covid-19 zu impfen. Alle Beteiligten sparen sich eine Menge Zeit und Ärger, wenn man offen damit umgeht." Bei der Impfung handele es sich um keine Notfallbehandlung, so Schlegel. "Das kann auch warten, bis der jugendliche Patient die Sache mit den Eltern geklärt hat."

Psychische Krisen durch Corona: Grüne fordern Sonderzulassungen für Kinder- und Jugendtherapeuten

1.48 Uhr: Die Grünen dringen auf schnelle Sonderzulassungen für Kinder- und Jugendtherapeuten, um junge Menschen zu unterstützen, die durch Corona psychisch erkrankt sind. Die Forderung ist Teil eines 5-Punkte-Plans, der unserer Redaktion vorliegt. Darin fordern die stellvertretende Fraktionschefin Maria Klein-Schmeink und Kirsten Kappert-Gonther, Berichterstatterin für seelische Gesundheit, die Bundesregierung auf, "eine Corona-Soforthilfe für psychisch kranke Kinder und Jugendliche einzurichten".

Konkret schlagen sie vor, angesichts der langen Wartezeiten auf Therapieplätze schnell Kapazitäten zu schaffen durch Sonderzulassungen für Therapeuten. Gleichzeitig müsse eine Übernahme der Kosten für eine Psychotherapie in einer Privatpraxis sichergestellt werden, wenn nicht in einer angemessenen Zeit ein Platz in einer Praxis mit kassenärztlicher Zulassung gefunden werde. Die Bundespsychotherapeutenkammer meldete im Januar deutlich mehr Anfragen und längere Wartezeiten bei Kinder- und Jugendtherapeuten als im Vorjahr.

Seelische Not zeige sich häufig erst, wenn eine Krise wieder abklingt, erklärte dazu Kirsten Kappert-Gonther, die selbst Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Der Bedarf an psychotherapeutischer Beratung und Behandlung werde voraussichtlich steigen. "Die Bundesregierung muss jetzt die Weichen für einen guten und flächendeckenden Zugang zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sicherstellen. Dazu sind Sonderzulassungen ein erster wichtiger Schritt", sagte sie.

Corona-News von Donnerstag, 3. Juni: EU-Behörde: Einige Migranten von Covid besonders betroffen

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC sieht Hinweise für erhöhte Corona-Risiken bei einigen Gruppen von Migranten in Europa und fordert gezielte Maßnahmen, um die Menschen besser zu schützen.

in Europa und fordert gezielte Maßnahmen, um die Menschen besser zu schützen. Nach dem Tod eines an Covid-19 erkrankten jungen Indien-Rückkehrers in Dresden hat das Gesundheitsamt für alle Bewohner eines Studentenwohnheims Quarantäne angeordnet.

angeordnet. Die Delta-Mutante , die zuerst in Indien festgestellt wurde, dominiert nun in Großbritannien, wie die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) bekannt.

, die zuerst in Indien festgestellt wurde, dominiert nun in Großbritannien, wie die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) bekannt. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wirft dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann Missbrauch von Testangeboten vorgeworfen.

(SPD) wirft dem CDU-Bundestagsabgeordneten Missbrauch von Testangeboten vorgeworfen. Die Hälfte der erwachsenen Briten ist vollständig geimpft.

Der vorläufigen Auswertung einer Charité-Studie zufolge bieten Kreuzimpfungen einen guten Schutz gegen Coronavirus-Infektionen: So sei die Immunisierung durch eine Astrazeneca-Dosis, gefolgt von einer Dosis Biontech zwölf Wochen später genauso wirksam wie zwei Impfdosen von Biontech-Pfizer.

Wegen der guten Corona-Lage können Reisende aus Japan künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen.

Reisende aus künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen. Nur 35 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage zufrieden mit EU-Corona-Politik.

Die Kosten der Corona-Pandemie sollen laut Altmaier nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat die Ausgangsperren für alle Menschen auf den Balearen aufgehoben. Auch die Beschränkungen bei Versammlungen wurden als unvereinbar mit den Gesetzen erklärt.

Ersten Ergebnissen einer Antikörperstudie der Unimedizin Magdeburg zufolge könnte auf jede gemeldete Corona-Infektion eine nicht gemeldete kommen.

Die Brüsseler EU-Kommission will die starke Zunahme von temporären Grenzkontrollen innerhalb des eigentlich grenzkontrollfreien Schengenraumes stoppen.

