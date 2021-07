Alfred Biolek tot: Ein Leben zwischen TV-Herd, Talk und Monty Python

Am 23. Juli 2021 ist Alfred Biolek gestorben. Was sein Leben ausmachte, sehen Sie im Video.

Er war unsere liebste Nickelbrille. Er konnte zuhören wie nur wenige. Er war keiner dieser Talkmaster, die ihre Gäste mit Fragen bedrängen und dann nicht ausreden lassen. Auch deshalb kam man gern zu "Boulevard Bio". Und dann hat er der Nation auch noch das Kochen beigebracht. Oder zumindest die Lust, anderen beim Köcheln und Schmurgeln in den Topf zu gucken. Alfred Biolek hat damit eine Welle an Kochshows ausgelöst, die bis heute anhält. Wie er ja überhaupt viele Wellen ausgelöst hat, auch wenn man die nicht immer mit ihm verbindet. Nun ist Alfred Biolek, 13 Tage nach seinem 87. Geburtstag, gestorben.

So wie er es wollte, in seiner Kölner Wohnung. Er sei am Freitagmorgen friedlich eingeschlafen, gab sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie bekannt. Auch wenn er in der letzten Zeit kaum mehr in der Öffentlichkeit auftrat, hat man Biolek noch in bester Erinnerung. Den Mann mit der frühen Glatze, dem markanten Diskant in der Stimme und dem etwas meckernden Lachen. So einer, dachte man früher, kann keine Fernsehkarriere machen. Biolek bewies das Gegenteil.

Alfred Biolek: Die Kurzform war seine Marke

Als Talkmaster schaffte er es wie kein zweiter, seine Gäste zu öffnen. Einfach weil er sie nicht einlud, um über das nächste Buch, den neuesten Film, das jüngste Album zu sprechen. Sondern über ein persönliches Thema. So ehrlich wie bei ihm waren Promis selten. Und doch hatten sie hier nie Angst, entblößt oder vorgeführt zu werden. Dann kennt man Biolek natürlich als den Mann, der den großen Bahnhof gemacht hat und Stars und Sternchen buchstäblich auf ein Abstellgleis führte, aber mit Shownummern – und Traumquoten.

Unvergessen ist auch, wie er seine Leibspeise, die böhmischen Knödel seiner geliebten Mutter, nicht nur für seine Gäste, sondern auch für die Fernsehzuschauer zubereitete. Und wie er sich beim Abschmecken das "Mmmhmm" auf der Zunge zergehen ließ. "Bio", lautete die Kurzform, die ja auch ein Wort für das Leben ist. Bio, das war die Marke. So hießen seine Sendungen "Bio’s Bahnhof", "Bei Bio", "Boulevard Bio". Bio, so wurde er auch kumpelhaft auf der Straße angesprochen. Eine Verehrung, wie sie nur wenigen TV-Promis zuteil wird. Wer ihn wirklich kannte, nannte ihn freilich bei seinem Vornamen, Alfred: Das war dann wirklich privat.

Biolek verstorben: Aus Ernst wurde Fernsehen

Alfred Biolek hat sich immer als "Tonio Kröger" gesehen. Wie der Titelheld in Thomas Manns Novelle fühlte er sich zerrissen zwischen Künstlertum und Bürgertum. Sein Vater war ein promovierter Rechtsanwalt, die Mutter eine Klosterschülerin und Laienschauspielerin. Zwei Pole, viel Spannung. Franz Maria Alfred Biolek, 1934 in Freistadt in der damaligen Tschechoslowakei geboren und nach der Vertreibung im Schwäbischen groß geworden, tat es erst dem Vater nach, machte bierernst ein Jurastudium. Und seinen Doktor. Im ersten Berufsjahr vertrat er als Referendar noch die Kanzlei seines Vaters.

Dann aber wechselte er zum Fernsehen, dem damals neuen ZDF. Auch hier zunächst in der Rechtsabteilung, als Justiziar – um dann doch der mütterlich-künstlerischen Seite nachzugeben. Er fand Gefallen am Moderieren, gab "Tips für Autofahrer", moderierte "Die Drehscheibe". Bis er dann einen buchstäblichen Schnitt in seinem Leben machte, alle Krawatten und Anzüge zerschnitt, nach München zog, Teil der Schwabinger Boheme wurde und sein Schwulsein auslebte.

