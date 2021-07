Michael Wendler: Wofür der Schlagersänger geradestehen muss

Michael Wendler sorgt wieder einmal für Aufsehen: Diesmal ist der Schlagersänger allerdings nicht durch Corona-Verschwörungsmythen aufgefallen, sondern durch seine Abwesenheit. Vor dem Amtsgericht Dinslaken läuft seit Dienstagmorgen eine Verhandlung über einen Einspruch Wendlers, zu der er persönlich hätte erscheinen müssen. Doch der gebürtige Dinslaker tauchte nicht vor Gericht auf.

Das Gericht musste die Verhandlung bereits mehrfach verschieben. Der Verhandlungstag begann demnach mit einem Antrag von Wendlers Anwalt, damit der mittlerweile in Florida lebende Musiker von der Anwesenheitspflicht entbunden wird. Das Gericht muss nun über den Antrag entscheiden.

Michael Wendler vor Gericht: Das ist der Vorwurf

Vor Gericht geht es nun um den Einspruch des Sängers gegen einen Strafbefehl: Wendler wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vorgeworfen.

Speziell drehe es sich um Rechte an musikalischen Werken, die zunächst bei der Plattenfirma CNI Records von Wendlers Ex-Frau lagen. Als sich die Pleite der Firma abgezeichnet habe, sollen die Rechte an den Stücken auf Wendler übertragen worden sein, damit die Einnahmen nach einem Insolvenzverfahren nicht an die Gläubiger gehen würden. Anfang 2019 habe Wendlers Ex-Frau den Strafbefehl akzeptiert. Der Sänger selbst legte hingegen Einspruch ein, über den das Gericht nun entscheiden muss.

Michael Wendler heiratete 2020 seine rund 28 Jahre jüngere Partnerin Laura Müller, die seitdem den Nachnamen Norberg trägt. Das Ehepaar lebt seit 2019 gemeinsam in Cape Coral in Florida. Zuletzt fiel der Schlagersänger durch das Verbreiten von Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie auf, woraufhin Instagram sein Konto sperrte. (raer)

