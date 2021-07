Karlsruhe: Urlauberin steckt Partygäste mit Coronavirus an

Karlsruhe. In einem Karlsruher Club infizieren sich Dutzende Menschen bei einer Urlauberin mit Corona. Die Ämter kämpfen mit der Nachverfolgung.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter leicht an. Sie ist als Richtwert für Einschränkungen indes zunehmend umstritten.

In vielen Regionen Deutschlands sind die Corona-Infektionen auf einem niedrigen Stand. Und auch wenn die Delta-Variante des Virus den Wissenschaftlern und Politikern Sorgen bereitet, wollen viele Menschen nicht auf ihren Urlaub verzichten. Und in heimischen Gefilden öffnen die Clubs wieder ihre Pforten, um den Feierwütigen den Eindruck eines fast normalen Sommers zu verschaffen. In Karlsruhe hat nun eine Reiserückkehrerin aus Mallorca für einen Corona-Ausbruch gesorgt.

Dort feierten in der Nacht zum 3. Juli etwa 200 Menschen im Club "Topsy Turvey". Unter ihnen war auch eine Frau, die gerade aus dem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt war und sich dort mit der Delta-Variante infiziert hatte.

Karlsruhe: 34 Delta-Infektionen nach Clubnacht

Inzwischen wurde das Coronavirus bei 34 Menschen nachgewiesen, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Davon sollen sich laut Informationen des SWR 25 Menschen direkt im "Topsy Turvey" angesteckt haben. Sechs Betroffene haben sich trotz doppelter Impfung infiziert. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe sei bislang jedoch kein schwerer Krankheitsverlauf bekannt.

Die Nachverfolgung der Partygäste gestalte sich dabei besonders schwierig, erklärt das zuständige Landratsamt. Der Grund: Die Datenerfassung erfolgte über Papierbögen. Jeder zweite Zettel sei allerdings nicht ohne weiteres verwertbar, weil Gäste des Clubs falsche oder unvollständige Angaben gemacht hätten, erklärte Peter Friebel, der Leiter des Karlsruher Gesundheitsamts, dem SWR.

Betreiber des Nachtclubs weist Schuld von sich

Volker Hasch betreibt den Club "Topsy Turvey". Gegenüber dem SWR beteuert er, sein Hygienekonzept erfülle alle Auflagen. Und auch sonst sieht er die Schuld nicht bei sich: "Dagegen hätte sich auch niemand wehren können", erklärt er. "Was mich bedrückt, ist, dass die Menschen nicht mal ein bisschen Verständnis haben und uns wie so 'ne Sau durchs Dorf treiben."

Bislang durften in Baden-Württemberg nur wenige Clubs öffnen, die zuvor an einem vierwöchigen Modellversuch teilgenommen hatten. Das "Topsy Turvey" ist keiner von ihnen, sondern wird mit einer Bar-Konzession betrieben. Für Bars gelten deutlich laschere Regeln als für Clubs.

Das kritisiert der Erste Landesbeamte der Stadt Karlsruhe Knut Bühler gegenüber der "Badischen Zeitung": "Es kann ja nicht sein, dass die Clubs geschlossen sind und die Menschen dort trotzdem mit DJ bis fünf Uhr morgens tanzen, weil Clubs eine Bar-Konzession haben."

