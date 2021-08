Igor Vovkovinskiy: Größter Mann der USA mit 38 Jahren gestorben

Rochester/Berlin. Igor Vovkovinskiy hatte eine Größe von 2,35 Metern. Nun ist der aus der Ukraine stammende 38-Jährige an einer Krankheit gestorben.

Die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker starb am 4. Juni 2021 im Alter von 96 Jahren.

Les McKeown ist am 20. April 2021 mit 65 Jahren plötzlich gestorben.

Magier Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 mit 81 Jahren. Neun Monate zuvor verstarb sein Partner Roy Horn.

Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Die US-Schauspielerin Jessica Walter starb im Alter von 80 Jahren am 24. März 2021.

Der US-Rapper DMX starb mit 51 Jahren am 9. April 2021.

Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II, schlief am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren für immer ein.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Die italienische Sängerin Milva bei einem Auftritt 2012. Ihre Tochter bestätigte den Tod der rothaarigen Schlager- und Chansonsängerin am 24. April.

Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Infektion.

Der "Kleine Raupe Nimmersatt"-Autor Eric Carle ist am Pfingstsonntag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Schauspielerin Lisa Banes starb am 14. Juni im Alter von 65 Jahren. Die Schauspielerin war von einem Scooter angefahren worden und erlitt schwere Gehirnverletzungen.

"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Esther Bejarano, deutsch-jüdische Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, ist am 10. Juli mit 96 Jahren gestorben.

Joey Jordison, ehemaliger Schlagzeuger der Metal-Band Slipknot, ist am 26. Juli gestorben. Er wurde nur 46 Jahre alt.

Er war der größte in den USA lebende Mann - nun ist Igor Vovkovinskiy nach Angaben seiner Familie gestorben. Davon berichteten US-Medien am Montag. Der aus der Ukraine stammende Vovkovinskiy hatte eine Körpergröße von 2,35 Metern. Er wurde 38 Jahre alt.

In einem Facebook-Post teilte seine Mutter mit, dass ihr Sohn am Freitag in einem Krankenhaus nach einem Herzleiden gestorben sei. Vovkovinskiy sei im Kreis enger Familienmitglieder gestorben, heißt es darin. "Sein letztes Dinner waren Kiewer Torte und Fanta", schreibt die Mutter.

Größter Mann der USA gestorben: Hirntumor als Kind

Als Kind war Vovkovinskiy 1989 nach Rochester im US-Bundesstaat Minnesota gekommen. Der Umzug hatte medizinische Gründe: Er musste wegen eines Hirntumors behandelt werden, der bei ihm gegen die Hypophyse gedrückt und zu einer starken Ausschüttung von Wachstumshormonen geführt hatte.

2010 erklärte ihn das Guinness-Buch der Rekorde zum größten lebenden Mann in den USA, wie die "New York Post" berichtete. Vovkovinskiy sorgte für Schlagzeilen, als er bei einer Veranstaltung von Ex-Präsident Barack Obama ein T-Shirt mit der Aufschrift "Größter Obama-Unterstützer der Welt" trug.

Vovkovinskiy hatte Schuhgröße 59

Durch seine Größe hatte Vovkovinskiy einige Schwierigkeiten im Alltag: Besonders kompliziert war es für den Mann laut CNN, in Autos zu steigen oder passendes Schuhwerk zu finden. Wie t-online.de schreibt, hatte er die Schuhgröße 59.

Den Titel als größter lebender Mensch der Welt hält der 38-jährige Türke Sultan Kösen inne. Nach Angaben von Guinness ist der Rekordhalter 2,51 Meter groß. Auf seinem Instagram-Account teilt Kösen immer wieder Fotos aus seinem Alltag.

(dpa/raer)

