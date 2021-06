Delta-Variante: Warum sie in Schnelltests oft unerkannt bleibt

Berlin. Die Delta-Variante bleibt in den üblichen Schnelltests häufig unerkannt. Warum das so ist und welche Lösung es gibt - der Überblick.

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Deutschland aus. Sie wurde laut Robert Koch-Institut (RKI) mittlerweile in mehr als sechs Prozent der Proben nachgewiesen. Bis Herbst könnte sie sich nach Ansicht von Experten wie RKI-Präsident Lothar Wieler und SPD-Politiker Karl Lauterbach in Europa und auch in der Bundesrepublik durchgesetzt haben. Allerdings scheint genau der Nachweis ein zentrales Problem an der neuen Mutation zu sein.

Können Schnelltests die Delta-Variante nachweisen?

"Das ist schwer zu sagen", sagt der Labormediziner Matthias Orth. Der Stuttgarter betont: "Die Schnelltests wurden für symptomatische Infektionen entwickelt. Dabei werden rund 80 Prozent der Infektionen erkannt. Bei Nicht-Symptomatischen werden nur 40 Prozent der Infektionen erkannt." Im Moment würden aber vor allem asymptomatische Menschen getestet - schließlich seien die Inzidenzen extrem niedrig. Auch interessant: Corona: Was die Delta-Variante für Schulen bedeutet

Was folgt daraus?

"Damit verpassen wir aktuell mehr als die Hälfte der Infizierten", sagt Matthias Orth. Das gelte nicht nur für die Delta-Variante, sondern auch für andere Mutationen des Virus. Orth macht eine Rechnung auf: Aus rein statistischen Gründen würden die Test-Hersteller nicht nachweisen können, wie hoch die Erkennung der einzelnen Virusvarianten ist. Hinzu komme ein Problem: Die Schnelltests wurden alle im Schnelldurchlauf vor rund einem Dreivierteljahr entwickelt, in Phase 2 der Pandemie. "Da gab es ja die Delta-Variante und andere noch gar nicht", betont Orth.

Wird da jetzt nachgebessert?

Wohl kaum. Für die Hersteller von Schnelltests ist eine Überarbeitung ihrer Produkte unattraktiv. Im vergangenen Jahr wurden die Schnelltests im Eilverfahren auf den Markt gebracht, die sonst übliche externe Prüfung wurde fallengelassen. Matthias Orth schüttelt darüber den Kopf. "Es genügte, dass die Hersteller beteuerten, sie hätten sehr gute Tests produziert. Niemand wollte die Testzulassung erschweren", erinnert er sich.

Testanleitungen seien manchmal mit Google Translate übersetzt worden. "Sie kriegen einen Lachkrampf, wenn Sie das sehen. Dieses ganze Zulassungsverfahren ist eine traurige Angelegenheit", sagt Orth, der als Chefarzt am Stuttgarter Marienhospital tätig ist.

Stimmt es, dass sich die Delta-Virusvariante hauptsächlich im Rachen und nicht in der Nase nachweisen lässt?

Das kann man so eindeutig nicht sagen. Um zu klären, wo die meisten Viren stecken, müsste man verschiedene Szenarien durchspielen. "Man müsste mehrere über 80-jährige Ungeimpfte mit einer Delta-Infektion finden und die mit der Infektion jüngerer Patienten vergleichen", sagt Labormediziner Orth. Ziel wäre es, zu erkennen: Wo hat sich das Virus vornehmlich angesiedelt – im Rachen oder in der Nase? Dann müsste man herausfinden, ob es am Alter der Patienten liegt, an der Virus-Variante oder sogar an der eingesetzten Testform.

Mehr zum Thema Corona in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Können PCR-Tests beim Nachweis von Delta weiterhelfen?

Auf jeden Fall, sagt Matthias Orth. PCR-Tests weisen auch die Virusmutationen sicher nach. "So gesehen sind die Schnelltests eigentlich rausgeschmissenes Geld – ein riesiger Aufwand bei geringem Nutzen. Eigentlich müssten wir zu der Strategie zurückkehren, wieder verstärkt PCR-Tests durchzuführen – auch wenn deren Auswertung etwas länger dauert", sagt Orth.