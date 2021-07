Britney Spears' Anwalt will rasche Schritte im Vormundschaftsstreit

Britney Spears' neuer Anwalt will eine rasche Aufhebung der Vormundschaft ihres Vaters erwirken. Seine Kanzlei und er würden "entschlossen und zügig" an einem Antrag arbeiten, um Spears von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie zu befreien, sagte Mathew Rosengart nach einer kurzen Anhörung vor dem zuständigen Gericht in Los Angeles.