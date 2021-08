Deutschland befindet sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) am Beginn der vierten Corona-Welle. Von den Neuinfektionen seien vor allem jüngere Altersgruppen betroffen, hieß es weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg indes auf 48,8.

Deutschland laut RKI am Beginn der vierten Corona-Welle

Berlin. Die sogenannte 3G-Regel tritt an diesem Montag in Kraft. Was die Maßnahmen für Alltagssituationen bedeuten, lesen Sie im Überblick.