Staatsanwaltschaft beschuldigt New Yorks Gouverneur der sexuellen Belästigung

Di, 03.08.2021, 19.16 Uhr

Die US-Staatsanwaltschaft wirft dem Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, sexuelle Belästigung vor. Eine unabhängige Untersuchung habe ergeben, dass Cuomo "Angestellte des Staates New York sexuell belästigt hat", sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Dienstag.