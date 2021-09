Corona: RKI-Zahlen steigen erneut ++ Wann Pandemie ein Ende hat

Das RKI registriert 13.715 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

Mediziner erwarten die Zulassung von Corona-Impfstoffen für Säuglinge

Die Stiko will bald über die Booster-Impfung für bestimmte Gruppen empfehlen

In Nordrhein-Westfalen wurden die ersten Auffrischungsimpfungen bereits durchgeführt

Die WHO hat die sogenannte Mu-Variante als "Variante von Interesse" eingestuft

In Bochum ist ein Mann an einer Nebenwirkung der Corona-Impfung gestorben

Berlin. Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie fragen sich viele Menschen erschöpft: Wie lange noch? Vielleicht noch ein halbes bis Dreivierteljahr, meint der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). "Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona", sagte Andreas Gassen der "Rheinischen Post". "Bis dahin wird die Impfquote noch einmal etwas höher liegen, vor allem nimmt aber auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zu. Einschränkungen werden dann wohl gänzlich unnötig werden."

In Deutschland ist die vierte Welle der Pandemie ist in vollem Gange. Insbesondere in den jüngeren Altersgruppen grassiert das Virus. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stecken sich derzeit vor allem junge Erwachsene mit der Delta-Variante an. Betroffen sind aber auch Schülerinnen und Schüler, die oft noch ungeimpft sind.

Doch auch was die restliche Bevölkerung angeht, stagniert die Impfkampagne zunehmend. Mit einer bundesweiten Aktionswoche im September sollen die Bürgerinnen und Bürger nun erneut zum Impfen motiviert werden. Auch die seit vergangener Woche geltende 3G-Regel verfolgt dieses Ziel - sie macht es für Ungeimpfte deutlich aufwendiger, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch die Corona-Schnelltests sollen ab dem 11. Oktober für die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr kostenlos sein.







Dass die Pandemie noch nicht gebannt ist, zeigt sich auch daran, dass sich weltweit eine neue hochansteckende Corona-Variante verbreitet. Die neu entdeckte Variante C.1.2 weise mehr Mutationen als jede andere bisher entdeckte Variante auf und verändere sich besonders schnell, heißt es in einer aktuellen Prep-Print-Studie. Aus diesem Grund sei sie möglicherweise ansteckender als andere Corona-Formen. Auch besteht der Verdacht, dass C.1.2 resistent gegen Impfstoffe sein könnte.

RKI meldet neue Infektionszahlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen lag sie bei 76,9 - am Vortag lag der Wert bei 75,7. Vor einer Woche betrug er 66,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.715 Corona-Neuinfektionen.Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.626 Ansteckungen gelegen. Mehr zum Thema: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Donnerstag, 2. September: Jedes zehnte Kind in Hartz-IV-Familien geht beim Corona-Freizeitbonus leer aus

1.01 Uhr: Jedes zehnte Kind in Hartz IV muss ohne den für ärmere Familien gedachten Corona-Freizeitbonus auskommen. Nach neuen Zahlen der Bundesregierung haben rund 190.000 Kinder und Jugendliche keinen Anspruch auf die staatliche Einmalzahlung von 100 Euro, obwohl sie in einem Hartz IV-Haushalt leben. Das zeigt eine Antwort des Bundessozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion, die unserer Redaktion vorliegt.

Laut Ministerium haben von den bundesweit zuletzt 1,87 Millionen Minderjährigen in Hartz IV-Familien nur 1,68 Millionen Anrecht auf den Kinderfreizeitbonus. Diese jüngsten Zahlen stammen laut Regierung von April 2021.

Corona-News von Mittwoch, 1. September: Mediziner erwarten Corona-Impfstoff für Säuglinge

22.00 Uhr: Aktuell laufen mehrere Studien zu Corona-Impfungen für Kinder. Für Kinder unter zwölf Jahren erwarten Experten noch für dieses Jahr Zulassungen von Corona-Vakzinen. Lesen Sie hier, ab wann wohl selbst Säuglinge gegen das Coronavirus geimpft werden könnten.

EU weist Kritik der WHO an Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 zurück

19.52 Uhr: Die EU hat Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 wegen der weltweiten Ungleichverteilung des Impfstoffs zurückgewiesen. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte am Mittwoch, die EU benötige für mögliche Auffrischungsimpfungen geschätzt 300 bis 350 Millionen Impfdosen - so viel Corona-Impfstoff werde in der EU in einem Monat produziert.

"Ich verstehe die Botschaft, aber die Zahlen geben das nicht her", sagte Breton, der für den Ausbau der Produktionskapazitäten in der EU zuständig ist. Zusammengenommen produzierten die EU und die USA 500 bis 600 Impfdosen pro Monat. Die EU exportiere zudem hunderte Millionen Impfdosen in bedürftige Länder.

Der Flughafen Lissabon. Foto: Salido Zarco

Portugal lockert Corona-Einreisebeschränkungen für Briten und Brasilianer

19.00 Uhr: Portugal lockert seine Corona-Einreisebeschränkungen für Reisende aus Großbritannien und Brasilien. Flugreisende, die sich vor dem Abflug in Großbritannien oder Brasilien aufgehalten haben, müssen seit Mittwoch nicht mehr in Quarantäne, wie das Innenministerium mitteilte. Aufgehoben wurde zudem das Einreiseverbot für brasilianische Touristen.

Bisher hatte Portugal nicht unbedingt notwendige Reisen aus und nach Brasilien untersagt. Nun steht das südamerikanische Land auf einer Liste, auf der bereits alle EU-Staaten, Großbritannien und die USA stehen. Reisende aus diesen Ländern müssen bei der Einreise keine beruflichen, familiären oder gesundheitlichen Gründe mehr angeben. Alle Reisenden müssen bei der Einreise in Portugal aber weiterhin einen negativen Corona-Test oder einen Impfnachweis vorlegen können.

Dänemark verzichtet künftig auf den Corona-Pass

18.13 Uhr: In Dänemark wird ab sofort in den meisten öffentlichen Einrichtungen nicht mehr die Vorlage eines Corona-Passes verlangt. Künftig ist er nur noch bei größeren Veranstaltungen und in Nachtclubs notwendig, die in der Nacht zum Mittwoch erstmals wieder öffneten. In Bars, Cafés, Restaurants, Fitness-Studios und Friseursalons muss kein Nachweis einer vollständigen Impfung oder eines negativen PCR-Tests mehr erbracht werden.

Der Nachweis in Form einer App oder in Papierform war im März eingeführt worden, als mit einer ersten Lockerung der Corona-Maßnahmen die Zoos des Landes wieder öffneten. Es sei ein „etwas besonderer Tag“, sagte der Restaurantbesitzer Eric Poezevara in Kopenhagen. Der Abschied vom Coronapass werde ihm nicht schwerfallen, aber seine Einführung im März habe ihm gefallen, weil es „der Anfang der Hoffnung“ auf eine Überwindung der Corona-Epidemie gewesen sei.

