Mehr als 40 Tote bei schwerem Zugunglück in Pakistan

Im Süden Pakistans sind bei einem schweren Zugunglück mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 100 weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der staatlichen pakistanischen Eisenbahnen am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach entgleiste am frühen Morgen (Ortszeit) in der Provinz Sindh ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam. Mehrere Waggons fielen auf daneben liegende Gleise. Ein zweiter Zug kollidierte kurz darauf frontal mit diesen. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt.

Dem Sprecher zufolge brachten die Rettungsteams die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. "Viele" weitere Passagiere befanden sich am Montagnachmittag (Ortszeit) in kritischem Zustand, wie der Sprecher sagte. Insgesamt seien rund 1000 Menschen an Bord der beiden Züge gewesen.

Beide Gleise seien nach dem Unfall gesperrt worden. Rettungskräfte hätten nach mehreren Stunden intensiven Einsatzes von schweren Maschinen und Stahlschneidern Leichen und verletzte Passagiere aus dem Wrack gezogen, sagte der Sprecher weiter. Die Rettungsaktion sei mittlerweile abgeschlossen.

Lokale Medien berichteten, es habe einige Stunden gedauert, bis Rettungskräfte die Unglücksstelle erreichten. Die pakistanische Armee entsandte Truppen, zwei Hubschrauber, Ärzte und Sanitäter, um die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, wie das Militär mitteilte.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan sagte, er sei "schockiert" über den Unfall. Er habe Untersuchungen zur Sicherheit der Eisenbahnen angeordnet. Dem Informationsminister Fawad Hussain zufolge sind Untersuchungen im Gange, um herauszufinden, ob es sich bei der Unfallursache um einen "terroristischen Akt" oder um menschliches oder technisches Versagen handelte.

Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert. Abgesehen von veralteten Gleisen waren in der Vergangenheit Bombenanschläge durch Islamisten und Separatisten sowie generell schwache Sicherheitsmaßnahmen Ursachen für Hunderte von Todesopfern bei Zugunfällen in dem südasiatischen Land.