Die Mehrheit der Deutschen plant einer Umfrage zufolge trotz Corona-Pandemie eine Reise im Sommer. Zwei von drei Befragten (64 Prozent) gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa an, im Sommer verreisen zu wollen.

des Meinungsforschungsinstituts Forsa an, im Sommer verreisen zu wollen. Im ZDF-Talk "Markus Lanz" ging es am Mittwochabend um die Einsamkeit von Jugendlichen durch Corona.

ging es am Mittwochabend um die Einsamkeit von Jugendlichen durch Corona. In der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren hat der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald, eine umfassende Aufklärung aller Impfwilligen über Wirkungen und Nebenwirkungen angemahnt.

In Spanien dürfen Nachtclubs in Regionen mit niedriger Infektionsrate demnächst wieder öffnen. "Wir kehren nach und nach zur Normalität zurück", sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Mittwoch vor Journalisten.

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben während der Corona-Pandemie einem Bericht zufolge deutlich zugenommen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer neuen Infektionswelle durch Reiserückkehrer: Die Mutante Delta, die zuerst in Indien entdeckt wurde, werde sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten.

Mittwoch, 2. Juni: Betrug in Testzentren - Laschet warnt vor zu viel Bürokratie

Mit Blick auf den Betrugsskandal um Corona-Testzentren warnt der Vorsitzende der CDU, Armin Laschet , vor zu viel Bürokratie als Reaktion

warnt der Vorsitzende der CDU, , vor zu viel Bürokratie als Reaktion Der Vorsitzende der CDU und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet lehnt eine priorisierte Impfung von Kindern und Jugendlichen ab

Im Kampf gegen die Pandemie will Frankreich von Monatsmitte an auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren impfen

will Frankreich von Monatsmitte an auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren impfen US-Präsident Joe Biden hat einen "nationalen Aktions-Monat" angekündigt, um dafür zu sorgen, dass bis zum Unabhängigkeitstag 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben

70 Prozent aller Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben Die vor einigen Wochen als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Delta (B.1.617.2) spielt in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter eine untergeordnete Rolle

spielt in Deutschland nach Daten des Robert Koch-Instituts weiter eine untergeordnete Rolle Die Koalition will die Pandemie-Notlage nationaler Tragweite verlängern, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten dient

nationaler Tragweite verlängern, die als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten dient Mit den Corona-Lockerungen in Italien kommen wieder Gäste in Bars und Restaurants, aber es fehlen offenbar 150.000 Arbeitskräfte

Auf Zypern kann man vom 4. Juni an den jeweils anderen Teil der Insel besuchen, ohne wegen Corona in Quarantäne zu müssen

kann man vom 4. Juni an den jeweils anderen Teil der Insel besuchen, ohne wegen Corona in Quarantäne zu müssen Norwege n hat dem Impfprogramm Covax weitere eine Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen

n hat dem Impfprogramm weitere eine Million Impfdosen gespendet, die ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen Die Schweiz streicht Thüringen und Sachsen an diesem Donnerstag von ihrer Liste der Risikogebiete

streicht Thüringen und Sachsen an diesem Donnerstag von ihrer Liste der Risikogebiete In Großbritannien haben mittlerweile drei Viertel (74,9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten

haben mittlerweile drei Viertel (74,9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten Regierung und Verwaltung müssen sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stärker gemeinsam auf neue Krisen vorbereiten

(CDU) als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stärker gemeinsam auf neue Krisen vorbereiten In Japan sind Tausende von freiwilligen Helfern für die Olympischen Spiele einem Medienbericht zufolge abgesprungen

einem Medienbericht zufolge abgesprungen Auch angesichts einer sich bessernden Corona-Infektionslage kann das Hamburger Festival " MS Dockville " in diesem Jahr erneut nicht stattfinden

" in diesem Jahr erneut nicht stattfinden Nach den Grenzschließungen während der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise will die EU-Kommission das Schengen-System für Reisefreiheit in Europa reformieren

während der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise will die EU-Kommission das Schengen-System für Reisefreiheit in Europa reformieren Israel will kommende Woche mit der Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus beginnen

gegen das Coronavirus beginnen Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bereits 18,8 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland vollständig geimpft , 43,9 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten

