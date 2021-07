Whatsapp: Gruppe verlassen und löschen – so geht's

Der Messenger-Dienst ist Deutschlands meist genutztes Chatprogramm. Dennoch kennen sich viele Nutzer nicht mit seinen Funktionen aus. Wir erklären, was die App alles kann.

Messenger-App Whatsapp: So verlassen und löschen Sie Gruppen-Chats

Der Messenger-Dienst Whatsapp bietet viele Möglichkeiten, um mit Freunden, der Familie oder anderen Bekannten in Kontakt zu bleiben. Eine davon: Gruppenchats. Egal, ob man ein gemeinsames Geburtstagsgeschenk plant, die Familie auf dem Laufenden hält oder sich mit Kollegen austauscht: In Gruppen erreichen Informationen schnell viele Menschen.

Doch was ist, wenn eine Gruppe nicht mehr benötigt wird? Oder in einem Gruppen-Chat so viel unnötiges geschrieben wird, dass man ihn lieber verlassen möchte? Wer erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie sie Whatsapp-Gruppen verlassen und löschen können.

Whatsapp-Gruppe verlassen: So geht es bei Android

Wenn Sie eine Gruppe verlassen möchten, müssen Sie zunächst Whatsapp öffnen und zur Übersicht mit den verschiedenen Chats navigieren. Danach gehen Sie bei Android-Geräten wiefolgt vor:

Suchen Sie die Gruppe, die sie verlassen möchten

Klicken Sie auf die Gruppe und halten Sie diese gedrückt, bis über dem Gruppenbild ein kleiner Haken erscheint

Klicken Sie nun auf die drei Punkte rechts oben auf dem Bildschirm

Wählen Sie "Gruppe verlassen"

Bestätigen Sie "verlassen"

So können Sie eine Whatsapp-Gruppe verlassen. Foto: Screenshot/Whatsapp

Um die Gruppe zu löschen halten sie diese erneut kurz gedrückt, bis der Haken erscheint

Statt auf die drei Punkte klicken Sie nun auf den Mülleimer

Bestätigen Sie "löschen" und die Gruppe ist verschwunden

Um eine Whatsapp-Guppe zu löschen, klicken Sie auf den kleinen Mülleimer. Foto: Screenshot/Whatsapp

Je nach Android-Version kann sich das Vorgehen leicht unterscheiden. Grob bleibt der Weg aber immer derselbe.

iOS: So löschen Sie Whatsapp-Guppen auf dem iPhone

Auch bei einem iPhone müssen Sie, um eine Gruppe zu verlassen oder zu löschen, zunächst Whatsapp öffnen. Klicken Sie dann unten rechts auf "Chats" und suchen Sie nach der entsprechenden Gruppe. Dann folgen Sie dieser Anleitung.

Klicken Sie auf die Gruppen und wischen Sie nach links

Wählen Sie "Mehr"

Klicken Sie auf "Gruppe verlassen"

Nun müssen Sie erneut "Gruppe verlassen" bestätigen

Um die Gruppe zu löschen wischen Sie erneut nach links und klicken "Gruppe löschen"

Auch hier müssen sie erneut "Gruppe löschen" bestätigen

