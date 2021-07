Unfall auf A1: Reifen platzt – Wohnmobil kippt um

Schreckmoment auf dem Weg in den Urlaub: Wegen eines geplatzen Reifens ist am Sonntagmorgen ein Wohnmobil auf der A1 bei Harpstedt in Niedersachsen verunglückt. Das Gefährt brach aus, geriet ins Schleudern und kippte auf den Grünstreifen neben der Standspur, so die Polizei.

Ein Paar aus Haltern am See in Nordrhein-Westfalen war in dem Wohnmobil unterwegs in den Urlaub. Die Feuerwehr musste die beiden mitsamt ihrem Hund aus dem Fahrzeug befreien. Der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, auch die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Hund kam laut Polizei mit dem Schrecken davon.

Das Wohnmobil wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. (küp/dpa)

