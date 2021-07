Mallorca wieder Corona-Risikogebiet – Neue Regel auf der Insel

Nach einer kurzzeitigen Entspannung steigen die Corona-Zahlen auf Mallorca wieder

Wie ganz Spanien gilt die Balearen-Insel ab Sonntag als Risikogebiet

Unterdessen führt die Balearen-Regierung eine neue Regel ein, um gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen

Es ist ein ständiges Auf und Ab: Mal scheinen die Corona-Zahlen auf Mallorca in zu explodieren, dann sinken sie wieder und die Urlaubsinsel gilt als Vorzeigeregion. Aktuell scheint von dieser zuletzt positiven Entwicklung aber wenig übrig zu sein.

Am 9. Juli meldete das balearische Gesundheitsministerium 353 Neuansteckungen mit dem Coronavirus auf Mallorca in Spanien. Die aktuelle Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Freitag auf Mallorca bei 179, auf der Nachbarinsel Menorca sogar bei 541. Spanien hat insgesamt eine Inzidenz von über 200, vor allem bei jungen Spaniern breitet sich die Delta-Variante massiv aus. Inzwischen ist die Delta-Variante auch die dominierende Variante auf der Insel, wie die "Mallorca-Zeitung" berichtet.

Keine Angst vor Strand-Gedränge: Viele Deutsche zieht es nach dem Corona-Sommer 2020 nach Mallorca. Foto: dpa

Spanien ist wieder Risikogebiet – auch Mallorca

An diesem Freitag hat das Robert Koch-Institut (RKI) ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt, wie unsere Redaktion bereits zuvor aus Regierungskreisen erfuhr. Das bedeutet, dass auch die Balearen-Insel wieder zum Risikogebiet werden. Mehr dazu: Spanien-Risikogebiet - Was bedeutet das für meinen Urlaub?

Für Urlauber heißt das, dass sie sich nach ihrem Urlaub auf Mallorca zehn Tage in Selbstisolation begeben müssen. Bei der Einreise müssen sie ein negatives Testergebnis vorweisen. Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein negativer Testnachweis, ein Genesenennachweis oder ein Impfnachweis über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt wird.

Mallorca: Urlaub mit geringen Einschränkungen möglich

Auf der Insel selbst sind die Corona-Regeln bisher noch vergleichsweise locker. Restaurants und Bars haben bis 2 Uhr morgens geöffnet, eine Ausgangssperre gibt es nicht. Auch die meisten Kontaktbeschränkungen wurden durch ein Gerichtsurteil aufgehoben. Die Maskenpflicht im Freien gilt nur noch eingeschränkt. Lesen Sie hier: Wie britische Touristen den Mallorca-Urlaub gefährden könnten.

Neue Regel auf Mallorca und Balearen-Inseln

Inwieweit die Einschränkungen angesichts der steigenden Fallzahlen so gering bleiben, scheint fragwürdig. Die Regierung der Balearen sagte weitere geplante Öffnungsschritte vorerst ab. Clubs und Diskotheken werden vorerst nicht geöffnet – dafür gibt es eine neue Regel: Wie Regierungssprecher Iago Negueruela am Mittwochabend mitteilte, darf ab Samstag (10. Juli) ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Davon ausgeschlossen sind Bars und Restaurants. Sie dürfen bis zur Schließung um 2 Uhr weiterhin Alkohol anbieten.

