Die Infektionszahlen steigen wieder rasant in die Höhe. Damit sind viele Sommerurlaube gefährdet. Was im Fall einer Stornierung berücksichtigt werden sollte, sehen Sie hier.

Corona: So storniert man den Urlaub

Berlin. In ganz Europa steigen die Corona-Zahlen. Nun sollen Reiserückkehrer in Deutschland schärfer kontrolliert werden. Was geplant ist.