Schottland will Impfpflicht für Discos und Großveranstaltungen

17.49 Uhr: In Schottland soll künftig der Zutritt zu Nachtclubs und Großveranstaltungen nur noch mit dem Nachweis einer Corona-Impfung möglich sein. Entsprechende Pläne soll das Parlament des britischen Landesteils in der kommenden Woche absegnen, wie Regierungschefin Nicola Sturgeon am Mittwoch in Edinburgh sagte. Demnach sollen die Impfpässe für Discos ebenso Pflicht werden wie für unbestuhlte Events in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Teilnehmern, Freiluftveranstaltungen ohne Sitzplätze mit mehr als 4000 Zuschauern und grundsätzlich für alle Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Menschen.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will eine Impfpflicht für Clubs durchsetzen. Foto: dpa

Großes Datenleck bei Corona-Tests in Österreich

17.39 Uhr: In Österreich sind Medien die persönlichen Daten von mehr als 24.000 positiv getesteten Corona-Infizierten zugespielt worden. Wie die österreichische Datenschutzbehörde am Mittwoch mitteilte, hat sie eine Prüfung des Falls eingeleitet. Die dem Sender ORF und der Zeitung „Der Standard“ vorliegende Liste stammte ursprünglich offenbar vom Ex-Geschäftsführer der Firma HG Lab Truck, die im Auftrag des Bundeslands Tirol PCR-Tests vorgenommen hatte.

Wie der „Standard“ berichtete, hatte der zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr als Geschäftsführer tätige Mann Mitte August eine E-Mail mit der Liste im Anhang an einen IT-Spezialisten einer anderen Firma geschickt. Die Liste enthält unter anderem Namen, Geburtsdaten und Adressen von Getesteten. Dem Bericht zufolge erklärte der Ex-Geschäftsführer, er sei Opfer eines Hacker-Angriffs geworden.

Umfrage: Deutsche sehen sich in EU besonders von Corona-Krise eingeschränkt

17.13 Uhr: In Deutschland fühlen sich die Menschen einer EU-weiten Umfrage zufolge durch die Corona-Pandemie besonders in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wie aus der am Mittwoch vom Brüsseler Politikinstitut European Council on Foreign Relations (ECFR) vorgestellten Erhebung zur Wahrnehmung der Corona-Krise hervorgeht, fühlten sich lediglich elf Prozent der Befragten in Deutschland in der Gestaltung ihres Alltags "frei".

35 Prozent fühlten sich "teilweise frei", 49 Prozent fühlten sich "nicht frei". Zugleich gaben 68 Prozent der Befragten in Deutschland an, sich 2019 vor der Corona-Pandemie frei gefühlt zu haben. Damit sahen sich die Menschen hierzulande so sehr von der Corona-Krise in ihrer Freiheit eingeschränkt wie in keinem anderen der zwölf untersuchten EU-Länder. Im europäischen Gesamtdurchschnitt gaben 22 Prozent an, sich frei zu fühlen, während 64 Prozent angaben, sich vor der Pandemie frei gefühlt zu haben.

Steinmeier kritisiert "antisemitische Verschwörungsmythen"

16.32 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich besorgt über "schlimmste antisemitische Verschwörungsmythen" im Zuge der Corona-Pandemie geäußert. "Es schmerzt mich und macht mich zornig, dass antisemitischer Hass und judenfeindliche Hetze sich so offen zeigen - ausgerechnet in Deutschland", hieß es in einer Grußbotschaft Steinmeiers zum jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana vom Mittwoch.

Der Anschlag auf die Synagoge von Halle habe leider zu keiner Wende geführt. Jüdinnen und Juden in Deutschland würden auch weiterhin verhöhnt, herabgewürdigt und gewaltsam angegriffen. Dies sei unerträglich. "Und es ist die Pflicht von Staat und Gesellschaft, diesem Hass entgegenzutreten. Denn jeder Mensch, der in diesem Land zu Hause ist, hat alles Recht der Welt, sich hier sicher, geschützt und aufgehoben zu fühlen", erklärte Steinmeier.

Auffrischungsimpfungen in NRW gestartet

16.26 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Auffrischungsimpfungen begonnen. Den Anfang hätten fünf Pflegeeinrichtungen gemacht, teilte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit.

NRW hat mit den Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen begonnen (Symbolbild). Foto: iStock

In Pflegeeinrichtungen und bei Hausärzten sollen zunächst Menschen über 80 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn die Zweitimpfung bei ihnen sechs Monate zurückliegt. Nach und nach sollen dann die weiteren Gruppen folgen. Geimpfte, die einen Vektor-Impfstoff erhalten haben, sollen ab Ende Oktober ihre Auffrischung bekommen. Die Impfzentren schließen Ende September.

Milliarden Euro an Fördergeldern für Schulen ungenutzt

14.29 Uhr: Satte 6,5 Milliarden Euro stehen bereit, aber nur ein kleiner Teil davon ist bisher abgerufen: Die Fördergelder aus dem "Digitalpakt Schule" kommen auch zwei Jahre nach dessen Start nur tröpfchenweise an den Schulen an. Wie aus dem halbjährlichen Bericht des Bundesbildungsministeriums hervorgeht, der die Rückmeldungen der Länder zum Abruf der Gelder zusammenfasst, waren zum Stichtag 30. Juni nur 852 Millionen Euro abgerufen. Beantragt und bewilligt, aber noch nicht abgerufen waren rund 1,4 Milliarden Euro. Zwei Drittel des Fördertopfes sind damit bisher ungenutzt und unverplant. Über die Zahlen hatte zuerst das "Handelsblatt" berichtet, sie lagen auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Beim Digitalpakt handelt es sich um ein Förderprogramm zur digitalen Modernisierung der Schulen, das seit Mai 2019 und noch bis 2024 läuft. Der Bund hatte zunächst fünf Milliarden Euro bereitgestellt für digitale Lernplattformen, den Aufbau von schuleigenem WLAN, die Anschaffung von interaktiven Tafeln (Smartboards) und für andere Investitionen. Im Zuge von Corona wurde das Förderprogramm dreimal aufgestockt: 500 Millionen Euro für Laptops für bedürftige Schüler kamen dazu, 500 Millionen für Dienstlaptops für Lehrkräfte und 500 Millionen für Schuladministratoren, die sich um die Technik kümmern.

