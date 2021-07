Steinbachtalsperre: Dammbruch befürchtet - Rurtalsperre übergelaufen

Euskirchen. Die Rurtalsperre läuft infolge des starken Hochwassers in Nordrhein-Westfalen über. An der Steinbachtalsperre droht ein Dammbruch.

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hält an

Die Lage an der Steinbachteilsperre ist weiter kritisch - der Staudamm ist durch tiefe Furchen gezeichnet

Die Rurtalsperre ist bereits übergelaufen - allerdings mit einer geringen Dynamik

Hier erfahren Sie die aktuelle Lage an der Steinbachtalsperre und wo sie genau liegt

Die Unwetter in Nordrhein-Westfalen haben auch verschiedene Talsperren an ihre Belastungsgrenzen gebracht. In Nordrhein-Westfalen lief kurz vor Mitternacht die Rurtalsperre über, "mit einer geringen Dynamik", wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) mitteilte. Dadurch sei im Unterlauf der Rur mit Überschwemmungen sowie Überflutungen von Häusern und Kellern zu rechnen.

Der Wasserverband warnte, Menschen sollten sich nicht in Flussnähe aufhalten, da die Gefahr bestehe, mitgerissen zu werden. Auch sollten vollgelaufene Keller nicht betreten werden, weil die Gefahr von Stromschlägen bestehe. An besonders von Hochwasser betroffenen Stellen sei auch mit Evakuierungen zu rechnen.

Wassermassen laufen im Überlauf der Rurtalsperre bei Heimbach in NRW ab. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Lage an Steinbachtalsperre weiter angespannt

An der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen ist die Lage weiter angespannt. Am Freitag soll ein Gutachter die Talsperre erneut unter die Lupe nehmen.

Der Wasserstand war am Donnerstagabend durch Abpumpen gesunken. Die Talsperre, deren Damm tiefe Furchen aufweist, war von einem Sachverständigen am Vortag als „sehr instabil“ eingestuft worden. Deswegen wurden aus Sicherheitsgründen mehrere Ortschaften evakuiert. Betroffen waren rund 4500 Einwohner.

Am Donnerstag drohte der Damm zu brechen. Die Polizei erklärte das Gelände rund um die Steinbachtalsperre zum Gefahrengebiet. Die Orte Swistall-Odendorf, Essig, Ludendorf und Miel wurden geräumt. Das naheliegende Stück der Autobahn 61 ist vollgesperrt. In der Nacht sank der Wasserstand dann jedoch. Landrat Markus Ramers teilte in einem Statement auf Facebook mit, dass es dennoch "keine Entwarnung" gebe.

Wo liegt die Steinbachtalsperre?

Die Steinbachtalsperre liegt südwestlich von Bonn im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Diese Karte zeigt den genauen Ort der Talsperre. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen vom Hochwasser und Unwetter in Deutschland.

Auch die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim wurden evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Von der Evakuierung seien 4500 Einwohner betroffen. Ein Damm der Talsperre wies tiefe Furchen auf. Lesen Sie hier: Unwetter Deutschland - Wo sich die Lage zuspitzen könnte

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Dieses Foto teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag auf Twitter. Foto: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 236. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, zwei Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Polizisten inspizieren ein eingestürztes Haus. Foto: IMAGO / Reichwein

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Düsseldorf nach Unwetter und Starkregen: Die Tennisanlage des TV Grafenberg steht unter Wasser. Foto: MAGO / Moritz Müller

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa



Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Rheinbach-Ortsteile wurden evakuiert

Zwei Ortsteile sind in Rheinbach bereits evakuiert worden Das teilte die Feuerwehr Rheinbach am Donnerstag mit. "Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, da nicht sicher ist, ob der Damm der Steinbachtalsperre gehalten werden kann", heißt es in der Mitteilung.

