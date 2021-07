Klimaforscher warnen vor schweren Naturkatastrophen

Mo, 26.07.2021, 14.12 Uhr

Experten aus fast 200 Ländern beraten über den Klimabericht des Weltklimarats. Einem Entwurf zufolge warnen die Forscher vor schweren Naturkatastrophen, falls die Erderwärmung nicht aufgehalten werden kann. of melting ice and images of glaciers