Schule startet in Russland ohne Einschränkungen

13.19 Uhr: Trotz täglich Tausender neuer Corona-Fälle hat in Russland das neue Schuljahr ohne größere Einschränkungen begonnen. Nach drei Monaten Sommerferien müssen rund 17 Millionen Kinder und Jugendliche seit Mittwoch wieder zur Schule. Fernunterricht sei vorerst nicht geplant, sagte Bildungsminister Sergej Krawzow. In der Hauptstadt Moskau müssen allerdings Schüler mit Erkältungssymptomen oder bei Corona-Fällen in der Familie zu Hause bleiben. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es nicht.

In Russland gab es am Mittwoch der aktuellen Statistik zufolge mehr als 18.300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. 790 Menschen starben mit dem Virus. Um massenhafte Ansteckungen zu verhindern, müssen Schulen Kindern und Jugendlichen regelmäßig die Temperatur messen. Auch sollen Schüler möglichst wenig Klassenräume wechseln.

Stiko plant zeitnahe Empfehlung für Booster-Impfung

12.42 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant in der Corona-Pandemie eine zeitnahe Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte. Die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Lange werde es nicht mehr dauern, auf ein genaues Datum für die Empfehlung könne er sich aber noch nicht festlegen.

Start der Booster-Impfungen: Debatte um Impfauffrischung Start der Booster-Impfungen: Debatte um Impfauffrischung

Geplant sei auch eine Aktualisierung der Empfehlung für Schwangere, wenn die Datenaufarbeitung bei der Stiko in diesem Bereich voranschreite. Bisher ist die Empfehlung für Schwangere stark eingeschränkt: Sie gilt nur für Frauen mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung oder für Frauen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände. Nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung kann diesen Gruppen seit Mai eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel angeboten werden. Lesen Sie dazu: Booster-Impfung - Wer jetzt die dritte Corona-Impfung mit Biontech oder Moderna bekommt

Für Kinder unter 12 Jahren gibt es in Europa bisher keine zugelassenen Impfstoffe. Hersteller wollen bis zum Herbst Daten dafür vorlegen.

Mu-Variante "von Interesse" laut WHO

11.23 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine weitere Corona-Variante als "Variante von Interesse" eingestuft. Die auch als Mu bezeichnete Variante B.1.621 weise Mutationen auf, die auf eine mögliche Resistenz gegen Impfstoffe hindeuten könnten, teilte die WHO am Dienstag mit. Erstmals aufgetreten war die Variante im Januar in Kolumbien.

"Die Mu-Variante verfügt über eine Konstellation aus Mutationen, die das Risiko einer immunevasiven Eigenschaft erkennen lassen", erklärte die WHO. Inzwischen sei die Variante außer in Kolumbien auch in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa aufgetreten. Während in Kolumbien 39 Prozent der Corona-Infektionsfälle auf die Mu-Variante zurückgehen, liege die globale Verbreitung der Variante jedoch bei unter 0,1 Prozent.

Dass Viren mutieren, ist normal. Die meisten Mutationen sind ungefährlich und verändern die Eigenschaften von Erregern nicht. Vor dem Hintergrund weltweit steigender Infektionszahlen befürchten Experten im Falle des Coronavirus Sars-CoV-2 jedoch die Entstehung einer neuen Virus-Variante, die Auswirkungen auf die Effektivität der verfügbaren Corona-Impfstoffe haben könnte.

Derzeit stuft die WHO vier Corona-Varianten als "besorgniserregend" ein, darunter die in 193 Ländern vertretene Alpha-Variante und die in 170 Ländern präsente Delta-Variante, die besonders ansteckend ist und inzwischen auch in Deutschland die Oberhand hat. Lesen Sie hier: Diese Corona-Varianten gibt es.

Arbeitgeber muss Impfungen während Arbeitszeit ermöglichen

11 Uhr: Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten künftig eine Corona-Schutzimpfung während der Arbeitszeit ermöglichen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin eine Ergänzung der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Danach werden die Unternehmen außerdem verpflichtet, ihr Personal über Risiken einer Covid-19-Erkrankung zu informieren und auf die Möglichkeit einer Impfung aufmerksam zu machen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist der Meinung, die vierte Welle lasse sich nur durch mehr Impfungen brechen. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Die von derzeit in der Politik und Wirtschaft diskutierte Auskunftspflicht von Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern über ihren Impfstatus ist nicht Teil der Verordnung. Arbeitgeber, denen bekannt ist, wer geimpft ist und wer nicht, können dies aber bei ihren Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Die Unternehmen sind weiterhin verpflichtet, mindestens zweimal pro Woche einen Corona-Test anzubieten für alle Beschäftigten, die in Präsenz arbeiten. Die neuen Regelungen zur Impfung während der Arbeitszeit treten am 10. September in Kraft und gelten zunächst bis zum 24. November.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, die vierte Welle der Pandemie könne nur durch mehr Impfungen gebrochen werden. Deshalb müssten auch die Betriebe ihre Anstrengungen ausweiten, Beschäftigte zu einer Impfung zu motivieren.

34-Jähriger stirbt an Nebenwirkung von Impfung

10.26 Uhr: In Bochum ist ein Familienvater nach einer Corona-Impfung gestorben. Wie die "WAZ" berichtet, habe sich der 34-Jährige Ende Mai mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Danach sei er aufgrund einer Sinusvenenthrombose ins Koma gefallen. Am 17. Juni sei er dann gestorben, wie es weiter heißt. Eine Obduktion habe die "tödliche Impfreaktion" bestätigt. Der 34-Jährige hinterlässt einen fünfjährigen Sohn und seine Frau.

Bei den Impfungen mit Johnson & Johnson und Astrazeneca kann es zu seltenen Hirnvenenthrombosen kommen.

In Israel startet Schule erneut unter Corona-Bedingungen

8.22 Uhr: In Israel hat das Schuljahr zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen begonnen. Für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche öffneten am Mittwoch nach Medienberichten wieder Schulen und Kindergärten. Dabei gilt Maskenpflicht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel war am Tag vor Schulbeginn mit fast 11.000 Fällen binnen 24 Stunden auf einen Höchststand seit Beginn der Pandemie geklettert.

In Israel hat das Schuljahr zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen begonnen. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Experten befürchten, der Schulbeginn könnte das Infektionsgeschehen weiter befeuern. Rund 2,13 Millionen Kinder unter zwölf können in Israel nur in seltenen Ausnahmefällen geimpft werden. Etwa eine Viertelmillion Schüler müssen den Angaben zufolge an Fernunterricht teilnehmen - entweder, weil sie in Corona-Quarantäne sind, oder weil die Zahl geimpfter Kinder in ihren Klassen zu niedrig ist.

Heil will Arbeitgeber enger in Impfkampagne einbinden

7.33 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) pocht auf eine engere Einbindung der Arbeitgeber in die Impfkampagne gegen das Coronavirus. "Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat für mich als Arbeitsminister weiterhin oberste Priorität. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Arbeitgeber enger in die Impfkampagne einbinden", sagte Heil der "Rheinischen Post" vom Mittwoch.