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Alfred Biolek gilt als Talk- und Kochshow-Pionier der deutschen Fernseh-Landschaft. Im Jahr 2010 zog er sich bei einem Sturz von einer Wendeltreppe schwere Verletzungen zu, fiel ins Koma und verlor sein Gedächtnis. Er hat sich zurückgekämpft. Bilder aus seiner Karriere. Foto: teutopress / imago stock&people

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Der promovierte Jurist startete seine Karriere 1963 in der Rechtsabteilung des ZDF, wo er sich jedoch schon bald auch der redaktionellen Tätigkeit widmete. Diese Aufnahme zeigt ihn bei einer Joghurtpause in der Redaktion. Foto: Roba/RobaxArchiv / imago/United Archives

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Der berufliche Durchbruch gelang ihm 1974 als Produzent der Sendung „Am laufenden Band“ mit Moderator Rudi Carrell. Foto: teutopress / imago stock&people

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Von 1976 bis 1980 moderierte der promovierte Jurist die legendäre WDR-Talkshow „Kölner Treff“ und avancierte zu einer einzigartigen und unvergesslichen Fernsehgröße. Diese Aufnahme vom 25. Januar 1976 zeigt ihn bei der ersten Ausstrahlung mit Co-Moderator Dieter Thoma. Foto: dpa Picture-Alliance / Roland Scheidemann / picture-alliance / dpa

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Von 1978 bis 1982 präsentierte der am 10. Juli 1934 in Freistadt (Tschechoslowakei) geborene Biolek über 30 Ausgaben der Musikshow „Bio’s Bahnhof“ – natürlich „live“. Veranstaltungsort war ein ehemaliges Eisenbahn-Depot in Köln. Foto: dpa Picture-Alliance / Horst Ossinger / picture alliance / Horst Ossing



Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Mit 14 Jahren trat eine gewisse Anke Engelke in „Bio’s Bahnhof“ auf. Der Start ihrer Karriere. Foto: WDR / WDR [A]

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Aber auch bereits weltbekannte Stars wie Sammy Davis jr. gaben sich die Ehre. Biolek ermöglichte unter anderem Kate Bush, The Police und Monty Python in Deutschland kommerzielle Erfolge. Foto: dpa Picture-Alliance / Horst Ossinger / picture-alliance / dpa

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek In den 1980er-Jahren folgte die Talkshow „Bei Bio“, die Sendung „Show Bühne“ und die erfolgreiche Spiel-Show „Mensch Meier“. Foto: teutopress / imago stock&people

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Prominente Auftritte durften auch hier nicht fehlen. Sir Elton John kam, sang und plauderte. Foto: teutopress / imago stock&people

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Von 1991 bis 2003 war Biolek mit seiner wöchentlichen ARD-Talkshow „Boulevard Bio“ zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / Hermann Wöstmann / picture-alliance / dpa



Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek 1996 war Helmut Kohl zu Gast. Es war das erste Mal, dass der damalige Bundeskanzler in eine Fernsehunterhaltungssendung kam. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Von 1994 bis 2006 wurde – unter anderem mit Kultstar Guildo Horn – gekocht. Biolek gilt mit seinem Format „alfredissimo!“ als Vorreiter von Kochshows im deutschen Fernsehen. Foto: dpa Picture-Alliance / Wdr Michael Fehlauer / picture-alliance / dpa

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Aber auch ein Tröpfchen Wein wurde neben den Lieblingsgerichten der Gäste regelmäßig am Herd mit den Gästen verkostet – ein Markenzeichen der Sendung. Harald Schmidt kochte im Übrigen am 9. Oktober 2003 eine kalorienarme Kartoffel-Basen-Suppe, Biolek ein Balsamico-Honig-Kaninchen. Foto: dpa Picture-Alliance / Roland Scheidemann / picture-alliance / dpa

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek 2006 verabschiedete sich Biolek aus dem Fernsehen. Foto: WAZ FotoPool / Matthias Graben

Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek Mit Dirk Bach verband ihn nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine geschäftliche Beziehung. Als Unternehmer war Biolek über die Pro GmbH für das Künstlermanagement von Dirk Bach (l.) und Ralph Morgenstern zuständig und hat unter anderem Sendereihen wie „Mitternachtsspitzen“, „Nightwash“, „Kaffeeklatsch“, „Blond am Freitag“ entwickelt und produziert. Foto: Johannes Simon / Getty Images



Das ist Talkshow-Pionier Alfred Biolek 2010 dann ein Schicksalsschlag: Er stürzte, lag im Koma. Er hat sich zurückgekämpft. Unterstützung erhält er von Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie. In diesem Jahr hat der 84-Jährige mit „Die Rezepte meines Lebens“ ein weiteres kulinarisches Buch herausgebracht. Essen ist bis heute einer der schönsten Genüsse seines Lebens, auch wenn er selbst kaum noch am Herd steht. Dennoch sei er „sehr glücklich“ mit seinem Leben, sagte Biolek: „Ich blicke ausschließlich mit positiven Gedanken zurück.“ Er lebe zu einem großen Teil von seinen Erinnerungen. „Das finde ich toll. Meine Erinnerungen tragen mich bis heute.“ Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

In der Unterhaltungsbranche war er erst der Mann im Hintergrund, der für seinen guten Freund Rudi Carrell 1974 ein originelles Spieleshowformat ersann: "Am laufenden Band". Die Sendung, in der der Sieger am Ende alles mitnehmen durfte, was an einem Laufband an ihm vorbeizog und woran er sich erinnern konnte.

Moderator Biolek ist tot: "Boulevard Bio" war der Höhepunkt

Bald trat dieser Mann, der nun in Köln residierte, dann öfter selbst vor die Kamera: im "Kölner Treff", wo er 1976 zusammen mit Dieter Thoma das Talken begann. Zwei Jahre später lud er schon zu "Bio’s Bahnhof", einem völlig neuen, ungewohnten Showkonzept, bei dem Biolek nicht nur internationale Gäste wie Helen Schneider, Kate Bush oder die Band The Police begrüßte, sondern auch Nachwuchstalente wie etwa Anke Engelke vorstellte.

Biolek hat immer wieder Neues ausprobiert. Er war es auch, der die britische Comedytruppe Monty Python überredete, zwei Sendungen ihrer Kultshow "Flying Circus" auf Deutsch zu drehen. Und dann lud er zwölf Jahre lang, von 1991 bis 2003, zum "Boulevard Bio". Es war der Zenit seiner Karriere. Die Promis rissen sich darum, eingeladen zu werden. Das Zwangs-Outing durch Rosa von Praunheim auf dem "Heißen Stuhl" bei RTL, auch wenn es ihn tief verletzt hatte, führte nicht zum befürchteten Karriereknick.

Alfred Biolek: Der Großvater aller TV-Köche

Und dann band Biolek sich auch noch die Schürze um – und lud, mit abwechselnden Stargästen, an seinen Herd. Nicht als Duell oder unter Zeitdruck wie in heutigen Ablegern, sondern entspannt, mit Weißwein in der Hand. Slow Food zum Genießen. Und diesmal nicht mit dem Bio-Siegel, obwohl es gerade beim Thema Essen gut gepasst hätte, sondern mit dem echten Vornamen, ironisch als Superlativ: "alfredissimo!"

Er war dann aber auch so klug, die Kochschürze an den Nagel zu hängen und sich selbst in Rente zu schicken. Das war 2006, er war 72. Doch der Ruhestand war dennoch lange ein Unruhestand. Biolek zog für eine Weile nach Berlin, führte hier eine Art Salon. Nach einem schlimmen Treppensturz vor elf Jahren hat er dann sein Hauptstadtdomizil aufgegeben, kehrte nach Köln zurück. Und zog sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück.

Alfred Biolek ist einer der letzten Großen, der noch die Steinzeit des Fernsehens erlebt und sich und auch das Medium immer wieder neu erfunden hat. Er wird uns fehlen.

