Mallorca: Corona-Inzidenz sinkt - Aktuelle Zahlen

Die Corona-Lage auf der Balearen-Insel Mallorca entspannt sich zunehmend

Neuinfektionen, Inzidenz und R-Wert sinken stetig

Das sah vor kurzem noch anders aus: Die Inzidenz erreichte zeitweise sogar ein Allzeit-Hoch von über 400

Hunderte Menschen infizieren sich auf der Ferieninsel Mallorca derzeit pro Tag mit dem Coronavirus. Die Zahlen stiegen in den vergangenen Wochen konstant, sodass das beliebte Urlaubsziel von den deutschen Behörden mittlerweile wie ganz Spanien als Hochrisikogebiet eingestuft wurde. Doch nun deutet sich eine Trendwende an.

Wie die deutschsprachige "Mallorca Zeitung" berichtet, lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca am Freitag (5.8.) bei 310,1 – am Donnerstag hatte der Wert noch 310,1 betragen. Für die Balearen, also die gesamte Inselguppe bestehend aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera, lag die Inzidenz bei 370,1 (Vortag: 401,2). Die Inzidenz wird nur wochentags gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag haben sich auf Mallorca 420 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, am Vortag waren es 460.

Mallorca: Inzidenz und R-Wert sinken

Der ebenfalls relevante R-Wert, der aussagt, wie viele Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, lag laut Cercle d'Economia de Mallorca am Mittwoch balearenweit bei 0,91 und hat damit deutlich abgenommen, am Vortag lag er noch bei 1,01.

Auf den Intensivstationen ist die Lage im Vergleich zum vergangenen Winter aber noch entspannt. Aktuell sind auf den Balearen 26 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Viele Corona-Infektionen bei jungen Menschen auf Mallorca

Aktuell sind es vor allem junge Menschen, die sich auf Mallorca mit dem Coronavirus infizieren. Bei ihnen hat die Krankheit meist einen weniger schweren Verlauf, was die geringen Auslastung der Intensivbetten erklärt. Betroffen sind aber auch ältere, noch nicht geimpfte Personen. (nfz)

