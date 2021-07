Chempark Leverkusen: Explosion - Mindestens zwei Tote, kaum Hoffnung für Vermisste

Berlin. Nach der Explosion im Chempark in Leverkusen schwindet die Hoffnung für Vermisste. Die Behörden warnen unterdessen die Bevölkerung.

Bei einer Explosion im Bereich des Chemieparks in Leverkusen ist nach Angaben der Stadt mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 16 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Fünf weitere Menschen werden vermisst.

Explosion in Leverkusen: Mindestens ein Toter und viele Verletzte

Für die Vermissten besteht nur noch wenig Hoffnung

Menschen in der betroffenen Region werden vor möglicherweise giftigem Ruß-Niederschlag gewarnt

Auf dem Gelände des Chemparks in Leverkusen hat es am Dienstagmorgen eine schwere Explosion gegeben. Ein Tanklager war aus bislang ungeklärter Ursache explodiert, daraufhin war ein Feuer ausgebrochen. 31 Menschen seien verletzt worden, fünf davon schwer, wie die Polizei Köln am Dienstagnachmittag mitteilte. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere Mitarbeitende werden noch vermisst. Von Seiten des Betreibers war zuvor von 16 Verletzten die Rede.

(2/3) Die Anwohner in Leverkusen werden gebeten, geschlossene Räume aufzusuchen, Klimaanlagen auszuschalten und vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Ereignis wurden mehrere Mitarbeiter verletzt, mindestens zwei davon schwer. — CHEMPARK (@CHEMPARK) July 27, 2021

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach der Explosion im Chempark Leverkusen Familien und Mitarbeitern sein Mitgefühl ausgesprochen. Zugleich dankte er am Dienstag den Rettungskräften, "die durch ihren mutigen Einsatz Schlimmeres verhindert" hätten.

Für die Vermissten besteht unterdessen immer weniger Hoffnung. "Leider schwindet die Hoffnung, sie lebend zu finden, zusehends“, sagte Chempark-Leiter Lars Friedrich am Abend. Zur Zahl der Vermissten gab es unterschiedliche Angaben, der Betreiber sprach von fünf, die Stadt Leverkusen von drei fehlenden Mitarbeitenden.

Oberbürgermeister Richrath: "Das ist ein tragischer Tag für Leverkusen"

Bereits kurz nach der Explosion konnte die Werkfeuerwehr einen der vermissten Mitarbeiter nur noch tot bergen. "Wir sind tief betroffen über diesen tragischen Unfall und den Tod eines Mitarbeiters. Unser besonderes Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen, aber auch den Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben", erklärte der Chempark-Leiter Lars Friedrich. Ein zweites Todesopfer wurde wenige Stunden später gefunden.

"Das ist ein tragischer Tag für Leverkusen", sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) bei einer Pressekonferenz am Nachmittag."Das war eine immense Detonation im ganzen Stadtgebiet", so Richrath weiter. Alle hätten die Sirenen gehört. Er hoffe, dass die Vermissten noch lebend gefunden werden können.

Der Einsatzschwerpunkt liege nun bei der Vermisstensuche sowie der Sicherung der Einsatzstelle, erklärte der Leiter der Werkfeuerwehr, Stephan Hummel, im Anschluss. Nach Eingang des Notrufes um 9.40 Uhr seien alle verfügbaren Kräfte sofort ausgerückt. "Wir waren sehr schnell vor Ort", so Hummel. Auch die Warnung an die Bevölkerung sei sehr schnell ergangen.

