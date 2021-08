Türkei: Acht Tote durch Waldbrände – Menschen mit Booten gerettet

Tausende Feuerwehrleute kämpfen in Griechenland und in der Türkei gegen die verheerenden Waldbrände. In Urlaubsorten im Süden der Türkei wurden zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht.

Brand Schwere Waldbrände am Mittelmeer: Acht Tote in der Türkei

Bereits seit mehreren Tagen toben vor allem im Süden der Türkei schwere Waldbrände

Wegen der enormen Hitze gestalten sich die Löscharbeiten schwierig – zudem facht der Wind die Feuer immer wieder an

Mindestens acht Menschen kamen sind gestorben, viele weitere wurden verletzt – darunter ein Deutscher

Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Süden der Türkei seit Tagen gegen die verheerenden Waldbrände. Seit Mittwoch sind in mehreren Provinzen Feuer ausgebrochen, vieles deutet auf Brandstiftung hin. Ein Großteil der Brände ist zwar inzwischen unter Kontrollen, einige bereiten den Behörden aber noch immer Sorgen.

Waldbrände in der Türkei: Wohngebiete und Hotels evakuiert

Betroffen ist unter anderem die Provinz Antalya. In der Stadt Manavgat mussten mehrere Wohnviertel evakuiert werden, nachdem die Flammen auf Häuser übergegriffen hatten. Auch im Urlaubsort Antalya gab es dem Sender NTV zufolge Evakuierungen. Am Sonntag wurden dort zwei Leichen geborgen. Die Zahl der durch die Brände gestorbenen Menschen stieg damit auf acht.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu brach am Samstag auch im beliebten Badeort Bodrum an der türkischen Ägäis erneut ein Feuer aus, dort mussten Einwohner und Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Laut dem Sender CNN Türk musste ein ganzes Viertel evakuiert werden. 540 Menschen wurden per Boot in Sicherheit gebracht, weil die Straßen nicht mehr benutzbar sind.

In der Nähe der Stadt Manavgat in der türkischen Provinz Antalya steigt dichter Rauch auf. Foto: dpa

Brand in der Türkei: Erdogan dankt Putin für Hubschrauber

107 von 112 Bränden seien inzwischen unter Kontrolle, erklärte Land- und Forstwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli am Sonntag. In den Touristenregionen Antalya und Mugla wüteten sie aber weiter. Weil viele der Feuer fast zeitgleich in der Nähe von beliebten Touristenorten ausgebrochen waren, ermitteln die Behörden auch wegen Brandstiftung. Am Sonntag entstand zudem ein neuer Brand in der osttürkischen Provinz Tunceli.

Für die Türkei sind es die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Seit deren Jahresbeginn wurden nach Behördenangaben fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. In den Jahren 2008 bis 2020 waren es im selben Zeitraum durchschnittlich nur rund 13.000 Hektar.

Russland hilft Türkei im Kampf gegen die Waldbrände

Präsident Recep Tayyip Erdogan dankte unterdessen seinem russischen Kollegen Wladimir Putin für die Entsendung von Hubschraubern und Löschflugzeugen. Der türkische Staatschef steht im eigenen Land in der Kritik, nachdem bekannt geworden war, dass die Türkei trotz der jährlich immer wieder ausbrechenden Brände über keine Löschflugzeuge verfügt.

Manavgat yanıyor! Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli’nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi. #manavgatyanıyor #manavgat #antalya pic.twitter.com/vjp05k2dzK — Antalya Hakkinda (@HakkindaAntalya) July 28, 2021

Kräfte der Feuerwehr kämpfen seit Tagen am Boden und in der Luft gegen das Feuer. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan sind bei der Brandbekämpfung fünf Löschflugzeuge und 45 Helikopter im Einsatz und mehr als 20.000 Einsatzkräfte in den betroffenen Regionen unterwegs. Teilweise kommt auch Hilfe aus der Ukraine uns Russland.

Starke Winde fachen Waldbrände in der Türkei an

Vor allem wegen des starken Windes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Aber auch die ungewöhnlich hohe Anzahl an gleichzeitig zu bekämpfenden Feuern stellt die Behörden vor große Herausforderungen. Es komme nur selten vor, dass so viele Brandeinsätze gleichzeit koordiniert werden müssten, sagte Bekir Pakdemirli, der türkische Minister für Land- und Forstwirtschaft, am Freitag.