Nur zur Klarstellung weil wir gefragt wurden: Eine Fahrt ins Gefahrengebiet #Steinbachtalsperre ist KEINE Option. Überlassen Sie die Hilfe und Rettung den Fachkräften von Feuerwehr und Rettungsdiensten! — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) July 14, 2021

Weitere Talsperren unter Druck

Am Donnerstagabend drohten durch den Starkregen auch die Wupper-Talsperre und die Bevertalsperre bei Radevormwald überzulaufen. An beiden Standorten konnte das Wasser aber kontrolliert abgelassen werden, teilte die Feuerwehr mit. Die Anwohner entlang der Wupper waren in der Nacht aufgefordert worden, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen. Es bestehe akute Lebensgefahr. In der Nähe der Bevertalsperre mussten 1000 Menschen im Ort Hückeswagen ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurden angrenzende Ortschaften und Häuser evakuiert.

Durch die Klimakrise werden extreme Wetterlagen immer häufiger. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Starkregentage den Landkreisen in Zukunft drohen.

Falschmeldungen zu Oleftalsperre

In den sozialen Medien kursierten Gerüchte, dass die Oleftalsperre in Nordrhein-Westfalen gebrochen sei. Hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung, wie die Polizei auf Twitter vermeldete. "Entgegen sämtlicher #Falschmeldungen: Die #Oleftalsperre ist #nicht #gebrochen! Bitte bleiben Sie #ruhig.

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturm "Lothar" gilt bis heute als Jahrhundertsturm und Vorbote des Klimawandels. 1999 fegte er über Europa. Mehr als 100 Menschen starben. Diesem Gebäude in Karlsruhe wurde das Dach teilweise weggerissen. Foto: dpa/lsw

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Aufräumarbeiten: Orkantief "Lothar" brachte 1999 das Dach dieses Autohauses in Achern (Ortenaukreis) zum Einstürzen. Über 20 Neuwagen verschiedener Marken wurden beschädigt. Foto: dpa

Fünf schlimme Stürme in Deutschland 2007 zog der Orkan "Kyrill" über das Land. Bis heute gilt er als einer der heftigsten Stürme in Deutschland. Vielerorts - wie hier in Wipperfürth - entwurzelte er Bärume. Foto: IMAGO / McPHOTO/Luhr

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Der Orkan "Kyrill" wütete heftig, 47 Menschen verloren ihr Leben. Hier schieben Feuerwehrleute einen umgestürzten Anhänger auf der Autobahn am Andislebener Kreuz von der Straße. Foto: IMAGO / Bild13

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturmtief "Christian" hielt die Menschen in Nord- und Westeuropa 2013 in Atem, 16 Menschen starben. In Deutschland war vor allem der Norden betroffen: In Scharbeutz an der Ostsee ziehen dunkle Wolken auf. Foto: IMAGO / Christian Ohde



Fünf schlimme Stürme in Deutschland Sturmschäden in Hamburg: Tief "Christian" hat 2013 das Dach des Ernst-Deutsch-Theaters abgedeckt. Foto: IMAGO / Lars Berg

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Der Orkan "Niklas" verursachte 2015 große Schäden. Elf Menschen kamen zu Tode, die Kosten beliefen sich auf rund 750 Millionen Euro. Am Flughafen Tegel rissen die Windböen ein Werbebanner von Qatar Airways nieder. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Fünf schlimme Stürme in Deutschland Weitere Folgen von Sturm "Niklas": In Waltershausen (Landkreis Gotha / Thüringen) knickte ein Baum um, der daraufhin eine Stromleitung herunterriss. Foto: IMAGO / Jacob Schröter

Fünf schlimme Stürme in Deutschland "Friederike" zog 2018 als schwerer Sturm mit Orkanböen über das Land. Zehn Menschen starben. Starkregen - wie hier in Berlin - fiel nieder. Foto: IMAGO / photothek / Florian Gärtner

Fünf schlimme Stürme in Deutschland "Friederike" gilt als der schwerste Sturm seit "Kyrill". Auf der A71 in Richtung Schweinfurt stürzte ein LKW um. Foto: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Das Tief Bernd hat in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz zu einer Hochwasserkatastrophe geführt. In der Eifel stürzten Häuser ein, ganze Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten und dutzende Menschen werden vermisst. Mehrere Städte stehen unter Wasser. (dpa/jas/pcl)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de