"Wir wollen, dass die Beschäftigten bei der Wahrnehmung von Impfangeboten unterstützt werden: durch gezielte Information und betriebliche Impfangebote. Zudem wollen wir, dass Beschäftigte freigestellt werden, um sich impfen zu lassen", sagte Heil.

Australien: "Delta-Variante macht Null-Covid-Strategie unmöglich"

5.53 Uhr: Trotz eines seit mehr als zwei Monaten geltenden Lockdowns haben die Behörden im australischen Bundesstaat New South Wales erneut mehr als 1100 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Regierung in der Region mit der Millionenstadt Sydney gestand am Mittwoch ein, dass die Null-Covid-Strategie, die das Land lange verfolgt hatte, gescheitert sei. "Es ist unmöglich, die Delta-Variante zu eliminieren", sagte Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian.

Bisher sei New South Wales erfolgreich darin gewesen, andere Varianten unter Kontrolle zu bringen. "Aber die Delta-Variante ist ein Wendepunkt - und jeder Bundesstaat in Australien wird früher oder später damit leben müssen." Die Behörden versuchen derzeit, so schnell wir möglich 70 Prozent der Bevölkerung vollständig zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. In New South Wales könnte dies bereits Mitte Oktober der Fall sein, sagte Berejiklian.

Justizministerin Lambrecht für Impfabfrage am Arbeitsplatz nur in Ausnahmefällen

5 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hält ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers mit Blick auf den Impfstatus seiner Beschäftigten nur in Ausnahmenfällen für vertretbar: "Gesundheitsdaten von Beschäftigten sind besonders sensibel, dazu gehört auch die Frage einer Impfung gegen das Corona-Virus", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Ein Auskunftsrecht von Arbeitgebern sei daher nur in bestimmten Fällen vorstellbar, "in denen es um besondere Gefährdungssituationen geht".

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht in Berlin. Foto: dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte eine Debatte über die Frage angestoßen, ob das Infektionsschutzgesetz geändert werden solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürften. Er tendiere zu einer solchen Änderung, so Spahn.

Kassenärzte fordern Stiko-Empfehlung zu dritter Corona-Impfdosis

4.30 Uhr: Die Kassenärzte fordern eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus. "Die Stiko hat die Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung für eine Drittimpfung auszugeben", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, unserer Redaktion. Der Verbandschef betonte: "Die Stiko wäre für solche Vorgaben die richtige Institution. Dort sitzen die Fachleute, die tatsächlich Ahnung vom Impfen haben." Es gehe darum, diejenigen zuerst durch eine dritte Dosis schützen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. "Die Stiko trifft rationale, faktenbasierte Entscheidungen – anders als mitunter die Politik", sagte Gassen.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte entsprechende Vorgaben für so genannte Booster-Impfungen. Er verlangte, die Politik müsse "jetzt eine klare Ansage machen, welche Gruppen bei den Auffrischungsimpfungen zuerst an der Reihe sind. Es muss klar sein, um welche Jahrgänge es sich handelt und bei welchen Risikofaktoren eine dritte Impfung angezeigt ist", sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Es müsse "so ähnlich laufen wie in der ersten Welle".

Zugleich forderte Lauterbach auch eine Klarstellungen, wer vorerst auf eine Drittimpfung gegen Covid-19 warten müsse. Ansonsten würden Menschen geimpft, "die die dritte Dosis noch gar nicht bekommen sollen. In der Folge werden diejenigen nach hinten gedrängt, die die Corona-Auffrischungsimpfung aktuell am dringendsten benötigen", warnte der Gesundheitspolitiker und Mediziner. Lauterbach führte aus, er selbst werde im Moment von sehr viele Menschen angesprochen, "die eine dritte Corona-Impfdosis wollen, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe sind".

Coronakrise - Omnibusunternehmen rechnen mit Umsatzminus von 70 Prozent

1 Uhr: Die deutschen Omnibusunternehmer stecken weiter in der finanziellen Krise. "Die privaten Busunternehmen erwarten in diesem Jahr einen durchschnittlichen Umsatzeinbruch von knapp 70 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019", nannte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer (bdo), Christiane Leonard, das Ergebnis einer Verbandsumfrage unter 370 Mitgliedern, die unserer Redaktion vorliegt.

Für die Bustouristik wird sogar ein Umsatzminus von 80 Prozent prognostiziert. Die Busfirmen, die im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) eingesetzt werden, sagen einen Umsatzrückgang von 22 Prozent voraus. Insbesondere das Auslandgeschäft laufe sehr schlecht, während sich die Inlandsverkehre langsam erholen. "72 Prozent der Unternehmen wissen nicht, ob sie es überstehen werden, wenn die staatlichen Hilfen nicht verlängert und verbessert werden", warnte Leonard. 14 Prozent gehen "sicher davon aus", dass sie ohne Hilfen Insolvenz anmelden müssen.

Foto: imago stock / imago images/Petra Schneider

Für mehr Wettbewerbsgleichheit unter den Verkehrsmitteln fordert die Verbandschefin eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Reisebusfahrten auf 7 Prozent, wie dies auch für die Bahn gelte. Die aktuelle Situation verzerre den Wettbewerb. Lesen Sie die ganze Meldung.

Corona-News von Dienstag, 31. August: Kiss sagen weitere Konzerte ab

22.52 Uhr: Nach Kiss-Frontmann Paul Stanley ist nun auch der Bassist der Hardrock-Band, Gene Simmons, positiv auf Corona getestet worden. Der 72-jährige Simmons habe leichte Krankheitssymptome, teilte die US-Band am Dienstag auf Instagram mit. Bis zum 5. September werden nun vier geplante Konzerte in den USA abgesagt.

Die Band und die Crewmitglieder werden sich zehn Tage in ihrem eigenen Umfeld isolieren, wie es weiter hieß. Danach wollten sie ihre "End Of The Road"-Tour in Kalifornien fortsetzen. Vorige Woche hatte Kiss wegen eines positiven Corona-Tests bei Frontmann Paul Stanley ein Konzert im US-Staat Pennsylvania kurzfristig abgesagt. Alle Bandmitglieder und die Crew seien vollständig geimpft und hätten Hygieneregeln befolgt, teilte die Band mit.

Irland kündigt weitere Corona-Lockerungen an

22.14 Uhr: In Irland sollen am 22. Oktober fast alle verbleibenden Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Voraussetzung ist, dass bis dahin 90 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Virus geimpft sind und die Zahl der Neuinfektionen stabil bleibt. Das beschloss das Kabinett des EU-Mitgliedstaates am Dienstag in Dublin, wie der Sender RTÉ und die Zeitung "Irish Times" berichteten. Allerdings bleibt die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen sowie in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr bestehen.

