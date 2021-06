Gardasee: Deutsche rammen Holzboot - junges Paar tot

Berlin. Auf dem Gardasee in Italien ist ein junges Paar getötet worden. Sie saßen nachts in einem Boot, als eine Yacht über sie hinwegraste.

In Italien ermitteln die Behörden gegen zwei Deutsche. Die 52-Jährigen aus München sollen mit einem Motorboot ein Holzboot auf dem Gardasee gerammt haben. In dem Holzboot saßen eine Frau und ein Mann, sie wurden bei der Kollision getötet. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Brescia wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung gegen die zwei deutschen Touristen, berichtete die Zeitung "La Repubblica".

Zeugen berichteten, die Männer seien schon am Samstagnachmittag betrunken durch den Ort Salò am Westufer des Gardasees getorkelt. In der Nacht zu Sonntag fuhren sie mit einem Motorboot auf den See hinaus, das einem der Männer gehörte. Die Kollision mit dem Holzboot wollen sie nicht einmal bemerkt haben, wie sie am Sonntag gegenüber der Polizei aussagten. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge mussten sie einen Alkohol- und Drogentest machen. Inzwischen sind die Verdächtigen wieder ein München, wie ihr Anwalt mitteilte. Auch interessant: Kreta und Rhodos: Seebeben mit Stärke 5,7 erschüttert Ägäis

Bei den Todesopfern handelt es sich um ein Paar aus Salò, eine 25-Jährige und einen 37-Jährigen. Ein Einwohner entdeckte am Sonntagmorgen den toten Mann in dem Boot. Taucher bargen Stunden später die Leiche seiner Partnerin aus den Tiefen des Gardasees. Auf Fotos war zu sehen, wie Ermittler in weißen Schutzanzügen Bilder von dem Holzboot machten und dort Spuren sicherten. An einer Seite war es stark beschädigt. Eine offizielle Mitteilung machten die zuständigen Carabinieri bislang nicht.

Ihrem Verteidiger zufolge haben die Verdächtigen erst am Sonntagnachmittag durch die Polizei von dem Unglück erfahren und seien erschüttert gewesen. Die Münchner führen seit rund 20 Jahren regelmäßig an den Gardasee und hätten seit etwa 30 Jahren einen Bootsführerschein. Der Gardasee ist bei vielen Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel mit jährlich Millionen Touristen. Lesen Sie auch: Mallorca: Deutscher Tourist stirbt nach Sturz vom Dach

