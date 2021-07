Türkei: Corona-Inzidenz über 150 – trotzdem kein Risikogebiet mehr

Die Türkei verzeichnet Ende Juli 14.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Steigen die Zahlen weiter, ist der Urlaub für einige Deutsche in der beliebten Türkei in Gefahr.

In der Türkei steigen die Corona-Zahlen aktuell stark an

Die Einstufung als Risikogebiet entfällt, obwohl die Inzidenz über 150 liegt

Doch bald könnte es für Urlauber strengere Regeln geben

Die Corona-Lage in der Türkei wird von Tag zu Tag ernster. So betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in dem beliebten Urlaubsland am Samstag 156. Am Mittwoch lag der Inzidenz-Wert für die Türkei noch bei 109,1 – und hatte damit erstmals seit 17. Mai wieder die Marke von 100 überschritten. Zum Vergleich: In Deutschland lag die Inzidenz am 31. Juli bei 16,9.

Noch stuft das Auswärtige Amt die Türkei unverändert als Risikogebiet ein. Das bedeutet, dass bei der Rückreise nach Deutschland ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis vorlegt werden muss. Doch diese Einstufung entfällt am Sonntag. Lesen Sie auch: Waldbrände in der Türkei - Feuer gehen auf Häuser über

Corona-Zahlen steigen: Türkei kein Risikogebiet mehr?

Denn mit der neuen Einstufung in Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete gibt es ab Sonntag keine einfachen Risikogebiete mehr. Die Türkei kann also nicht mehr als solches ausgewiesen werden. Da als wichtiges Indiz für die Klassifizierung als Hochrisikogebiete laut "merkur.de" allerdings eine stabile Inzidenz über 100 gilt, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Türkei als solches eingestuft wird.

Durch den Wegfall der Risikogebiete ändert sich für Türkei-Urlauber nicht viel. Sie müssen wegen der neuen Einreiseverordnung bei der Rückreise nach Deutschland weiterhin einen negativen Test, ein Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Würde die Türkei allerdings als Hochrisikogebiet eingestuft, hätte das vor allem für ungeimpfte Urlauber Konsequenzen.

Eine "Freitestung" aus der Quarantäne, die aktuell unmittelbar nach der Einreise möglich ist, könnte dann frühestens nach fünf Tagen erfolgen. Die normale Quarantänezeit beträgt zehn Tage. Für Rückreisende mit einem vollen Impfschutz besteht keine Quarantänepflicht, sofern bereits bei Einreise ein Nachweis vorliegt. Einreisende müssten ihre persönlichen Daten zudem für die Dauer der Quarantäne zudem auf dem Einreiseportal der Bundesregierung im Internet angeben.

Corona-Lage in der Türkei: Impfkampagne geht schleppend voran

Wie die Johns-Hopkins-Universität berichtet, haben sich in der Türkei seit Beginn der Pandemie knapp 5,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dabei sind zum aktuellen Zeitpunkt lediglich 29,76 Prozent der Bevölkerung vollständig . Dem Bericht zufolge sind 51.124 Menschen in der Türkei an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Auch interessant: Testpflicht und Quarantäne: Das gilt für den Sommerurlaub (fmg/dpa/afp)