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen nimmt nach Angaben des Hausärzteverbandes deutlich ab. Foto: Fabian Sommer/dpa

Sollte der Impfstatus vom Chef abgefragt werden?

21.29 Uhr: Jens Spahn denkt über Gesetzesänderung nach, durch die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Belegschaft abfragen dürften. Wäre das richtig? Lesen Sie hier zwei Meinungen aus unserer Redaktion zu dem Thema: Pro und Contra: Darf der Chef nach der Impfung fragen?

Kuba will Schulen erst nach Corona-Impfung aller Schüler wieder öffnen

19.38 Uhr: Die kubanische Regierung will die Schulen des Landes nicht öffnen, bevor jedes Kind gegen das Coronavirus geimpft ist. Wie die Bildungsministerin Ena Elsa Velázquez am Dienstag mitteilte, soll das neue Schuljahr am kommenden Montag mit Distanzunterricht beginnen. Die Regierung habe zudem einen dreistufigen Zeitplan für die Impfung der Schüler beschlossen.

Die kubanische Regierung führt derzeit klinische Studien an Kindern mit den selbstentwickelten Impfstoffen Abdala und Soberana durch. Ziel ist, Kinder ab drei Jahren gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Wegen der Pandemie sind die Schulen des Landes seit März vergangenen Jahres nahezu durchgehend geschlossen. Statt Präsenzunterricht müssen die Schüler mit Unterricht am Fernseher vorlieb nehmen.

Deutschlands größtes Impfzentrum schließt

17.49 Uhr: Deutschlands größtes Impfzentrum hat an seinem letzten Tag noch einmal regen Zulauf gehabt. Bis Dienstagnachmittag kamen rund 3200 Menschen zu der Einrichtung in den Hamburger Messehallen, wie der Ärztliche Leiter Dirk Heinrich der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bis zur endgültigen Schließung um 20 Uhr wurden insgesamt rund 6000 Frauen und Männer erwartet, wobei der Großteil eine Zweitimpfung von Biontech erhalten sollte. Kurzentschlossene konnten sich auch eine Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson geben lassen. Seit der Eröffnung wurden nach Angaben der Sozialbehörde gut 1,16 Millionen Impfungen verabreicht.

Auch in Berlin war es für zwei der Impfzentren der letzte Tag: Für Dienstagabend waren die letzten Impfungen im Zentrum in der Arena in Treptow und in dem im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding vorgesehen. Das Impfzentrum in der Arena war das erste und größte, das in der Stadt eröffnet wurde. In den mehr als acht Monaten hat es dort nach Angaben des Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes rund 600.000 Impfungen gegeben. Zwei weitere Impfzentren in der Stadt sind bereits geschlossen worden, die zwei übrigen bleiben voraussichtlich bis Ende des Jahres in Betrieb.

Silvesterparty am Brandenburger Tor soll stattfinden

17.18 Uhr: Bei der traditionellen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin soll nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder Live-Publikum mitfeiern können. Auch ein Feuerwerk sei wieder geplant, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Wie viele Leute kommen können, steht noch nicht fest und hängt von den Auflagen Ende des Jahres ab. Die Party am Brandenburger Tor ist mit Hunderttausenden Menschen in normalen Jahre die größte Silvesterfeier in Deutschland. Silvester 2020 sendete das ZDF wegen der Pandemie eine Show ohne Zuschauer vom Brandenburger Tor.

Deutschlands größte Silvesterparty zum Jahreswechsel 2018/2019. Nach einer Corona-Zwangspause soll die Party am Brandenburger Tor in Berlin in diesem Jahr wieder stattfinden. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Dieses Jahr soll die Party unter dem Motto "Celebrate at the Gate" ("Feier am Tor") stattfinden. Als erster Künstler wurde Adel Tawil angekündigt. "Silvester bietet die Gelegenheit, den Reset-Knopf zu drücken", erklärte Tawil. Für 2022 wünsche er sich, "dass wir die aktuelle Situation gemeinsam in den Griff bekommen und Konzerte wieder zur Normalität werden".

Reise überdenken: US-Behörden stufen Deutschland wegen Corona hoch

16.48 Uhr: Die USA sehen in Deutschland eine erhöhte Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus - Reisende sollten ihre Pläne daher überdenken. Die US-Behörden stufen Deutschland jetzt in ihrer zweithöchsten Gefahrenkategorie 3 ein. "Reconsider Travel" - Reise überdenken - steht online in einem orangenen Balken über den Informationen zu Deutschland. Zuvor galt lediglich, erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Das Außenministerium schreibt in seinen Reisehinweisen für Deutschland außerdem, dass das Risiko einer Covid-19-Infektion bei vollständiger Impfung geringer sein könne.

Debatte um Impfstatusabfrage: Altmaier unterstützt Arbeitgeber

16.24 Uhr: In der Debatte um eine mögliche Impfstatusabfrage unter Beschäftigten hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Position der Arbeitgeber unterstützt. Altmaier sagte am Dienstag in Berlin, an vielen Orten in Deutschland müssten die Bürgerinnen und Bürger Auskunft geben über ihren Status, um Zutritt zu erlangen etwa zu Restaurants. "Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch im betrieblichen Arbeitsprozess, dort, wo Auskünfte über den Impfstatus notwendig sind und sinnvoll sind, um die innerbetrieblichen Abläufe zu erleichtern, diese Auskünfte gegeben werden sollen." Er werde sich dafür in der Bundesregierung einsetzen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht sich in der Debatte um die Offenlegung des Impfstatus dafür aus, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen sollten. (Archivbild) Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Dies ist allerdings innerhalb der Regierung umstritten. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, hatte am Montag erklärt: "Unternehmen und Betriebe brauchen jetzt eine klare Ansage, dass sie den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller ihrer beschäftigten Mitarbeiter sicherzustellen."

Berlin öffnet Klubs und Diskotheken für Geimpfte und Genesene

16.02 Uhr: In Berlin dürfen Klubs und Diskotheken ihre Innenbereiche nach der sogenannten 2G-Regel für Geimpfte und Genesene wieder öffnen. Die Neuregelung soll voraussichtlich bereits ab dem Wochenende gelten, wie der Senat nach seiner Sitzung am Dienstag mitteilte. Auch die Maskenpflicht falle dann dort weg, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Der Senat setze mit der Öffnung der Innenbereiche der Klubs einen Beschluss des Verwaltungsgerichts um, unterstrich Kalayci. Dieses hatte am 20. August das generelle Verbot von Tanzveranstaltungen in Berlin in einer Eilentscheidung für Geimpfte und Genese aufgehoben.