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei In der Türkei toben aktuell schwere Waldbrände. Foto: Arif Kaplan/IHA/AP/dpa

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Tausende Einsatzkräfte versuchen, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Uncredited/AP/dp

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Große Gebiete in der Türkei wurden durch die Feuer zerstört. Foto: Suat Metin/IHA/AP/dpa

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Zahlreiche Wohnhäuser fielen den Flammen zum Opfer. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Menschen versuchen, ihren Besitz und auch ihre Tiere vor den Flammen zu retten. Foto: --/IHA/AP/dpa



Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Viele Nutz- und Wildtiere konnten nicht mehr vor den Flammen gerettet werden. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Die Menschen in den von den Feuern betroffenen Regionen sind verzweifelt. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei In der Türkei stehen viele Menschen den Flammen hilflos gegenüber. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Teilweise versuchen Anwohner, die Feuer zu löschen. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Schwere Waldbrände toben im Süden der Türkei Über vielen türkischen Urlaubsorten färbte sich der Himmel durch die Brände orange. Foto: Ilyas AKENGIN / AFP

Die große Anzahl der Brände sorgt im Netz für Diskussionen: So wird spekuliert, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Auch diese Möglichkeit werde untersucht, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass in Verbindung mit den Feuern drei Personen festgenommen wurden.

Deutsche schildern dramatische Situation

Eine Deutsche, die mit ihrer Familie in Manavgat lebt, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion die dramatische Lage. "Der Rauch wird immer extremer", sagt sie am Donnerstag. Asche und Ruß fielen vom Himmel. Der Boden sei mit einer schwarzen Schicht bedeckt. "Es ist so schlimm und wir hoffen wirklich, dass nicht noch Schlimmeres passiert." Dennoch hätten sie bereits ihre Koffer gepackt. "Die Situation macht Angst. Der ganze Himmel ist orange. Aktuell ist nicht absehbar, wie es weitergeht."

Ein deutscher Urlauber berichtet unserer Redaktion von einer extremen Verunsicherung. Wegen der Asche in der Luft sei die Familie die meiste Zeit in ihrem Hotelzimmer. "Wir sind gerade mittendrin im TUI Blue, haben keinen Strom mehr. Die Hubschrauber holen vor unserem Strand das Wasser zum Löschen. Hier ist alles so dunkel, wie in der Abenddämmerung. Mal sehen wie es weiter geht."

Bürger wollen helfen, das Feuer zu löschen

Gegenüber dem Fernsehsender CNN Türk sagte Sükrü Sözen, Bürgermeister von Manavgat, dass die Feuer auch in Wohngebiete eingedrungen seien. "Viele Häuser und Arbeitsplätze sind niedergebrannt. Es breitete sich bis ins Zentrum von Manavgat aus." Bürger rüsteten sich nach Angaben einer Reporterin von TRT-News mit Wasserflaschen und Schläuchen, um das Feuer zu löschen.

Acht Menschen sind bisher durch die Brände ums Leben gekommen, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca mitteilte. Hunderte wurden laut Katastrophenschutz verletzt. Unter den Verletzten soll sich nach offiziellen Angaben auch ein Deutscher befinden. Ein Waldarbeiter habe den Mann bewusstlos an einem Wegesrand in Antalya gefunden und ihn in Sicherheit gebracht, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi. Der Mann habe Brandwunden an den Händen und im Gesicht erlitten.

Allein in der Region Manavgat wurden 18 Dörfer und Siedlungen evakuiert. Laut Landwirtschaftsminister Pakdemirli starben bei den Feuern auch zahlreiche Tiere, sowohl Nutzvieh als auch Wildtiere. Große landwirtschaftliche Flächen seien zerstört.

Waldbrände in der Türkei: Das Auswärtige Amt warnt

Das Auswärtige Amt riet angesichts der großflächigen Waldbrände insbesondere in den Provinzen Antalya, Mugla und Aydin zur Vorsicht. Reisende sollten sich vor ihrer Abreise bei den Reiseveranstaltern über die aktuelle Lage informieren und vor Ort die Anweisungen des Hotelpersonals und der Behörden befolgen. Um weitere Waldbrände zu verhindern, wurde in Teilen der Türkei der Zutritt zu Wäldern verboten.

Im vergangenen Monat waren die Temperaturen in der Türkei auf Rekordwerte geklettert: Im anatolischen Cizre wurden am 20. Juli 49,1 Grad gemessen. Und die Hitze wird voraussichtlich anhalten: Am Montag wird in Antalya eine Temperatur von 40 Grad erwartet.

Auch in anderen Ländern Südeuropas toben durch die aktuelle Hitzewelle bedingt Waldbrände. Italien meldete laut der Nachrichtenagentur AFP zuletzt 800 Feuer, in Griechenland mussten Anwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden.

(fmg/dpa/AFP)