Uwe Richrath (SPD, M), Oberbürgermeister von Leverkusen, spricht auf einer Pressekonferenz zur Lage nach der Explosion im Chempark Leverkusen. Foto: Oliver Berg / dpa

Chempark-Leiter: Rauchwolke wird analysiert

Chempark-Leiter Friedrich erklärte, dass eine genaue Analyse der Rauchwolke über der Stadt derzeit noch nicht vorliege, aber gemeinsam mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) erstellt würde. Das könne aber ein paar Tage dauern. Die Menschen in den betroffenen Gebieten seien zu besonderer Aufmerksamkeit aufgerufen. Verdächtige Niederschläge sollten über eine Hotline gemeldet werden. "Vorsicht ist angesagt", so Friedrich. Spekulationen über eine Giftwolke wollte Friedrich nicht bestätigen.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Rauchwolke über Leverkusen: Messwerte im "grünen Bereich"

Luftmessungen im gesamten Stadtgebiet seien unfällig geblieben, hieß es am Dienstagabend von der Stadt Leverkusen. Für den Stadtteil Bürrig gebe es nun Entwarnung, Fenster und Türen könnten wieder geöffnet werden. Aus mehreren Stadtteilen sei jedoch Ruß-Niederschlag gemeldet worden. Dabei handele es sich um etwa cent- bis eurogroße Partikel mit öliger Konsitenz. Der Ruß solle nicht in die Wohnung getragen werden, empfiehlt die Stadt. Verschmutze Kleidung solle vor Betreten abgelegt werden. Der Chempark-Betreiber Currenta werde zeitnah Straßen, Gehwege und Hauseingänge reinigen.

"Es gibt Meldungen zu Rußablagerungen", sagte Landesgesundheitsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch). Eine genauere Einschätzung sei erst Ende der Woche möglich.

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten stehen am Chempark Leverkusen. Dichter Rauch steigt über der Anlage auf.

Das Gesundheitsamt und die Feuerwehr Leverkusen warnte zudem die Bevölkerung des gesamten Stadtgebiets. Es sollten vorsorglich:

Keine Nahrungsmittel aus dem Garten verzehrt werden

Spielplätze, Spielgeräte, Gartenmöbel, Pools und ähnliches nicht benutzt werden, wenn auf diesen Ruß niedergegangen ist

Keine Reinigungsversuche verschmutzter Gegenstände unternommen werden

Handschuhe bei Gartenarbeiten getragen werden

Verschmutze Pkw in einer Waschanlage gewaschen

Wer Rückstände und Ruß-Niederschlag auf Grundstücken oder Straßen entdeckt, wird gebeten, sich an die Bürger- und Bürgerinnenhotline unter 0214 406 33 33 zu wenden. Auch der Chempark hat eine Hotline eingerichtet, die unter 0214 260 599 333 zu erreichen ist.

Rauchsäule über Chempark: Luftmesswagen im Einsatz

Auch in den angrenzenden Regionen begannen Umweltschutzeinheiten der Feuerwehr mit Luftmessungen. Die Rauchsäule zog in nordöstliche Richtung. Für das Stadtgebiet Köln konnten bis zum Mittag keine Auffälligkeiten festgestellt werden, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Auch in Wuppertal waren Messfahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Dort meldeten Bürgerinnen und Bürger Rauchgeruch, die Stadt gab später aber Entwarnung. Die Messungen hätten keinen Befund ergeben, so die Stadt bei Twitter.

Die fortgesetzten Messungen durch die Umweltschutzeinheiten der @Feuerwehr_Koeln auf dem Kölner Stadtgebiet haben keine Auffälligkeiten ergeben. Die Intensität der Rauchentwicklung hat sich indes deutlich reduziert. Die Messungen werden vorsorglich fortgeführt. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Selbst die Feuerwehr in Dortmund hatte nach der Explosion im weit entfernten Chempark Leverkusen vor Geruchsbelästigungen in Teilen der Ruhrgebietsstadt gewarnt. "Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden", schrieb die Feuerwehr einige Stunden nach der Explosion am Dienstag auf Twitter. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Die Explosion im Chempark löste einen Großeinsatz von Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr aus. Foto: Oliver Berg / dpa

Explosion in Leverkusen: Brand gelöscht

Laut Werksleitung ereignete sich die Explosion am Vormittag im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemieparks, in der Produktionsrückstände der dort ansässigen Firmen gesammelt und entsorgt werden.