Kommt 2G-Regel in Deutschland?

15.47 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält das in Hamburg eingeführte 2G-Optionsmodell für Geimpfte und Genesene für durchaus diskussionswürdig. Bund und Länder hätten sich zwar auf das 3G-Modell, also die gleiche Behandlung von Geimpften, Genesenen und Getesteten verständigt, sagte Spahn im "Abendblatt"-Podcast "Entscheider treffen Haider". "Ich finde aber den Ansatz des Hamburger Senats auch nicht so unklug, zu sagen: 3G gilt grundsätzlich, aber bei 2G kann man auf bestimmte Schutzmaßnahmen verzichten."

Das den Veranstaltern zu überlassen und nicht politisch vorzuschreiben, könne verhindern, "dass es in unserer Gesellschaft zum ganz großen Konflikt kommt", sagte Spahn. Geimpft oder nicht geimpft, das sei eine Frage, die Emotionen und Kontroversen auslöse. "Ich bin unbedingt fürs Impfen, finde aber gleichzeitig wichtig, dass aus den vorhandenen Spannungen nicht Spaltungen entstehen", sagte Spahn.

Für Geimpfte und Genesene werde es im weiteren Verlauf der Pandemie keine Kontaktbeschränkungen mehr geben, sagte Spahn: "Das, was wir in den ersten drei Wellen erlebt haben, wird es so nicht noch einmal geben."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt in Aussicht, dass es künftig keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene geben wird. (Archivbild) Foto: Andreas Gora - Pool/Getty Images

In Hamburg können Veranstalter und Wirte selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie Tests akzeptieren. In Berlin dürfen Clubs und Diskotheken für Geimpfte und Genesene wieder öffnen. In Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen dürfen beide Gruppen auch wieder an Aufgüssen teilnehmen und Dampfbäder betreten.

Söder: Neue Anti-Corona-Regeln in Bayern - "neues Kapitel"

13.57 Uhr: In Bayern gelten künftig völlig neue Anti-Corona-Regeln: Die FFP2-Maskenpflicht, die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, aber auch die Sperrstunde in der Gastronomie sowie die Kundenbegrenzungen im Handel entfallen. Zudem hat nach dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen praktisch ausgedient. Stattdessen gilt nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Innenräumen breitflächig der 3G-Grundsatz: Zugang zu vielerlei öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem negativen Test. Ausnahmen von der 3G-Regel gelten etwa für den Handel und den öffentlichen Nahverkehr.

Schärfere Anti-Corona-Maßnahmen sind stattdessen künftig abhängig von der Klinik-Auslastung. Die neue Krankenhaus-Ampel schaltet auf Gelb, wenn bayernweit binnen sieben Tagen mehr als 1200 Patienten mit einer Corona-Erkrankung neu in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Dann will die Staatsregierung weitergehende Maßnahmen - etwa die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht oder der Kontaktbeschränkungen - beschließen. Auf Rot schaltet die Ampel, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern liegen - dann sollen die Anti-Corona-Maßnahmen noch einmal weiter verschärft werden. Söder sprach von einem "neuen Kapitel" im Kampf gegen das Coronavirus.

Zahl der Corona-Infektionen in Israel erreicht neuen Höchststand

13.44 Uhr: Israel hat bei der Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Gesundheitsministerium in Jerusalem am Dienstag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden fast 11.000 Neuinfektionen registriert. Die Regierung hält dennoch an ihrem Plan fest, dass die 2,4 Millionen Schüler ab Mittwoch wieder zur Schule gehen sollen.

In den vergangenen Wochen stiegen die Corona-Zahlen in Israel wegen der ansteckenderen Delta-Virusvariante stark an. Die Regierung bietet inzwischen allen Einwohnern ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung an. Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Israel hatte die EU am Montag die Wiedereinführung von Einreisebeschränkungen beschlossen.

Söder schließt neuen Lockdown definitiv aus

13.23 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schließt einen neuen Lockdown in der vierten Corona-Welle grundsätzlich aus. Mittlerweile seien 60 Prozent der Menschen zweifach geimpft, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München. "Daher wird es jetzt definitiv keinen Lockdown mehr geben oder Beschränkungen wie wir sie hatten."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schließt einen erneuten Lockdown definitiv aus. Foto: Peter Kneffel/dpa

Derzeit gebe es keine Pandemie wie vorher. "Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften und der Jüngeren." In dieser Gruppe gebe es aber die Chance auf mildere Krankheitsverläufe. Söder erwartet daher keine ähnlichen Todeszahlen wie bei den bisherigen Corona-Wellen.

Corona-Zahlen in Thailand sinken - Lockerungen ab Mittwoch

13.17 Uhr: Thailand bekommt die seit Monaten in weiten Landesteilen wütende Corona-Welle langsam unter Kontrolle. Am Dienstag meldeten die Behörden erstmals seit einem Monat wieder weniger als 15.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Mitte August lag die Zahl noch bei Rekordwerten von mehr als 22.000.

In der vergangenen Woche hatte das staatliche Corona-Krisenzentrum bereits Lockerungen des strikten Lockdowns in den schwer betroffenen "dunkelroten Zonen" angekündigt. Dazu gehört auch die Hauptstadt Bangkok. Ab Mittwoch dürfen Restaurants wieder bis 20 Uhr öffnen. Zudem wird der Inlandsflugverkehr wieder aufgenommen. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 4 Uhr sollen aber zunächst weiter gelten.

Bundesweite Aktionswoche für Corona-Impfungen Mitte September

12.54 Uhr: Eine bundesweite Aktionswoche unter dem Motto "Hier wird geimpft" soll Schwung in die Corona-Impfungen in Deutschland bringen. Wie die Bundesregierung am Dienstag mitteilte, ruft sie gemeinsam mit den Ländern dazu auf, vom 13. bis 19. September an möglichst vielen Orten einfach wahrzunehmende Angebote zu machen - etwa in Sportvereinen, bei der freiwilligen Feuerwehr, in Apotheken oder Mehrgenerationenhäusern. Alle könnten mitmachen. Kreative und unkonventionelle Vor-Ort-Aktionen sollten bisher ungeimpften Menschen kurzfristig und ohne Aufwand Impfungen ermöglichen.

Es seien einfache Gelegenheiten, die Bürgerinnen und Bürger vor dem Herbst dazu bewegen könnten, sich impfen zu lassen und so die Impfquote in Deutschland zu erhöhen, erläuterte die Regierung. Auf der Internetseite www.hierwirdgeimpft.de sollen Impfangebote auf einer Deutschlandkarte anzusehen und Tipps zur Organisation einer Impfaktion vor Ort zu finden sein.

