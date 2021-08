Kabul kurz vor dem Fall an Taliban - Regierung kündigt "friedliche Machtübergabe" an

Mo, 16.08.2021, 21.38 Uhr

Afghanistans Hauptstadt Kabul steht vor dem Fall an die radikalislamischen Taliban. Am Sonntag rückten die Islamisten bis an den Stadtrand von Kabul vor. Afghanistans Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal kündigte eine "friedliche Machtübergabe" an eine "Übergangsregierung" an.