, 43,9 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten Laut dem Deutschen Tierschutzbund hat die gestiegene Nachfrage nach Haustieren im Corona-Jahr 2020 das unerlaubte Geschäft mit Welpen massiv angekurbelt

hat die gestiegene Nachfrage nach Haustieren im Corona-Jahr 2020 das unerlaubte Geschäft mit Welpen massiv angekurbelt Mit Milliardenausgaben will die britische Regierung Schulen, Schülern und Lehrkräften helfen, die Folgen der Corona-Pandemie zu meistern

In der Debatte um die Corona-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren hat sich der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, gegen eine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen

Um auf eine mögliche nächste Pandemie vorbereitet zu sein, fordern Thüringer Ärzte einen größeren Vorrat mit medizinischer Schutzausstattung, Medikamenten und Ähnlichem anzulegen

Die Einreise in die Türkei aus Deutschland ist jetzt auch mit der Vorlage eines Corona-Antigen-Schnelltests möglich

Polen hat die Lockerung weiterer Corona-Beschränkungen angekündigt

Staatsanwälte haben rund um den Corona-Ausbruch im österreichischen Skiort Ischgl im Frühjahr 2020 fünf Beschuldigte identifiziert

im Frühjahr 2020 fünf Beschuldigte identifiziert Im Berliner Bezirk Neukölln sind nach Kontrollen von Corona-Teststellen fünf Einrichtungen geschlossen worden

Veröffentlichte E-Mails des US-Gesundheitsexperten Anthony Fauci zu Beginn der Pandemie zeigen, wie chaotisch es in der Krise unter Ex-Präsident Donald Trump zuging

zu Beginn der Pandemie zeigen, wie chaotisch es in der Krise unter Ex-Präsident Donald Trump zuging Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft nur noch einen Strang der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante Delta als "besorgniserregend" ein

Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch mehrere Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen die Bundesnotbremse zurückgewiesen

Angesichts der zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen sieht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen dem Ende der Priorisierung sorgenvoll entgegen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich in diesem Sommer besser auf eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle vorbereiten als im vergangenen Jahr

will sich in diesem Sommer besser auf eine möglicherweise im Herbst drohende neue Corona-Welle vorbereiten als im vergangenen Jahr Nach einer langen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie dürfen Chöre in Niedersachsen wieder gemeinsam üben - zunächst draußen unter freiem Himmel mit Hygieneregeln

Kurz vor dem Start der Impfkampagne in den Betrieben am 7. Juni haben sich die deutschen Betriebs- und Werksärzte zufrieden über die Zahl der über 700.000 Impfdosen geäußert

Trotz Aufhebung der Impfpriorisierung ab kommenden Montag werden in den Impfzentren Nordrhein-Westfalens erstmal keine Termine für Corona-Erstimpfungen zur Verfügung stehen

Der Corona-Lockdown in der australischen Millionenmetropole Melbourne wird um eine Woche verlängert

Auch nach der Corona-Pandemie will fast die Hälfte der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen

zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich nach der Bundesnotbremse für eine neue bundesweite Corona-Obergrenze ausgesprochen

Corona-News von Dienstag, 1. Juni: Stiko-Chef wirbt um Verständnis für Haltung bei Kinderimpfungen

Nach einer Überprüfung mehrerer Corona-Teststellen in Neukölln sind laut Berliner Gesundheitsverwaltung zwei der Einrichtungen geschlossen worden

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben

gegen Corona geworben Die Slowakei macht trotz heftiger innenpolitischer Kritik Ernst mit dem Einsatz des in der EU nicht zugelassenen Corona-Impfstoffs Sputnik V

Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren

Die Chefs der vier internationalen Organisationen WHO, WTO, IWF und Weltbank fordern, dass reiche Länder rasch Milliardenbeträge für den Kampf gegen die Corona-Pandemie locker machen

In Hessen sind nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) zwei mögliche Betrugsfälle in Corona-Testzentren registriert worden

In Bayern sind den Ermittlungsbehörden inzwischen zwei Fälle bekannt, in denen der Verdacht auf Betrügereien rund um Abrechnungen in Corona-Testzentren besteht

Erstmals seit mehr als 14 Monaten ist im Vereinigten Königreich binnen eines Tages niemand an oder mit Covid-19 gestorben

ist im Vereinigten Königreich binnen eines Tages niemand an oder mit Covid-19 gestorben Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac erteilt