EU erreicht Ziel bei Impfkampagne

11.41 Uhr: Die Europäische Union hat im Kampf gegen das Coronavirus ein wichtiges Ziel erreicht. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Dienstag sind mittlerweile 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft.

Patientenschützer: Klinikpersonal muss Impfstatus offenlegen

11.28 Uhr: Die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen müssen dem Arbeitgeber ihren Impfstatus nach Ansicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz offenlegen. "Die Offenbarungspflicht für das gesamte Personal in der Altenpflege und im Krankenhaus muss kommen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zum Schutz der Pflegebedürftigen und Kranken brauche es Transparenz darüber, wie viele Mitarbeiter geimpft oder genesen seien.

Patientenschützer fordern die Offenlegung des Impfstatus von Beschäftigen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen gegenüber dem Arbeitgeber. Foto: Christoph Soeder/dpa

Wer über 3G in der Bahn nachdenke, müsse dieses Modell zunächst zum Schutz der Schwächsten einführen, fügte Brysch hinzu: "In der Pandemie gilt Infektionsschutzgesetz vor Arbeitsrecht. Jens Spahn muss handeln."

Kabinettsbeschluss: Corona-Politik soll sich künftig nach Covid-Hospitalisierungsrate richten

10.32 Uhr: Das Bundeskabinett hat am Dienstagmorgen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen: Wie diese Redaktion exklusiv berichtet, wird damit sichergestellt, dass die Anzahl der Neuinfektionen "nicht mehr zentraler Maßstab" sind und die bisher schon im Infektionsschutzgesetz genannten Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Krankheit "zukünftig insbesondere auch an der Covid-19-Hospitalisierungsrate" ausgerichtet werden.

"Je weniger Menschen wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden müssen, desto mehr Freiheit ist möglich. An diesem Leitsatz sollen die Länder künftig ihre Pandemiepolitik ausrichten", sagte Spahn dieser Redaktion. "Bei hoher Impfquote wird die Inzidenz nicht überflüssig, aber sie verliert an Aussagekraft." Der Bundestag soll in der kommenden Woche die Neuregelung beschließen.

Bekannter Corona-Leugner stirbt an Covid-19

10.04 Uhr: Caleb Wallace war ein erklärter Gegner der gängigen Corona-Maßnahmen - vor allem am Tragen von Mund-Nasen-Schutzen störte er sich. Nun ist der 30-jährige Texaner den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Offenbar mehr Angriffe auf Menschen asiatischer Herkunft wegen Pandemie

8.53 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Hassverbrechen gegen Angehörige von Minderheiten in den USA ist einer Statistik zufolge im Jahr 2020 deutlich gestiegen. Wie von der US-Strafverfolgungsbehörde FBI veröffentlichte Zahlen belegen, stiegen Angriffe auf Menschen asiatischer Herkunft um etwa 70 Prozent - während 2019 171 Fälle gemeldet wurden, waren es ein Jahr später 274.

Der Anstieg dürfte sich auch auf den Ausbruch der Corona-Pandemie zurückführen lassen - viele Menschen asiatischer Herkunft beklagen seitdem Anfeindungen in Zusammenhang mit der ersten Entdeckung des Virus in China.

(Symbolbild) Foto: Shutterstock/Tercer Ojo Photography

Linke und FDP einig über Impfpflicht

8.16 Uhr: Die Corona-Pandemie liefert nach wie vor genug Stoff, um eine "Hart aber fair"-Sendung zu füllen. So diskutierten die Gäste bei Frank Plasberg unterschiedlichen Quarantäne-Regelungen und Versäumnissen, Schulen und Kitas rechtzeitig so auszustatten, dass Kinder und Jugendliche vor der Delta-Variante ausreichend geschützt waren.

Doch vor allem eine Frage bestimmte die Talk-Runde gestern Abend: Wäre eine Impfpflicht nicht der schnellste und beste Weg, um wieder zur Normalität zurückzukehren? Lesen Sie hier: "Hart aber fair": Linke und FDP einig über Impfpflicht

Spahn: In Pflegeheimen auch Geimpfte testen

7.31 Uhr: In der Corona-Pandemie fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch von Geimpften nach wie vor Umsicht - etwa in Pflegeheimen. Dort lebten verletzliche Gruppen, weswegen im Herbst und Winter auch geimpfte Mitarbeiter ein bis zwei Mal in der Woche getestet werden sollten, sagte Spahn "Welt". Auch Geimpfte könnten infektiös sein. Das Thema werde er mit seinen Ministerkollegen in den Ländern aufnehmen.

Zugleich betonte Spahn: "Ich möchte aber nicht, dass wir Geimpfte regelhaft testen. Das ist einfach nicht notwendig." Der Minister versprach außerdem, dass er "alles daran setzen" werde, den Präsenzunterricht in den Schulen aufrechtzuerhalten. Er erwarte dies auch von den Bundesländern.

Berlins Bürgermeister Müller sieht 2G skeptisch

7.06 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht beim seit Samstag in Hamburg geltenden 2G-Optionsmodell in der Corona-Pandemie noch einige offene Fragen. "Ich halte den Hamburger Weg, mit der sogenannten 2G-Regel wieder mehr Normalität zu ermöglichen, in dieser Form noch nicht für praktikabel", sagte Müller der dpa. "So weit sind wir noch nicht, weil es hier noch viele offene, auch verfassungsrechtliche Fragen gibt", warnte der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Bei der 2G-Regel können zum Beispiel Gastwirte oder Veranstalter selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind oder ob sie weiter nach dem 3G-Modell auch aktuelle negative Corona-Tests akzeptieren.So gebe es zwar Bereiche, in denen private Anbieter oder Betreiber auf diese Weise regeln können, dass nur Geimpfte und Genesene zum Beispiel in ein Restaurant dürften.

Michael Müller (SPD). Foto: dpa

"Nicht geklärt ist aber die Regelung für unter 12-Jährige oder Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können", sagte Müller. "Das wird dann zum Beispiel bei Sport- und Kulturveranstaltungen problematisch."

Intensivmediziner warnen vor Überlastung des Klinikpersonals in der vierten Corona-Welle

5.42 Uhr: Angesichts wieder stark steigender Covid-Patientenzahlen in den Kliniken warnen Intensivmediziner vor einer Überlastung des Personals auf den Intensivstationen: "Unsere Leute sind erschöpft", sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) unserer Redaktion. Das Personal auf den Intensivstationen stehe nach wie vor unter Dauerbelastung: "Die Erschöpfung aus den ersten drei Wellen konnte noch gar nicht wieder aufgeholt worden."

Die Kliniken hätten keine Pause gemacht, sondern über den Sommer viele der verschobenen Eingriffe nachgeholt. "Die meisten Beschäftigten auf den Intensivstationen hatten noch gar keine Gelegenheit, sich zu erholen", so der Intensivmediziner.

