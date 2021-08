Prozess um Autoattacke von Trier begonnen

Do, 19.08.2021, 13.43 Uhr

Am 1. Dezember 2020 war ein 51-Jähriger mit seinem Auto durch die Fußgängerzone von Trier gerast und hatte fünf Menschen getötet. Heute beginnt vor dem Landgericht der rheinland-pfälzischen Stadt der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fünffachen Mord, versuchten Mord in 18 Fällen sowie gefährliche und schwere Körperverletzung in 14 Fällen vor.