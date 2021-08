Ostsee: Jetski-Unfall - Urlauber stürzt ins Meer und ertrinkt

Heringsdorf. Ein Urlauber aus Baden-Württemberg ist mit einem Jetski in der Ostsee tödlich verunglückt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Unfall Usedom: Jetski-Fahrer stirbt nach Sturz in die Ostsee

Ein Ostsee-Urlauber ist bei einem Jetski-Unfall vor Heringsdorf ums Leben gekommen. Der 51-Jährige aus Baden-Württemberg war am Samstag (21.8.) mit seinem Wasserfahrzeug in der Nähe der Seebrücke Heringsdorf vor der Insel Usedom unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache plötzlich von seinem Jetski stürzte und im Wasser versank, wie die Polizei mitteilte.

Ostsee-Urlauber ertrinkt nach Sturz von Jetski

Mehrere Rettungsschwimmer und ein Rettungshubschrauber nahmen die Suche nach dem Mann auf und fanden ihn wenige Minuten später leblos im Wasser auf. Die Einsatzkräfte bargen ihn und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein - doch der 51-Jährige starb noch vor Ort.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Derzeit gebe es laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung mit weiteren Beteiligten.

Immer wieder passieren Unfälle mit Jetskis, die in der Regel ohne Führerschein gefahren werden dürfen. So schwebten im letzten Sommer ein Mann und eine Frau nach einem Jetski-Unfall auf der Elbe in Lebensgefahr.

(amw/dpa)

