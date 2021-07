"Pizza Pazzi" in Paris: Vollautomatisch vom Roboter

"Pizza Pazzi" in Paris: Vollautomatisch vom Roboter

Mo, 05.07.2021, 16.16 Uhr

In Paris hat eine neuartige Pizzeria eröffnet, die mit einem besonderen Clou aufwarten kann: In der Schauküche arbeiten ausschließlich Roboter. IMAGES AND SOUNDBITE