Mit dem Hochwasser kommen die Umweltgifte

Di, 27.07.2021, 07.25 Uhr

Durch das Hochwasser sind in NRW auch Umweltgifte in die Umgebung gelangt. Öl lief in Keller, Gegenstände gelangten auf die Straßen. Menschen in Eschweiler berichten von stinkendem Schlamm auf dem Boden.