Drei Tanks mit organischen Lösungsmitteln gerieten in Brand. Werks- und Stadtfeuerwehr brauchten mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. "Wir gehen davon aus, dass in den Tanks 200 bis 300 Kubikmeter Lösungsmittel waren", sagte Chempark-Leiter Friedrich – rund 600.000 bis 900.000 Liter. Nun werde eine genaue Analyse vorgenommen.

Wie die Stadt Leverkusen mitteilte, mussten die Löscharbeiten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Gegen 13 Uhr teilte der Chempark dann mit, dass der Brand gelöscht sei. Von einer Eskalation der Lage sei nicht mehr auszugehen, der Standort sei stabil.

Leverkusen: Ein Polizist steht unweit einer Zufahrt zum Chempark über dem eine dunkle Rauchwolke aufsteigt. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Ermittlung der Ursache der gewaltigen Explosion konnten erst Stunden nach Ende der Löscharbeiten beginnen. Die Arbeiten im Gefahrenbereich dauerten an, so die Polizei. Nun ermitteln Brandexperten und -Expertinnen der Kölner Kriminalpolizei. Die Ursache ist bislang unklar. Möglicherweise könnte aber eine Verpuffung zu dem Unglück geführt haben, so die Feuerwehr gegenüber dem ZDF.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) bestand auch bei einem zweiten Tank Explosionsgefahr. Der Tank habe 100.000 Liter hochentzündliche, giftige Abfallstoffe enthalten, sagte Reul. Die Feuerwehr habe die Gefahr aber bannen können. Nach Reuls Angaben waren allein 300 Feuerwehrleute im Einsatz.

Explosion in Chemiewerk: Erschütterungen waren kilometerweit messbar

Der Knall der Explosion war laut Zeugenaussagen bis zu zehn Kilometer weit zu hören. Die Druckwelle der Explosion soll bis ins rund 4 Kilometer entfernte Opladen zu spüren gewesen sein. Mehrere Stationen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen konnten die Erschütterung messen, selbst im rund 40 Kilometer entfernten Hespertal.

Explosion in Leverkusen: Autobahnen wieder frei

Wegen der Explosion waren Straßen und Autobahnen im Umkreis um den Unglücksort bis zum Nachmittag gesperrt. Autofahrende waren zuvor gebeten worden, den Bereich großräumig zu umfahren und Rettungsgassen zu bilden. Auf den gesperrten Autobahnteilen bildeten sich teils lange Staus, wie auf Fotos zu sehen war.

Der Verkehr staut sich nach einer Vollsperrung des Autobahnkreuzes Leverkusen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Explosion in Chempark: Warnstufe "Gefahr"

Die Warnapp NINA hatte gegen 10 Uhr am Dienstagvormittag einen Alarm ausgelöst und die Bevölkerung gewarnt. Menschen sollten sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis zunächst in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Anwohnenden wurde empfohlen, sich in den Medien zu informieren und das betroffene Gebiet zu meiden. Auch Sirenen warnten die Bürgerinnen und Bürger.

Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chempark auf. Nach einer Explosion seien Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aktuell im Großeinsatz. Foto: Oliver Berg / dpa

Am Nachmittag wurde die Lage dann zur Warnstufe "Gefahr" heruntergestuft, das betroffene Gebiet sollte nicht aufgesucht werden und nur dringend notwendige Fahrten unternommen werden. Wieder heulten die Sirenen, diesmal aber zur Entwarnung.

BITTE UNBEDINGT RETTUNGSGASSE BILDEN!

Alle Autobahnen und der Westring sind gesperrt.

A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen.

A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld.

A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreiz Leverkusen-West. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Der Chempark ist nach eigenen Angaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt. (pcl)

