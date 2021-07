Schlappe für Trump: US-Kongress darf Steuer-Unterlagen einsehen

Sa, 31.07.2021, 11.09 Uhr

Hat sich Donald Trump durch seine wirtschaftlichen Verwicklungen in seiner Politik beeinflussen lassen? Aufschluss darüber könnten die Steuererklärungen des früheren US-Präsidenten geben. Der US-Kongress darf die Unterlagen nach einer Entscheidung der US-Regierung nun einsehen. of US President Donald Trump talking about his tax returns