Ein Intensivpfleger arbeitet auf einer Intensivstation an einem Covid-19-Patient. Foto: dpa

Die aktuelle Entwicklung auf den Intensivstationen nannte Marx "besorgniserregend". Innerhalb eines Monats habe sich die Zahl der schwerstkranken Covid-Patienten von unter 400 auf über 1000 fast verdreifacht. "In einigen Regionen wird es auf den Intensivstationen schon wieder voll", warnte Marx. Lesen Sie dazu: Corona-Patienten: Lage auf Intensivstationen verschärft sich

Lauterbach fordert bundesweit einheitliche Corona-Hospitalisierungsraten

5.13 Uhr: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert für ganz Deutschland die gleichen Richtwerte bei den Klinik-Einlieferungen von Corona-Patienten. Er sei dafür, "dass wir bundesweit einheitliche Hospitalisierungsraten festlegen. Sonst droht ein Flickenteppich", sagte Lauterbach unserer Redaktion. Derzeit sei der Wert, ab dem es kritisch werden könnte, "regional sehr unterschiedlich. Es kann somit zu erheblichen Verzerrungen kommen", erklärte Lauterbach.

So hänge die Bedeutung der Hospitalisierungsquote etwa davon ab, "wie viele Geimpfte und wie viele Krankenhausbetten es in einer Region gibt". Auch der Altersdurchschnitt spiele eine Rolle. Wenn die Hospitalisierungsquote in einem Bundesland mit hohem Altersdurchschnitt stark ansteige, "hat dies eine andere Bedeutung als in einer Studentenstadt mit vielen jüngeren Bewohnern", sagte Lauterbach.

Der SPD-Politiker kritisierte zugleich, derzeit seien die medizinischen Kriterien offen. "Es gibt keine Vorgaben, wo genau der Grenzwert liegen soll", sagte er. Unklar sei auch, was passiere, wenn bei der Einlieferungsrate eine bestimmte Marke überschritten werde. Lauterbach sprach sich daher dafür aus, die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner weiterhin als ein Gesichtspunkt zu berücksichtigen.

Schüler fordern eine Milliarde Euro zusätzlich für Luftfilter

3.58 Uhr: Die Bundesschülerkonferenz fordert eine Milliarde Euro zusätzlich für Luftfilter und dringt auf flächendeckende Impfangebote in den Schulen. "Der Bund hat bislang ein Hilfspaket von 200 Millionen Euro für Luftfilter verabschiedet, diese Rechnung geht bei Weitem nicht auf", sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir fordern daher eine Milliarde Euro zusätzlich für die Anschaffung von Filtern."

Der Bund solle die Mehrheit der Kosten hierbei tragen, um die Kommunen zu entlasten.Um möglichst schnell wieder in den Normalzustand an Schulen zurückkehren zu können, fordern die Schüler zudem unkomplizierte Impfangebote. Notwendig sei eine deutliche Ausweitung der Aufklärungs- und Informationskampagnen innerhalb der Schulen sowie Impfmobile vor Ort.

Ein Luftfilter steht in einem Klassenraum. Foto: dpa

Familienstudie: Karriere von Eltern leidet während der Corona-Monate

3.31 Uhr: Die Corona-Monate haben sich negativ auf die Karriere und den Job von Eltern ausgewirkt. 53 Prozent der Eltern gaben in einer Familienstudie der Pronova BKK an, während des Lockdowns in Deutschland überfordert gewesen zu sein, ausgelöst durch den Spagat von Betreuung, Homeschooling und den Anforderungen im Job. Im Beruf habe das negative Folgen gehabt: Vier von zehn Befragten sagten, ihre Arbeit habe darunter gelitten, dass die Kinder nicht im gewohnten Umfang in Schule und Kindergarten waren, heißt es in der repräsentativen Studie "Familie in der Krise", die unserer Redaktion vorab vorliegt.

"Eltern brauchen die Gewissheit, dass der Nachwuchs gut betreut ist, um sich ganz auf die Erfordernisse im Berufsleben konzentrieren zu können", sagte Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt bei der Pronova BKK, dieser Redaktion. Diese Gewissheit sei in der Pandemie brüchig geworden. "Insofern war das Betreuungsdesaster in den Pandemie-Monaten für Eltern definitiv eine Karrierebremse", so Herold.

Viele Eltern gaben an, einen erneuten Lockdown würden sie und ihre Kinder nicht durchstehen. Die Erschöpfung sei zu groß. Vor allem jungen Eltern, die noch nicht so lange im Job sind, machte die Situation zu schaffen. Bei den unter 35-jährigen Eltern fühlten sich 58 Prozent überfordert.

Die Pronova BKK ist ein Zusammenschluss von Betriebskrankenkassen von Konzernen wie BASF, Bayer, Continental und Ford und vertritt 650.000 Versicherte.

USA: Reisewarnung für Schweiz, Aserbaidschan und Estland

2.05 Uhr: Die US-Seuchenschutzbehörde CDC und das US-Außenministerium haben eine Reisewarnung für die Schweiz, Aserbaidschan und Estland aufgrund steigender Infektionszahlen ausgesprochen. Alle drei Länder werden auf "Stufe vier: sehr hoch" hochgestuft.

Corona-News von Montag, 30. August: Spahn schließt Abfrage des Impfstatus von Beschäftigten nicht aus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Er sei gerade hin- und hergerissen, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürften, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair".

kann sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Er sei gerade hin- und hergerissen, ob man das Gesetz ändern solle, damit Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürften, sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair". Angesichts hoher Corona-Fallzahlen hat Israel vor dem jüdischen Neujahrsfest Versammlungsvorgaben für die Klagemauer in Jerusalem erlassen. Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat unterdessen die Marke von 7000 überschritten.

für die Klagemauer in Jerusalem erlassen. Die Zahl der Todesfälle in im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat unterdessen die Marke von 7000 überschritten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert eine 3G-Regelung für Passagiere im Fernverkehr der Bahn.

fordert eine 3G-Regelung für Passagiere im Fernverkehr der Bahn. Die EU empfiehlt wieder strengere Einreiseregeln für Menschen aus Ländern wie den USA und Israel. Insgesamt sechs Staaten wurden am Montag von der Liste der Drittländer gestrichen, für die keine Corona-Beschränkungen mehr gelten sollen.

für Menschen aus Ländern wie den USA und Israel. Insgesamt sechs Staaten wurden am Montag von der Liste der Drittländer gestrichen, für die keine Corona-Beschränkungen mehr gelten sollen. Laut einer Preprint-Studie des National Institutes for Communicable Diseases (NICD) und der KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) verbreitet sich in Südafrika eine neue hochansteckende Corona-Variante. C.1.2.

